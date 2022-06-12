Росія роздає паспорти у Мелітополі та стріляє по Тернопільщині. Війна 109 день ОНЛАЙН
Триває 109-й день повномасштабної війни в Україні.
Росія планує продовжити і посилити наступи на Слов’янськ і Сіверськ.
Україна очікує відповідь щодо статусу кандидата ЄС та дає відсіч агресору на полі бою.
"Українська правда" продовжує документувати хроніку війни у форматі реального часу.
Читайте, як пройшов 108-й день війни
У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10"
Росія почала погрожувати Польщі. Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що депутат Європарламенту від Польщі, екс-глава МЗС Радослав Сікорський, який запропонував повернути Україні ядерну зброю через порушення Росією Будапештського меморандуму, ставить під удар польський народ.
Наслідки ракетного удару по Чорткову Тернопільської області
"На відео п'ятиповерхові будинки, де під час обстрілу чотирьма ракетами перебували мирні жителі з дітьми. Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи тривають", – коментує голова ОВА.
На Дніпропетровщині російські військові обстріляли Синельниківський та Криворізький райони.
У Києві розпочали експертизи для ідентифікації загиблих Героїв України – 220 захисників Маріуполя, тіла яких російська сторона передала під час обміну. Серед тих загиблих, кого вже поміняли, приблизно третина – це "азовці". Є загиблі бійці з усіх підрозділів: морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники.
Процес ідентифікації може зайняти декілька місяців, оскільки більшість тіл – в жахливому стані й візуально опізнати їх неможливо.
💔У маленької доньки загиблого Героя Владислава Солдата сьогодні День народження. Розділити це свято з батьком сім'я прийшла на цвинтар, де похований захисник України.
"У доньки день народження сьогодні і ви снідаєте разом....", – написала дружина Владислава.
🏖Цього літа в Одесі та області у зв'язку з ракетними ударами не працюватимуть дитячі табори та наметові містечка, зокрема і на базах шкіл – розповідає директор департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак "Суспільному".
Що відбувається у тимчасово окупованому Маріуполі. Розповідає радник мера міста Петро Андрющенко
Житло. По всіх частково зруйнованих будинках з’явились повідомлення окупантів про знесення протягом двох тижнів з вимогою на виселення населення. Про те, куди і як буде переселено людей окупанти не повідомляють. Говорять, що компенсацій (як обіцялося) за зруйновані будинки не буде, натомість буде "допомога по ремонту".
Сміття. Окупаційна адміністрація продовжує практику влаштування сміттєзвалищ відходів на подвір’ях багатоповерхівок.
Опалення та освіта. Озвучені плани на опалення взимку. Його не буде, але будуть встановлені намети обігріву. Наші джерала повідомляють, що за планом школи будуть працювати лише в теплий період, саме тому замість літніх канікул будуть довгі зимові.
День Росії. Волонтерська рота окупаційної влади розгорнула російський триколор в 2,4 тис кв метра на Площі воїнів-визволителів.
А такими листівками вітають містян "зі святом"
Окупанти обгородили Потьомкінській сквер у Херсоні, завезли в нього три автобуси "масовки" та увімкнули радянські пісні – місцева жителька Анастасія розповіла УП, як окупанти створили картинку "святкування" Дня Росії в окупованому місті.
"На вулиці Театральній, що в центрі міста, стояло три автобуси завезених людей – вони їх навіть не додумалися сховати, не знаю, як вони це пояснюватимуть у своїх новинах. Звичайних херсонців туди взагалі не пускали, це була тусовка "для своїх".
У сквері було дуже багато пенсіонерів, грали пісні з радянських фільмів.
Пізніше, коли вони розходилися, ми побачили, що серед них було багато людей з інвалідністю – припускаю, що їх привезли з якихось інтернатів. І це знов таки були не херсонці – ми чули, як вони розмовляють, у них сильний російський акцент, вони багато "акають", – розповіла Анастасія.
На факт того, що "масовка" була завезеною вказував і той факт, що ці люди дивувалися, що в місті стоять хороші будинки і навіть лавки, "на которых можно даже лечь". Після святкування вони рухалися зі скверу тільки в одному напрямку й обов'язково з прапорцями Росії. Дехто ніс по 5-10 штук.
"Усі смітники, що були дорогою зі скверу до центральної вулиці Ушакова, були заповнені цими прапорцями", – деталізувала Анастасія.
Дівчина також розповіла, що за схожим сценарієм окупанти "святкували" День захисту дітей 1 червня – щоправда тоді вони хоча б сховали автобуси, якими завезли масовку.
"Тоді по всьому місту настільки багато військових, що в якийсь момент їх стало більше за звичайних жителів. Вони були всюди. Найсмішніше – у нас же дуже спекотно, на сонці +40, а вони всі вдягнені в зимову форму, тому вони ховаються в тінь, але це не допомагає", – з посмішкою пригадує Анастасія.
На жаль, робити фото та відео в Херсоні небезпечно, тому ми додаємо до історії Анастасії відео з місцевого телеграм-каналу. На ньому можна побачити ту саму "масовку" і почути, як окупанти вмикають гімн Росії.
Російські медіа повідомили, що 11 червня неподалік селища Гулівка у Брянській області (40 км до кордону з Україною) прогриміли три вибухи – тоді ж спрацював сигнал про втрату зв'язку із засувкою трубопроводу "Дружба".
Повідомляється, що одним із вибухів було пошкоджено трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу.
Ще один вибух стався у місці, де прокладено кабель – там залишилася вирва 40 на 20 см.
Третій вибух пошкодив протипідкопну трубу (додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об'єктах), залишивши вирву 40 на 60 сантиметрів.
Наголошується, що сам трубопровід "Дружба" не постраждав, проте протипідкопна труба та підстанція виявилися пошкодженими, а також було знеструмлено енергоблок управління засувкою.
Гендиректор Українського інституту Володимир Шейко вважає, що радикальні заклики до бойкоту російської культури викликають негативну реакцію.
Він пропонує не викреслювати РФ зі світової культури, а тимчасово "посунути вбік" на користь України.
"Українській правді" вдалося побувати в Лисичанську – місту, що знаходиться менш ніж за 10 кілометрів від Сєвєродонецька, найгарячішої точки на фронті на Луганщині.
Місто щодня потерпає від артилерійських та ракетних обстрілів. Щодесять хвилин на вулицях чується новий "бабах".
У Лисичанську знищений величезний гірничо-промисловий коледж, спалена частина місцевого базару, розбито десятки будинків. Немає жодних комунікацій і зв'язку. Люди стоять під пекельним сонцем, щоб набрати 10 літрів технічної води і змити хоча б у туалеті.
У Москві на День Росії перед міністерством оборони вивісили антивоєнний банер – "окривавлений" триколор із написом "Сьогодні не мій день".
Фонд Бориса Нємцова присудив свою щорічну премію президентові України Володимиру Зеленському – за сміливість.
Повідомляється, що за умов війни фонд вирішив висунути на премію представників України, до цього її лауреатами ставали лише російські опозиційні політики та активісти. Рік тому її отримав Олексій Навальний, який перебуває в колонії після отруєння та повернення до Росії.
У 2022 році у шорт-листі були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк та український парамедик Юлія Паєвська, відома як Тайра, яка зараз перебуває у полоні у російських загарбників.
Канадський пенсіонер Марсель Лусьєр, який зірвав джекпот у 70 мільйонів доларів у національній лотереї, передасть частину коштів на післявоєнну відбудову України 🇺🇦
"Мир сам не наступит. Поможем", "Мы русские! С нами Бог", "Za мир беz нацизма!".
Пропагандисти звітують, що в окупованому Луганську розвішали борди до Дня Росії 🤮
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Що відбувається в регіонах на 109 день війни:
🔴 Тернопільщина: області вчора ввечері — влучання ракет в Чортківській громаді, жертв немає, є легко травмовані. Людям надається допомога. Деталі влучання уточнюються
🔴 Харківщина: за ніч обстрілів окупантів зазнав Шевченківскький район міста. Постраждалих немає. По області вночі обстрілів зазнали Безруки, Харківського району, горів приватний будинок. Близько п’ятої ранку знову обстрілювали Золочівську громаду. Так само загорівся будинок, без постраждалих.
Загалом за добу поранення через обстріли отримали 3 людини у Харківському районі. Двоє загиблих у Чугуївському та Богодухівського районах.
🔴 Луганщина: постійні штурмові дії та аробстріли Сєвєродонецька та прилеглих селищ. Вчора ворог влучив на територію транспортного цеху ВО "Азот", де сталося займання. Постраждало і одне з приміщень ТОВ "НВО "Сєвєродонецький Склопластик".
Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький. По 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два – в Миколаївці. У Лисичанську – 4, а також торговельний центр та магазин. Одна людина загинула, двоє поранених
🔴 Донеччина: обстріли позицій українських військових і прифронтових населених пунктів. За добу – двоє загиблих і 10 поранених цивільних. Росіяни спрямовують свої зусилля на нищення критичної інфраструктури.
Вчора в районі Торецька пошкодили електромережі, що призвело до відключення ТП, уся північ області була без електрики — Торецьк, Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка. Станом на ранок вдалося частково відновити електропостачання.
Область залишається без газу і частково – без води. Евакуація населення триває. Миколаївщина: вночі зафіксовані обстріли с. Парутине Куцурубської громади Постраждалих та пошкоджень немає. Тривали обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Вчора вдень і вночі – обстріли у Широківській громаді. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.
🔴 Херсонщина: стабільно критично. Окупанти планують відзначати день росії. За інформацією пропагандистських ЗМІ заходи відбудуться по всій області, а для масовки можуть бути привезені люди з Криму. Є інформація про можливі провокації
🟢 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині, Дніпропетровщині та Житомирщині – ніч минула відносно.
Окупанти втратили в Україні вже близько 32 150 вояків, 1 430 танків, 3 484 броньованиз машин та 715 артсистем 🔥
Оновлено о 10:45. Окупанти заявили, що вибухи були наслідком короткого замикання на електропідстанції.
В окупованому росіянами Бердянську під ранок 12 червня прогриміли три вибухи, частина міста залишилася без світла❗
Внаслідок ракетного удару по Тернопільщині ввечері 11 червня постраждали 22 людини, серед яких 12-річна дитина, якій наклали шви.
Стан у всіх задовільний, деякі досі у лікарні. Важко поранених немає. Більшість постраждалих – люди, які проживали у будинках поруч з місцем удару ракет.
Доброго ранку! Розповідаємо про важливі новини ночі
- На сході України за минулу добі українські військові знищили 20 загарбників і 8 одиниць ворожої техніки. На півдні – знищили 13 загарбників, ворожу техніку і 3 польових склади боєприпасів росіян.
- На Луганщині збільшується кількість охочих евакуюватися з регіону.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські спецслужби готують провокації.
- У Чорному морі ворог збільшив свій флот на 2 великих десантних кораблі.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі збирається відвідати Україну.
- За даними Інституту вивчення війни, дії російських військ свідчать про те, що ворог продовжить і посилить наступи на Слов’янськ і Сіверськ.