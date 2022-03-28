Війна. День 33. ОНЛАЙН
Триває 33-ий день з початку повномасштабного вторгнення Росії. Яке перетворилось на повномасштабний опір української армії та суспільства. На повномасштабну сміливість і відданість народу в цій боротьбі. І показало всьому світу героїчність України та злочинність Росії.
"Українська правда" стежить за подіями в режимі онлайн.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Війна. День 32. ОНЛАЙН
💥 На Херсонщині підрозділи угруповання військ "Південь" успішно відбили атаку ворога, а також знешкодили БМД-2 й отримали в ролі трофею два танки Т-64 та зенітну установку 2М.
Українська режисерка Дар'я Онищенко на міжнародному кінофестивалі в Італії отримала приз імені Федеріко Фелліні, яким нагородили усіх українських кінематографістів!
"Цей приз для всієї нашої кіноспільноти: для всіх, хто всі ці роки нашої незалежності створював і створює українське кіно!", – прокоментувала нагороду Онищенко.
На своєму фейсбуці режисерка розповіда, що подякувала Італії за підтримку і попросила країну "не пригрівати" під сонцем тих, хто вбиває українців.
|
"В кожному селищі, містечку і навіть районному центрі ставали на коліна.
Пів області незаплановано їхав в колоні де поперду була машина з загиблими. Тут хотілось написати щось про традиції чи відмінності, але ні.
Жахливі події формують цінності, які гартують і гуртують, наче виробляють імунітет перед любою заразою.
Десь так, коротко про Націю в боротьбі, яка не потребує зовнішніх радників, навіть серед рідних", – менеджер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.
Європейський Союз має створити стимули для українців, що зупинилися в Польщі, переїхати до інших країн ЄС, – єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.
Наразі Польща прийняла 2,3 мільйона українських біженців – це біля 60% від загальної кількості.
Втім цей потік поступово зменшується і становить приблизно 50 тисяч українців на день. На піку їх було біля 200 тисяч.
Серед татуювань воєнного часу з'явилось і кодове слово для пошуку диверсантів 🙈
Ворог не тільки зупинений за всіма напрямами, а й відкинутий назад, – голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, в найближчі 40 кілометрів ворога біля міста нема (за деякими напрямками навіть у найближчі 60 км).
Кривий Ріг продовжує жити та зводити оборонні укріплення.
З Маріуполя евакуюються не лише люди 🐈
Фотограф "Ґрат" Стас Юрченко зазняв кількох домашніх тварин, що виїхали з пекла.
💥 28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БпЛА та дві крилаті ракети окупантів.
Росія скопіювала інтерфейс інстаграму і запустила в пілотному режимі "Росграм" 😵💫
Доступ до застосуну спершу отримають лише блогери та інвестори, у квітні – усі інші охочі.
На Рівненщині хімічний та радіаційний фон після попадання ракети в нафтобазу в нормі, – голова ОДА Віталій Коваль.
Добове зведння він Генштабу за 28 березня:
– угруповання Сил оборони зосереджують зусилля на:
1. недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове
2. зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське
3. створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;
4. стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.
– також Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова
– угруповання, що захищає Київ, утримує контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка
– частиною сил продовжує вести оборонну операцію, стабілізувати її, виконувати завдання тероборони та наносити контратаки на окремих напрямках.
Головне з підсумкового звернення Зеленського за 28 березня:
🎸Легендарна група Scorpions змінила слова у своїй легендарній пісні Wind of Change у підтримку України 🇺🇦
Вокаліст заспівав: "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А зараз послухай моє серце – воно каже Україна 🇺🇦").
"Вже з цього тижня ми створюємо при Офісі Президента групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі аналізуватимуть застосовані проти Росії санкції – на що вони реально впливають". Звернення Володимира Зеленського за підсумками 33-го дня війни.
⛔️ У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону проросійських партій.
Йдеться про обмеження для утворення та діяльності партій, які виправдовують або заперечують збройну агресію росії проти України, а також виправдовують дії або бездіяльність осіб, які причетні до цієї агресії
⚡️ Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про закриття своїх представництв у Москві та Мінську через військове вторгнення Росії в Україну.
Все буде Україна!
авторка ілюстрацій - zhuk_alyona
🤬 Мер Балаклії у місті, каже, що домовився з російськими окупантами
⚡️ Глава МЗС України Дмитро Кулеба – про завтрашні переговори української та російської делегацій у Стамбулі:
📌 Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.
📌 На даний момент жодного пункту сторони не домовилися.
📌 Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.
📌 Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів та пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.
Організація об'єднаних націй може ініціювати укладання угод про гуманітарне перемир'я між Україною та РФ.
"Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш доручив своєму заступнику з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу негайно обговорити зі сторонами, залученими до війни в Україні, можливість укладання угод про гуманітарне перемир'я та питання їх практичної реалізації". - йдеться у повідомленні прес-служби ООН
На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ за добу знищили 12 танків і 10 БМП росіян, в районі угруповання "Схід" - знешкодили до 70 чоловік особового складу ворога, 7 танків і 4 БМП.
Російський олігарх Роман Абрамович передавав записку, написану власноруч президентом України Володимиром Зеленським до російського президента Володимира Путіна.
За даними журналістів, у записці Зеленський виклав можливі компроміси, на які готова піти українська влада задля припинення війни, на що Путін нібито розгнівано відповів Абрамовичу: "Передай йому, що я їх знищу"
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Україна не повинна бути продана в мирних переговорах з Росією.
"Ми повинні забезпечити, щоб будь-які майбутні переговори не закінчилися продажем України або повторенням помилок минулого", - сказала Трасс.
