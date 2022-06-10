Война. День 107. ОНЛАЙН

Через 106 днів повномасштабної війни площа активних бойових дій сильно звузилась – до Луганщини, Донеччини та Харківщини.

Хоча загроза, особливо ракетних ударів, все ще нікуди не зникла і для всіх інших регіонів. Про це не забувають на Сумщині та Чернігівщині, де Росія регулярно обстрілює прикордоння. На окупованих землях росіяни впроваджують терор і почали говорити про "референдум".

На фронті ключові мішені загарбників – Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Вони тримаються.

Українські захисники звітують про успіхи у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Та на Харківщині – там вони просуваються вперед, відтісняючи окупантів. Тримають оборону на Миколаївському напрямку.

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