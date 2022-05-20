86-й день войны. События ОНЛАЙН

09:55

Що відбувається в регіонах на ранок 20 травня:

🟥 Дніпропетровщина: нічні обстріли села Велика Костромка, що на межі з Херсонщиною. У кількох будинках вибиті шибки. Загиблих та постраждалих немає. Деталі щодо наслідків обстрілів уточнюються.

🟥 Харківщина: було кілька нічних обстрілів міста, постраждалих немає.

По області: в Дергачах вчора ввечері снаряд влучив у приватний будинок. Постраждалих немає. У селі Мала Данилівка так само від удару окупантів загорівся гараж та авто. Близько п’ятої ранку горіли кілька гаражів Харківської державної зооветеринарної академії. За попередніми даними, постраждалих немає

🟥 Луганщина: росіяни намагаються штурмувати Лисичанськ і Сєверодонецьк – успіху не мають. За добу: 12 загиблих в Сєвєродонецьку❗, ще один – у Гірській громаді. Руйнуються й вигорають будинки.

У Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17, у с. Нирковому вигоріли п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – у Рубіжному. Інші деталі зодо руйнувань та наслідків з’ясовуються

🟥 Донеччина: інтенсивні обстріли по усій лінії фронту. Обстріляно 13 населених пунктів по області — танками, артилерією, градами, аваіцією. Місто Бахмут протягом минулої доби чотири рази піддавалося авіаційним ракетним обстрілам. Значні руйнування цивільної інфраструктури. За добу по області 5 загиблих, 6 поранених цивільних. Вже зранку – обстріли Авдіївки, Торецька, Єлизаветівки. Пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, зокрема, школа. Евакуація населення продовжуєть, у тому числі залізничним транспортом

🟥 Миколаївщина: вчора близько 23:30 і сьогодні вранці були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується. Вдень були обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією пошкоджень і потерпілих немає. В обласному центрі протягом доби відносно тихо

🟥 Херсонщина: російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів та позицій ЗСУ у сусідніх регіонах, використовують заборонену зброю.

На лінії вогню залишаються Високопільська, Великоолександрівська, Станіславська, Калинівська, Чорнобаївська та Нововоронцовська громади. Практично у всіх населених пунктах цих ТГ живуть окупанти, з кожним днем ситуація загострюється. В обласному центрі побільшало блок-постів. Ситуація в області критична❗

🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.