Война. День 87. ОНЛАЙН
Триває 87-й день повномасштабної війни.
Найбільш гарячими залишаються східні регіони. Ворог постійно намагається наступати у Донецький та Луганській областях. Також бої тривають на Харківщині, Запоріжжі. Загарбники обстрілюють Миколаїв, Одесу та прикордонні території Сумщини і Чернігівщини, звідки відступили.
Росія заявляє, що із заблокованої в Маріуполі "Азовсталі" вивезли всіх українських захисників.
Тим часом у Києві завершився перший суд над російським воєнним злоичинцем. Вирок йому мають оголосити 23 травня.
Читайте хроніку попереднього дня війни
На цьому ми завершуємо наш онлайн 87-го дня війни. Повернемося вже завтра о 5:30.
Хай ця ніч буде тихою для кожного з нас.
У Миколаєві лунають вибухи – за словами міського голови Олександра Сєнкевича, це касетні снаряди!
Головне з вечірнього звернення президента Володимира Зеленського:
- Португалія готова долучитися до відбудови українських шкіл і дитячих садочків. За час повномасштабної війни російська армія зруйнувала вже 1873 заклади освіти
- я вдячний президенту Байдену за невідкладне підписання ухваленого Конгресом пакету підтримки для України на 40 мільярдів доларів – це історичний внесок у захист свободи в Європі.
- на Донбасі ситуація надзвичайно важка, як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк
- підписав сьогодні указ про нагородження наших героїв. 215 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами – з них 30 посмертно.
Німеччина – така Німеччина 🙄
Внутрішній документ Міноборони Німеччини, що опинився в розпорядженні журналістів, свідчить що Бундесвер має вільну бронетехніку, яку, втім, не надає її Україні.
Пентагон опублікував фото з вантажного літака, що перевозив до України далекобійні гаубиці 🔥
Ця далекобійна наступальна зброя надана Україні безоплатно як безпекова підтримка з боку уряду США.
.@USAirForce Airmen secure 155 mm M777 towed howitzers for transport as part of U.S. security assistance to 🇺🇦 Ukraine. pic.twitter.com/u2jWcVJgQJ— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 21, 2022
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: завдяки сюжету пропагандистів, які допомогли скоригувати вогонь, нацгвардійці знищили окупантів, які підірвали міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.
"Ціна української свободи вкрай висока... Ніколи цього не забувайте".
Так голова патрульної поліції Луганщини Віктор Левченко підписав фото із закривавленими ношами. Поліція щодня, попри обстріли, вивозить людей з Лисичаснська та Сєвєродонецька.
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Маріуполь: окупанти планують примусити місцевих патрулювати вулиці з російськими військовими та "народною мііцією днр", – радник мера Петро Андрющенко.
Мінус один Пушкін: пам'ятник російському поету демонтували і в Миколаєві 🤝
Одним із взводів 25 бригади повітрянодесантної Січеславської бригади командує шкільний вчитель математики, викладач дніпровського вишу та кандидат технічних наук Костянтин 💛
У перший же день повномасштабної війни чоловік долучився до лав ЗСУ.
⚡ Російська влада "вивчить питання" обміну Віктора Медведчука на полонених захисників Маріуполя, – заявив член російської переговорної групи й депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький.
Фотокореспонденти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка, які єдині висвітлювали блокаду Маріуполя для міжнародних видань, отримали Премію імені співзасновника "Української правди" Георгія Ґонґадзе.
Фото: Олександра Куликова.
Conflict Intelligence Team: через півтора-два місяці українська сторона почне масштабний контрнаступ, після чого ситуація на фронті зміниться на України.
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина говорить, що рішення щодо українського членства в НАТО – за лідерами Альянсу.
"Ми на 99,9% вичерпали інструменти, які дозволяли нам робити кроки щодо приєднання до Альянсу, сьогодні це рішення вже не на території України", – сказала Стефанішина, висловивши впевненість у військовій сумісності ЗСУ з НАТО.
Зведення від Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв населені пункти Семенівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області. Завдав ракетних ударів по об’єктах в Житомирській та Полтавській областях.
На Слобожанському напрямку противник продовжує вести бойові дії. Завдавав авіаційних ударів та обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова.
Триває підготовка підрозділів окупаційних військ для відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Протягом дня ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха та Довгеньке Харківської області.
На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Завдавав вогневого ураження всім спектром озброєння, включно з авіацією, по позиціях підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктах уздовж лінії зіткнення. Крім того, завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Врубівка Луганської області та Бахмут Донецької області.
Противник продовжує підготовку до наступу на Лиманському напрямку.
За підтримки авіації та артилерії вів штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, успіху не мав.
