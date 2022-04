Росія відступає на схід, Україна розповідає світу про звірства окупантів. 41 день війни. ОНЛАЙН

Французький телевізійник Алекс Тейлор написав у Твіттер, що промова посла Росії в ООН – це мабуть "матір всіх фрейдистських промахів"🙃

Російський дипломат сказав: "Трупів у Бучі, не було до приходу російських військ... е-е, до відходу, вибачте, до відходу..."

My goodness, this must be the mother of all Freudian slips - by the Russian ambassador to the UN just now 👇



"The corpses in Boutcha that didn't exist before the Russian troops arrived ... er, er, left, sorry - before they left ..." pic.twitter.com/hqviMXBeDo