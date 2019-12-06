Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже 9 декабря отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Детали: По словам Пескова, на "нормандском саммите" будет "предметное и профессиональное обсуждение" урегулирования ситуации на Донбассе.

Информацию о том, что в Киеве якобы рассматривают возможность создания в ОРДЛО "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и т.н. "ДНР" и "ЛНР" пресс-секретарь Путина комментировать не стал: "Мы так же вместе с вами узнали это из сообщений СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным".