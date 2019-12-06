Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с президентом Украины Владимиром Зеленским и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Настрой (у Путина – ред.) серьезный, ожидание одно – способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны. Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо размывания минских договоренностей/

Осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским".

Детали: По словам Пескова, на "нормандском саммите" будет "предметное и профессиональное обсуждение" урегулирования ситуации на Донбассе.

Информацию о том, что в Киеве якобы рассматривают возможность создания в ОРДЛО "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и т.н. "ДНР" и "ЛНР" пресс-секретарь Путина комментировать не стал: "Мы так же вместе с вами узнали это из сообщений СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным".

По словам Пескова, Москва уверена, что Парижу удастся обеспечить все необходимые условия для проведения саммита, несмотря на акции протеста в городе.

Читайте также: Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже

Предыстория: