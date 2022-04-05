Росія відступає на схід, Україна розповідає світу про звірства окупантів. 41 день війни. ОНЛАЙН
На 41 день війни Росія усе більше відступає у східні регіони України й водночас продовжує наносити точкові ракетні удари по всій території країни.
Маріуполь усе ще в облозі.
"Українська правда" продовжує фіксувати всі важливі події жорстокої війни в цьому онлайні.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Війна в Україні. День 40. Онлайн
🤝 США нададуть Україні ще допомоги на 100 млн доларів
😡 Видання NYT опублікувало відео, як росіяни вбили велосипедиста в Бучі
😞 Міноборони Великобританії підтвердило, що тіла українських мирних жителів щонайменше 10 днів пролежали на вулицях Бучі до того, як російські війська пішли з міста.
Як мінімум 8 тіл були ідентифіковані на супутникових знімках від 21 березня
Опубліковане відео вбивства російськими окупантами велосипедиста в Бучі. The New York Times незалежно перевірили запис.
На ньому видно, як велосипедист їде вулицею Бучі, повертає за ріг – на вулицю, зайняту російськими солдатами. Щойно велосипедист виїжджає за поворот, російська бронемашина робить кілька великокаліберних пострілів по проїжджій частині. Друга бронемашина робить два постріли у бік велосипедиста. Піднімається стовп пилу та диму.
📍 Гостомель. За 35 днів окупації зникли безвісти понад 400 людей. Зі свідчень очевидців відомо, що дехто загинув, але місцезнаходження людей досі невідоме.
💪 Польща продовжує підтримувати Україну. Зараз – наполягає на розширенні енергетичних санкцій проти РФ.
Заступник глави Міністерства закордонних справ Марцин Пшидач:
"Сьогодні нафту дійсно можуть замінити танкерамиз абсолютно різних напрямків. Потрібне сміливе політичне рішення, щоб припинити грати в такі напівзаходи . Якщо ми хочемо, щоб російська економіка відчула ці санкції, ми повинні піти набагато далі".
Українські захисники звітують про успіхи за день
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" наші воїни знищили:
- особового складу – до 80,
- танків – 4 (з них захоплено - 1)
- БТР – 9
- БМП – 10
- міномет – 1
- БМ-21 – 1
- АТ – 17
- БПЛА – 1
- паливозаправники – 2.
Повітряні Сили збили 8 крилатих ракет.
На Київщині знайшли мертвим 4-річного Сашка. Хлопчик зник у середині березня після того, як разом з бабусею намагався евакуюватися з Вишгородського району. Сашка розшукували чи не всією Україною.
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Що сказав Зеленський у зверненні?
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Рада Безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує. Ні для кого. Це точно означає, що Організація Об'єднаних Націй наразі не може виконувати функції, заради яких створювалась. І винна в цьому лише одна держава – Росія, яка дискредитує і ООН, і всі інші міжнародні інституції, у роботі яких досі бере участь.
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Запропонував членам Ради Безпеки ООН та всім іншим державам, які поважають міжнародне право, конкретні речі, які можуть змінити ситуацію. Зокрема, й глобальну конференцію вже в мирному Києві для того, щоб визначитись, як можна реформувати світову архітектуру з огляду на все те, що робить Росія, яка все ще окупує крісло постійного члена Ради Безпеки ООН, отримане нею від Радянського Союзу.
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Готуємо новий пакет потужних санкцій проти Росії за все те, що вона наробила проти наших людей.
Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай... Якщо після цього транзит товарів у Росію буде продовжуватися, як зазвичай... Якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай... То політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай.
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Готуємося приймати вже найближчим часом у Києві з візитами Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову європейської дипломатії Жозепа Борреля. Працювати разом у Києві – це те, що буде позитивно оцінене багатьма народами світу. І не тільки у Європі. Бо зараз Київ – це столиця глобальної демократії, столиця боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті.
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Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ.
Але в нас немає жодного іншого вибору – вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги.
