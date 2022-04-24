Военная Пасха. 2 месяца полномасштабной войны. ОНЛАЙН

Рівно 2 місяці тому Росія пішла великою війною на Україну.

За цей час її армії вдалося окупувати частину українського півдня та взяти у страшну облогу Маріуполь.

Українська армія відбила наступ РФ на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Найгарячішими напрямками уже кілька тижнів лишаються Харківська, Луганська та Донецька область. Останніми днями ворог прицільно б'є ракетами по Одесі, забравши життя 3-місячної дитини та її мами.

Великоднє перемир'я встановити не вдалося – РФ на нього не пішла. Це вже восьмий Великдень, який частина українців зустрічає в окопах, захищаючи свою країну. До школи вже кілька років йдуть діти, які не знають Україну без війни, а дехто – без окупації РФ.

Україна сміливо бореться за перемогу.

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