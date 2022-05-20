86-й день війни. Події ОНЛАЙН
Триває 86-ий день повномасштабної війни в Україні.
Бійці "Азову" вийшли на зв'язок: командування все ще на "Азовсталі". США оголосили про черговий безпековий пакет підтримки України в розмірі 100 мільйонів доларів, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та інше обладнання.
Російські війська зосередили зусилля на Донецькому напрямку, де активізували наступальні та штурмові дії.
Читайте хроніку попереднього дня війни
Як минув день війни на Сході:
- Українські захисники відбили 11 атак ворога.
- Окупанти обстріляли більше 30 населених пунктів, зруйнували і пошкодили 83 цивільних об’єкти.
- Українські військові знищини 32 одиниці техніки.
- На Донеччині загинули 3 мирних мешканця, а від початку вторгнення відомо про 400 вбитих.
❗Росія заявляє, що станом на 20 травня з "Азовсталі" евакуювали усіх українських бійців – вийшли 2 439 захисника України.
Головне з вечірнього звернення Зеленського:
- Усе, що російська армія зробила за час із 24 лютого і з 2014 року, потребує справедливої відповіді.
По-перше, це звільнення. Ми маємо битися, поки не очистимо нашу землю від окупантів і поки не гарантуємо Україні безпеку.
По-друге, це притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. І в українських судах, і в міжнародному трибуналі, і просто на полі бою, поки війна триває.
Але, по-третє, ми працюємо й над тим, щоб Росія так чи інакше компенсувала все, що вона знищила в Україні.
- Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат.
На основі такого договору російські кошти та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, із якого всі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.
- Ми пропонуємо нашим партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб.
📍Лозова, Харківщина. Будинок культури до і після російського "звільнення".
Постраждали 8 осіб. Серед поранених – дівчинка 11 років. Усі вони знаходились поряд із приміщенням, отримали осколкові поранення.
Артилеристи Бригади швидкого реагування НГУ і 24-ї ОМБр імені короля Данила ЗСУ знищили російські танки на Луганщині https://t.co/f1QoWc72e8 pic.twitter.com/8bCmlwOtnS— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 20, 2022
На фото – 30-річний Василь Литвиненко. Він старший лейтенант, командир роти 64 окремої мотострілецької бригади РФ. Слідство вважає, що саме Литвиненко наказував вбивати цивільних на Київщині.
Якщо ви впізнали цього військовослужбовця та маєте інформацію про інші його злочини в Україні, сповіщайте на єдиний хаб українських правоохоронців https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.
Росіяни знову обстрілюють прикордоння Чернігівщини й Сумщини.
Оперативна інформація станом на 18.00
- Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та обстріли місцевості вздовж лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.
- На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь (до семи батальйонів) на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.
- На Сіверському напрямку, з метою уточнення положення наших підрозділів, противник здійснює повітряну розвідку із застосуванням БпЛА, продовжує інженерне обладнання позицій на території російської федерації уздовж державного кордону України.
- На Слобожанському напрямку агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ на північ від міста Харкова. Завдав авіаційних ударів та провів дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони.
- На Слов’янському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій, перегрупуванні військ, а також накопиченні матеріально-технічних ресурсів. Ворог обстрілював з артилерії позиції наших військ на південь та південний захід від міста Ізюм.
- На Донецькому напрямку ворог намагається вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
- На Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках противник обстрілював позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Сіверськ, Лисичанськ та Сєверодонецьк.
- На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, веде наступ, намагається оволодіти новими рубежами у районі населеного пункту Попасна, успіху не має.
- На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії та штурмової авіації, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Новомихайлівка (10 км на південь від Мар’їнки), успіху не мав. У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи стосовно місцевого населення.
- На Новопавлівському, Криворізькому, Херсонському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли підрозділів наших військ.
- На Південнобузькому та Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та логістичному забезпечені підрозділів.
- На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні.
Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що президент РФ Володимир Путін перебуває в глухому куті, оскільки не може ані припинити війну проти України, ані виграти її.
"Український Дім" презентував нетипову виставку плакатів, створених українськими митцями у дні війни.
З 19 травня протягом місяця на фасаді Українського Дому у межах змінної виставки буде розміщено 9 робіт українських художників, які є промовистою мистецькою відповіддю на повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну.
Російська ракета влучила в місцевий Будинок культури в Лозовій на Харківщині, внаслідок чого семеро людей дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.
Артилерія десантників та Сухопутних військ продовжують завдавати втрат російським окупантам.
Вдень 20 травня ворог наніс ракетний удар по цивільному об'єкту на території Одеського району.
Військові рф тримають себе в "тонусі" за допомогою наркотиків — перехоплення СБУ
В окупованому Енергодарі рятувальники вийшли на протест проти викрадення свого керівника Віталія Трояна, якого два дні тому вивезли в невідомому напрямку.
Окупаційні війська застосували силу та розігнали протест, повідомив міський голова Енергодара Орлов.
Фото: Telegram / Дмитро Орлов
🤡 Росіяни витратили ракету, щоб знищити пляжний туалет на Одещині – міськрада
Міністерство оборони України попереджає, що з акваторії Чоронго моря росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр".
⚠️ У багатьох областях України — повітряна тривога. Слідкуйте за оновленнями від місцевої влади
Внаслідок ракетного удару по місту Малин пошкоджено об'єкт інфраструктури та майже 100 будинків, троє людей отримали поранення.
Оновлено від 11:06
⚡ У Житомирській області зранку зафіксували два вибухи. Уточнюється, що вибухи чули в районі міста Малин.
Дмитро Козацький на позивний "Орест", воїн полку "Азов", виклав у вільний доступ свої фотографії оборонців Маріуполя з закликом до світових медіа та небайдужих поширювати їх.
"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно.
Дякую всім за підтримку. До зустрічі".
🇧🇶У Гаазі (Нідерланди) місцеві жителі між двома деревами щодня вивішують гігантський український прапор довжиною близько 20 метрів і висотою 4 метри прямо перед будівлею російського посольства.
Небайдужі організували сусідський патруль, щоб цілий день стежити за прапором, оскільки попередні прапори хтось знімав. Тож щогодини інша людина стоїть на варті українського стягу 🇺🇦
Службі безпеки України вдалося звільнити з полону сина військової
Військовослужбовиця-контрактниця ЗСУ задля безпеки відправила сина до родичів в одне із сіл на Чернігівщині, яке невдовзі опинилося під тимчасовою окупацією.
Через декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка: в обмін на інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону.
Жінка звернулася про допомогу до СБУ. У відповідь контррозвідники спецслужби розробили та провели успішну спецоперацію з порятунку дитини.
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко розповів про долю бійців з "Азовсталі":
"Цивільних вдалося евакуювати.
Важкопоранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію, підконтрольну Україні.
Щодо загиблих героїв процес триває. Та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможуть з почестями поховати своїх воїнів".
⚡Російські війська завдали удару по Полтавщині: об‘єкт інфраструктури Лубенської громади.
У колишньому "російському домі" (russian house) в швейцарському Давосі українці організовують виставку, перейменувавши його на "Дім воєнних злочинів Росії" (Russia War Crimes House).
Мета проєкту Russia War Crimes House – викласти основні факти, назвати імена й дати, показати конкретних осіб і надати хоча б деяким жертвам війни можливість розповісти свої реальні історії. Виставка офіційно відкриється вранці 23 травня і працюватиме до 29 травня.
Компас, циркуль, ножиці, клей ПВА, тубуси для флешки, газета "Красная звезда" – те, з чим російських російських солдатів відправляють на війну в Україну.
"Українська правда" поспілкувалася з начальником Національної поліції Київської області Андрієм Нєбитовим, який розповідає про знайдені трофеї армії окупанта.
Читайте матеріал: "Йшли брати Київ з клеєм та олівцями". На прикладі дивних трофеїв Андрій Нєбитов розвінчує міфи про армію РФ
Перший суд про воєнний злочин і останнє слово засудженого росіянина
Позиція захисту така: Шишимарін, вбиваючи цивільного, виконав наказ старшого за званням. При цьому він нібито не хотів убити, а стріляв, сподіваючись, що не влучить. Прокуратура просить засудити росіянина до довічного ув’язнення.
"Я бы ещё раз хотел извиниться за то, что я сделал. Я готов принять все меры (наказания), которые мне будут предоставлены."— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 20, 2022
Росіянин Шишимарін сказав останнє слово в суді.
Але його захист просить про виправдання, мовляв, він лише виконав наказ.
Суд оголосить вирок 23 травня. pic.twitter.com/IvgcvrowAG
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай називає місто Рубіжне другим Маріуполем та публікує кадри випаленого міста.
"До війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців, які працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві. А сьогодні Рубіжне – це "розграбовані випалені цегляні коробки".
"Стугна" плюс "Джавелін" дорівнює два спалені російські танки. Філігранна робота воїнів-десантників 80-ї окремої десантно-штурмової бригади🔥
В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області працівники пожежної частини вийшли на протест через викрадення начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.