⚡😡За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, російські військовослужбовці здійснювали сексуальне насилля щодо українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку.
Прокуратура разом із громадськими організаціями напрацьовує механізм допомоги потерпілим.
⚡На Львівщині та Дніпропетровщині вибухи
Львівщина – в районі Радехова, Дніпропетровщина – Новомосковськ.
💔Одне з найвідоміших фото з Бучі – фото жіночої руки з червоним манікюром і намальованим серцем на одному нігті.
За цією світлиною знайомі та рідні змогли ідентифікувати, вбиту російськими окупантами, жінку Ірину, та поділились історіями про неї.
"Це моя клієнтка Ірина... яка ходила до мене на уроки макіяжу для себе. Останній урок був 23-го лютого...
Вона тримала мене за руку і казала: "Доню, я на старості років нарешті зрозуміла найголовніше – треба любити себе і жити для себе! І нарешті я буду жити, як я хочу! Тож і ти живи зараз, як хочеться душі, не для чоловіка, а для себе!".
s.c.h.1.r.u.c.h.k.a – дочка Ірини:
"Ти дала змогу тебе знайти в свій день народження, але я досі не можу забрати навіть твого тіла, бо вас там так багато...
На папері вони напишуть, що тебе дійсно вбили і це геноцид. І його навіть колись надрукують в історію...Але я гадаю, може, якщо б в книжках з історії писали не "сухі" факти з цифрами,а змогли передати хоч 1% того,що відчувають зараз люди...то більше б ніхто не захотів цих кричущих "можем пАвтарить" 😭😭💔" .
Борис Джонсон закликає росіян, які хочуть розуміти реальну ситуацію про війну в Україні, користуватись VPN, дізнаватись факти з неросійських ЗМІ та ділитися правдою зі знайомими. Своє звернення він розпочав російською мовою: "Росіяни заслуговують на правду, заслуговують на те, щоб дізнатися факти".
Соцмережа Твіттер, де прем'єр-міністр Великої Британії розмістив це відео, подає його як "чутливий контент".
To the Russian people, look at what is being done in your name.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022
You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp
💪За сьогодні евакуйовано 3 846 людей – Ірина Верещук
Французький телевізійник Алекс Тейлор написав у Твіттер, що промова посла Росії в ООН – це мабуть "матір всіх фрейдистських промахів"🙃
Російський дипломат сказав: "Трупів у Бучі, не було до приходу російських військ... е-е, до відходу, вибачте, до відходу..."
My goodness, this must be the mother of all Freudian slips - by the Russian ambassador to the UN just now 👇— Alex Taylor (@AlexTaylorNews) April 5, 2022
"The corpses in Boutcha that didn't exist before the Russian troops arrived ... er, er, left, sorry - before they left ..." pic.twitter.com/hqviMXBeDo
💪Чехія відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти, щоб допомогти у захисті від нападу Росії.
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова написала, що не коментуватиме поставки, але запевнила, що підтримка України триватиме: "Це людська цікавість, я розумію тих, хто хоче дізнатися, що ми постачаємо на Україну. Вибачте, я не можу вам сказати більше. Там вирує війна, і ми не хочемо робити легше Z-кілерам! Повірте, ми надсилаємо необхідні військові матеріали українським друзям. І ми продовжуватимемо це робити".
Česko dodalo Ukrajině bojová vozidla pěchoty a tanky T-72. Na sociálních sítích to potvrdil lidovecký poslanec Ondřej Benešík. Jde o dar české armády, na kterém se dohodli spojenci v rámci NATO. pic.twitter.com/LegfbZDDxb— ČT24 (@CT24zive) April 5, 2022
Byly zaznamenány dodávky českých BVP a tanků T-72. Ministryně obrany @jana_cernochova si zaslouží velkou pochvalu, tohle teď těžce bojující ukrajinská armáda opravdu velmi potřebuje 👍— Ondřej Benešík (@BenesikOndra) April 5, 2022
Věřím, že se podaří v těchto dodávkách🇨🇿 pokračovat.
