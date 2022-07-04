На Змеином был поднят украинский флаг. 131-й день войны. ОНЛАЙН
131-ий день на території України триває повномасштабна війна.
Фронт тягнеться від Харківщини до Херсонщини.
Вчора ЗСУ відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.
Російські війська взяли під контроль населений пункт Золотарівка, а ЗСУ відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина, противник форсував річку Сіверський Донець та намагається оволодіти Білогорівкою.
Також Росія продовжує запускати ракети по Миколаєвському напрямку, для того, щоб зменшити можливість наступу українських захисників.
"Українська правда" продовжує вести хроніку війни у режимі реального часу.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон:
"Наш негайний пріоритет – об’єднання з нашими союзниками з тим, щоб Україна здобула першість у своєму сміливому протистоянні путінській агресії.
Усі ми розуміємо: якщо Путіна не зупинити в Україні, він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак. І ми захищаємо не якийсь абстрактний ідеал, а перший принцип мирного світу: великим та могутнім країнам не можна дозволити розчленяти своїх сусідів. Якщо це взагалі дозволити, жодна країна не може почуватися у безпеці."
Російські окупанти 4 липня запустили ракетами по Сумській області. Поранені загалом шестеро людей.
Пишуть російські журналісти-розслідувачі:
У колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".
Чоловікам обіцяють виплатити 200 тисяч рублів та амністувати, якщо він повернеться живим. А якщо загине – обіцяють виплатити сім'ї 5 мільйонів рублів.
При цьому в'язням спочатку говорили, що повернуться близько 20%, потім – що майже ніхто не повернеться.
Зеленський підтвердив, що Україна веде перемовини з Туреччиною та ООН щодо експорту українського зерна через порти.
"Але дуже важливий момент, щоб хтось гарантував безпеку кораблям тих чи інших держав, які будуть приходити до нас для завантаження тієї чи іншої харчової продукції крім Росії, якій ми не довіряємо."
Кремлівські ЗМІ та соцмережі бойовиків повідомляють про вибух на вокзалі в окупованому Донецьку.
Горять торгові ряди на ринку в Київському районі Донецька біля залізничного вокзалу.
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?
- Відкрилася конференція в Лугано у Швейцарії, яка присвячена відбудові України. Одразу хочу зазначити, що коли говорять про відбудову, часто некоректно розставляють акценти. Це ж не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз.
- Українські сили звільнили від окупантів понад тисячу населених пунктів, щотижня додаються нові. Зараз, наприклад, – на півдні нашої держави. Всі вони зазнали масштабних руйнувань. А ще це означає потребу в колосальних коштах на відновлення інфраструктури, на повернення медицини й соціальних послуг, на відновлення нормального економічного життя.
- А ще потрібно готувати школи, готувати університети до нового навчального року. Треба вже готуватися до зими й зробити все, щоб ми пройшли цю зиму спокійно з погляду енергетики попри будь-які загрози, які створює щоденно Росія.
- Значна частина економіки знищена бойовими діями та російськими ударами, тисячі підприємств не працюють. А це означає високу потребу в робочих місцях, у забезпеченні соціальних виплат попри зниження податкових надходжень.
- Сьогодні 4 липня – головне свято Сполучених Штатів Америки, День незалежності. І я хочу привітати Президента Байдена, американський народ і всіх наших друзів у Сполучених Штатах.
- Хочу дещо процитувати. "Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними; що Творець обдарував їх певними невідбірними правами, до яких належать життя, свобода й прагнення щастя; що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить зі згоди тих, ким вони управляють", – так сказано в Декларації незалежності Сполучених Штатів. І погодьтеся, що українці неодноразово у своїй історії демонстрували, що в нас – схожі принципи. Достатньо поглянути на українські Майдани або на нашу завзятість у захисті свободи.
- Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків і райони області, Донбас. Збройні Сили України відповідають, тиснуть і день за днем знищують наступальний потенціал окупантів.
"Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила."
Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін на п'ятий місяць війни та санкцій заговорив про "певний спад" у російській економіці.
❗НАТО завершив перемовини зі Швецією та Фінляндією про їхній вступ.
Із Лисичанська на Луганщині, з якого після важких боїв відійшли українські військові, змогли виїхати не всі бажаючі мешканці.
Голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибіко: "Як би ми не хотіли усіх вивезти, але потік дуже збільшився у останні дні, і також збільшилися обстріли. Тих, кого могли, ми вивезли, але я думаю, що ми не змогли добратися до якихось районів у глибині Лисичанська.
