У Сєвєродонецьку бої вже точаться у промзоні. 118 день війни. ОНЛАЙН
Триває 118-ий день повномасштабної війни з Росією. Ворог і надалі завдає ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої Держави.
Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Інтенсивно застосовують авіацію.
Вкрай важка ситуація по всій лінії Луганського фронту. У Сєвєродонецьку Луганської області бої з російськими загарбниками уже точаться в промзоні міста, українські захисники контролюють лише територію заводу "Азот".
УП стежить за всіма подіями цієї війни в режимі онлайн.
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У Росії, над Ростовською область, розбився Су-25. Пілот загинув.
У російському Міноборони кажуть, що штурмовик виконував навчально-тренувальний політ.
До берега на Одещині море прибило міну. Вона здетонувала. На щастя, ніхто не постраждав. Вибухова хвиля пошкодила будинок відпочинку поруч.
|Фото: Ольга Годовенко
|Фото: Ольга Годовенко
📍Харківщина. Через обстріли 21 червня загинули загалом півтора десятка цивільних: 5 у самому Харкові і 10 в області, зокрема, восьмирічна дитина.
На фото – зруйнована будівля харківського метрополітену, що постраждала від російського нападу пізно ввечері 20 червня. Травми тоді отримав 61-річний чоловік.
Пошкоджено дах, частково зруйновані стіни, вибиті віконні рами. Частково зруйновані вагони.
📍Луганщина. Що відбувалось 21 червня в найгарячішій точці фронту? Відповідає голова Луганської адміністрації Сергій Гайдай ⬇
- Росіяни захопили Тошківку.
Ворог кинув у напрямок селища більше півтори батальойонно-тактичної групи важкої техніки та значну кількість військових. Окупанти змогли здійснити прорив. Контроль над населеним пунктом втрачено.
|Тошківка на мапі
- Тривають постійні обстріли всіх вільних населених пунктів. Загарбники намагаються зробити оточення вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут". Успіху не мають.
- Біля Лисичанська українським захисникам вдається стримувати противника. Місто закидують ворожими снарядами, знищуючи населений пункт.
🇺🇦 Ще один крок на шляху до ЄС – ратифікована Стамбульська конвенція, яка спрямована проти домашнього насильства.
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📍Миколаїв
Повідомляють турецькі ЗМІ:
У Стамбулі наступного тижня має відбутися зустріч представників України, Росії, Туреччини і ООН. Будуть обговорювати розблокування експорту українського зерна.
Новинка від уряду:
офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не є працевлаштованими, будуть залучатися до суспільно корисних робіт.
В умовах воєнного стану це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Потреби в кожному регіоні визначатиме місцева влада. Платитимуть мінімалку.
Що відбувається на фронті станом на 18 годину – зведення Генштабу:
📌 на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності підрозділів ЗС Білорусі не зафіксовано
📌 на Сіверському напрямку противник продовжує інженерне обладнання прикордонних районів та мінування місцевості. Обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем’яч на Чернігівщині.
📌 на Харківському напрямку противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Окрім того, РСЗВ застосовано по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка
📌 на Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону.
Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велика Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вірнопілля, Червоне, Довгеньке та Краснопілля. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного.
📌 на Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. Крім того, виявлено формування зведених підрозділів.
Так, у зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Також, за наявною інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу.
📌 на Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб.
📌 на Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк.
Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.
Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов.
Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.
На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.
Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили
📌 на Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля – Комишуваха. Успіху не мав, відійшов
📌 на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Обстріляв території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки.
📌 на Південнобузькому напрямку ворог, з метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд здійснював вогневий вплив по позиціях наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА.
В окупованому росіянами Енергодарі Запорізької області звільнено з полону начальника місцевого пожежно-рятувального загону Віталія Трояна 🙏
Український уряд запускає програму єРобота, у межах якої держава надаватиме до 250 тисяч грн на запуск нового бізнесу.
За рік таких грантів планують видати до 20 тисяч. Річний проект програми – 5 мільярдів гривень.
"Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо", – розповів Денис Шмигаль.
Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчій показав фото маленького далекосхідного леопарда, який народився 8 березня – під час бойових дій у місті.
Це одна з найрідкісніших кішок планети.
Так-так, ви знаєте, що цей леопард каже на другому фото 😀
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У тимчасово окупованому й випаленому Маріуполі окупанти перейменували проспект Миру на проспект Леніна 😖
"Близько 11 дня 27 лютого завдяки "Байрактару" ЗСУ успішно підірвали колону ворожої техніки. З того дня бере початок перший сезон улюбленого українцями "серіалу Чорнобаївка".
Однак армія РФ тоді ж захопила населений пункт. Російська техніка була зосереджена в полях і на об'їзній, де знаходяться АЗС.
О 13-й знову був обстріл Чорнобаївки з РСЗВ. В перервах між вибухами я окопала місце підвалу, насипала піску для убезпечення від пожежі, носила цеглу і дошки до обладнання спального місця".
Російські військові стріляли по цивільних транспортних засобах і забирали у людей мобільні телефони. Один автомобіль вщент розстріляли біля "Літака". Подружжю дивом вдалося вижити, собака в салоні авто загинула".
Це фрагмент тексту про життя в селі Чорнобаївка на Херсонщині, що стало символом поразки росіян. Цей матеріал для "Української правди" підготувала журналістка та місцева мешканка Еліна Коновалюк.
Прочитати його повністю можна тут: "Добрий ранок" під дулом автомата: як росіяни кошмарять легендарну Чорнобаївку
В оперативному командуванні "Південь" заявили, що українські захисники просуваються на Херсонщині, проте закликають українців не повідомляти деталі у соцмережах, а чекати на офіційні повідомлення військових.
Українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний. Деталі обіцяють пізніше.
В Україні з'явилися перші німецькі самохідні гармати-гаубиці Panzerhaubitze2000 з уже підготовленими українськими екіпажами ✅
Львів прощається із загиблим на Донеччині львів’янином 27-річним Артемієм Димидом. Його життя обірвав мінометний обстріл 💔
Пластуни в одностроях вимаршем провели друга "Курку" на "Вічну ватру", так українські скаути називають місце, куди відправляється душа пластуна після смерті.
Артемій – син першого ректора Українського католицького університету Михайла Димида та художниці-іконописиці Іванки Крип'якевич-Димид, правнук українського історика Івана Крип'якевича. Пластун. Учасник Революції Гідності.
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Зеленський запросив прем'єра Угорщини Віктора Орбана в Україну 😅
Провів плідну розмову з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором #Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету 🇺🇦 та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022
В Україні готують заборонити ще 7 політичних партій.
Наразі в Україні заборонені 10 партій: "Опозиційний блок", "Соціалістична партія", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", Партія справедливості та розвитку, Соціалістична партія України, "Ліва опозиція", Партія Шарія, партія "Опозиційна платформа – За життя".
Важкі новини з Харкова.
"Шматочок сьогоднішнього ранкового міста з дуже непростою історією. Там зараз наші хлопці, які стоять за нашу і вашу свободу!".
Український фотограф Олександр Ратушняк продовжує знімати Сєвєродонецьк, де точаться найважчі бої на лінії фронту.
Новина з підзаголовком "тільки хай це приїде не у вересні":
уряд Німеччини готується передати Україні 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113 🔥
Також Україна має 10 тисяч артилерійських снарядів, 53 тисячі протиповітряних снарядів, 5,8 мільйона патронів для стрілецької зброї, 5000 захисних шоломів, вісім мобільних систем радіозв’язку і тепловізорів, вісім розвідувальних дронів, чотири пристрої з розмінування тощо.
Серед військового обладнання також згадуються сім САУ Panzerhaubitzen 2000 разом із запчастинами, 10 протидронових гармат, 10 броньованих машин, 80 пікапів Toyota, 22 ваговози, система протибатарейної боротьби COBRA і анонсовані раніше три реактивні системи залпового вогню MARS.
