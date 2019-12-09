Москва против расширения "нормандского формата": Не надо искать альтернативу
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Понедельник, 9 декабря 2019, 10:28
Москва негативно относится к инициативе расширить "нормандский формат", заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Источник: ответ Грушко ТАСС на заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о расширении "нормандского формата"
Прямая речь: "Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата.
Не надо искать альтернативу, надо идти по двум трекам: по треку безопасности – завершить наконец разведение сил; и по политическому – запустить процесс путем введения в действие "формулы Штайнмайера" и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса".
Предыстория:
- 9 декабря в Париже состоится саммит "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая работает над урегулированием конфликта на Донбассе.
- Киев ранее озвучивал идею привлечь к переговорам другие страны – например, США и Великобританию.
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