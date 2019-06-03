Новости 3 июня: гибель раненого полицейскими мальчика, назначения Зеленского

Раненый патрульными мальчик умер в больнице, организатор нападения на Гандзюк признал себя виновным, Зеленский вернул Кучму к переговорам Минского процесса, назначил себе пресс-секретаря и внес в Раду законопроект о незаконном обогащении – новости, которые были актуальны 3 июня.

О раненом полицейскими мальчике

В Киевском городском центре детской нейрохирургии умер 5-летний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили патрульные полицейские. Перед этим ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

О Зеленском и СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Также Зеленский хочет, чтобы Служба безопасности за две недели отчиталась и продемонстрировала первые результаты работы.

Тем временем, кадровое обновление в Службе безопасности Украины будет продолжаться, а будет ли Иван Баканов главой СБУ – зависит от Верховной Рады. Сам Баканов, недавно стал первым заместителем главы СБУ и сейчас исполняет обязанности главы.

О Зеленском, Пинчуке и Кучме

Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента.

У Зеленского говорят, что Пинчук посещал Администрацию президента вместе с экс-президентом Леонидом Кучмой для консультаций по поводу назначения Кучмы представителем в Трехсторонний контактной группе от Украины.

А сегодня Зеленский вернул Кучму в переговоры Минского процесса.

О рейтингах

На выборах в Верховную Раду могут победить четыре партии, которые сейчас преодолевают 5% барьер.

В частности, партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 8,2%, "Европейскую солидарность" - 7,9%, ВО "Батькивщина" - 7% респондентов.

О планах Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко возглавит список своей обновленной партии "Европейская солидарность", но, по словам его партийцев, должен стать не депутатом, а "отцом нации".

Детальнее, в нашей публикации: Порошенко по-новому, или Что стоит за "обновлением" БПП.

О других важных новостях

Организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Зеленский назначил на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.

И еще Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о конфискации незаконных активов чиновников и наказании за приобретение таких активов

Телеканал "Прямой", который связывают с бывшим президентом Петром Порошенко, приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика, после словестной перепалки журналистки "Прямого" с Зеленским.

В Украине с начала года на водоемах погибло 274 человека, среди них 25 детей.