Станом на середину червня Німеччина вже передала Україні, серед іншого, 500 протиповітряних ракет Stinger, 2700 ПЗРК "Стріла", 16 мільйонів патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, запчастини для МіГ-29.
Мати Героя Димида Артемія востаннє співає сину колискову 💔
Сценарист гумористичних проєктів та стендап-комік Сергій Ліпко служить у ТерОбороні: "Не заздрю русні, бо мені знадобилося років 10, щоб таки прорватися в Київ з області та закріпитися тут, і це ще за умови, що мене NLAW-ами не відганяли".
На кордоні Білорусі з Україною перебувають до семи білоруських батальйонів. Це приблизно 3,5-4 тисяч особового складу.
Пілот-"вагнерівець" розповів СБУ, як скидав бомби на Україну і скільки за це платить Росія
Російські військовополонені утримуються в таборі на заході України та на 51-й дільниці майже в кожному регіоні відповідно до норм міжнародного права. В Мінюсті очікують, що росіяни дотримуватимуться тих самих норм.
На фото видно умови, в яких утримують російських полонених.
Володимир Зеленський заявив, що фронт розтягнувся на понад 2,5 тисячі кілометрів, однак Збройні сили України зберігають стратегічну ініціативу.
Служба безпеки України викрила російськиї агентів у складі Кабінету міністрів і Торгово-промислової палати.
Російські куратори платили за інформацію від 2 до 15 тисяс доларів за завдання.
Окупанти не можуть впоратись з пожежею на так званих "вишках Бойка", бурових платформах "Чорноморнафтогазу", які українські захисники вразили ракетами. Вогонь вже дістався свердловини.
Міські бої в Сєвєродонецьку
Urban fight in #Severodonetsk— НГУ (@ng_ukraine) June 21, 2022
National guard is holding the city. pic.twitter.com/XMHHcd54QI
Герої війни в обличчях чернівецьких десантників
Країни-учасниці Ініціативи трьох морів, відомої як Тримор’я, створили новий формат партнерства і надали Україні статус партнера-учасника.
На відміну від стратегічного партнерства, яке пов’язує країни Тримор’я із США, Британією чи Європейською комісією, нова форма партнерства адресована потенційним країнам-членам ЄС.
Ситуація у регіонах
🔴Чернігівщина: вночі неподалік прикордонного пункту пропуску Грем’яч зафіксовано вибухи, ймовірно з міномету. Наразі інформація щодо наслідків уточнюється.
🔴Харків: обстріли окупантів активізувалися, за ніч зазнали ударів північні райони міста. Поперередньо: постраждав об’єкт критичної інфраструктури та виникла пожежа в корпусі освітнього закладу. Одну людину поранено.
По області протягом доби зазнавали ракетних та атилерійськиє ударів Харківський район, Чугуївський та Ізюмський райони. За добу 3 загиблих і 4 поранених.
В Ізюмському районі досі триває масштабна пожежа на нафтопереробному підприємстві. Працюють рятувальники.
🔴Луганщина: Сєвєродонецьк та Лисичанськ – під обстрілами, застосовувалась авіація. Зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На поточний момент знайдено тіло одного загиблого.
Серйозні руйнування у Гірському – пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці – сім, у Врубівці зруйновано ліцей.
Росіяни влучили в будівлю "Азоту", обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів.
Один цивільний загинув, один поранений.
🔴Донеччина: по всій лінії фронту – обстріли; обстріляно Авдіїіку, Зайцеве, Торецьк, м.Залізне, смт Нью-Йорк, Бахмут, с. Ближня Диліївка, с. Шевченко, с. Первомайське, с. Павлівка.
Пошкоджено 21 об’єкт, у т.ч. 6 багатоповерхівок і 6 приватних будинків.
Один цивільний загинув, 10 людей поранені.
Вночі окупанти обстріляли Авдіївку з РСЗО "Град" із магнієвим зарядом. Спалили школу, вже третю в цьому місті.
🔴На Дніпропетровщині ворог вночі знову обстріляв Криворізький район. Влучили по двох селах. Люди не постраждали. Детальна інформація з’ясовується.
🔴Миколаївщина: зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.
