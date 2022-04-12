Хімічна зброя у битві за Маріуполь. Війна в Україні 48 день. ОНЛАЙН

03:21

Із російського полону повернулося подружжя з Сумщини 🙏

На початку квітня окупанти затримали їх у Путивльському районі, а потім перевезли до ізолятора в російському Курську.

Тепер внаслідок обміну полоненими їх звінили. Подружжя нарешті змогло побачитися з доньками.