Завдав авіаційного удару по населеному пункту Микільське Волноваського району Донецької області.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Ольгівське, Затишшя, Гуляй-Поле, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.
На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Продовжують обстріли із мінометів та артилерії населених пунктів, безпосередньо наближених до лінії зіткнення.
Командування окупаційних військ російської федерації продовжує проведення заходів прихованої мобілізації з метою заміщення військовослужбовців, що зазнали втрат не території України. Проводиться робота щодо залучення до лав збройних сил військ агресора осіб, які перебувають на тимчасово зайнятій окупантами території України.
Для посилення угруповань ворог формує резерви зі складу 36-ї загальновійськової армії східного військового округу та активно використовує військово-транспортну авіацію для перекидання живої сили та матеріально-технічних засобів до прикордонних з Україною районів.
Разом з тим, окупаційна влада проводить роботу щодо так званої "націоналізації" компаній-представників телекомунікаційних послуг.
Окупанти зройнували міст між Сєверодонецьком та Лисичанськом на Луганщині
Російські журналісти-розслідувачі ідентифікували особу одного з можливих убивць беззбройних мешканців Бучі – російського військовослужбовця 37-річного Чингіза Атантаєва.
Розслідувачі взяли кадри з камери зовнішнього спостереження, які були в розпорядженні американського видання New York Times. На цьому відеозаписі зафільмували страту 9 беззбройних чоловіків у Бучі кількома російськими десантниками на вулиці Яблунській, 144 в Бучі.
|Ліворуч – Чингіз Атантаєв на кадрі відеозйомки з камери зовнішнього спостереження на вул. Яблунській, 144 в Бучі. Праворуч фото Атантаєва у соцмережі.
Колишній військовополонений, учасник бойових дій Володимир Фоміцький, виграв суд проти Російської Федерації – один мільйон гривень компенсації моральної шкоди.
Суд вирішив стягнути ці кошти з РФ та акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" (колишній "Сбербанк").
Фоміцький – доброволець батальйону "Кривбас". Його взяли в полон російські силовики при виході з "Іловайського котла" 2014 року, де він пробув 10 днів.
Після звільнення Володимира Фоміцького визнали непридатним до військової служби. Позов до держави-агресора він також спрямував до Європейського суду з прав людини.
Новини з фронту
- Росіяни вдарили ракетою по Рівненщині, потрапили у об'єкт військової інфраструктури. Відомо про 6 постраждалих.
- Російський вертоліт обстріляв територію між Харківською та Сумською областями.
- Більше години російські окупанти вели артилерійський вогонь по населених пунктах Сумського району з реактивних систем залпового вогню "Град".
- Російські окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської області з мінометів.
- Протиповітряна оборона збила над Вінницькою областю ракету окупантів.
На Одещині запровадили додаткові режимні обмеження, зокрема в межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів.
Заборонено⛔
- в’їзд осіб у визначену смугу місцевості вздовж державного кордону, за винятком певної категорї осіб;
- провадження робіт, окрім сільськогосподарських та будівельних;
- відпочинок населення, рибальство (за винятком окремих ділянок);
- скупчення транспортних засобів та тривалі зупинки на узбіччях доріг;
- перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без дозволів;
- використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій;
- використання повітряних суден, безпілотованої техніки;
- рух автомобільною дорогою Одеса-Рені в районі Паланка Республіки Молдова, окрім певних категорій осіб;
- плавання усіх плавзасобів окрім суден флоту рибної промисловості.
🇵🇹 До України продовжують приїжджати представники європейських країн. Сьогодні, на запрошення українського прем'єр-міністра, до Києва та Ірпеня завітав прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.
"Рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними. Я став свідком жорстоких, свавільних та невиправданих нападів. Війна завжди торкається безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, їхній район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", – зазначив португальский прем’єр-міністр після відвідин Ірпеня.
Антоніу Кошта пояснив, що його візит відбувається на знак солідарності з Україною та її народом: "Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії. Португалія підтримує Україну".
I will never forget the visit to #Irpin. The levels of destruction and violence are completely devastating. I testified the evidence of vicious, indiscriminate and unjustified attacks. pic.twitter.com/f9f1Kmh9Ra— António Costa (@antoniocostapm) May 21, 2022
"Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі" Об’єднання BABYLON'13 опублікувало щемкий фільм-прощання, знятий українським бійцем Дмитром Козацьким "Орестом" в останній день на розтрощеному заводі.
Наслідки "прильоту" ракети під Одесою 20 травня. Вони влучила у промислове підприємство з добривами. В результаті утворилася вирва діаметром 12 та глибиною 3 метри. Зруйновані промислові об’єкти. Стався вибух, виникла пожежа, яку швидко ліквідували.
Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу і здоров’ю цивільного населення немає.
У Київській обласній державній адміністрації змінився керівник. Точніше – ним знову став Олексій Кулеба, який вже обіймав цю посаду.
Два місяці замість Кулеби працював генерал-лейтинант Олександр Павлюк, колишній командувач Операції об'єднаних Сил. З використанням його військового досвіду в умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії.
Байден підписав виділення Україні підтримки в 40 млрд доларів. Вона складається з:
- військової допомоги в розмірі 20 мільярдів доларів,
- понад 8 мільярдів доларів у вигляді загальної економічної підтримки України,
- майже 5 мільярдів доларів у вигляді глобальної продовольчої допомоги для вирішення потенційної нестачі продовольства,
- понад 1 мільярд доларів у вигляді сукупної підтримки біженців.
Напів оголена активістка вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Вона влаштувала протест проти зґвалтування українок російськими окупантами. На тілі жінки був напис "STOP RAPING US" ("Припиніть ґвалтувати нас") та українським прапором на грудях.
Був ворог – і нема ворога.
Впливове американське видання "The New York Times" випустило едіторіал (тобто статтю, яка відображає думку редакції), де пише, що зараз перемога України у війні з Росією виглядає нереалістичною і що Україні, можливо, доведеться поступитися територіями.
Ось як відреагував на це радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк:
"Як послухати експертів, то Україна мала б тричі замерзнути взимку, в березні залишитися без електрики, а над половиною країни вже майорів би російський прапор. Згадайте це, коли почуєте чергову страшилку, що країна не переживе наступну зиму, а люди залишаться на вулиці без роботи.
Якби щоразу, коли хтось каже "це неможливо", ми опускали руки, у нас би вже не було країни. Якщо чуєте "Україні доведеться жертвувати територіями, бо Росія сильна" – це каже лузер, який у душі вже програв.
У нас немає іншої країни, ми знаємо, за що б’ємося. Саме тому ми переможемо".
Володимир Зеленський й Олена Зеленська дали спільне інтерв’ю. Найголовніше з їхніх слів:
- "А зараз це (переговори між Україною і Росією - УП) як автомобіль, не бензиновий і не електрокар, гібрид, тому і війна така, складна, і перемога буде дуже складна, вона буде і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії. Я впевнений в цьому."
- "На сьогодні це 700 тисяч (захисників на фронтів – УП) – ось ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють. 700 тисяч. Це в момент війни."
- "Думаю, що розмова України і Росії точно буде. Ми не знаємо, в якому форматі – з посередниками, без посередників, на рівні президентів, двостороння або в широкому колі."
- "Сьогодні ми розглядаємо коло гарантів безпеки з держав-партнерів, яким довіряємо. Ми з ними розробляємо цей проєкт. Ми його розробили.
Ми хочемо окремий договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів довкола України без Росії. Гарантери безпеки без Росії. Буча деякі речі змінила."
- "Я вважаю, який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це сміливі люди, які готові віддати життя. Вважаю, що це наша велика цінність і скарб. Як показав результат цього вторгнення."
- "Без зайвих втрат - вийти на лінію, яка була до 24 числа (лютого -ред.), я вважаю… це буде для нашої держави перемогою."
- "Ми зламали хребет однієї з найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. І психологічно. Вони не стануть на ноги в найближчі декілька років. Але не забуваємо, що всі наші військові також хочуть жити."
Зеленський: захисників "Азовсталі" мають звільнити через обмін.
"Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове комнадування передало все це всім заблокованим на "Азовсталі"...
Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, "Червоний хрест", Російська Федерація, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну."
Втрати росіян станом на 21 травня:
- особового складу – близько 28850 (+150) осіб,
- танків ‒ 1278 (+15) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26),
- артилерійських систем – 596 (+0),
- реактивних систем залпового вогню – 201 (+1),
- засобів протиповітряної оборони – 93 (+0),
- літаків – 204 (+0),
- гелікоптерів – 169 (+1),
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),
- крилатих ракет – 104 (+1),
- кораблів/катерів – 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2178 (+16),
- спеціальної техніки – 43 (+0).
Наші воїни і в окопах чисту питну воду знайдуть!
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.
На Одещині вчора вдень ворог наніс три ракетних удари по одному з районів області, ввечері — один удар по об'єкту інфраструктури. Є пошкодження, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюються.
Харків: по області ворожі боєприпаси влучали у Дергачах, Малій Данилівці, Чугуївському районі — рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях. Ракетний удар фактично знищив Лозівський палац культури. Увечері, близько 20.30, внаслідок потрапляння боєприпасу в Харкові горіли павільйони одного з ринків міста. Вночі окупанти обстрілювали Золочівську громаду, горіли житлові будинки. Всього за добу внаслідок російської агресії на Харківщині 20 поранених, серед них одна дитина.
Луганщина: за день — близько 50 зруйнованих будинків. Авіаудари по Гірській та Попаснянській громадах. В Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16. П’ять – у Сєвєродонецьку. Також росіяни влучили по школі та об’єднанню "Азот" – там сталося займання, пожежу ліквідовано. В Лисичанську виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті. Є загиблі та поранені. Детальна інформація уточнюється.
Донеччина: росіяни ведуть обстріли по всій лінії фронту від Мар’їнської до Лиманської громади. За добу в області пошкоджено 27 житлових будинків та 8 споруд цивільної інфраструктури. У Мар’їнській громаді ворог обстріляв школу в Єлизаветівці. Під мінометний обстріл потрапила Красногорівка, більша частина міста знеструмлена. Під обстрілом знову Авдіївській коксохімічний завод та житлові квартали міста. На Світлодарському напрямку було пошкоджено електропостачання до Новолуганського, але на вечір фахівці його вже відновили. У Торецькій громаді під вогнем Нью-Йорк та Суха Балка. За добу в області 3 загиблих, 4 поранених.
Миколаївщина: вечері передмістя Миколаєва було обстріляно із РСЗО "Смерч". Руйнувань, постраждалих та жертв немає. Вдень і вночі буди обстріли Широківської громади. Обстріли були за межами населених пунктів. Потраплянь і потерпілих за попередньою інформацією немає. Детальна інформація з’ясовується.
На Херсонщині бойові дії не припиняються. Зранку практично по всій території області було чутно вибухи та обстріли. Також місцеві жителі чули запуск ракет. На межі гуманітарної кризи окуповані села. Виїзду та в’їзду з Херсонщини орки не дають, лише через Крим. Ситуація в області критична.
🔥Весь світ допомагає нам нищити окупантів. Ціль поставлена ясно: саме Росія буде демілітаризована, щоб не загрожувати цивілізованим країнам.
За публікацією телеграм-каналу UA War Infographics
Британська розвідка констатувала, що Росія має проблеми через нестачу безпілотників у зв’язку з санкціями та їх збиттям українськими силами. - британська розвідка
👩🚒 Рятувальники Харкова за минулу добу 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілами, зокрема – на території ринку в Київському районі міста Харкова
Вже 42 країни готові приєднатися до позову України проти росії у Міжнародному суді ООН, - заявив Президент Володимир Зеленський
Два фото. Два паралельні всесвіти. Проспект Миру в українському Маріуполі та після пришестя "рускава міра".
На околицях Сєвєродонецька на Луганщині точаться бої. Шість загиблих, є поранені, повідомив керівник ОВА Гайдай. Також загалом за добу в області пошкоджено більше 40 будинків.
❤️ У Києві створюють мурал "Свята Джавеліна"🔥
🔥 Україна арештувала активів Росії та Білорусі більш як на ₴30 мільярдів
Загальна вартість активів росії та білорусі, на які Бюро економічної безпеки України (БЕБ) наклало арешт, становить понад 30 мільярдів гривень.
Оперативна інформація станом на 06.00
- Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.
- На Волинському та Поліському напрямках, у цілому, ситуація суттєвих змін не зазнала.
- На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони у районах прикордонних українських населених пунктів на території Сумської та Чернігівської областей.
- На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Противник завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Циркуни.
- Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ої танкової армії Західного військового округу.
- На Слов’янському напрямку агресор намагається поновити наступальні дії. Зокрема, для забезпечення форсування річки Сіверський Донець планує наведення переправи.
- На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.
- На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець.
- На Запорізькому напрямку противник здійснював вогневе ураження наших військ.
- У Маріуполі противник вживає заходів з відновлення функціонування порту. Зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури.
- На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій і логістичному забезпечені військ.
- На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів підрозділів наших військ. Відзначається додаткове розгортання підрозділів ствольної та реактивної артилерії.
- Кораблі чорноморського флоту ворога в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.
Росіяни можуть завищувати кількість українських оборонників "Азовсталі" задля обміну полоненими або ж щоб приховати справжнє число захисників заводу. - американський Інститут вивчення війни (ISW)
За минулу добу українські військові на півдні знищили 36 загарбників, 3 танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" і автомобільну техніку.
Головні новини за ніч:
- За словами американського Інституту вивчення війни, росіяни можуть завищувати кількість українських оборонників "Азовсталі" задля обміну полоненими або ж щоб приховати справжнє число захисників заводу.
- В окупованому місті Мелітополь Запорізької області росіяни почали видавати пенсіонерам по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані.
- Як пише CNN, США можуть залишити 100 тисяч військових у Європі в осяжному майбутньому з огляду на російську загрозу