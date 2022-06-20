Початок історичного тижня. 117 день війни з Росією. Події ОНЛАЙН

09:00

Ситуація в регіонах

Дніпропетровщина: вночі ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Згорів будинок. Люди не постраждали.

Харків: інтенсивність обстрілів міста збільшилась, зокрема крайніх північних районів. Постраждалих, попередньо, немає. По області окупанти обстрілюють Чугуївщину, протягом доби одну людину поранено. Активні обстріли на Ізюмському напрямку, де ведуться бої, п’ятеро постраждалих. У Первомайському Лозівського району – один постраждалий. Також обстрілів зазнала Золочівська громада.

Луганщина: ворог тричі атакував з повітря – в районах Білої Гори, Мирної Долини і одного зі зруйнованих мостів, що з’єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури.

Вкотре постраждали селища Павлоград і Синецький. Також в Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила територія заводу "Склопластик" та полігону рятувальників.

Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка. Загиблих та поранених, за попередніми даними, немає.

Донеччина: інтенсивність обстрілів наростає по всій лінії фронту. За добу — авіаудари по Торецьку, Нью-Йорку, Новомихайлівці.

Щільні обстріли із артилерії, танків, РСЗО "Град" і "Ураган" Авдіївки, Зайцевого, Залізного, Бахмуту. Пошкоджено 6 багатоповерхівок і 6 приватних житлових будинків, адмінбудівля відділення поліції, приміщення "Укртелеком", автобаза, Торецька виправна колонія, лікарня. Одна людина загинула, семеро — поранені (серед них дитина).

Миколаївщина: вчора були обстріли у Широківській громаді. Потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Внаслідок вчорашніх обстрілів міста Очаків Очаківської громади одна людина загинула, дві зазнали поранення.

У другій половині дня вчора також були обстріли в селі Галицинове Галицинівської громади. Часткова руйнація житлових будинків. Потерпілих немає.

Ворожих обстрілів зазнало і село Лупареве. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Внаслідок обстрілів села Червоне Воскресенської громади припинилася подача енерго- та водопостачання. Руйнувань та потерпілих немає. У с. Червоне через ворожі обстріли зайнялося поле з озимою пшеницею.

Херсонщина: ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджені та знищені будинки мирних жителів, багато замінованої інфраструктури. Мирні жителі продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.

🟢Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.