Відсоток людей, які чекали російські війська, був. Це – люди більш такого старшого віку, які ще пам’ятають Радянський Союз, вони його чекають і дочекалися. Вони вважають, що до них зараз прийшов Радянський Союз."
Прем’єрка Швеції Магдалена Андерссон:
"Ми переконані, що найкращий спосіб припинити цю війну - це збільшити підтримку Україні і збільшити тиск на Росію через додаткові санкції. І важливо, аби наші зусилля продовжувалися стільки, скільки це буде необхідно. Але ми усі знаємо, що є один легкий спосіб припинити цю війну: Росія може припинити її і відправитись додому."
На Одещині у Національному природному парку "Тузлівські лимани" та в його околицях знайшли 4 загиблих дельфінів. На думку еколога, причиною смерті дельфінів може бути застосуванням росіянами надводних та підводних човнів, де використовуються гідролокатори.
📍Таганрог, Ростовська область, Росія. У прикордонній з Україною області на приватний будинок упав безпілотник. Зайнялась пожежа.
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Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Білоруські підрозділи продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Василівське, Білопілля та Атинське Сумської області.
На Харківському напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від нього. Також противник завдав авіаударів неподалік Петрівки. Українські воїни жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад.
Намагаючись хоч якось завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, ворог дистанційно мінував місцевість неподалік Черкаських Тишків. На напрямку триває контрбатарейна боротьба.
На Слов’янському напрямку противник здійснює спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного. Ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, має частковий успіх
На Донецькому напрямку росіяни основні зусилля зосереджують на вогневому ураженні наших підрозділів. Ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10" неподалік Павлограда та Покровська.
На Краматорському напрямку агресор обстрілював із танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського. Завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки.
Штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили. Окупанти відійшли.
На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Також противник завдав авіаудару поблизу Вершини.
Наші захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках Росія не припиняла обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На останньому ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тернівка.
В акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України російські загарбники утримують три носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування "Калібр".
На вогонь, на воду і... на роботу HIMARS в Україні 🔥
У Генштабі показали нові фото з роботи американських потужних установок на запорізькому напрямку.
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У швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення на суму понад 750 млрд доларів, який включатиме 850 проєктів для відбудови країни.
План розрахований на 10 років – з 2023 року і до 2032 року, – і відбуватиметься у дві хвилі:
- перша триватиме у 2023-2025 роки, у які планується втілити більшість із зазначених проєктів – 580. Ці три роки коштуватимуть понад 350 млрд доларів
- друга міститиме меншу кількість проєктів, але потребуватиме більшого фінансування – понад 400 млрд доларів. При цьому у плані закладено, що українська економіка протягом цих 10 років зростатиме на 7% щороку.
Найдорожчими проєктами є відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів, на яку необхідно 150-250 млрд дол, а також розширення та інтеграція логістики з ЄС, яка коштуватиме 120-150 млрд доларів.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр внесла ясність у питання з можливою мобілізацієї жінок, що ходило мережею кілька днів.
У МВС повідомили, що Нацполіція задокументувала понад 20 кримінальних проваджень про сексуальні злочини окупантів.
У ЗСУ заявили, що інформація ЗМІ про те, що українські військові знаходяться за кілометр від околиць Херсона, не відповідає дійсності.
Карта Deep State є неофіційною та приблизною, втім на ній доволі чітко можна побачити, що відстань від найближчої підконтрольної ЗСУ території до Херсона не менше 30 кілометрів.
Кілька тез із онлайн-звернення Володимира Зеленського до конференції з відбудови України, яка відбувається в швейцарському Лугано:
- серед ключових принципів відбудови України: безпека, технологічність, дотримання екологічних стандартів, застосування зелених технологій, реалізація принципів безбар’єрності, спрямованість на інтереси громад, максимаьна прозорість та укорінення проєкту відбудови в реальному економічному житті України, щоб створити нові робочі місця і нові виробництва в Україні
- відбудова України передбачає реформи. Маємо ще посилити наші інституції, оновлювати стандарти життя. Наша мета в тому, щоб Україна стала не лише найбільш вільною країною в Європі, найбільш зручною для життя і бізнесу, але і щоб ми найшвидше з усіх, хто рухався в Європейський Союз, виконали політичну частину роботи. Ми можемо це зробити
- відбудова України стане для нас великою реформою, бо ми всі разом об’єднуємо демократичний світ.
