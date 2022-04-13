Все мысли и молитвы о защитниках Мариуполя. 49-й день войны. ОНЛАЙН
49 день триває війна між Росією та Україною.
Російська війська зосереджують свої сили на сході, продовжують утримувати Маріуполь у блокаді, а частину Херсонщини, деякі міста Запоріжжя, Донеччини та Луганщини – в окупації.
Україна тримає оборону та відбиває захоплені території.
12 квітня СБУ затримала підрозрюваного в держзраді кума Путіна Віктора Медведчука – Зеленський пропонує його обміняти на полонених українців.
"Українська правда" відстежує всі події та оцінки цієї війни в цьому тексті.
Читайте хроніку попереднього дня війни
Російський крейсер "Москва" горить. Це підтверджують росіяни. Але причини пожежі вони "встановлюють".
"Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас, корабель отримав серйозні пошкодження."
Wall Street Journal: США буде ділитися з Україною даними розвідки, які допоможуть Києву вражати цілі в окупованому Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу.
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?
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"Потрібне нафтове ембарго. І чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв. Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину."
- "Західну санкційну політику розглянула сьогодні і група міжнародних експертів під керівництвом Майкла Макфола і Андрія Єрмака. Група працює вже три тижні. Складається з міжнародних та українських експертів, які займаються оцінкою введених санкцій і того, як Росія намагається їх обійти.
Групою підготовлені конкретні пропозиції, як можна прибрати санкційні лазівки, якими користується постійно Росія, та як негайно посилити санкції, щоб це було відчутним для Москви."
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"Говорив сьогодні з Президентом США Байденом... Обговорили новий пакет оборонної підтримки України. Домовились. На 800 мільйонів доларів. Зброя, боєприпаси, інша допомога."
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"Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу. Правильно, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду розпочне роботу в місті. Відповідальність для російських військових за воєнні злочини – неминуча."
- "Навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не жаліє від слова "взагалі", російські військові сумніваються у своїй здатності зламати нас, зламати Україну. Що ж, робимо все, щоб їхні сумніви виправдались."
Не забарилася й реакція соцмереж на новину про "Москву", яка пішла туди, де й корабель🛳
🛳За словами голови Одеської ОВА, ракетний крейсер "Москва" сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний!
Ракети "Нептун" які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень.
Архітектор штаб-квартири Apple, британський архітектор і дизайнер, лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій Норман Роберт Фостер, готовий брати участь у відновленні Харкова.
За даними МВС, у Чорнобильській зоні відчуження 169 військовослужбовців Нацгвардії України потрапили в полон. Зараз ведуться переговори з окупантами про обмін.
Російські військові обстріляли Немишлянський район Харкова – загинуло троє людей, чотирьох поранено. Постарждали будинки та автомобілі.
⚡💰США надають додаткові 800 млн доларів допомоги у вигляді зброї, боєприпасів та іншої безпекової допомоги для України.
"Це нове озброєння включає артилерійські системи та боєприпаси та бронетранспортери. Я також схвалив трансфер додаткових гелікоптерів. На додачу, ми продовжимо сприяти передачі вагомого озброєння від союзників та партнерів у всьому світі", – Джо Байден
У Таллінні під російським посольством жінки організували захід проти зґвалтування українок російськими окупантами.
"Російські солдати ґвалтують і вбивають безневинних жінок і дітей в Україні. Люди, які підтримують цю війну, тим самим підтримують воєнні злочини, зухвалі звірства і самі є учасниками цих актів.
Це наше послання прихильникам путінського режиму в Росії, Естонії та інших країнах", – кажуть організатори акції.
😎Закритий інтелектуальний клуб CEO Club Ukraine за підтримки випускників Стенфордського університету запустив міжнародний благодійний фонд Soborna Ukraine, який займатиметься адресуванням гуманітарних потреб, відновленням та розбудовою України.
⚡На Херсонщині російські військові викрали депутата Скадовської районної ради Володимира Курікова.
