Москва против расширения "нормандского формата": Не надо искать альтернативу

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Понедельник, 9 декабря 2019, 10:28

Москва негативно относится к инициативе расширить "нормандский формат", заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Источник: ответ Грушко ТАСС на заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о расширении "нормандского формата"

Прямая речь: "Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата.

Не надо искать альтернативу, надо идти по двум трекам: по треку безопасности – завершить наконец разведение сил; и по политическому – запустить процесс путем введения в действие "формулы Штайнмайера" и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса".

Предыстория:

  • 9 декабря в Париже состоится саммит "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая работает над урегулированием конфликта на Донбассе.
  • Киев ранее озвучивал идею привлечь к переговорам другие страны – например, США и Великобританию.

Темы: нормандский формат Росcия Донбасс Минские соглашения формула Штайнмайера


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