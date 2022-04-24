Воєнний Великдень. 2 місяці від повномасштабного вторгнення. ОНЛАЙН
Рівно 2 місяці тому Росія пішла великою війною на Україну.
За цей час її армії вдалося окупувати частину українського півдня та взяти у страшну облогу Маріуполь.
Українська армія відбила наступ РФ на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Найгарячішими напрямками уже кілька тижнів лишаються Харківська, Луганська та Донецька область. Останніми днями ворог прицільно б'є ракетами по Одесі, забравши життя 3-місячної дитини та її мами.
Великоднє перемир'я встановити не вдалося – РФ на нього не пішла. Це вже восьмий Великдень, який частина українців зустрічає в окопах, захищаючи свою країну. До школи вже кілька років йдуть діти, які не знають Україну без війни, а дехто – без окупації РФ.
Україна сміливо бореться за перемогу.
Читайте також хроніку попереднього дня війни.
У село Горенка на Київщині, яке окупанти зруйнували на 80%, також прийшов Великдень
Полк "Азов", який боронить Маріуполь, опублікував чергове відео з бомбосховища, де перебувають місцеві мешканці.
Жінки говорять, що запасів води та їжі у них залишилося на лічені дні. Люди показують, що вони сплять на брудних речах, у приміщенні з високою вологістю та пліснявою. Там же спить однорічна дитина, для якої замість підгузника використовують пакет для сміття.
Вони благають світ та українську владу про допомогу 🙏
Нестерпна крихкість буття війни
З початку повномасштабного російського вторгнення харківський письменник та викладач Андрій Краснящих пише для "Української правди" записки з війни. Сьогоднішній матеріал Андрія "Цього року ми без раю. Великодні замітки про вкрадений рай, почуття провини і хліб вигнання", який вийшов о 19:45 містить такі рядки:
"В Полтаве на улицах променад. Солнце. Выданная в гуманитарке одежда. Свобода. Ни разу не бомбили. А потом прилетело. Потом снова. И еще раз. Как не хочется бежать из Полтавы. С 24 февраля это третья квартира. О четвертой и думать не хочется".
А вже о 21:45 в новинній стрічці з'явився заголовок: "9 російських ракет вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині" 💔
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє, що окупанти готуються до наступу на місто, можливо, "найближчими днями".
💪За добу в Луганській та Донецькій області ЗСУ відбили 7 атаків ворога і знищили до сотні окупантів.
- танків – 3
- БМП – 17
- АТ – 10
- артилерійських систем – 2
- БПЛА – 1
Уже 9 російських ракет влучили по інфраструктурі Кременчука
Оновлено від 20:35
⚡П'ять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в Полтавській області
😡Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
"У Держдумі пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів, цей факт свідчить про аналогію звірств, нацистів в концтаборах під час Другої Світової війни", – повідомляє обудсменка з прав людини Людмила Денісова.
Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. Вʼязні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати.
💔Великдень у Бучі
📷Alex Lourie
Переповідаємо, що розповів голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у Великодньому інтерв'ю для УП
Я дивлюся на велику жертву українського народу, як на жертву Авеля, якого вбив брат Каїн. Це перше вбивство в людській історії. Але Авель був прообразом самого Ісуса Христа.
Ця жертва Ісуса Христа є для нас ключем, щоб розуміти наші страждання. І випадково другий оцей повномасштабний наступ на Україну якраз співпадає з пасхальними святами. Чому? Я думаю, нам Господь Бог теж щось промовляє цим.
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Цей хрест Христовий, який ми почитаємо у Страсну п'ятницю, зокрема є знаком перемоги. Перемоги, яку Україна несе у своєму серці. Перемоги над злом. Тому я такий впевнений, що Україна переможе. Україна переможе через те, що зло завжди зазнає поразки.
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Не ми цю війну розв'язали, ми не хотіли брати в руки зброю і вбивати наших нападників. Це не був наш задум. Але ми маємо обов'язок їх зупинити.
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Ненависть не може над нами панувати. Вона не може стати пануючим почуттям. Інакше ми перетворюємося на її рабів. Тоді ненависть керує нашими думками, нашими вчинками.
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Жести примирення можливі лише тоді, коли цей новітній вид нацизму, який сьогодні Росія собою несе, буде засуджений.
Читайте інтерв'ю повністю: Блаженніший Святослав: Україна переможе, бо зло завжди зазнає поразки
Влада Києва просить тих, хто виїхав зі столиці, "поки що залишатися в безпечних місцях" і ще не повертатися до столиці. Водночас облаштовує місто для комфортного життя.
"З усіх напрямків всі укріплення удосконалюються, ми працюємо практично щоденно для того, щоб столиця була захищеною.
