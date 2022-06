Русские заходят вглубь Северодонецка, а лидеры Европы вместе едут в Киев. 110-й день войны ОНЛАЙН

Журналіст Рікард Джозвяк: Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні і Молдові з умовами, Грузія – під питанням.

European Commission today had an orientation debate on the membership application of #Ukraine, #Moldova and #Georgia today. looks like candidate status with conditions for 🇺🇦🇲🇩 but still question marks about 🇬🇪. decision on Fri & member states to give final verdict nxt week