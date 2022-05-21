Война. День 87. ОНЛАЙН
Триває 87-й день повномасштабної війни.
Найбільш гарячими залишаються східні регіони. Ворог постійно намагається наступати у Донецький та Луганській областях. Також бої тривають на Харківщині, Запоріжжі. Загарбники обстрілюють Миколаїв, Одесу та прикордонні території Сумщини і Чернігівщини, звідки відступили.
Росія заявляє, що із заблокованої в Маріуполі "Азовсталі" вивезли всіх українських захисників.
Тим часом у Києві завершився перший суд над російським воєнним злоичинцем. Вирок йому мають оголосити 23 травня.
Читайте хроніку попереднього дня війни
Наслідки "прильоту" ракети під Одесою 20 травня. Вони влучила у промислове підприємство з добривами. В результаті утворилася вирва діаметром 12 та глибиною 3 метри. Зруйновані промислові об’єкти. Стався вибух, виникла пожежа, яку швидко ліквідували.
Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу і здоров’ю цивільного населення немає.
У Київській обласній державній адміністрації змінився керівник. Точніше – ним знову став Олексій Кулеба, який вже обіймав цю посаду.
Два місяці замість Кулеби працював генерал-лейтинант Олександр Павлюк, колишній командувач Операції об'єднаних Сил. З використанням його військового досвіду в умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії.
Байден підписав виділення Україні підтримки в 40 млрд доларів. Вона складається з:
- військової допомоги в розмірі 20 мільярдів доларів,
- понад 8 мільярдів доларів у вигляді загальної економічної підтримки України,
- майже 5 мільярдів доларів у вигляді глобальної продовольчої допомоги для вирішення потенційної нестачі продовольства,
- понад 1 мільярд доларів у вигляді сукупної підтримки біженців.
Напів оголена активістка вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Вона влаштувала протест проти зґвалтування українок російськими окупантами. На тілі жінки був напис "STOP RAPING US" ("Припиніть ґвалтувати нас") та українським прапором на грудях.
Був ворог – і нема ворога.
Впливове американське видання "The New York Times" випустило едіторіал (тобто статтю, яка відображає думку редакції), де пише, що зараз перемога України у війні з Росією виглядає нереалістичною і що Україні, можливо, доведеться поступитися територіями.
Ось як відреагував на це радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк:
"Як послухати експертів, то Україна мала б тричі замерзнути взимку, в березні залишитися без електрики, а над половиною країни вже майорів би російський прапор. Згадайте це, коли почуєте чергову страшилку, що країна не переживе наступну зиму, а люди залишаться на вулиці без роботи.
Якби щоразу, коли хтось каже "це неможливо", ми опускали руки, у нас би вже не було країни. Якщо чуєте "Україні доведеться жертвувати територіями, бо Росія сильна" – це каже лузер, який у душі вже програв.
У нас немає іншої країни, ми знаємо, за що б’ємося. Саме тому ми переможемо".
Володимир Зеленський й Олена Зеленська дали спільне інтерв’ю. Найголовніше з їхніх слів:
- "А зараз це (переговори між Україною і Росією - УП) як автомобіль, не бензиновий і не електрокар, гібрид, тому і війна така, складна, і перемога буде дуже складна, вона буде і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії. Я впевнений в цьому."
- "На сьогодні це 700 тисяч (захисників на фронтів – УП) – ось ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють. 700 тисяч. Це в момент війни."
- "Думаю, що розмова України і Росії точно буде. Ми не знаємо, в якому форматі – з посередниками, без посередників, на рівні президентів, двостороння або в широкому колі."
- "Сьогодні ми розглядаємо коло гарантів безпеки з держав-партнерів, яким довіряємо. Ми з ними розробляємо цей проєкт. Ми його розробили.
Ми хочемо окремий договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів довкола України без Росії. Гарантери безпеки без Росії. Буча деякі речі змінила."
- "Я вважаю, який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це сміливі люди, які готові віддати життя. Вважаю, що це наша велика цінність і скарб. Як показав результат цього вторгнення."
- "Без зайвих втрат - вийти на лінію, яка була до 24 числа (лютого -ред.), я вважаю… це буде для нашої держави перемогою."
- "Ми зламали хребет однієї з найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. І психологічно. Вони не стануть на ноги в найближчі декілька років. Але не забуваємо, що всі наші військові також хочуть жити."
Зеленський: захисників "Азовсталі" мають звільнити через обмін.
"Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове комнадування передало все це всім заблокованим на "Азовсталі"...
Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, "Червоний хрест", Російська Федерація, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну."
Втрати росіян станом на 21 травня:
- особового складу – близько 28850 (+150) осіб,
- танків ‒ 1278 (+15) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26),
- артилерійських систем – 596 (+0),
- реактивних систем залпового вогню – 201 (+1),
- засобів протиповітряної оборони – 93 (+0),
- літаків – 204 (+0),
- гелікоптерів – 169 (+1),
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),
- крилатих ракет – 104 (+1),
- кораблів/катерів – 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2178 (+16),
- спеціальної техніки – 43 (+0).
Наші воїни і в окопах чисту питну воду знайдуть!
