Хімічна зброя у битві за Маріуполь. Війна в Україні 48 день. ОНЛАЙН
Триває 48-й день повномасштабної війни Росії проти України.
Країна-вбивця ймовірно використала хімічну зброю у Маріуполі, світ продовжує бути особливо стурбованим.
Через дії російської армії наша територія на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі.
ЗСУ та українці чинять опір і виборюють свободу.
"Українська правда" продовжує вести хроніку війни у режимі реального часу.
Читайте, чим запам'ятався 47-й день війни в Україні
Символи незламності українців продовжують своє життя 🇺🇦
Васильківський півень з тієї самої шафки в Бородянці, якого подарували Володимиру Зеленському та Борису Джонсону, тепер прикрашає кабінет президента.
Із російського полону повернулося подружжя з Сумщини 🙏
На початку квітня окупанти затримали їх у Путивльському районі, а потім перевезли до ізолятора в російському Курську.
Тепер внаслідок обміну полоненими їх звінили. Подружжя нарешті змогло побачитися з доньками.
В усіх областях України, крім Луганської, розпочато посівну кампанію.
У Міноборони США заявили, що значну частину озброєння з великого пакету допомоги вже передали Україні 🔥
Зеленський запропонував обміняти затриманого Віктора Медведчука на українців, які потрапили у російський полон.
"Пам'ятаєте, як у Росії хвалилися, що захоплять Київ за 48 годин? За 48 годин, які розтягнулися вже на 48 днів, російська армія вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж Радянський Союз за десять років війни в Афганістані. Вищий, ніж Росія за дві війни в Чечні".
Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 48-го дня війни.
У вівторок в небі над Україною було збито російський штурмовик Су-25, який став 300-ю ціллю для зенітних ракетних військ ПС ЗСУ
🛩 Кількість російських винищувачів та бомбардувальників на аеродромі "Липецьк-2" у Липецькій області збільшилась вдвічі порівняно з кінцем березня — "Схеми".
Зараз там перебувають більше 30 військових літаків, хокрема 6 важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27
🇫🇮 У Пентагоні не бачать доказів того, що росія почала переміщувати озброєння до кордону з Фінляндією — речник Міноборони США Джон Кірбі.
Раніше британське видання Daily Mail опублікувало відео, яке демонструє переміщення по трасі А-181 на Карельському перешийку двох одиниць техніки, схожих на берегову ракетну систему "Бастіон"
❗️У Харкові пролунав потужний вибух
💥 На півдні України воїни ЗСУ за добу знищили 12 окупантів та 11 одиниць техніки, серед яких 3 БПЛА, 2 самохідні артилерійські установки, РСЗВ "Град" та інша автомобільна техніка.
😁 Реакції соцмереж на затримання Медведчука
У Мінську помітили в складі ешелону російських військ маршрутку, вкрадену в Україні
Голова переговорної групи з росіянами Давид Арахамія запевняє, що Україна не змінювала своєї позиції на переговорах
"Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке. Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", – заявив він
У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".
⛓ Голова СБУ Іван Баканов: Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання Медведчука.
"Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі"
Михайло Подоляк прокоментував затримання Медведчука:
Кладовище розстріляних авто цивільних в місті Буча на Київщині.
⚓️ У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".
"Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з'єдналися з полком "Азов". Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, зокрема й пораненим", – розповів офіцер бригади
Проведено спецоперацію завдяки СБУ.
Молодці! Деталі згодом.
Слава Україні! 🇺🇦
Розвідка Міноборони Британії відрегувала на заяви Росії про те, що "війна в Україні йде за планом"
"Це не так. План росії провалюється:
- щонайменше 6 російських генералів було вбито;
- російські солдати відмовляються воювати та нападають на своїх командирів;
- більше 2 тисяч одиниць російської техніки було пошкоджено, знищено, кинуто або захоплено;
- російські підрозділи, які зазнали великих втрат, були змушені повернутися до Білорусі та росії для перегрупування та поповнення запасів;
- російські солдати випадково збили власний літак"
"Це справді план?", – резюмують у розвідці
⛴ Звільнене від російських окупантів рятувальне судно "Сапфір" вже в Україні — його пришвартували в порту Ізмаїл, повідомив Андрій Єрмак
Мапа бойових дій на території України від Міноборони Великої Британії
❗️У Маріуполі, за попередніми підрахунками, загинули до 22 тисяч людей, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у коментарі CNN
🇬🇧 Прем’єр Британії Борис Джонсон розповів, що ознайомив президента США Джо Байдена з підсумками свого візиту до Києва. За його словами, увага двох країн, як і раніше, зосереджена на підтримці Зеленського та українського народу у боротьбі за свободу.