З іншого боку, працюємо, щоб відновити маршрути громадського транспорту, відновити всі логістичні ланцюжки забезпечення міста, щоб життя в місті також було комфортним" – говорять в КМДА.
Джерела в Кремлі розповіли журналістам, що у березні Путін усерйоз міркував над тим, аби підписати якесь перемир’я з Україною після невдач російської армії. Проте зараз він хоче захопити якомога більше територій, оскільки не бачить, як можна припинити цю війну інакше.
Проте після знищення українськими ракетами крейсеру "Москва", російський президент нібито був настільки розлючений, що відкинув ідею про досягнення письмової угоди.
Журналісти "Слідство. Інфо" з’ясували, що Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає церковникам інформацію про депортованих українців, а вони централізовано розселяють їх по церквах та монастирях.
В останньому листі від 30 березня, який є у розпорядженні журналістів, зазначається, що за весь час депортації до Росії прибули майже 490 тисяч людей, серед яких 100 тисяч – діти.
Деякі єпархії виділили свої монастирі та притулки для проживання переселених українців. Однак невідомо, яким чином туди потрапляють люди, оскільки про можливість розміщення у церковних установах РПЦ публічно не повідомляє. Лише звітує про завершені розселення.
Оновлено від 16:24📍Харківщина, Чугуїв. Росіяни обстріляли багатоповерхівку та приватну садибу. Загинула одна людина – 59-річний чоловік. Поранені троє, зокрема 11-річна дитина.
Велике православне свято, казали вони. У Великдень російські загарбники змушують мешканців усієї України ховатись у сховищах.
Зведення Генштабу:
- Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні. Хоче встановити повний контроль над Донецькою і Луганською областями та забезпечити сухопутний шлях до окупованого Криму.
- На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. До 7 батальйонів Білорусі продовжують прикривати українсько-білоруський кордон у Брестській та Гомельській областях. З території Білорусі до Росії вивозять озброєння та військову техніку підрозділів Східного військового округу, переважно пошкоджену, через Гомель у напрямку Брянська.
- На Сіверському напрямку прикордонна служба ФСБ продовжує посилено охороняти ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.
Росія перегруповує підрозділи Центрального військового округу з районів відновлення боєздатності до східних областей України.
З Курської до Бєлгородської області ворог планує перемістити зенітно-гарматний дивізіону зі складу 14 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.
- На Слобожанському напрямку окупанти перекидають озброєння і військову техніку до району міста Куп’янськ. Продовжують часткове блокування Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.
Активізуються наступальні та штурмові дії противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат та був вимушений відступити на раніше займані рубежі.
- На Донецькому і Таврійському напрямках росіяни нарощують системи управління та протиповітряної оборони. Продовжують здійснювати вогневий вплив по позиціях українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдають авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.
- На Сєверодонецькому напрямку противник намагався штурмувати в напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка, успіху не мав.
Окупанти встановили контроль над частиною населеного пункту Зарічне. Ворог намагався закріпитись в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, успіху не досяг. Розпочав просування у напрямках населених пунктів Оріхове та Нижнє.
- На Попаснянському напрямку підрозділи окупантів намагалися закріпитися на досягнутих рубежах. Також перегруповуються, поповлюють особовий склад і боєприпаси та готуються до подальших штурмових дій.
- На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог спробував наступати в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка. Успіху не мав.
- На Маріупольському напрямку загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії в районі "Азовсталі". Ворог завдавав авіаційних ударів по обєктах цивільної інфраструктури.
Окупанти здійснювали штурмові дії у напрямку населеного пункту Времівка, зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.
Новини та історії з регіонів
📍Одеса. У лікарні лишаються 10 постраждалих від обстрілу. Дев'ять із них дістали поранень після попадання ракети в житловий будинок, ще одна жінка постраждала на Ново-Міському кладовищі.
"Всі у стабільному стані, є тяжкі, є середні. Двох найлегших найближчими днями випишуть. Дітей серед постраждалих немає", – каже головлікар.
📍Херсонщина. Оосіяни причепили до танків українські прапори й обстрілюють окуповані села.
📍Буча. Мешканці в окупації влаштували у дворі кухню. Облаштовану територію називають "місцем сили", вона працює і досі, хоча російські війська вже покинули місто. На "кухні" є пічка, посуд, меблі і навіть рукомийник, який зробили зі старої пральної машинки.
📍Донеччина. Військова адміністрація скоротила тривалість комендантської години: із 25 квітня вона триватиме з 20:00 (замість 19:00) до 6:00.
Евакуація з блокадного Маріуполя 24 квітня не відбулась. Росіяни не підтвердили безпеку коридора.
Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук: "Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому.
На "Азовсталі" зараз 1000 жінок і дітей, плюс – 500, може навіть більше, поранених, майже 50 осіб потребують ургентної негайної кваліфікованої допомоги.
Саме про це має говорити пан Гутерреш в Москві, якщо він збирається говорити про мир."
Нью-Йорк гучно нагадує Америці про мужніх захисників України, які боронять батьківщину від російських загарбників.
🇺🇦🇺🇸Right now in New York, people are chanting: "Azov! Azov! Azov!".— Inna Sovsun (@InnaSovsun) April 24, 2022
This is how people honored the #Azov Battalion, which has been defending #Ukrainian #Mariupol from several thousand #ruSSian Nazis, who are killing civilians and destroying the city, for almost 2 months now. pic.twitter.com/jGxsQmy3Vg
Днями Реджеп Тайїп Ердоган має поговорити з Володимиром Путіним. А перед цим президент Туреччини поговорив із главою України.
Володимир Зеленський: "Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України.
Порушили питання, пов'язані з обороноздатністю України, а також із глобальною харчовою безпекою, яка опинилася під загрозою через блокування судноплавства в Чорному морі."
🤬 На Харківщині росіяни встановлюють обладнання мобільного оператора РФ "Мегафон", намагаються запровадити там рублі та агітують людей їздити закуповуватися в Росію, – розвідка.
Харків'яни освячують великодні кошики, попри загрозу обстрілів 😔
У МЗС розчаровані позицією глави МЗС Австрії Александра Шалленберга, який вважає, що вважає, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі.
Так-так, воєнно-великодні ілюстрації ще не скінчилися 🙌
Нова робота від художника Олександра Грехова для Держприкордонслужби.
В Одеській багатоповерхівці, куди прилетіла російська ракета, продовжують розбирати завали.
Вибух практично знищив квартири на трьох поверхах однієї з секцій, пише одеське видання "Думская". Пошкодження отримали навіть квартири на 12 поверсі.
На місці працюють слідчі, які обстежують залишки снаряду, та рятувальники. Останні потрохи пускають жителів забрати вцілівші речі.
Жителі будинку розійшлися по родичах, окремий готель, який для них підготувала мерія, не знадобився.
За попередніми оцінками спеціалістів будівельної академії, будинок можна відновити.
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"Ми з честю та гордістю триматимемо наш синьо-жовтий стяг над антарктичною землею".
Команда 27-ї Української антарктичної експедиції записала відеозвернення до всієї України.
🧐 На 55 день блокади Маріуполя Міжнародний комітет "Червоного хреста" заявив про необхідність негайного гуманітарного коридору з міста й готовність своїх працівників сприяти безпечному виходу людей з "Азовсталі".
Ситуація з розстановкою сил у війні Росії проти України, за даними британської розвідки ⤵
На Великдень росіяни забрали життя двох дітей на Донеччині – від обстрілу загинули двоє дівчат в Очеретинській громаді. Їм було 5 і 14 років.
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар з позивним "Калина" записав великоднє відеозвернення до Українців з обложеного Маріуполя:
"Сьогодні великий день, і навіть попри це, ворог продовжує скидати авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати.
Але я хочу, щоб у цей день кожен задумався про цінності. На 60 день війни, думаю, кожен зрозумів, що матеріальне – це ніщо у порівнянні з тим, щоби обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишею.
Ми хочемо подякувати тим, хто не на словах, а на ділі намагається допомогти цивільним жителям Маріуполя евакуюватися з цієї небезпечної території. Дякую тим, хто докладає зусилля для виведення з оточення наших військових.
Велика шана побратимам, які поклали свої життя заради безпеки Батьківщини та всього світу".
У коментарі УП "Калина" розповів, що жодного перемир'я немає. Щотрихвилини з неба падають бомби, росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників. Хлопці тримають "з останніх сил".
⚡Радник голови ОП України Михайло Подоляк пропонує росіянам спецперемовини, оскільки вони безупину атакують "Азовсталь", де перебувають українські захисники та мирні жителі.
Подоляк наголошує на трьох кроках:
- оголошення реального великоднього перемир'я над Маріуполем
- негайний гумкоридор для цивільних
- спецраунд переговорів, щоб українська сторона забрала чи обміняла військових.
ЗСУ відновили контроль над 8 населеними пунктами на Херсонщині 🙏
Назви населених пунктів наразі не вказують.
"Миру нам, але миру переможного", – говорить священник перед Храмом Успінння Богородиці Пирогощої Православної церкви України на столичному Подолі.
Цьогорічні великодні служіння особливі – серед вірян чимало людей у військовій формі, на храми вішають українську символіку.
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👼🏻 Щонайменше 602 дитини постраждали в Україні від повномасштабної збройної агресії рф: 213 дітей загинуло та понад 389 поранено
🤡 Російська влада почала закривати інформацію про основні економічні показники, щоб приховати проблеми, з якими РФ стикається через санкції, пише WSJ
🔥 Російська окупаційна армія з 24 лютого втратила вже 21 800 своїх військовослужбовців
Ситуація в регіонах:
Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.
