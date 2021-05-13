Главные новости среды и ночи: Медведчук в ОГП, обстрел Израиля из Сектора Газа

Медведчук явился в Офис генпрокурора, по Израилю выпустили более тысячи ракет: 5 погибших, — актуальные новости 12 мая и ночи.

О Медведчуке в ОГП

После обысков в доме народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Киеве эвакуатор хотел забрать его автомобиль, но неизвестные помешали этому.

Вскоре жена Медведчука Оксана Марченко сообщила, что они уже вернулись домой.

В конце концов кум Путина Виктор Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора. Вскоре Медведчук вышел из ОГП, заявив, что законно подозрение ему не вручили. В Офисе генпрокурора заявили, что вручили Медведчуку ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время Москва не собирается вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием в Украине депутата партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Об обстреле Израиля

Более тысячи ракет были выпущены из Сектора Газа в сторону Израиля, из них 200 упали на прибрежной территории самого сектора.

"Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей", - Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа.

На фоне обострения между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа, а также массовых беспорядков и столкновений между арабским и еврейским населением состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Беньямина Нетаньяху.

О других важных новостях

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Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду прошли бы 4 партии.

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