Коли Росія забрала море, але ти – одесит 😂
Так виглядає пляжний сезон в Одесі у 2022😅 pic.twitter.com/FfgqML6bZW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 4, 2022
1 липня у кожному районі Кривого Рогу відкрили мовні клуби "Спілкуйся українською" – голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Вілкул назвав це "лагідним" процесом переходу на українську.
Якщо пропустили кліп гурту "Друга ріка" на пісню "Чи ти почув", то саме час його переглянути.
Відео вийшло 1 липня. Пісня присвячена захисникам "Азовсталі", жителям Маріуполя та всіх зруйнованих Росією міст.
Путін наказав міністру оброни РФ Сергію Шойгу дати відпочинок військам, які брали участь у захопленні Луганщини.
🇺🇦 На острові Зміїний підняли український прапор.
🇺🇸 Як президенти України, Росії та Білорусі привітали американців з Днем незалежності США
Президент України Володимир Зеленський:
Вітаю народ США і @POTUS з Днем незалежності! Бажаю дружньому народу 🇺🇸 миру та процвітання. Ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2022
У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін нині не надсилатиме керівництву США привітання з Днем незалежності через "кульмінацію недружньої політики Вашингтона".
"Ні, цього року не йтиме вітальна телеграма.
Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне направлення такого вітального послання".
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував "забути про розбіжності, які розколюють сім'ї, суспільства, цілі континенти, та об'єднати зусилля з метою пошуку виходу із сьогоднішньої дуже тривожної та небезпечної ситуації".
"Цього святкового дня бажаю всім американцям простих речей, які зрозумілі кожному і поєднують усіх людей незалежно від рівня добробуту та кольору шкіри: міцного здоров'я, миру, стабільності та віри в краще майбутнє, яке можливо, тільки якщо ми будемо прагнути до цьому разом".
Нещодавно Болгарія оголосила персонами нон грата 70 російських дипломатів, що стало найбільшою висилкою з тих пір, як Велика Британія вислала 105 радянських дипломатів під час холодної війни в 1971 році.
Російські дипломати вилетіли до Москви у футболках з зображенням Путіна та написом "Росія така країна яка нічого не боїться".
Як працюють українські рятувальники під час війни
Французькі журналісти потрапили під обстріл у Слов'янську
Наслідки російського обстрілу села Юрківка Зарорізької області
Папа Франциск заговорив про можливі відвідини Москви та Києва
"Я хотів би поїхати (в Україну), і я хотів спочатку поїхати до Москви. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я думав, що якби тільки російський президент дав мені маленьке вікно, щоб послужити справі миру… І тепер можливо, після того, як я повернуся з Канади (після 30 липня – ред.), можливо, мені вдасться поїхати до України"
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"Передусім потрібно поїхати до Росії, щоб спробувати чимось допомогти, але я хотів би побувати в обох столицях", – Папа Римський.
Збройні сили України підійшли впритул до околиць окупованого Херсона, проте ще не мають потрібних сил та засобів для звільнення міста, пише видання "The Economist".
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, Кремль не збирається обмежувати свої апетити Донбасом і планує повне знищення України.
"З повною відповідальністю можу вам заявити, плани Росії – це повне знищення України, абсолютне повне.
А будь-які інсинуації на рахунок того, а, можливо, їм вистачить Донбасу, я попрошу мені навіть такі питання не ставити. Ми не будемо торгувати територіями", – голова розвідки Кирило Буданов.
Так виглядають вулиці Сєвєродонецька після приходу "русського міра"
⚡️Унікальні архівні кадри Севєродонецька показали бійці Національної гвардії України. Так виглядають вулиці міста після приходу «русського міра».— НГУ (@ng_ukraine) July 4, 2022
Севєродонецьк - це Україна! 🇺🇦Відвоюємо кожен міліметр рідної землі🙏🏻 pic.twitter.com/iBndRYAD3y
Французька художниця Фанні Левевальє створює серію колажів про війну в Україні. Референсами робіт стали картини Едуарда Мане, Едварда Гоппера, Вільяма Маргетсона, Бартоломе Мурільо тощо.
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Ситуація в регіонах від голів ОВА
🔴Чернігівщина: вночі зафіксували два обстріли зі стрілецької зброї по прикордонню, Корюківський район. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Інформація щодо наслідків уточнюється.
🔴Сумщина: минулої доби росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська.
