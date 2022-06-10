Война. День 107. ОНЛАЙН
Через 106 днів повномасштабної війни площа активних бойових дій сильно звузилась – до Луганщини, Донеччини та Харківщини.
Хоча загроза, особливо ракетних ударів, все ще нікуди не зникла і для всіх інших регіонів. Про це не забувають на Сумщині та Чернігівщині, де Росія регулярно обстрілює прикордоння. На окупованих землях росіяни впроваджують терор і почали говорити про "референдум".
На фронті ключові мішені загарбників – Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Вони тримаються.
Українські захисники звітують про успіхи у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Та на Харківщині – там вони просуваються вперед, відтісняючи окупантів. Тримають оборону на Миколаївському напрямку.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував "оновлену" стелу на в'їзді у місто, на якій росіяни намагалися змінили українську літеру "і" на російську – "и".
"Українська правда" змогла виїхати на позиції бійців Центру спеціальних операцій "Добровольчий український корпус" (колишній ДУК ПС) у районі Світлодарська та зафільмувати їхню роботу.
Бійці ДУКу вразили два бліндажі та будинок, у якому жили російські військові 🔥
У російському МЗС заявили, що британці, яким винесли "смертний вирок" сепаратисти так званої "ДНР", не мають права на статус військовополонених.
107 день вторгнення: всеросійський центр вивчення громадської думки опублікував результати опитування, які свідчать, що нібито 78% росіян схвалюють діяльність президента Володимира Путіна, а 80% вірять йому.
Мер окупованого росіянами Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі тисяч маріупольців до кінця цього року.
Росія шукає слабкі місця в українській обороні в районі Сіверського Донця на сході України і не полишає спроб форсувати річку❗
Сіверський Донець наразі є природним бар'єром для росіян – річка стримує їх від наступу на українські позиції та села. Найбільше фіаско російська армія несе в районі смт. Білогорівка.
Лінія розмежування на Донбасі наразі фактично проходить по Сіверському Донцю – це добре видно на карті BBC.
СБУ повідомляє, що в разі захоплення Київщині росіяни планували створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.
Жителів планували паспортизувати документами СРСР 🤯
BBC на основі відкритих джерел встановило імена 3502 російських військових, які загинули під час агресії РФ проти України.
Сьогодні УП побачила, як виглядає Лисичанськ на Луганщині – місто, що знаходиться менш ніж за 10 кілометрів від найзапеклішої точки фронту, Сєвєродонецька.
У Лисичанську постійно чути гул артилерії з Сєвєродонецька, регулярно прилітає і по самому місту. Повністю спалено Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж, частину місцевого базару, розбито кілька зупинок, обірвані електромережі, пошкоджені житлові будинки.
Немає жодних комунікацій. Люди стоять у чергах під пекельним сонцем, щоб набрати 10 літрів технічної води – її використовують, зокрема, для зливу у вбиральнях.
Працюють кілька невеличких магазинів, але полиці в них практично пусті. Місцеві продають власноруч вирощені черешні та полуницю.
Люди скаржаться, що не можуть отримати пенсію вже 4 місяці – банки та Укрпошта виїхали, банкомати не працюють.
|Спалений Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж
|Спалений місцевий базар
|Пошкоджена багатоповерхівка
|Розбитий приватний будинок – вид на дитячу кімнату
|Ще один пошкоджений будинок
|Черга за технічною водою
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко: українці, які зараз переживають наслідки війни, "постарішали" на 10-15 років.
Недуги, якими люди хворіли, наприклад, у 60 років, тепер будуть наздоганяти їх в 45-50-річному віці, зокрема через психологічні зміни в нашому організмі.
Італійські військові шкарпетки та саморобні резинові капці "Крокси" – воєнна мода буває різною.
На фото один з українських бійців на Луганщині.
Жителі Лисичанська на Луганщині, що менш ніж за 10 кілометрів від активних бойових дій, стоять у черзі за технічною водою. Її використовують зокрема щоб змити у вбиральні. У місті немає води, світла, газу.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 10, 2022
На вулиці майже 30 градусів спеки pic.twitter.com/MzzU3sDhUR
Колаборанти заявили, що відновили постачання черешні з тимчасово окупованого Мелітополя до анексованого Криму і хваляться "обвалом цін".
"Суд видаляється в нарадчу кімнату для ухвалення рішення" 😀
На фото суддя Верховного Суду Іван Міщенко, який з початку повномасштабної війни пішов на фронт.