У понеділок ввечері й у вівторок зранку обстрілів зазнала Широківська громада. За попередньою інформацією потерпілих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Миколаївський район: за даними ОК "Південь", 20 червня чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті. Потерпілих немає.
Внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади 20 червня зафіксовано пошкодження господарських приміщень, займання господарчої будівлі.
Після ворожих обстрілів вчора у с. Лимани Галицинівської громади виникла пожежа житлового будинку та сухої трави. Потерпілих немає.
Вночі було обстріляно Первомайську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджено будинки.
🔴Херсонщина: активні бойові дії, використання окупантами різної зброї, включаючи ту, що заборонена міжнародною конвенцією.
Ситуація в Херсонській області залишається вкрай складною. Особливо важко у населених пунктах, які знаходяться біля Снігурівки, Зеленодольської громади та на кордоні із Миколаєвом.
Критичною залишається ситуація із відновленням електроенергії та води у селах Бериславського району.
🟢Відносно спокійно ніч минула в решті областей.
На Донеччині російську військові обстріляли "Градами" Авдіївську школу.
"Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл" – голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Що розвідка Британії говорить про останні події війни в Україні
- 17 червня Україна заявила про ураження російського корабля біля острова Зміїного, ціллю якого "майже точно" став російський буксир "Спасатель Василий Бех", що доставляв зброю і особовий склад на острів, і це було перше успішне використання протикорабельних ракет Harpoon, наданих західними партнерами.
- Знищення російського корабля з постачальної місії демонструє труднощі, з якими зіткнулася Росія у спробі підтримувати своїх військових, які окупували Зміїний.
- Спроможності української берегової оборони значною мірою нейтралізували спроможність РФ встановити контроль над морем і розмістити сили у північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало реалізацію початкового оперативного задуму російського вторгнення, що включав створення загрози для Одеської області з моря.
Втрати Росії у війні перетнули позначку в 34 тисячі осіб
Класна дошка в школі в Харкові. Слова, написані в останній день перед масштабною війною.
23 лютого.
Тема уроку: Чорне море.
A chalkboard in a school in Kharkiv. Words written on the last day before the large-scale war.— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 20, 2022
February 23.
The lesson's topic: The Black Sea.
Dozens of Ukrainian schools are ruined.
Millions of Ukrainian lost the opportunity to study.
Photo by Pavlo Huk pic.twitter.com/9TTjKc6IkX
Зведення Генштабу
На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.
На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні рубежів, намагається не допустити виходу наших підрозділів в тил російського угруповання військ на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка.
На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурм росіян.
Ворог стріляв з артилерії в районах населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка. Завдав авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.
На Краматорському напрямку активних дій не вів. Обстрілював наші позиції із ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів по лінії зіткнення.
На Сєвєродонецькому напрямку продовжує обстріли наших підрозділів із артилерії різних калібрів. Завдав авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. Не припиняє штурм для встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Окрім цього міста, наші воїни успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.
На Авдіївському напрямку завдав авіаудару в районі Нью-Йорка. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.
На Курахівському напрямку був авіаудар поблизу Щербаків. ЗСУ припинили ворожий штурм в районі Мар’їнки. Противник втік.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів.
На Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат. Обстрілює із артилерії, мінометів та РСЗВ райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Ворог завдав авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба. Веде розвідку БпЛА.
Посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок.
У акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.
Через значні втрати у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу і укладати з ними короткострокові контракти на три місяці.
Доброго ранку!
Дайджест головних новин попереднього дня:
- Верховна рада підтримала ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, більш відомої як Стамбульська конвенція.
- На території агломерацій Сєвєродонецька й Лисичанська ведуться вирішальні бої, керівництво РФ вимагає від своїх військ вийти на адміністративні кордони Луганської області до 26 червня.
- Верховна рада ратифікувала Угоду про скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі між Україною та Великою Британією, яка діятиме щонайменше протягом наступних 12 місяців.
- У США пропонують виділити Україні $450 млн безпекової допомоги у бюджеті-2023.