Російські військові силою розігнали рятувальників: побили людей та пошкодили техніку.
"Твій метод – скритність, твій робочий інструмент – терпіння": Міноборони оприлюднило фото кількох українських снайперів за роботою.
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Над Львівщиною збили російську ракету ⚡
Що відбувається в регіонах на ранок 20 травня:
🟥 Дніпропетровщина: нічні обстріли села Велика Костромка, що на межі з Херсонщиною. У кількох будинках вибиті шибки. Загиблих та постраждалих немає. Деталі щодо наслідків обстрілів уточнюються.
🟥 Харківщина: було кілька нічних обстрілів міста, постраждалих немає.
По області: в Дергачах вчора ввечері снаряд влучив у приватний будинок. Постраждалих немає. У селі Мала Данилівка так само від удару окупантів загорівся гараж та авто. Близько п’ятої ранку горіли кілька гаражів Харківської державної зооветеринарної академії. За попередніми даними, постраждалих немає
🟥 Луганщина: росіяни намагаються штурмувати Лисичанськ і Сєверодонецьк – успіху не мають. За добу: 12 загиблих в Сєвєродонецьку❗, ще один – у Гірській громаді. Руйнуються й вигорають будинки.
У Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17, у с. Нирковому вигоріли п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – у Рубіжному. Інші деталі зодо руйнувань та наслідків з’ясовуються
🟥 Донеччина: інтенсивні обстріли по усій лінії фронту. Обстріляно 13 населених пунктів по області — танками, артилерією, градами, аваіцією. Місто Бахмут протягом минулої доби чотири рази піддавалося авіаційним ракетним обстрілам. Значні руйнування цивільної інфраструктури. За добу по області 5 загиблих, 6 поранених цивільних. Вже зранку – обстріли Авдіївки, Торецька, Єлизаветівки. Пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, зокрема, школа. Евакуація населення продовжуєть, у тому числі залізничним транспортом
🟥 Миколаївщина: вчора близько 23:30 і сьогодні вранці були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується. Вдень були обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією пошкоджень і потерпілих немає. В обласному центрі протягом доби відносно тихо
🟥 Херсонщина: російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів та позицій ЗСУ у сусідніх регіонах, використовують заборонену зброю.
На лінії вогню залишаються Високопільська, Великоолександрівська, Станіславська, Калинівська, Чорнобаївська та Нововоронцовська громади. Практично у всіх населених пунктах цих ТГ живуть окупанти, з кожним днем ситуація загострюється. В обласному центрі побільшало блок-постів. Ситуація в області критична❗
🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.
"Ну от і все. Дякую з прихисток "Азовсталь" – місце моєї смерті і мого життя", – захисник Маріуполя з "Азову", Дмитро Козацький (Орест) опублікував ще пару світлин з розбитого росіянами заводу.
Частина українських захисників залишила завод і опинилася на тимчасово окупованій території, командування лишається на Азовсталі. Українська влада наразі не коментує рятувальну операцію на "Азовсталі".
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Втрати російської армії в Україні на ранок 20 травня – 86-го дня війни:
- особового складу – близько 28 700 (+200)
- танків ‒ 1 263 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 3 090 (+27)
- артилерійських систем – 596 (+1)
- РСЗВ – 200 (+1)
- засобів ППО – 93 (+0)
- літаків – 204 (+1)
- гелікоптерів – 168 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5)
- крилатих ракет – 103 (+0)
- кораблів/катерів – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5)
- спеціальної техніки – 43 (+0).
Британська розвідка: російським військам, які воювали за Маріуполь, потрібен час на відновлення і доукомплектацію, але через тиск вищого керівництва на командування їх, можливо, одразу кинуть на інші напрямки.
Українська 23-річна медсестра Оксана Баландіна, яка, підірвавшись на міні, втратила ноги та 4 пальці на лівій руці, виїхала в Німеччину на протезування та реабілітацію!
У поїздці її супроводжує чоловік Віктор, з яким вони побралися в лікарняній палаті, розповіла у фейсбуці журналістка, директорка Першого медичного об'єднання Львова Ірина Заславець.
Нещодавно щемкі фото Оксани у львівському госпіталі також публікував фотожурналіст Associated Press Еміліо Моренатті.
