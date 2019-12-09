Москва против расширения "нормандского формата": Не надо искать альтернативу
Москва негативно относится к инициативе расширить "нормандский формат", заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Источник: ответ Грушко ТАСС на заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о расширении "нормандского формата"
Прямая речь: "Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата.
Не надо искать альтернативу, надо идти по двум трекам: по треку безопасности – завершить наконец разведение сил; и по политическому – запустить процесс путем введения в действие "формулы Штайнмайера" и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса".
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Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже
Предыстория:
- "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже. Этому предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.
- 3 декабря Зеленский провел совещание, на котором обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря Совет нацбезопасности утвердил один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в "нормандском формате" как основной.
- Зеленский надеялся, что в ходе встречи с Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планировал говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.
- Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уверял, что в Париже уступок Киева не будет. Он назвал такие "красные линии" переговоров: неизменные внешнеполитические приоритеты, контроль Киева над границей, выборы – только при отсутствии незаконных вооруженных формирований, отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
- В то же время, в Кремле не возлагали больших надежд на переговоры в "нормандском формате".
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса. Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
- 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию ОРДЛО.
- Путин заявлял, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призывала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.