У неділю ввечері росіяни обстрілювали з мінометів та артилерії територію та приміщення Атинського психоневрологічного інтернату. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток. Як мінімум троє людей постраждали − це мирні люди, пацієнти інтернату. Наразі вони в лікарні.
🔴Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв Криворізький район, а саме Зеленодольську та Широківську громади. Люди не постраждали. У селі Шестірня Широківськоі громади у дитячому садку вибуховою хвилею вибило вікна. Інші обставини та наслідки уточнюються.
🔴Харківщина: о 4 ранку росіяни вдарили по одному з освітніх закладів Харкова, виникла пожежа, частина будівлі зруйнована. На місці працюють правоохоронці, попередньо, постраждалих немає.
По області протягом доби окупанти завдавали артилерійські удари по громадах Харківського, Ізюмського, Богодухівського районів області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, були влучання на відкритих територіях на полях.
За добу по області 4 поранених, у Харківському районі с. Безруки – 3 загиблих.
🔴Луганщина: окупанти закріпилися в Лисичанську. Ворогу також вдалося форсувати річку Сіверський Донець і захопити Білогорівку.
🔴Донеччина: ворог наростив інтенсивність обстрілів та їхню потужність.
За добу обстріляно: Авдіївку (житловий сектор, цеха АКХЗ); Бахмут (житловий сектор); Краматорськ (готель, житловий сектор); Слов’янськ (житловий сектор, ринок, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражі), Олексієво-Дружківку, Малинівку (елеватор), Новополтавку.
Пошкоджено 82 об’єкти.
🔴Миколаївщина: 3 липня ввечері обстрілів зазнала Широківська громада. Обстріли були поза межами населених пунктів. Потерпілих немає.
Також протягом дня ворог здійснював обстріли кількох населених пунктів області, зокрема території Куцурубської громади, Первомайської, Воскресенської громад. Є пошкоджені будівлі, за попередніми даними – постраждалих немає.
🔴Херсонщина: обстріли Херсонщини та сусідніх областей з окупованих населених пунктів області триває. Через бойові дії – пожежі на полях їз пшеницею, також є загоряння лісів та лісосмуг, поранена худоба, знищені будинки мирних жителів.
Тривожною залишається ситуація у Бериславському, Каховському та частині Херсонського районів.
Напружена ситуація і в самому Херсоні.
🟢Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізький, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Житомирській та Київській областях.
💪Приблизні втрати ворога
Важливі новини ночі
- Група Семи (G7) планує вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту.
- Американський інститут дослідження війни пише, що за Лисичанськ та район на захід від нього відповідали два високопоставлені російські командири. Це свідчить про те, що Луганщина є пріоритетним напрямком для Путіна і він не довіряє молодшим офіцерам.
- За даними британської розвідки, російські війська після захоплення Лисичанська на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.
- Президент Німеччини Штайнмаєр зазначає, що війна Росії проти України стала причиною найсильнішої динаміки геополітичних і геоекономічних змін, і світ перебуває "на порозі нової ери".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить зараз передумов для зміни НАТО своєї практичної політики щодо набуття членства України.
- Росія посилила своє корабельне угруповання в Чорному морі підводним човном.
- Минулої доби на Харківщині рятувальники гасили 10 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
|Наслідки пожежі у Харкові
💔Луганщина
Зведення від Генштабу
Після проведення артилерійської підготовки росіяни форсували Сіверський Донець.
на Краматорському напрямку ворог закріплюється в районах Лисичанська та Білогорівки.
На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника – на витісненні наших підрозділів на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.
На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли наших позицій з ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах нп Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.
За підтримки артилерії ворог веде наступ в районах нп Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має.
На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурм у напрямках Побєди та Мар’їнки. Авіація ворога завдала ракетних ударів по східній околиці Авдіївки та Мар’їнки.
На Південнобузькому і Таврійському напрямках росіяни зосереджені на поверненні втрачених позицій в районах нп Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні нашого контрнаступу у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського.
З тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" в смт Мирне, Херсонська область, росіяни перемістили 17 вагонів з боєприпасами.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому, з території Курської області, агресор застосовував артилерію та вертольоти армійської авіації для ураження позицій Сил оборони у районах нп Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області.
На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку Прудянки українські воїни придушили ворожу спробу штурму.
Для порушення системи управління та зв’язку наших сил противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.
На Слов’янському напрямку росіяни намагаються встановити контроль над нп Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.
Ворог перегруповує війська для відновлення наступу. Для цього переміщено БТГ з району Ізюма у напрямку Сніжківки, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
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