Sláva Ukrajině 🇺🇦✌️ https://t.co/1QPVTyULAi
Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва написала відкритий лист до ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель "Не можна допустити появу Нової Берлінської стіни", де закликала багаторічну лідерку Європи підтримати Україну.
"Від імені українців в різних куточках світу я звертаюся до вас із проханням:
- Підтримайте членство України в ЄС. Ми розуміємо, що в нашої країни багато проблем, але саме її молода енергія та жага до свободи так потрібні сьогодні Європі. Це те, що робить Європейський Союз європейським.
- Допоможіть Україні в перемовинах з Росією. Допоможіть зупинити війну, яка щодня вбиває наших людей. Я вірю, що ви зможете знайти правильні слова для цього.
- Все, що сьогодні відбувається у Європі, у тому числі – наслідок проблем, які ми всі намагалися не помічати роками. Все, що ви стільки років намагалися захищати і відстоювати, може бути сьогодні зруйновано. Заради місії порятунку ЄС, ви маєте повернутися в публічну політику".
Сьогодні Лист надрукували у популярних виданнях Німеччини, зокрема у Bild та Die Welt.
"Впевнена, що колишня канцлерка його прочитає. Прошу її публічно підтримати вступ України до ЄС" – пише Севгіль Мусаєва.
Читайте Відкритий лист до Ангели Меркель українською та англійською мовами.
📍Бородянка, Київська область.
Очільник області Олексій Кулеба: "На жаль, міста практично немає. Рашисти нищили все на своєму шляху."
Зведення Генштабу станом на 18:00
- Ворог не відмовився від операції зі взяття під контроль територій Донецької та Луганської областей. Намагається покращити положення підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах.
- Російські війська продовжують авдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості. Внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області, окупантами пошкоджено цистерну з азотною кислотою.
- У західному військовому окрузі РФ проводять приховану мобілізацію. Крім того, командування Росії намагається поповнити втрати особового складу за рахунок представників військових навчальних закладів.
- У Читинському суворовському військовому училищі МВС Росії провели письмове опитування викладачів щодо готовності взяти участь у "спеціальній операції". Значна частина викладачів відмовились.
- На Сіверському напрямку алізницею та літаками вивозять російську військову техніку з території Білорусі. Водночас, окремі підрозділи армії Білорусі переміщуються в напрямку кордону України. Можливе проведення ротації підрозділів, що залучені до посиленої охорони кордону.
- На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти шукають проукраїнськоналаштованих жителів та незаконно їх затримують.
- У місті Ізюм окупанти фабрикують докази про нібито злочини Збройних Сил України: обстрілюють населений пункт і створюють вигляд "документування".
- На Донецькому напрямку росіяни продовжують штурм Маріуполя.
- На тимчасово захопленій території Запорізької області, у місті Бердянськ, затримують місцевих жителів.
- У місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані "контракти" з міністерством охорони здоров’я РФ.
📍Тернопільщина, Кременецький район. Вночі ППО збили крилату ракету. Її уламки пошкодили 6 резервуарів з органічними добривами. Через це відбувся витік хімікатів, основною складовою яких є аміак.
За 15 кілометрів від Маріуполя на блокпосту біля селища Магуш бійці ДНР діставали з машин усе, залазили в кожну шпарину. Військовий ткнув пальцем на спальний мішок:
– А дайте спальничек, а то тут холодно по ночам.
Спальник віддали, машину більше не дивились.
Інший ДНРівець пожартував:
– Он тебе за него хоть денег дал?
Тато мовчки повернувся за кермо – що ти скажеш людині з автоматом?
Читайте повністю: "Поки російські літаки вантажать ракети". Історія однієї втечі з Маріуполя на старому РАФі
Тварин з екопарку в Харкові будуть рятувати. Однак зоозахисна організація UAnimals повідомила, що сконтактувала з керівництвом парку та домовились про евакуацію звірів.
"Також ми знайшли клітки для евакуації та інтенсивно працюємо над вирішенням питання логістики. Наразі ми проводимо переговори стосовно кількості та видів тварин"
"Де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає…"
Володимир Зеленський виступив онлайн на засіданні Ради безпеки ООН:
"Де мир, заради якого створювалася Організація об’єднаних націй? Це очевидно, що ключова інституція світу, яка повинна забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру, просто не може ефективно працювати.
Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето у Раді безпеки ООН на право смерті, яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкраним і ширитися світом…
Якщо це продовжиться, то фіналом буде те, що кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку - а не на міжнародне право, міжнародні інституції. ООН можна буде просто закрити.
Пані та панове, чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь – ні, то діяти потрібно зараз"
🇺🇦 Українські прикордонники вийшли на держкордон на Чернігівщині.
Підрозділ Десантно-штурмових військ ЗСУ знищив три танки та паливозаправник російських терористичних військ.
В Україні зменшився рівень підтримки вступу до НАТО.
За результатами опитування, проведеного 30-31 березня, продовжується зменшення рівня підтримки вступу до НАТО серед громадян.
📊 95% українців упевнені в тому, що Україна переможе у війні, але зростає кількість тих, хто не вірить у швидке припинення бойових дій.
😡 Згідно з даними української розвідки, 64-та мотострілецька бригада 35-тої загальновійськової армії рф, вояки якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, повернуть воювати на територію України.
Після дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з "найгарячіших" точок, орієнтовно – харківський напрямок.
⚔️ НАТО очікує посилення наступу РФ на сході та півдні України та на цьому тлі заявляє про свою готовність подальшої збройної підтримки Києва
Путін замість Гітлера: українські митці адаптували плакати часів Другої світової.
❕Євросоюз повідомив про п’ятий пакет санкції проти РФ у відповідь на звірства у Бучі, до якого увійшло вугільне ембарго проти агресора та заборона транзакцій з чотирма чільними російськими банками
🗣 Мер Харкова Ігор Терехов запевняє, що місто добре озброєне та підготовлене до оборони, а також попросив мешканців не панікувати.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав зупинити імпорт енергоносіїв з Росії, щоб не допустити появи "нових Буч" в інших українських містах.
"Щоб не допустити "нових Буч", введіть матір усіх санкцій: припиніть купувати нафту, газ та вугілля в Росії. Припиніть фінансувати путінську військову машину. Російська економіка – і її війна – зупиняться за лічені місяці. Кілька місяців затягування поясів коштують тисячі врятованих життів", - заявив Дмитро Кулеба.
🤬 Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео вчорашнього удару по дитячій лікарні
💪 Офіційне видання Міноборони повідомляє про збитий українськими десантниками російський ударний вертоліт Ка-52
🔗 Служба безпеки України оголосила підозру в державній зраді керівнику Миколаївської окружної прокуратури
🇪🇺 Головний речник Єврокомісії Ерік Мамер підтвердив, що цього тижня до Києва прибудуть глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель
😡 Мер окупованого Херсона Ігор Колихаєв розповів, що росіяни у місті "працюють" з активістами та військовими, мають на них всю інформацію.
"У них виявилися особисті справи на кожного мого профільного заступника, інформація умовно від родоводу дружини до прізвиська коханого собачки"
👍 Володимир Зеленський заявив, що наразі на переговорах України і росії про озвучені росією "денацифікацію і демілітаризацію" не йдеться, бо ці питання Україна відкинула на самому початку.
Європейський Союз планує запровадити заборону імпорту вугілля з Росії та заборону в'їзду до блоку більшості російських вантажівок і кораблів.
☝️ Звуки вибухів, які зараз чутно в столиці — це працюють піротехніки по розмінуванню територій — Сухопутні війська ЗСУ
😢 Засновник харківського екопарку Олександр Фельдман повідомив, що через обстріл російських військ парк знищений, великих тварин доведеться приспати, тому що немає можливості перевезти
Рамадан в Україні у декількох фотографіях.
Президент Володимир Зеленський вважає, що навіть після розкриття страшних наслідків окупації українських міст російськими військовими потрібно продовжувати переговори з російською стороною – хоча б для вирішення гуманітарних питань.
⛴ В порту заблокованого російськими військами Маріуполя йде під воду обстріляне ними цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, є поранені — Держприкордонслужба України
У столиці Росії пройшла одиночна акція "Буча-Москва": чоловік зі зав'язаними за спиною руками лежить посеред вулиці.
Саме у такому вигляді у звільненій Бучі, знайдені десятки вбитих українців, яких закатувала/спалила/зґвалтувала російська армія.
❗⚡У Рубіжному на Луганщині російські військові влучили у цистерну з азотною кислотою
Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні – закрийте двері та вікна!
Застереження від голови ОВА Сергія Гайдая:
🔻Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.
🔻Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.
🔻Підготуйте вологі маски для обличчя‼️
🔻При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.
🔻Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.
Визволені жінки-військові поділились історіями з російського полону
Анастасія: "Тюремні наглядачі вишикували нас і намагалися зламати морально. Якийсь начальник кілька разів вигукував мені в обличчя "слава рассії!", чекаючи, напевне, якоїсь відповіді на таке "вітання". На мовчанку з нашого боку тюремники відповідали тортурами....
У присутності чоловіків примушували повністю роздягатися, присідати. Постригли наголо. В камері знову і знову допитували"
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Олександра: "Їм (російським репортерам у Білорусі) дуже не сподобалося те, що ми говоримо українською мовою, вимагали перейти на російську. Але я, наприклад, російською майже не володію – як і решта моїх колег. Це дуже розлютило репортерів"…
В камері, де перебували жінки, було два ліжка і один матрац на сімох.
"За такі "зручності" нас просили розповісти на камеру про хороше ставлення з боку окупантів. Ми відмовилися", – ділиться Олександра.
На Луганщині у Сєвєродонецьку окупани пошкодили один із корпусів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. В лабораторному корпусі знищено лекційну аудиторію. У ще одному місці снаряд проламав одразу три поверхи.
💔Киянка Олександра ручкою підписала спину 3-річної дочки Віри, – ім'я прізвище латинкою, дату народження та контактні номери телефонів – на випадок, якщо з батьками щось станеться, а дівчинка виживе.
"На фото Вірина спина у перший день війни. Я підписала її руками що дуже сильно дрижали. Але нащо вам казати? Ви і так знаєте як це - прокинутися від глухих та потужніх звуків вибухів, що лунають на десятки кілометрів. Мене трясло перші години як і вас.
Підписала Віру на випадок що із нами щось станеться, і її хтось підбере вижившу. Або вона загубиться, що теж за моєю логікою могло статися лише при моїй відключці. Тоді навіть промайнула шалена думка "чому я не зробила їй татуювання з цією інформацією?"
І досі не можу заставити себе викласти з кишені комбінезончика цей заламінований скочем папірець що на другому фото (гортайте зображення – ред.). Хоча наразі ми там, де безпечно".
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В окупованих Пологах Запорізької області окупанти замінували райлікарню, де зокрема перебували поранені російські військові🤷♀️
Ситуація в регіонах
🔻Чернігівщина: продовжується надання гуманітарної допомоги в населені пункти, звільнені від окупантів. Запрацювало сполучення з Києвом.
🔻Київщина: сили оборони продовжують зачистку територіі та розмінування на звільнених територіях.
🔻Дніпропетровщина: вночі наша ППО збила дві ракети. Уламки спричинили займання у одному з сіл Синельниківського району. Ніхто не постраждав. На ранок ситуація в області спокійна.
🔻Херсонська область: постійні вибухи по області. Приблизно о 5 ранку лунали сильні вибухи, інформація про руйнування та постраждалих наразі уточнюється.
