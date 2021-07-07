Главные новости вторника и ночи: ответ на петицию касательно Татарова, свежая социология

Зеленский ответил на петицию: Татарова увольнять не будет, Порошенко возглавляет президентский антирейтинг — актуальные новости 6 июля и ночи.

Об увольнении Татарова

Зеленский не собирается увольнять заместителя Ермака Олега Татарова — президент ответил отказом на петицию, указав, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством".

Автор петиции Виталий Шабунин обвинил Зеленского в отмазывании Татарова от наказания за преступление, которое расследовало НАБУ.

О социологии

Ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы на выборах за лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко 45% украинцев, за президента Владимира Зеленского – 27% избирателей.

Также моделирование второго тура президентских выборов социологами показывает, что действующий президент Зеленский победил бы сейчас всех возможных оппонентов.

выборы в Верховную Раду, лучшие шансы пройти в парламент имели бы 4 политсилы — "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

В России на Камчатке перед посадкой упал в море пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек — все пассажиры и экипаж погибли.

Председатель партии "Голос" Кира Рудик в эфире украинского телеканала трижды уклонилась от прямого ответа на вопрос о наличии у нее паспорта США, однако в пресс-службе уверяют, что нардеп имеет только украинское гражданство.

В Беларуси бывшего председателя правления Белгазпромбанка, главного соперника Лукашенко Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.

Украинский спутник PolyITAN-1, разработанный студентами КПИ, уже 7 лет работает орбите Земли, а 32 его конкурента уже поломались.

За сутки 5 июля в Украине зафиксировали 541 новый случай COVID-19 и 20 летальных случаев, госпитализировали 266 человек, выздоровели 1 086 человек.

Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение не отправлять сборную Украины по пляжному футболу на чемпионат мира-2021, который пройдет в Москве.

Сборная Италии в серии послематчевых пенальти обыгрывает команду Испании и выходит в финал Чемпионата Европы по футболу.

Министерство обороны Соединенных Штатов объявило, что отменяет контракт на 10 миллиардов долларов, заключенный с IT-компанией Microsoft, на который также претендовал интернет-гигант Amazon.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что каждый третий житель Украины имеет антитела к коронавируса.

В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Испания.