В Северодонецке бои уже ведутся в промзоне. 118 день войны. ОНЛАЙН

Класна дошка в школі в Харкові. Слова, написані в останній день перед масштабною війною.

23 лютого.

Тема уроку: Чорне море.

A chalkboard in a school in Kharkiv. Words written on the last day before the large-scale war.

February 23.

The lesson's topic: The Black Sea.

Dozens of Ukrainian schools are ruined.

Millions of Ukrainian lost the opportunity to study.

Photo by Pavlo Huk