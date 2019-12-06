Путин планирует отдельную встречу с Зеленским – Песков
Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с президентом Украины Владимиром Зеленским и с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Прямая речь: "Настрой (у Путина – ред.) серьезный, ожидание одно – способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны. Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо размывания минских договоренностей/
Осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским".
Детали: По словам Пескова, на "нормандском саммите" будет "предметное и профессиональное обсуждение" урегулирования ситуации на Донбассе.
Информацию о том, что в Киеве якобы рассматривают возможность создания в ОРДЛО "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и т.н. "ДНР" и "ЛНР" пресс-секретарь Путина комментировать не стал: "Мы так же вместе с вами узнали это из сообщений СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным".
По словам Пескова, Москва уверена, что Парижу удастся обеспечить все необходимые условия для проведения саммита, несмотря на акции протеста в городе.
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Предыстория:
- "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже. Этому предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.
- 3 декабря Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", на которой обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря президент также проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Зеленский надеется, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планирует говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.
- Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что в Париже уступок Киева не будет. Он назвал такие "красные линии" переговоров: неизменные внешнеполитические приоритеты, контроль Киева над границей, выборы – только при отсутствии незаконных вооруженных формирований, отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
- В то же время, в Кремле не возлагали больших надежд на переговоры в "нормандском формате".
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса. Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
- 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию ОРДЛО.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.