Більшість населених пунктів Херсонщини залишаються в важкому стані внаслідок дій ворога, відсутності ліків та продуктів, в деяких районах — водопостачання та зв’язку.
У співпраці з Дніпропетровською областю відновлюється життєдіяльність населених пунктів на півночі Херсонщини, території яких звільнені від окупаційних військ.
🔻Миколаївська область: внаслідок вчорашнього обстрілу касетними бомбами Миколаєва – 10 загиблих, серед них 1 дитина, 61 поранено.
Вночі на території області лунали повітряні тривоги.
Рятувальні роботи в будівлі Миколаївської ОДА завершено (36 людей зигинуло, 33 поранених).
🔻Харків: нічні хаотичні обстріли житлових районів Харкова продовжилися.
По області: за добу окупанти обстріляли Дергачі, Барвінкове, Чугуїв. В Чугуєві 2 загиблих.
Евакуацію населення проводять в Барвінковому та Лозовій.
Бої ведуться в Ізюмському напрямку.
🔻Луганщина: росіяни не припиняють спроб узяти Рубіжне та Попасну. Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному людей ховають у дворах. Зібрати інформацію про потерпілих внаслідок бойових дій наразі неможливо.
🔻Донеччина: інтенсивні обстріли Авдіївки, Нью-Йорка, Мар'їнки: гради, танки, ствольна артилерія.
Численні пошкодження приватних будинків, пошкодження промислової інфраструктури. Сьогодні близько 3 ночі в Краматорську – прильот об’єкту (важкий, з'ясовуємо). Обсяги руйнувань та дані щодо поранених і загиблих наразі встановлюються.
Відносно спокійною була ніч на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, у Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.
Маршрути гуманітарних коридорів
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
📌 Попри обіцянки свого керівництва, окупаційні війська нікому не дають проїхати до Маріуполя.
📌 Окупанти заблокували представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин вночі їх звільнили та відправили в сторону Запоріжжя.
- З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті
📌 Також з міста Мангуш до Бердянська прямує 7 автобусів у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які зберуть у місті людей для евакуації до міста Запоріжжя.
📌 Крім цього, на блокпості у Василівці зараз чекають на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів, з міста Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів по маршруту до Бердянська.
- З Токмака до Запоріжжя. З Запоріжжя до 10.00 планується відправка автобусів для евакуації з гуманітарною допомогою.
- З Сєвєродонецька до Бахмута. Місце зборів: проспект Хіміків, 28
- З Лисичанська до міста Бахмута. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
- З Попасної до Бахмута. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- З селища Гірське до Бахмута. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Так виглядає, звільнений від окупантів, Макарів
💪Приблизні бойові втрати противника
- особового складу – близько 18500 осіб
- танків ‒ 676
- бойових броньованих машин ‒ 1858
- артилерійських систем – 332
- РСЗВ – 107
- засоби ППО – 55
- літаків – 150
- гелікоптерів – 134
- автомобільної техніки – 1322
- кораблі /катери – 7
- цистерн з ПММ – 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94
- Спеціальна техніка – 25
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4
Фонд допомоги армії "Повернись живим" опублікував фото трофейних аптечок окупантів: видають сухі бинти есмарха та індивідуальні перев‘язувальні пакети 92 року випуску.
"В Україні цілими містами й селами збирають на аптечки для наших бійців (і, щоб обов‘язково з турнікетами CAT, стерильним клейким бандажним бинтом emergency trauma dressing, нагрудними пластирами з клапаном та іншими необхідними комплектуючими), а в Росії – не лишають своїм шансів на виживання. І це чудесно😻", – пишуть на тг-сторінці фонду.
💙💛 79% біженців планують повернутися в Україну після закінчення війни – про це свідчать результати опитування Центру Разумкова. За даними ООН, станом на 3 квітня кількість українських біженців перевищила 4,2 млн.