🙃Виробник Durex остаточно йде з Росії
🇪🇪🇺🇦У Естонії над Центром НАТО з питань співробітництва у галузі кіберзахисту підняли прапор України
April 13, 2022 will come into history as the day when flag of Ukraine was raised next to those of @NATO member states to welcome Ukraine as a future @ccdcoe member. We are confident that Ukraine will be a valuable contributor to the cyber security #StandWithUkraine pic.twitter.com/b681JqN4cL— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 13, 2022
Новини столиці
🔻Віталій Кличко знову нагадав, що зарано масово повертатися в Київ:
"Ми спираємося виключно на рекомендації військових, і вони кажуть, що сьогодні загроза ще достатньо велика. Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці, де, на жаль, уже є випадки загибелі в результаті підривів на замінованих окупантами територіях".
🔻Росіяни погрожують ракетними ударами по Києву, якщо українці нібито не перестануть проводити диверсії на території РФ:
"Якщо такі випадки триватимуть, то збройні сили РФ завдадуть ударів по центрах ухвалення рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія раніше утримувалась".
🔻У столиці вже працюють майже тисяча закладів з продажу продовольчих товарів, 35 ринків та майже 460 кав’ярень.
Служба безпеки України опубілкувала відео з охоронцем Медвечука Андрієм Тараном.
Охоронець зокрема згадує, як Медвечук говорив дружині Оксані Марченко, що ФСБ РФ "усе зроблять та допоможуть", та, що його втечу готує ФСБ, швидше за все, через Придністров'я, бо Білорусь та Росія вже закриті.
🩹Російські окупанти під час війни активно використовують заборонену зброю, зокрема фосфорні боєприпаси. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як надати домедичну допомогу людині при ураженні білим фосфором.
💰Кількість вакансій у Києві скоротилася в 30 разів. Зазначається, що нинішня криза на ринку праці найважча за останні 10 років. Проте столиця залишилася лідером за кількістю пропозицій.
⚡Росія намагається зібрати сили на Донбасі, які перевищуватимуть за чисельністю українські війська на сході України вп'ятеро.
Супутникові знімки та звіти показують, що Росія нарощує війська та техніку як мінімум у трьох місцях на кордоні з Україною, у Білгородській, Воронезькій областях та навколо південного міста Матвєєв Курган.
Зведення Генштабу
🔻Ворог продовжує завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.
🔻На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи противника активних дій не проводили. Російські окупанти здійснюють переміщення окремих підрозділів на визначені напрямки.
🔻На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. У зв’язку з неможливістю його захоплення, збройні сили російської федерації проодовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста.
🔻На Донецькому і Таврійському напрямках, за наявною інформацією, противник перебуває в готовності до наступальних дій. Продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.
🔻Ворог намагається проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна.
🔻На Південнобузькому напрямку противник проводить повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Збройних Сил України.
🔻У бойових діях на частині територій південно-східних областей України у складі угруповання військ противника діють окремі підрозділи 103-го, 109-го, 113-го, 125-го та 127-го мотострілецьких полків. Їх комплектування здійснювалося під час примусової мобілізації чоловіками з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Структурно зазначені полки нараховують до 5-ти батальйонів чисельністю близько 300 військовослужбовців у кожному. Досвід ведення бойових дій мають лише 5-10 відсотків особового складу зазначених підрозділів. Управління полків складається з офіцерів збройних сил російської федерації. Ці формування мають значні проблеми із забезпеченням озброєнням, боєприпасами та медикаментами.
🔻Ворог продовжує протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Росіянами проводяться перевірки документів, особистих речей та мобільних телефонів. Також окупанти здійснюють примусові перевірки помешкань.
🔻На деяких зайнятих територіях Харківської області ворог вивів з ладу мережу стільникового зв’язку. Російські окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення. Він, здебільшого, спрямований на спроби переконання у безперспективності боротьби проти російських окупаційних військ.