"Не можна допустити, щоб варварська витівка Путіна увінчалася успіхом", - заявив Джонсон
Президент і керівництво ЗСУ шукають можливість допомогти українським воїнам у Маріуполі, але не можуть озвучувати свої плани публічно — Подоляк
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18.00:
- Триває перегрупування та переміщення підрозділів противника до районів зосередження на Слобожанському і Донецькому напрямках.
- Для недопущення фіксації місцевими мешканцями переміщення військової техніки у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей рф, під виглядом високого рівня "терористичної загрози", посилено адміністративно-поліцейський режим.
- Ворог здійснює прискорену підготовку молодших спеціалістів, злагодження підрозділів росгвардії та їх переміщення до прикордонних з Україною районів.
- РФ переглядає умови контрактів для узаконення участі у бойових діях за межами росії та унеможливлення їх розірвання з боку військовослужбовців.
По регіонах:
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.
- На Сіверському напрямку проводяться планові заходи підготовки підрозділів збройних сил республіки білорусь. Завершується переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу до Бєлгородської та Воронезької областей.
- На Слобожанському напрямку триває часткове блокування Харкова. Противник застосовує артилерію та РСЗВ для руйнування житлових масивів Харкова, Дергачів та П’ятихаток.
- В районі Ізюма окупанти проводили перегрупування та зосереджували увагу на утриманні понтонної переправи через р. Сіверський Донець. Триває повітряна розвідка району із застосуванням БПЛА. У зазначений район переміщено окремі підрозділи 1-ї танкової армії збройних сил рф.
- На Донецькому напрямку ворог продовжує інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів. Окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах н.п. Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє. Успіху не мали. Інженерні підрозділи збройних сил рф намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового. Тривають бої за Маріуполь.
- На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводив повітряну розвідку БПЛА, обстрілював Миколаїв та Олександрівку із РСЗВ.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.
😞 Морги Луганщини переповнені тілами цивільних — зберігати їх неможливо, тож у перерві між обстрілами людей ховають у братських могилах та у дворах багатоповерхівок.
"Прийде час, і ми обов‘язково все зробимо по-людськи…", — пише голова ОВА Сергій Гайдай
😬 "Переговори проходять вкрай важко, онлайн в робочих підгрупах. Але проходять", — повідомив УП член української переговорної групи Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, росія дотримується своєї традиційної тактики — публічно тисне на переговорний процес, в тому числі за рахунок "певних публічних заяв"
Результати роботи гуманітарних коридорів 12 квітня 2022 року:
✅ За сьогодні евакуйовано 2 671 людину.
✅ З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини. З них:
▪️208 осіб – маріупольці;
▪️2135 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).
📌 Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупаційні війська продовжують блокувати на блокпості у Василівці. Ми шукаємо можливості для розблокування проїзду автобусів різними шляхами.
✅ З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 328 людей.
У Бучі виявили 403 тіла вбитих і закатованих людей, які загинули під час російської окупації.
10 квітня в Лімасолі на Кіпрі, біля муніципального театру Паттіхіо, провели акцію #SaveMariupol, на якій збирали підписи за видворення російських дипломатів із країни.
Організаторки акції – українки Катя Масленкова та її мама Наталія Плащенко.
"Після декількох проросійських маршів на Кіпрі, хотілося зробити велику і теплу подію у знак підтримки України", – зазначила Катя.
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Того ж дня, українська місцева спільнота, провела аналогічну акцію в кіпрському місті Ларнака.
🤬 Путін назвав злочини російських військових у Бучі таким самим "фейком", як застосування хімічної зброї в Сирії.
Ейдін Ейслін, британець-військовослужбовець бригади морпіхів, що захищають Маріуполь, сказав друзям і родині, що вони складуть зброю і здадуться в полон до російських окупантів.
Нижче твіт зі сторінки Ейсліна, який, ймовірно, зробили його рідні. "Джонні" – ім'я, яким вони його називають.