Заступник голови військової розвідки Вадим Скібіцький: Україна програє Росії артилерійську війну – тому вона потребує більше зброї із Заходу.
🤝 Amazon від початку війни допомогла українським міністерствам та підприємствам перенести на безпечні сервери у "хмару" понад 10 петабайтів даних.
Ось тут можна слідкувати за завантаженістю пунктів пропусків на кордоні
🟢 Ми вдосконалили інтерактивну мапу, яка показує роботу пунктів пропуску— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) June 10, 2022
👉🏼 https://t.co/x02X0haEk4 pic.twitter.com/k7AmjGzpAA
Росіянам масово рекламують смерть
Чи є лікар на окупованих територіях колаборантом? Пояснює міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко ⬇
- Якщо лікар виконує свої обов’язки на окупованій території та забезпечує життєдіяльність лікарні, його не вважатимуть колаборантом.
- Якщо медик бере у окупантів ліки чи бензин, то це – не співпраця з окупантами, а робота для забезпечення життєдіяльності лікарні, яка повинна рятувати українців.
- Україна продовжує виплачувати заробітну плату медичним працівникам, які знаходяться в окупації. Однак отримувати зарплату від окупантів Ляшко також не вважає злочином, бо на цих територіях може не бути доступу до банкоматів або російські військові призупинять обіг українських карток.
- Людина буде вважатися колабораціоністом та зрадником, якщо проявляє ініціативу, щоб її призначили керівником, співпрацює з окупаційною владою з політичних мотивів та визнає законність окупації.
Дарницький вагоноремонтний завод повернувся до роботи. Росіяни обстріляли його 5 червня.
Голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишин:
"Два дні на заводі тривали слідчі дії. Правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів. Ще день розгрібали завали. Вдячний місцевим активістам, які в цьому допомогли."
Пишуть російські журналісти-розслідувачі:
За чотири місяці 2022 року до Адміністрації президента Росії Володимира Путіна надійшло 1,2 мільйона скарг на Міністерство оборони, з них майже 42 тисячі – на проблеми з пошуком зниклих родичів на війні з Україною.
Щоденний звіт британської розвідки:
Російські війська не досягли успіху в оточенні Сєвєродонецька, а в Маріуполі та Херсоні критична ситуація з медичними послугами та ліками.
Росія намагається забезпечити базові комунальні послуги населенню на окупованих територіях. Доступ до безпечної питної води непостійний, є значні перебої в телефонних та інтернет-послугах.
Як правильно збирати аптечки для бійців? Пояснює медик ЗСУ ⬇
Втрати росіян станом на 10 червня:
- особового складу – близько 31900 (+200) осіб
- танків ‒ 1409 (+11) одиниць
- бойових броньованих машин – 3450 (+12)
- артилерійських систем – 712 (+1)
- реактивних систем залпового вогню – 222 (+9)
- засоби протиповітряної оборони – 97 (+1)
- літаків – 212 (+0)
- гелікоптерів – 178 (+0)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 572 (+10)
- крилатих ракет – 125 (+0)
- кораблів/катерів – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17)
- спеціальної техніки – 54 (+1)
Ситуація в регіонах:
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Вінницька, Одеська, Запорізька, Тернопільська, Хмельницька області, Кіровоградщин, Черкащин, Чернігівщин, Сумщин, Полтавщин, Київщин та Житомирщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍 Дніпропетровщина
Вночі ворог обстріляв три громади, що межують з Херсонщиною. Є руйнування. Поранено одну людину, осколкове поранення
На ранок – ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Детальна інформація з’ясовується.
📍Харків
Ніч – із обстрілами і постійними тривогами. Ударів із РЗСВ зазнав Шевченківський районі міста. Попередньо постраждалих немає.
По області протягом доби двоє мирних людей загинули, 15 – отримали поранення.
📍Луганщина
Росіяни знищили Льодовий Палац – символ Сєвєродонецька. Знову влучили у цех виробництва амміаку на "Азоті". Намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Відійшли з втратами.
Відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.
Також зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, шістьох – у Врубівці, чотирьох – в Лисичанську, ще чотирьох – у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька. Загиблих та поранених серед цивільних немає.