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Що відбувається на фронті на ранок 20 травня – 86-го дня війни:
📌 противник веде наступальну операцію у районах Лисичанська і Сєверодонецька на Луганщині
📌 на Волинському та Поліському напрямках без змін суттєвих змін
📌 на Сіверському напрямку противник облаштовує позиції в районі населеного пункту Азаровка Брянської області. Обстрілює з артилерії та мінометів населені пункти: Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумській області та Грем’яч Чернігівської області
📌 на Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів і намагається відновити втрачені позиції.
Тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе. Окрім того ворожі обстріли зафіксовано поблизу Руських Тишків.
📌 на Слов’янському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Довгеньке, Велика Комишуваха і Долина
📌 на Донецькому напрямку ворог активізував наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення. Завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.
На Лиманському напрямку противник періодично обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Діброва та Закітне.
На Сєверодонецькому напрямку ворог вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк – успіху не мав, зазнав втрат і змушений відступити. Веде бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.
На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії та мінометів, окупанти наступали в районі населеного пункту Вискрива, одночасно намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів неподалік Володимирівки та Василівки. Російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля.
На Авдіївському напрямку противник, за підтримки артилерії, вів штурмові та наступальні дії в районі населеного пункту Веселе – зазнав втрат і відступив.
На Курахівському напрямку ворог здійснював масовані артилерійські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із реактивних систем залпового вогню. Вів наступ в районах Новомихайлівки та Олександрівки – успіху не мав.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогнем реактивної та ствольної артилерії та мінометів противник уражав інфраструктуру та мирні домогосподарства, вів контрбатарейну боротьбу. В районі населеного пункту Новодарівка зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції
📌 на Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Продовжували інженерне обладнання позицій та побудову другої лінії оборони.
Зберігається висока ймовірність продовження бойових дій з метою покращення тактичного положення та виходу на адміністративний кордон Херсонської області. На Бессарабському напрямку обстановка залишилась без суттєвих змін.
Корабельні угруповання противника в Чорному та Азовському морях продовжують блокування цивільного судноплавства.
The New York Times опублікувало нові докази страти російськими десантниками щонайменше 8 чоловіків в Бучі на Київщині.
Як свідчить оприлюднене відео й опитані свідки, російські десантники схопили 9 чоловіків, частина з яких до цього чергувала на імпровізованому блок-пості, й під дулом автомата вигнала їх на свою тимчасову базу на вулиці Яблунській, 144.
Один з чоловіків, який вижив, 43-річний будівельник Іван Скиба, розповів, що в чоловіків при собі були бронежилети, гвинтівка та граната.
Далі російські солдати змусили чоловіків стати на коліна на стоянці перед базою й розстріляли їх. Свідки розповіли, що на головах у них були насунуті сорочки.
Тіла чоловіків, убитих на стоянці та всередині будівлі, окупанти винесли у двір – разом із шістьма іншими жертвами вони пролежали там майже місяць.
Зазначається, що одну людину відпустили – наразі вона перебуває під слідством, ймовірно, її підозрюють у державній зраді.
The New York Times також встановило імена вісьмох розстріляних чоловіків: (з верхнього ряду наліво) Анатолій Приходько, Андрій Матвійчук, Андрій Вербовий, Денис Руденко, Андрій Дворніков, Святослав Туровський, Валерій Котенко та Віталій Карпенко.
Наслідки війни бувають і такими: США розглядають можливість тимчасового скасування певних санкцій щодо Білорусі в обмін на транзит її територією українського зерна.
Фотограф Фабіо Буччареллі підловив українську родину з деокупованої Малої Рогані на Харківщині за обідом на подвір'ї розбитого будинку 💔
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Оперативне командування "Південь" заявляє, що на Херсонщині окупанти самі ж стріляють ракетами і збивають їх системою ППО, щоб видати це за обстріл цивільних з боку ЗСУ.
Доброго ранку! Дайджест вчорашніх новин:
- Корпорація Google вивезла із РФ більшість своїх співробітників - значна частина співробітників переїхала до Дубая, де Google має великий офіс.
- Росія останніми тижнями звільнила високопоставлених командирів, які, як вважається, погано діяли на початкових етапах вторгнення в Україну.
- Укрзалізниця оголосила, що з 20 травня почне курсувати Інтерсіті+ №774/773 Київ — Шостка.
- Через санкції російські переробники текстилю втратили 85% сировини.
- Велика Британія запровадила нові санкції проти великих російських авіакомпаній.
- Зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.
- Польські компанії передали Україні 20 вагонів електрообладнання, які спрямовано на відновлення енергетичної інфраструктури.
- Німеччина підтримає Україну короткостроковою бюджетною підтримкою у розмірі близько мільярда євро.