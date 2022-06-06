Россияне снова стреляют по Киеву и пытаются наступать на Донбассе. 103 день большой войны

16:09

В окупованому Маріуполі російські військові поширюють антиукраїнські фейки серед місцевого населення. Радник міського голови Петро Андрющенко спростовує брехливі заяви окупантів:

🔴Фейк. Всі пенсії та соціальні виплати, які надійшли або зберігаються на банковских картках маріупольців, будуть спрямовані на користь ЗСУ якщо не будуть терміново зняті з рахунку.

🟢Правда. Всі гроші на банківських рахунках українських громадян зберігаються і не перераховуються без їх особистої згоди ані на ЗСУ, ані будь-куди. Право власності українців є безумовним і захищеним державою.

🔴Фейк. Всі, хто залишається в місті, є злочинцями і підлягають арешту при перетині блокпосту в Україні

🟢Правда. Люди, що опинились на тимчасово окупованої території, є громадянами України і не переслідуються за законом. Окрім того, для кожного маріупольця працює вже 4 муніципальних центри "ЯМаріуполь" у різних містах України для надання всього спектру допомоги та адаптації при тимчасовій евакуації.

🔴Фейк. Всіх чоловіків одразу мобілізують в українсЬтку армію при перетині блокпосту в Україні.

🟢Правда. Ніхто навіть не вручає повістки. Ані в пунктах перетину лінії зіткнення, ані при постановці пізніше на військовий облік. Більш того, навіть за бажанням, сьогодні не беруть в ЗСУ людей з Маріуполя, якщо вони раніше не проходили військову службу.