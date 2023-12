Все мысли и молитвы о защитниках Мариуполя. 49-й день войны. ОНЛАЙН

🇪🇪🇺🇦У Естонії над Центром НАТО з питань співробітництва у галузі кіберзахисту підняли прапор України

April 13, 2022 will come into history as the day when flag of Ukraine was raised next to those of @NATO member states to welcome Ukraine as a future @ccdcoe member. We are confident that Ukraine will be a valuable contributor to the cyber security #StandWithUkraine