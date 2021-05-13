Головні новини середи і ночі: Медведчук в ОГП, обстріл Ізраїлю з Сектора Гази

Медведчук явився в Офіс генпрокурора, по Ізраїлю випустили понад тисячу ракет: 5 загиблих, — актуальні новини 12 травня і ночі.

Про Медведчука в ОГП

Після обшуків у домі народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука у Києві евакуатор хотів забрати його автомобіль, але невідомі завадили цьому.

Згодом дружина Медведчука Оксана Марченко повідомила, що вони вже повернулися додому.

Зрештою, кум Путіна Віктор Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора. Згодом він вийшов із ОГП, заявивши, що законно підозру йому не вручили. В Офісі генпрокурора заявили про вручення Медведчуку клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Водночас Москва не збирається втручатися в процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням в Україні депутата партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Про обстріл Ізраїлю

Понад тисяча ракет були випущені з Сектора Гази в бік Ізраїлю, з них 200 впали на прибережній території самого сектора.

"Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей", - Зеленський відреагував на ракетний обстріл Ізраїлю з боку Сектора Гази.

На тлі загострення між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа, а також масових безладів і сутичок між арабським і єврейським населенням відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Про інші важливі новини

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що охочих отримати щеплення від коронавірусу, які записувалися у електронну чергу через застосунок "Дія", почнуть вакциновувати уже на ці вихідні, 15-16 травня.

Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, то у Верховну Раду пройшли би 4 партії.

Кабмін прийняв постанову про створення Бюро економічної безпеки, яке буде займатись усіма злочинами у сфері економіки.

Кабмін проголосував за проєкт змін до Податкового кодексу, яким зокрема, збільшуються ставки податків та рентних платежів для великого бізнесу – найбільше зміни "вдарять" по імперії олігарха Ріната Ахметова.

НАБУ оголосило в розшук колишню керівницю департаменту фінансового менеджменту "Приватбанку" Олену Бичихіну, яку підозрюють у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Cекретар РНБО Олексій Данілов вважає основною ознакою зарахування до олігархів вплив на владу.

В Івано-Франківську у результаті пострілу з гранатомета вибухнув автомобіль ВМW, поліція відкрила провадження.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україні вдасться відновити спроможності військово-морських сил протягом двох-трьох років.

12 травня у столиці правоохоронці проводили ряд обшуків у структурах, які підпорядковуються КМДА. Йдеться про офіси комунального підприємства Спецжитлофонд та підрядних фірмах.

Також у рамках розслідування фінансових махінацій на 12 млн грн на освітленні у столиці – обшуки відбувались в офісах підрядних підприємств. Того ж дня обшуки провели і в "Київавтодорі". Завітали силовики і до соратника Кличка – Артура Палатного.

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які покликані зробити більш доступним розмитнення так званих "євроблях".

Головний державний санлікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинувати від коронавірусу зареєстрованих в "Дії" осіб будуть лише з пріоритетних груп, оскільки вакцини для всіх бажаючих немає.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив про захист своїх громадян і національних інтересів у відповідь на зловмисні дії Росії, які завдають шкоди США та їхнім союзникам.

Вчені зафіксували зростання ядерної активності у зруйнованому реакторі на Чорнобильській електростанції в Україні з моменту його покриття. Проте зростання не перевищує норм безпеки.

За минулу добу у світі діагностували понад 750 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. За смертністю з початку пандемії серед країн Європи Україна на 8 місці.