На Дніпропетровщині – три "прильоти" у Павлоградському районі по залізничній інфраструктурі та промисловому підприємству. Наслідки та деталі з’ясовуються. Наразі є інформація про одного загиблого.
Харків: вночі були обстріли, у Слобідському та Київському районах троє постраждалих.
По Харківській області протягом доби тривали обстріли окупантів у Чугуївському та Дергачівському районах.
Луганщина: обстріли. Найгарячіші населені пункти – Гірське, Золоте та Лисичанськ. Вісім загиблих, двоє поранених, руйнування щонайменше сімох будинків та відділу поліції.
Донеччина: поліція повідомляє, що за великодню ніч по області без порушень комендантської години.
Активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Авдіївка – авіаудари, касетні снаряди. Мар'їнка, Новомихайлівка – бої.
Маріуполь: чекають на зелений коридор.
Херсонщина: ситуація напружена. Росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей.
Херсонщина – на межі гуманітарної катастрофи.
Миколаївська область: обстріли міста та населених пунктів області. Попередньо без постраждалих.
Щонайменше 8 людей загинули та двоє отримали поранення у результаті російських обстрілів Луганської області.
В Дніпропетровській області цієї ночі було 3 ракетних прильоти - голова Дніпропетровської ОДА
Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік.
Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові та одна вантажна автівки.
Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд.
Дві ракети поцілили у промислове підриємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило.
Вітання Президента України Володимира Зеленського з Великоднем:
"На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія – це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним – вічна злагода й процвітання.
З вірою та впевненістю в це я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем.
Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну!
Христос воскрес! Воістину воскрес!"
У Британії можуть відкрити вугільну шахту вперше за 30 років — The Telegraph.
За інформацією джерел видання, вторгнення Росії до України об'єднало уряд на користь цих планів.
Господь переміг смерть та пекло - і Україна переможе зло, що повстало проти нас.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
|ілюстрація - Олександр Грехов
Сьогодні о 7:30 відбудеться онлайн-трансляція Надгробного, Пасхальної Утрені, Божественної Літургії і посвячення пасок у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.
Переглянути трансляцію ви можете тут:
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 06.00:
▪️На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. У районах н.п. Грабовка, Глибоцьке та Калініно Гомельська області проводилось інженерне обладнання позицій.
▪️На Сіверському напрямку без суттєвих змін. Прикордонна служба ФСБ РФ продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Противник нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області на відстані до 3 км від державного кордону України.
▪️На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області. Так, за наявними даними, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК "Іскандер-М". Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. З метою ускладнення переміщення підрозділів Сил оборони в районі н.п. Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості.
▪️Окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах н.п. Курулька та Нова Дмитрівка, проводять повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ за допомогою БПЛА "Орлан-10" в районах н.п. Барвінкове, Курулька та Гусарівка.
▪️На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ по всій лінії зіткнення. Активізував наступальні і штурмові дії на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в районах н.п. Зарічне, Рубіжне і Попасна. На Сєверодонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему ППО.
▪️На Маріупольському напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив та блокувати наші підрозділи в районі "Азовсталі". Завдає авіаційних ударів, зокрема й з літаків дальньої авіації.
▪️Використовуючи залізничне сполучення, противник робить спроби налагодити логістичне забезпечення військ.
▪️На Південнобузському напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції, на окремих напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневий вплив на позиції підрозділів наших військ та об’єкти цивільної інфраструктури Українських населених пунктів.
▪️Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ, разом з іншими зенітними підрозділами Сил оборони за попередню добу знищено 17 повітряних цілей: 9 БПЛА, 3 літаки та 5 крилатих ракет.
▪️ На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 12 атак російських окупантів, знищено 4 танки, 15 одиниць броньованої та 4 одиниці автомобільної техніки, 5 артилерійських систем.
💪🏼 На Херсонщині українські військові звільнили 8 населених пунктів — ОК "Південь"
Вчора, о 22.00 українські захисники збили ще 2 російські крилаті ракети, які запустили в сторону порту "Південний", що в Одеській області. До цього росіяни "анонсували" нібито українські "провокації" в Південному.
Доброго великоднього ранку, українці 🙌
Почнімо цей день з хороших економічних новин:
- дилер Nissan в Україні відновлює продажі та сервісне обслуговування автомобілів в офіційній мережі
- офіційні особи США та ЄС ведуть переговори щодо обмеження імпорту нафти з Росії
- Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство двох країн
- Туреччина розгляне відновлення морських поставок в Україну та виділення їй додаткового обсягу пального.