🔻Закликаємо громадян не вірити ворожій пропаганді та продовжувати тотальний спротив.
🔻Знаковим є те, що окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на тимчасово зайнятих територіях. Так, у період з 20 березня по 12 квітня цього року, в місті Мелітополь Запорізької області близько 70 військовослужбовців збройних сил російської федерації загинули під час патрулювання території в нічний час.
Російського контрактника, який відмовився воювати в Україні, звільнили зі служби та написали в документі, що він "Схильний до зради, брехні та обману"🤷♀️
За словами адвоката, такий запис "спрямований виключно на те, щоб образити, принизити військовослужбовця", а також ускладнити його працевлаштування, зокрема у правоохоронні органи.
🥰Колишній американський астронавт Скотт Келлі продав свій арт-проєкт на NFT-аукціоні за 500 тисяч доларів, які направить на підтримку України. Планувалося, що аукціон на маркетплейсі NFT OpenSea триватиме три дні, але вся колекція була розпродана всього за кілька годин.
Військові медики у будинку Пінчука, який, за даними УП, зараз перебуває в Лондоні, облаштували госпіталь – відеорепортаж
Тут з'явилися медикаменти, розкладені на більярдному столі, біля басейну – ящики з медичним устаткуванням, а у дворі – швидкі, які виїжджали для надання допомоги постраждалим від окупації міст і селищ у Київській області і продовжують виїжджати на Схід.
У своєму звернення президент Володимир Зеленський озвучив перелік важкого озброєння, яке необхідне Україні, щоб зупинити Росію.
💁🏼♂️ У Кремлі відцуралися від Медведчука — кажуть, що кум Путіна не є громадянином Росії, і вони не знають, чи хоче він участі РФ у вирішенні його долі.
Пєсков також заявив, нібито "ніякої військової операції в Україні не було б, якби в Києві враховували ідеї Медведчука про нормалізацію відносин з Росією".
😮 Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що новий пакет санкцій проти Росії включатиме повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також подальше розширення обмежень на банківський сектор РФ
Президент Польщі Анджей Дуда відвідав Бородянку у Київській області
Окупанти розстріляли сімох людей у селі Правдине на Херсонщині, а потім підірвали будинок із загиблими — про це заявили в Офісі генпрокурора
🏚 У зруйнованій російськими окупантами Бородянці на Київщині рятувальники з волонтерами розміновують територію й розбирають завали, зокрема 8 зруйнованих багатоповерхівок доведеться демонтувати.
😁 У Чорнобильській зоні окупанти закопувалися у Рудому лісі, проживали у закинутих ще у 1986 році хатинах та влаштовували пікніки на радіоактивно зараженій території — зокрема вони намагалися зварити каву з награбованих кавових зерен.
Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі прибули до Києва
Мапа бойових дій на території України від Міноборони Великої Британії
🚙 Жителі Херсона виїжджають з окупованого російськими військами міста до анексованого Криму, а також до українських Миколаєва та Мелітополя, повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв.
Колихаєв додав, що в Херсоні є проблеми із забезпеченням ліками та бюджетними виплатами на потреби міста.
Росія не полишає надій окупувати Україну і навіть готує "карнавал перемоги", який загарбники хочуть провести 9 травня в Маріуполі — про це нам у коментарі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
😡 окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь та околиці — на супутникових знімках від 9 квітня спостерігається задимлення та вогонь у низці будівель.
|Фото: Maxar
Медведєв відреагував на затримання Медведчука
"Окремі виродки, які називають себе "українською владою", повідомляють, що хочуть вибити свідчення з Віктора Медведчука, потім "швидко та справедливо" засудити його, а потім обміняти на полонених.
Цим діячам варто уважно озиратися на всі боки і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися в числі осіб, що обмінюються", – заявив він
🩸 У Таллінні жінки вийшли до посольства РФ на знак протесту проти масових зґвалтувань українок російськими солдатами.
|Фото: Priit Mürk/ERR
🇫🇷 "Образа переросла в параною", — так президент Франції Еммануель Макрон сформулював причину вторгнення Путіна в Україну.