We've gotten word from Johnny. "It's been 48 days, we tried our best to defend Mariupol but we have no choice but to surrender to Russian forces. We have no food and no ammunition. It's been a pleasure everyone, I hope this war ends soon."— COSSACKGUNDI (@cossackgundi) April 12, 2022
Пам'ятаєте голосування за найкращий ескіз марки від Укрпошти?
Марка-переможець під кодовою назвою "Русскій воєнний корабль, іді на*уй!", на якій зображений український військовий, що показує середній палець російському кораблю, увійшла в обіг!
З початку війни 870 тисяч українців повернулися в Україну з-за кордону.
Наразі серед тих, хто повертається, уже багато жінок, дітей і людей похилого віку.
У НАТО вважають, що друга стадія війни в Україні неминуча – вона матиме більш ширший фронт і буде кривавішою.
Блок-пости нині є ще й такі 😁
Володимир Зеленський заявив про встановлення особи російського військового, який зґвалтував в Україні немовля:
"Це російський вояка Бичков, із Пскова. Десантник чи спецпризначинець, який відправляв товаришам відео. Відео того, що він робить з немовлям. Як він знущається з немовляти!".
У тимчасово окупованому Криму поховали щонайменше 40 солдатів російської армії, ця цифра може бути більшою – Представництво президента в АР Крим.
МВС отримало нагрудні відеореєстратори на 4 мільйони доларів для оцифровування воєнних злочинів Росії.
Їх використовуватимуть для фіксації слідів воєнних злочинів, а отримані дані надалі передаватимуться в єдиний архів історичної пам'яті про агресію Росії.
Обладнання передали дві компанії – AXON та Benish GPS.
Як Бородянка, найзруйнованіше місто на Київщині, розбирає величезні завали та оговтується від російської окупації ⤵
Білорус вимальовує своїми пробіжками герб України, напис "Ой у лузі червона калина" та "русский военный корабль, иди на*уй".
Фото з Мінська, опубліковане опозиційним виданням "Наша ніва".
СБУ завляє, що Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України ще з літа 2021.
Повертатися жити на деокуповану Київщину варто не раніше кінця травня, – голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
До того часу триватимуть роботи з відновлення комунікацій та розмінування.
Староста Старої Збур'ївки на Херсонщині Віктор Маруняк, якого 21 березня взяли у полон росіяни, вийшов на зв'язок і повертається додому 🙌
У ніч на 12 квітня село Новояковлівка на Запоріжжі росіяни обстріляли фосфорними бомбами.
Нове відео з брендингу України "Сміливість – наш національний ресурс".
Полк "Азов" про наслідки російської атаки отруйною речовиною
👆🏼Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів.— АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022
На відео - військовослужбовець, що перебуває в помірному стані.👇🏼 pic.twitter.com/Bv6ngdtOEH
📍Киїщина, дорога поблизку села Гавронщина Бучанського району
Це фото легкового авто, якого розстріляли російські військові. Всередині – тіла трьох жінок і двох дітей. Чоловіку, який був за кермом, вдалось вижити.
Київщина відновлюється. Біля столиці демонтують зруйнований міст у бік Житомира і відкриють тимчасовий проїзд переправою.
Новини з регіонів:
📍У Запорізькій області російські загарбники вишукують чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів. З українських поліцейських через залякування та тиск на їхні родини окупанти створюють загони так званої "народної міліції".
📍Уночі 12 квітня окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровській області. Одна ракета поцілила у старий млин, іншу збили, постраждалих немає.
📍Ворог продовжує обстрілювати Луганську область, у результаті чого мінімум одна людина загинула та троє отримали поранення.
Міністерство оборони: Інформація про хімзброю в Маріуполі перевіряється. Є припущення, що могли бути використані фосфорні боєприпаси.
Втрати росіян станом на 12 квітня:
- особового складу – близько 19600 осіб
- танків ‒ 732
- бойових броньованих машин ‒ 1946
- артилерійських систем – 349
- реактивних систем залпового вогню – 111
- засобів протиповітряної оборони – 63
- літаків – 157 од
- гелікоптерів – 140
- автомобільної техніки – 1406
- кораблі/катери – 7
- цистерн з паливо-мастильними матеріалаими – 76
- безпілотних літальнах апаратів оперативно-тактичного рівня – 124
- спеціальна техніка – 25
- пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплекса/ТРК – 4
❗Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Київська, Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Вінницька, Тернопільська областяа, Кіровоградщина, Житомирщина, Черкащина, Чернігівщина, Полтавщина та Сумщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Хмельницька.
