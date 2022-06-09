Сєвєродонецьк в епіцентрі протистояння за Донбас. 106-ий день війни. ОНЛАЙН

09:40

Ситуація в регіонах станом на 8.00



Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Київщині.



На Дніпропетровщині ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є пошкоджені будинки, наслідки з’ясовуються. Люди не постраждали.



Сумщина: пізно ввечері — обстріли прикордоння з мінометів та артилерії. Інша частина ночі —тихо, навіть без тривог.



Житомирщина вночі зазнала ракетного удару. Є пошкодження будівлі. Загиблих та постраждалих немає. Деталі уточнюються.



Харків: ніч знову із обстрілами. Унаслідок російських ударів із РСЗВ у Новобаварському районі Харкова сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці. Попередньо, двоє людей загинули, четверо зазнали поранення. По області зазнавали обстрілів Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Інформація уточнюється.



Луганщина: Сєвєродонецьк — в епіцентрі подій. Ввечері двічі поцілили по "Азоту". Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку. Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівка, Білогорівка, Миколаївка, Комишуваха, Павлоград, що під Сєвєродонецьком. По області 4 людей загинуло, 5 — поранених.



Донеччина: активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Ракетні обстріли Бахмуту, Курахового, с.Щурове. Важка артилерія — Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка.

За добу 4 людей загинуло, 11 поранені.

Область залишається без газу. Частково - без води й електрики. До понад 330 населених пунктів, де відсутнє електропостачання, додався Торецьк - під час обстрілу пошкоджена лінія 110 кВт.

Триває евакуація населення з контрольованої частини території області.



Миколаївщина: вночі — обстріли у Інгульській громаді. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих і пошкоджень немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загинула. Пошкоджені житлові будинки.

Миколаївський район: вночі внаслідок обстрілів Куцурубської громади в с. Прибузьке пошкоджена лінія електропередачі. Постраждалих немає.



Херсонщина: ситуація залишається напруженою. Гучні вибухи протягом дня та ночі були чутно і у Херсоні та передмістях. Більше тижня у самому Херсоні та у багатох тергромадах не має мобільного та Інтернет зв’язку, проблеми із зняттям готівки, зокрема, пенсій.

Натомість окупаційна влада заявляє про запуск свого Інтернету, який буде блокувати доступ до українських сайтів.

У Херсоні та великих містах почала з’являтися інформація про те, що окупанти перевозять в міста свої родини.