Макрон також зазначив, що президент РФ хоче досягти "перемоги" до військового параду 9 травня — у цьому контексті Маріуполь "є, можливо, точкою фіксації, бо це символ України, яка йому відмовляє".
На фото – російський комплекс зв’язку Редут-2УС. Українські захисники розшукують таку техніку, щоб знищити її і залишити ворога без зв'язку. У цьому армії потрібна допомога громадян.
Якщо бачите Редут-2УС, надсилайте фото чи відео у чатбот єВорог.
Але не забувайте дбати про власну безпеку, коли фотографуєте ворожу техніку.
... Скрізь стояли орки. Копали окопи на городах, жили у квартирах. Ходили по хатах і шукали військових. Про ставлення діти казали тільки те, що їх не чіпали.
Потім запропонували евакуацію. На Київ, сказали, їхати не можна, бо "ваші не дають "зелених коридорів" і обстрілюють машини" – тому їх усіх вивезли на Білорусь.
Вони ж у підвалі, без зв‘язку та інформації, просиділи більше місяця! Їм сказали: все, Києва немає, туди не їдьте, там велика війна йде.
Коли вони перетнули білоруський кордон, там стояв Червоний Хрест, який давав можливість подзвонити близьким. Моя племінниця знала напам'ять телефон мами, тому написала їй у Вайбері "мама, ми живі, у Білорусі"....
Читайте історії примусової "евакуації" українців: "Їм сказали: Києва нема". Як окупанти підло вивозили українців у Росію та Білорусь
❗Мешканців Луганщини просять евакуюватись.
Очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай: "Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати! Росіяни накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях. Із кожним днем напруга зростає – напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже нема – автобуси стоять в місцях зборів."
Жоден з гуманітарних коридорів на 13 квітня не погоджено, бо росіяни порушують режим припинення вогню.
Однак, за першої можливості людей у середу евакуюють із Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька.
Втрати росіян станом 13 квітня:
- особового складу – близько 19800 осіб
- танків ‒ 739 одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 1964
- артилерійських систем – 358
- реактивних систем залпового вогню – 115
- засоби протиповітряної оборони – 64
- літаків – 158
- гелікоптерів – 143
- автомобільної техніки – 1429
- кораблі/катери – 7
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 76
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 132
- спеціальна техніка – 25
- пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу/ТРК – 4
Міський голова Херсона Ігор Колихаєв:
Всі фахівці (українські чиновники), вся виконавча влада – знаходяться на своїх місцях. Адміністрація Херсона працює, незважаючи на намагання російських загарбників взяти місто під свій контроль.
❗Гуманітарних коридорів 13 квітня не буде.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍 Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Хмельницька, Чернівецька, Львівська, Київська, Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Вінницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Чернігівщина, та Сумщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Житомирщина
Піздно ввечері ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів. Загиблих та постраждалих немає. Деталі з’ясовуються.
📍Полтавщина
Ввечері – ракетні удари по інфраструктурі в Миргороді. Інформація щодо постраждалих та наслідків уточнюється.
📍Харків
Нічні обстріли окупантів продовжилися, вдень була масштабна пожежа в одній із адмінбудівель, яку гасили аж до вечора. По області окупанти обстріляли Барвінкове, це Ізюмський напрямок. За день по області 17 поранених цивільних, 4 людини загинули.
📍Луганщина
Ворог завдав ударів по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній, Новодружеську. Внаслідок обстрілів пошкоджено ще десять домівок.
Загинула одна людина. 21 – врятували бійці ДСНС.
📍Донеччина.
Стабільно напружено. Основні напрямки – Авдіївка, Очеретинська ТГ, Мар'їнка та Вугледар. Руйнування приватних будинків. За добу одна людина загинула, 3 поранених цивільних.