📍Донеччина
Стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, авіаудар, РСЗВ "Град" по Бахмуту, смт Нью-Йорк, с. Калинове, с. Первомайське, с. Хромове, с. Микільське.
Загинуло троє людей.
Пошкоджено 17 об’єктів, серед яких 4 приватні та 2 багатоквартирних будинки, фермерське господарство, профілакторій, промислове підприємство, залізничні колії та приміщення залізничної станції "Фенольна" та інші.
В області немає газу, частково – води й електрики.
Людям, які залишаються, рекомендовано евакуюватися, можливості для цього є. Курсує евакуаційний потяг Покровськ – Дніпро.
📍Миколаївщина
Тривали обстріли Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Вдень та вночі обстріляли Широківську громаду. Переважно поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.
Вночі обстрілу зазнала Інгульська громада. Потерпілих і пошкоджень немає. Обстіли були переважно поза межами населених пунктів.
📍Херсонщина
Стабільно напружено. Низку гучних вибухів було чутно потягом усього дня, бойові дії тривають на кордонах областей. Населені пункти Бериславського району у критичному стані, окупанти хочуть повернути втрачені позиції.
Більше тижня область перебуває без мобільного та Інтернет зв’язку. В окупованих населених пунктах багато замінованих полів, доріг, мостів. Також російські військові споруджують додаткові лінії оборони в області і мінують територію.
Злочини на війні від початку повномасштабного вторгнення і до 10 червня
Новини з передової
Держсекретар США Ентоні Блінкен про "смертий вирок" іноземцям на окупованій Донеччині:
"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вироками щодо комбатантів, які законно служать у Збройних силах України.
Ми закликаємо Росію та підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, надані військовополоненим."
Актуальна мапа бойових дій від американського Інституту дослідження війни
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках у Гомельській області Білорусь залучає до охорони кордону підрозділи спеціальної бригади внутрішніх військ.
- На Сіверському напрямку з боку противника активні дії не відзначаються. Ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.
- На Слобожанському напрямку окупанти, силами до 30 батальйонних тактичних груп, веде бойові дії. Здійснює систематичний вогневий вплив, щоб скуваои дії українських військ та не допустити їх подальше просування та виходу на лінію Державного кордону.
- На Харківському напрямку агресор продовжує оборонні дії. Основні зусилля Росії зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Для недопущення переходу в наступ наших військ, агресор здійснював артилерійські обстріли українських позицій.
- На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови для поновлення наступу.
- На Донецькому напрямку росіяни продовжують вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдавати ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.
- На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Обстрілювали із артилерії райони населених пунктів Григорівка та Серебрянка.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку загарбники активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи ворога намагались вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські воїни завдали вогневого ураження. Окупанти з втратами відійшли.
РФ намагалась провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове. Отримав відсіч та відійшов.
Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка – Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів з метою сковування дій.
- На Південнобузькому напрямку підрозділи Росії ведуть оборону. Щоб посилити угруповання, противник перемістив підрозділи. Інженерно обладнує раніше зайняті рубежі. Зокрема встановлює мінні загородження в районі населеного пункту Високопілля.
- Незважаючи на примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях.
Раніше в українському уряді говорили, що три країни ЄС виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство.
Bloomberg дізналось таких противникі: Нідерланди та Данія. На їхню думку, Україна недостатньо відповідає критеріям, пов'язаним із стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини, повагу та захист меншин.
Доброго ранку 🇺🇦
Новини ночі, що минула:
- За даними американського Інституту дослідження війни, російські війська досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська, але, ймовірно, зіштовхнуться з труднощами під час штурму міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням Сіверського Донця.
- Турецькі журналісти пишуть, що Росія і Туреччина в останні тижні обговорювали переміщення російських підсанкційних компаній з Європи в турецьку юрисдикцію:
"За отриманою мною інформацією, 43 російські компанії та олігархи, включно з "Газпромом", перенесуть свої штаб-квартири з Європи до Стамбула. Цей процес, як очікується, почнеться в липні".
- Оперативне командування "Південь" інформує: росіяни укріплюються на півдні, але не мають ні ресурсів, ні мотивації вести наступ. Ообстановка залишається стабільно напруженою.
- В Мінагрополітики прогнозують: наступного року урожай в Україні може бути менший на 40% через російське вторгнення.
Україна втратила 25% орних земель. Приблизно 500 тисяч тонн зерна Росія вкрала з окупованих територій.