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.
На Одещині вчора вдень ворог наніс три ракетних удари по одному з районів області, ввечері — один удар по об'єкту інфраструктури. Є пошкодження, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюються.
Харків: по області ворожі боєприпаси влучали у Дергачах, Малій Данилівці, Чугуївському районі — рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях. Ракетний удар фактично знищив Лозівський палац культури. Увечері, близько 20.30, внаслідок потрапляння боєприпасу в Харкові горіли павільйони одного з ринків міста. Вночі окупанти обстрілювали Золочівську громаду, горіли житлові будинки. Всього за добу внаслідок російської агресії на Харківщині 20 поранених, серед них одна дитина.
Луганщина: за день — близько 50 зруйнованих будинків. Авіаудари по Гірській та Попаснянській громадах. В Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16. П’ять – у Сєвєродонецьку. Також росіяни влучили по школі та об’єднанню "Азот" – там сталося займання, пожежу ліквідовано. В Лисичанську виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті. Є загиблі та поранені. Детальна інформація уточнюється.
Донеччина: росіяни ведуть обстріли по всій лінії фронту від Мар’їнської до Лиманської громади. За добу в області пошкоджено 27 житлових будинків та 8 споруд цивільної інфраструктури. У Мар’їнській громаді ворог обстріляв школу в Єлизаветівці. Під мінометний обстріл потрапила Красногорівка, більша частина міста знеструмлена. Під обстрілом знову Авдіївській коксохімічний завод та житлові квартали міста. На Світлодарському напрямку було пошкоджено електропостачання до Новолуганського, але на вечір фахівці його вже відновили. У Торецькій громаді під вогнем Нью-Йорк та Суха Балка. За добу в області 3 загиблих, 4 поранених.
Миколаївщина: вечері передмістя Миколаєва було обстріляно із РСЗО "Смерч". Руйнувань, постраждалих та жертв немає. Вдень і вночі буди обстріли Широківської громади. Обстріли були за межами населених пунктів. Потраплянь і потерпілих за попередньою інформацією немає. Детальна інформація з’ясовується.
На Херсонщині бойові дії не припиняються. Зранку практично по всій території області було чутно вибухи та обстріли. Також місцеві жителі чули запуск ракет. На межі гуманітарної кризи окуповані села. Виїзду та в’їзду з Херсонщини орки не дають, лише через Крим. Ситуація в області критична.
🔥Весь світ допомагає нам нищити окупантів. Ціль поставлена ясно: саме Росія буде демілітаризована, щоб не загрожувати цивілізованим країнам.
За публікацією телеграм-каналу UA War Infographics
Британська розвідка констатувала, що Росія має проблеми через нестачу безпілотників у зв’язку з санкціями та їх збиттям українськими силами. - британська розвідка
👩🚒 Рятувальники Харкова за минулу добу 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілами, зокрема – на території ринку в Київському районі міста Харкова
Вже 42 країни готові приєднатися до позову України проти росії у Міжнародному суді ООН, - заявив Президент Володимир Зеленський
Два фото. Два паралельні всесвіти. Проспект Миру в українському Маріуполі та після пришестя "рускава міра".
На околицях Сєвєродонецька на Луганщині точаться бої. Шість загиблих, є поранені, повідомив керівник ОВА Гайдай. Також загалом за добу в області пошкоджено більше 40 будинків.
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Загальна вартість активів росії та білорусі, на які Бюро економічної безпеки України (БЕБ) наклало арешт, становить понад 30 мільярдів гривень.
Оперативна інформація станом на 06.00
- Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.
- На Волинському та Поліському напрямках, у цілому, ситуація суттєвих змін не зазнала.
- На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони у районах прикордонних українських населених пунктів на території Сумської та Чернігівської областей.
- На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Противник завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Циркуни.
- Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ої танкової армії Західного військового округу.
- На Слов’янському напрямку агресор намагається поновити наступальні дії. Зокрема, для забезпечення форсування річки Сіверський Донець планує наведення переправи.
- На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.
- На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець.
- На Запорізькому напрямку противник здійснював вогневе ураження наших військ.
- У Маріуполі противник вживає заходів з відновлення функціонування порту. Зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури.
- На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій і логістичному забезпечені військ.
- На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів підрозділів наших військ. Відзначається додаткове розгортання підрозділів ствольної та реактивної артилерії.
- Кораблі чорноморського флоту ворога в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.
Росіяни можуть завищувати кількість українських оборонників "Азовсталі" задля обміну полоненими або ж щоб приховати справжнє число захисників заводу. - американський Інститут вивчення війни (ISW)
За минулу добу українські військові на півдні знищили 36 загарбників, 3 танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" і автомобільну техніку.
Головні новини за ніч:
- За словами американського Інституту вивчення війни, росіяни можуть завищувати кількість українських оборонників "Азовсталі" задля обміну полоненими або ж щоб приховати справжнє число захисників заводу.
- В окупованому місті Мелітополь Запорізької області росіяни почали видавати пенсіонерам по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані.
- Як пише CNN, США можуть залишити 100 тисяч військових у Європі в осяжному майбутньому з огляду на російську загрозу