У Маріуполі попри повну блокаду, яка встановилася з 1 березня, військові тримають оборону.
Останні два дні окупанти не випускають із міста цивільних, які хочуть вийти або виїхати з обложеного міста.
Евакуація із Бердянська на Запоріжжя триває.
📍Херсонщина
Окупанти не полишають спроб закріпитися та з окупованих територій ведуть бойові дії в напрямку сусідніх областей.
У селах, окупованих рашистами, ситуація залишилася незмінною. Область перебуває на межі гуманірної катастрофи. Без світла та води наразі перебуває понад 100 населених пунктів Херсонщини.
Ворог знову обстріляв залізничну станцію. Яку саме – поки не повідомляється. Однак відомо, що йдеться про центральну Україну.
Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав, однак були затримки потягів і графіки 17 рейсів були змінені.
Ворожі війська на території Росії продовжують сунутись на схід України. Траса веде від Солотів і Валуйків на заході Росії (Бєлградська область), до кордону з Україною.
Зведення Генштабу на 6:00
- РФ ввела в прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий "жовтий рівень терористичної загрози". Вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.
- Окупанти продовжують перекидати до України так званих "добровольців". У Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід.
- На Сіверському напрямку не виключається утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для демонстраційних дій, щоб скувати наші сили.
- На Слобожанському напрямку продовжується часткове блокування та артилерійські обстріли Харкова. На деяких тимчасово зайнятих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої "народної міліції".
- На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ в районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.
- На Південнобузькому напрямку ворог намагається оволодіти окремими населеними пунктами, успіху не має.
Доброго ранку 😊
- Франція заморозила понад €23 млрд російських активів. Основна частина – активи російського Центрального банку, вартість яких становить 22,8 млрд євро.
- Нідерланди затримали 20 яхт, що належать російським власникам. Більшість із них після накладення санкції проти РФ їх поміщена під "посилений нагляд". Це означає, що поки влада перевіряє право власності на ці яхти, їх заборонено продавати та вивозити за межи країни.
- В аеропорту Дубая в ОАЕ фактично застрягли десятки приватних літаків, пов’язаних з підсанкційними російськими олігархами. Чимало власників перемістили свої літаки до Дубая, але на практиці вони не зможуть літати і з цього аеропорту.
- Фінський виробник телекомунікаційної техніки Nokia йде з російського ринку.
- Фінська мережа ресторанів швидкого харчування Hesburger закриє всі ресторани в Росії протягом квітня.
- У російських магазинах почались перебої з поставками сантехніки, трубопровідних сполучних елементів – фітингів, інструментів і будівельної хімії.
Читайте також: Росія залишилася без сантехніки і частини економіки: підсумки на економічному фронті 12 квітня
Ілюстраторка Олена Загороднюк продовжує серію колажів з руїнами українських міст.
На її новій роботі зображена Бородянка – найзруйнованіше місто на Київщині. Місто має форму янгола з крилами.
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Історія з камуфляжем Медведчука розкрита: вивляється, після 48 днів переховувань, замаскувавшись під українського військового, кум Путіна намагався втекти за кордон.
США намагаються зупинити зростання цін, спричинене російським нападом на Україну.
"70% зростання цін у березні спричинене путінським накручуванням цін. Щоб допомогти з цим впоратися, я санкціонував випуск 1 мільйона барелів на день протягом наступних 6 місяців із нашого стратегічного нафтового резерву, і понад 30 країн погодилися виділити ще 60 мільйонів барелів", – написав Джо Байден у твітері.
Putin’s invasion of Ukraine has driven up gas prices and food prices all over the world. 70% of the increase in prices in March came from the Putin Price Hike.— President Biden (@POTUS) April 12, 2022
I’m doing everything I can to bring down prices and address the Putin Price Hike.
Ілюстрація Нікіти Тітова: коротко про полк "Азов", який нині разом з морськими піхотинцями боронить місто моряків і металургів Маріуполь.