Росія відступає на схід, Україна розповідає світу про звірства окупантів. 41 день війни. ОНЛАЙН

22:32

💔Одне з найвідоміших фото з Бучі – фото жіночої руки з червоним манікюром і намальованим серцем на одному нігті.

За цією світлиною знайомі та рідні змогли ідентифікувати, вбиту російськими окупантами, жінку Ірину, та поділились історіями про неї.

Анастасія Субачева:

"Це моя клієнтка Ірина... яка ходила до мене на уроки макіяжу для себе. Останній урок був 23-го лютого...

Вона тримала мене за руку і казала: "Доню, я на старості років нарешті зрозуміла найголовніше – треба любити себе і жити для себе! І нарешті я буду жити, як я хочу! Тож і ти живи зараз, як хочеться душі, не для чоловіка, а для себе!".

s.c.h.1.r.u.c.h.k.a – дочка Ірини:

"Ти дала змогу тебе знайти в свій день народження, але я досі не можу забрати навіть твого тіла, бо вас там так багато...

На папері вони напишуть, що тебе дійсно вбили і це геноцид. І його навіть колись надрукують в історію...Але я гадаю, може, якщо б в книжках з історії писали не "сухі" факти з цифрами,а змогли передати хоч 1% того,що відчувають зараз люди...то більше б ніхто не захотів цих кричущих "можем пАвтарить" 😭😭💔" .