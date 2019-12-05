Главные новости среды и ночи: пожар в Одессе, кадровые решения правительства, вечеринка Трубы

В Одесском колледже случился пожар, Кабмин уволил нескольких ключевых чиновников, Труба после "слива" прослушки устроил вечеринку — новости, которые были актуальны 4 декабря.

О пожаре

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар, в результате которого погибла несовершеннолетняя, и госпитализировали больше 25 человек.

Мэра Одессы Геннадий Труханов во время заседания исполкома заявил, что пожар мог произойти из-за отсутствия отопления, поэтому там могли пользоваться электрообогревателями.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый сообщил, что, по предварительным данным, вероятной причиной возгорания в Одесском колледже стал сломанный удлинитель.

Заместитель городского главы Одессы Андрей Котляр сообщил, что 27 пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса находятся в больницах.

О Кабмине

Кабинет министров уволил шестерых чиновников, в частности Елену Зеркаль из Министерства иностранных дел и Олега Петренко из Национальной службы здоровья.

Также правительство назначило Антона Дробович председателем Украинского института национальной памяти.

О Трубе

Директор Госбюро расследований Роман Труба после "слива" прослушки якобы из его кабинета не уволился, а наоборот – затеял большой праздник в столичном ресторане.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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