Зведення від Генштабу
🔻Ворог готується до наступальної операції на сході України. Мета – встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
🔻Окупантии намагаються оточити угруповання Об’єднаних сил. Противник здійснює поповнення запасів продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів
🔻Російські окупанти продовжують блокувати Харків, постійними артилерійськими обстрілами й далі нищать житлові квартали та інфраструктуру міста.
🔻У напрямку на Слов’янськ ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямку на Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка. Також наступав у напрямку на населений пункт Сулигівка, успіху не мав.
🔻На Донецькому і Луганському напрямках окупанти прагнуть взяти під контроль райони Попасної та Рубіжного, встановити повний контроль над Маріуполем, а також підготуватися до наступальних дій в районі Золотої Ниви.
🔻В районах населених пунктів Борівське, Новолуганське, Солодке, Мар’їнка, Золота Нива ворог продовжував артилерійські обстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури.
🔻Поблизу населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степне, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка друга противник проводив штурмові дії, успіху не мав.
🔻Російські загарбники завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю.
🔻На Піденнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії для взяття Олександрівки, мають частковий успіх. В районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані окупанти обстрілювали з артилерії позиції ЗСУ
🔻Російські війська здійснили обстріли Миколаєва забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Під ворожий вогонь потрапили цивільні квартали і медичні заклади, зокрема – дитяча лікарня. Є загиблі і поранені, зокрема і діти.
Раннішні новини зі США
- Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що ера, що тривала після завершення холодної війни, завершилася: "Росія здійснила вторгнення до сусідньої країни… Вона повернулася до майже тоталітарних репресій усередині країни. Вона навіть загрожує використати ядерну зброю".
Блінкен утримався від характеристик нинішньої ери, яка, як він вважає, прийшла на зміну потеплінню, яким характеризувався період після розвалу Радянського Союзу.
- Конгресмени США вимагають від Джо Байдена надати Україні більше зброї. Йдеться про збільшення постачання зенітних ракет Stinger та протитанкових ракет Javelin, запаси яких в Україні закінчуються, а також безпілотників, щоб Україна могла ефективніше воювати з росіянами на Сході.
- Сполучені Штати успішно випробували гіперзвукову ракету, але не розголошували цього, щоб не спровокувати Кремль чи президента Путіна, коли росіяни посилили бомбардування України.
Коли у ХХІ столітті твій народ по-звірячому вбивають… Буча. Масове поховання мирних жителів
When your people are brutally murdered in the XXI century… Bucha. Mass burial of civilians.#BuchaMassacre#stoprussia pic.twitter.com/bkiuN9ZkET— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 4, 2022
Українські художники та ілюстратори запустили платформу, на якій переосмислюють агітаційні плакати часів Другої світової в контексті нинішнього вторгнення Росії в Україну.
Так, на плакаті часів Другої світової американський льотчик закликає купувати військові облігації – на оновленому плакаті легендарний привид Києва звертається до світу зі словами "дайте нам літаки".
На іншому плакаті напис "американці завжди борються за свободу" митці трансформували у "американці завжди можуть підтримати тих, хто бореться за свободу".
Автори проекту закликають людей друкувати плакати та розвішувати їх у своїх містах. Переглянути всі можна тут.
Сумщину продовжують зачищувати від окупантів і повертати до нормального життя, – голова ОДА Дмитро Живицький.
Детальніше про обстановку в районах:
🔺 Сумський: видають гуманітарну допомогу. За словами Живицього, те, що тут зробили росіяни, "за межами розуміння здорового глузду"
🔺 Конотопський район: на місцях колишніх стоянок окупантів знайшли щонайменше трьох закатованих українців
🔺 Шосткинський район: влада пропрацьовує безпечні маршрути між громадами по області. Відновили планові операції та хірургічні втручання
🔺 Роменський район: на півночі йде зачистка від окупантів. Самі Ромни працюють у штатному режимі
🔺 Охтирський район: Тростянець, Охтирку і Велику Писарівку повертають до життя, але проблем є чимало.