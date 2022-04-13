Все мысли и молитвы о защитниках Мариуполя. 49-й день войны. ОНЛАЙН

19:10

Зведення Генштабу

🔻Ворог продовжує завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.

🔻На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи противника активних дій не проводили. Російські окупанти здійснюють переміщення окремих підрозділів на визначені напрямки.

🔻На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. У зв’язку з неможливістю його захоплення, збройні сили російської федерації проодовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста.

🔻На Донецькому і Таврійському напрямках, за наявною інформацією, противник перебуває в готовності до наступальних дій. Продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.

🔻Ворог намагається проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна.

🔻На Південнобузькому напрямку противник проводить повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Збройних Сил України.

🔻У бойових діях на частині територій південно-східних областей України у складі угруповання військ противника діють окремі підрозділи 103-го, 109-го, 113-го, 125-го та 127-го мотострілецьких полків. Їх комплектування здійснювалося під час примусової мобілізації чоловіками з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Структурно зазначені полки нараховують до 5-ти батальйонів чисельністю близько 300 військовослужбовців у кожному. Досвід ведення бойових дій мають лише 5-10 відсотків особового складу зазначених підрозділів. Управління полків складається з офіцерів збройних сил російської федерації. Ці формування мають значні проблеми із забезпеченням озброєнням, боєприпасами та медикаментами.

🔻Ворог продовжує протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Росіянами проводяться перевірки документів, особистих речей та мобільних телефонів. Також окупанти здійснюють примусові перевірки помешкань.

🔻На деяких зайнятих територіях Харківської області ворог вивів з ладу мережу стільникового зв’язку. Російські окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення. Він, здебільшого, спрямований на спроби переконання у безперспективності боротьби проти російських окупаційних військ.

🔻Закликаємо громадян не вірити ворожій пропаганді та продовжувати тотальний спротив.

🔻Знаковим є те, що окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на тимчасово зайнятих територіях. Так, у період з 20 березня по 12 квітня цього року, в місті Мелітополь Запорізької області близько 70 військовослужбовців збройних сил російської федерації загинули під час патрулювання території в нічний час.