Вночі під час "Повітряної тривоги" відбувся ракетний удар по інфраструктурному об'єкту.
В результаті сталася пожежа, яку вже ліквідовано. Жертв нема.
📍Харків
Окупанти продовжують обстріли цивільного населення. Росіяни із реактивних систем залпового вогню почали розкидати по місту міни уповільненої дії. Увечері обстріляли 16-поверхівку. За ніч і день обстрілів в області більше 30 постраждалих серед цивільного на населення, 8 загинули. Кількість ще встановлюється.
По області тривають бої в Ізюмському напрямку. Також були обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури в Балаклії, Дергачівському, Чугуївському районах.
📍Луганщина
Постійні артобстіли усієї території. 11 квітня найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська.
У Лисичанську – один загиблий чоловік, ще три особи поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів. Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.
📍Донеччина
В Очеретинській ВА приблизно з 4 ранку розпочалися обстріли майже по всій лінії в районі сел Новоселівка-3, Красногорівка, Водяне, Пески.
Авдіївська ВА: обстріли тривають по всій лінії навколо міста, поодинокі прильоти в стару частину міста. На даний час інформації про постраждалих та загиблих не надходило.
📍 Херсонщина
Тривають бойові дії та обстріли на територіях неподалік Дніпропетровщини та Миколаївщини. Є постраждалі, інформація уточнюється. Область перебуває на межі гуманірної катастрофи.
Без електроенергії наразі перебуває 106 населених пунктів.
"Ми вдячні кожному українцю, який вірив в морську піхоту і продрвжує вірити в морську піхоту. На цій вірі ми протримались так довго. Ми залишаємось вірними завжди."
Відеозвернення морських піхотинців з 36-ї бригади, які захищають Маріуполь. Оборонці запевняють, що не залишили своїх позицій і залишаються вірними Україні. Просять пам'ятати про ціну спротиву та відстояти перемогу.
❗Евакуація 12 квітня. Відкрито 9 гуманітарних коридорів.
📍Маріуполь – Запоріжжя. На власному транспорті.
📍Бердянськ – Запоріжжя. На власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
📍Токмак – Запоріжжя. На власному транспорті. Також автобуси на блокпості в Василівці. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
📍Енергодар – Запоріжжя. На власному транспорті. Також автобуси у Василівці. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.
📍Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
📍Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
📍Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
📍Рубіжне – Бахмут.
📍Селище Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13
Усі маршрути гуманітарних коридорів в луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.
Дані The Guardian. Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні. При цьому зброя надходить за допомогою іранських мереж із контрабанди.
Зведення Генштабу:
- Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях російської федерації, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що знаходяться у безпосередній близькості до східних кордонів України.
- Так, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів. Відзначено випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.
- На Сіверському напрямку противник завершує передислокацію окремих підрозділів до східної операційної зони.
- На Слобожанському напрямку війська противника продовжують часткове блокування міста Харкова. В районі міста Ізюм ворог веде бойові дії. Проводить повітряну розвідку з метою виявлення позицій підрозділів наших військ та визначення маршрутів їх висування.
- На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії та утримує визначені рубежі.
- Виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.
- мовірно, в подальшому противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.
- На Південнобузькому напрямку ворог утримує визначені рубежі силами підрозділів зі складу Південного військового округу. Не полишає спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів. Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння.
Доброго ранку😎
- Відтік капіталу з РФ із початку року виріс майже у чотири рази.
- Російська залізниця допустила дефолт за облігаціями.
- Європейська комісія додала 21 російську авіакомпанію до списку перевізників, яким заборонено працювати на території блоку.
- У РФ у фітнес-індустрії спостерігається зупинка продажів нових клубних карток – галузь очікує на дефіцит обладнання та комплектуючих на тлі санкцій проти РФ та падіння платоспроможності населення.
- Польский гігант сантехніки Cersanit припиняє роботу в Росії.
- Шведський виробник обладнання для мереж мобільного зв'язку Ericsson призупиняє свій бізнес у Росії.
- Французький фінансовий конгломерат Societe Generale йде з Росії.
- Німецький ритейлер OBI намагається позбутися російського бізнесу.
- Хорватія висилає 24 співробітників посольства РФ.
Читайте детальніше: Падіння російських компаній і наближення дефолту РФ: підсумки на економічному фронті