У звільненому від окупантів Тростянці на Сумщині сильно постраждали центральна частина міста, район лікарні та лісництва, район залізничного вокзалу та автовокзалу – повністю зруйновані.
Картину Бенксі продали на благодійному аукціоні у Лондоні за 97 тисяч євро.
Виручені кошти підуть на потреби київської лікарні "Охматдит", повідомляє The Guardian.
У Луцьку продовжується гасіння пожежі, яка сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального, внаслідок обстрілу 27 березня.
💰Байден вніс пропозицію про бюджет на 2023 рік, що включає збільшення фінансування безпеки як усередині країни, так і за кордоном — ним, зокрема, передбачаються мільярди Україні на протидію Росії.
Переговори між Україною і Росією відбудуться 29 березня у стамбульському палаці Долмабахче. Окупанти вже прибули в Стамбул
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ
- Противник зосереджує основні зусилля на вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей
- Також, російське окупаційне командування докладає максимум зусиль для утримання під контролем тимчасово зайнятих територій України
- З метою поповнення втрат особового складу, військомати рф набирають громадян для формування так званих підрозділів "добровольців", які будуть забезпечувати так званий окупаційний "порядок" на захоплених територіях
- Незважаючи на заяви міноборони та генштабу рф щодо зміни планів, противник безуспішно намагається зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ
- Підрозділи ЗСУ продовжують оборону Маріуполя. Захисники міста своїми діями стримують розвиток наступу противника на інші напрямки. Окупанти продовжують зазнавати великих втрат
- Тимчасово захоплений Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем
- Відбулося перекидання близько 150 осіб з південної осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України
- Підприємства російського оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва ракет, переводять на цілодобовий режим роботи — це свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння. Міжнародні санкції значно ускладнили процес виробництва
- Підрозділи ЗСУ продовжують вести оборонні дії та здійснювати успішні контратаки на окремих напрямках
У США заявили, що путін, схоже, не готовий йти на компроміси для припинення війни в Україні. Українська сторона невисоко оцінює шанси на серйозний прорив на переговорах, які мають відбутися 29 березня в Стамбулі.
Зеленський поговорив із британським прем’єром Борисом Джонсоном — лідери країн обговорили посилення санкцій проти рф та оборонну співпрацю України й Великої Британії.
Bellingcat повідомляє, що три члени делегацій на перших переговорах України та росії, в ніч з 3 на 4 березня відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Одним із постраждалих став російський олігарх Роман Абрамович.
🤡 Путін присвоїв голові Чечні Рамзану Кадирову військове звання генерал-лейтенант. Російські ЗМІ повідомляють, що Кадиров — в обложеному російськими окупантами Маріуполі.
Глава уряду Чечні заявив, що "найближчими днями місто буде взято та очищено від націоналістів та нацистів".
Він мав на увазі "очищено від російських окупантів", як Ірпінь сьогодні
🛠 У Києві укріплюють та захищають столичні пам’ятки від російських окупантів.
🔥 На Харківщині українські військові вчергове збили ворожий безпілотник та літак.
🇳🇱 Нідерланди прийняли вже 18 369 біженців з України.
Проект українського волонтера Віталія Дейнеги "Український свідок" показав, як нині працює головна дитяча лікарня країни "Охмадит".
Саме сюди везуть після кульових поранень дітей і дорослих з усієї Київської області.
Ірпінь звільнений від російських окупантів!
У місті йде зачистка, жителям наразі не можна повертатися до своїх домівок.
Міський голова Олександр Маркушин припускає, що росіяни повторно нападатимуть на Ірпінь.
За попередніми підрахунками місцевої влади, у Маріуполі з початку війни загинули майже 5 тисяч місцевих, серед яких 120 дітей.
Хакери групи Anonymous оприлюднили скан наказу т.в.о міністра оборони РФ Дмитра Булгакова про підготовку фейкових відео, на яких "українські військові" нібито знущаються над "російськими військовополоненими" 🤨
📢 Окупанти викрали депутата Генічеської ради від партії "Слуга Народу" Олексія Коновалова.
Війна – час, коли волонтерами та фандрейзерами стають навіть коти!
Відомий харківський кіт Степан зібрав в інстаграмі 10 тисяч доларів для підтримки тварин!
Кошти підуть у благодійний фонд Happy Paw, організацію UAnimals, зоопарк під Києвом "12 місяців" і Миколаївський зоопарк.
Переглянути цей допис в Instagram
У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області росіяни почали видавати "пенсію" російськими рублями.
Щоправда, довго ці рублі в людей не затримуються – за словами депутата облради Сергія Хланя, у "мінял" пенсіонери одразу обмінюють їх на гривні.
Втім, Хлань, застерігає – "якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати – це пришвидшить нашу перемогу".
Сумчанка Тетяна Ткаченко, яка разом з двома дітьми виїхала з України за пару тижнів після початку війни, сьогодні вперше відвела свою 9-річну доньку Злату до польської школи.
Злата пішла в третій клас, дітей про її приїзд повідомили завчасно.
Дівчинка Надя підготувала їй листівку з написами "Вітаю в новій школі", "Сподіваюся, тобі сподобається наша школа і ти знайдеш тут собі друзів" 🤍
|
Російське видання "Новая газета", яке було визнано владою "іноагентом", призупиняє свою роботу на сайті, у друці та соцмережах після нового попередження Роскомнагляду.
Термін – до "завершення "спецоперації на території України".
Міноборони Великої Британії показало мапу розстановку сил в Україні на мапі.
Червоним позначено території, які потрапили під контроль російської армії, а штриховкою – ті, за які йдуть бої.
27 березня партія "Опозиційна платформа - За життя" призупинила свою діяльність.
Журналіст і колишній учасник бойових дій Олександр Махов, який з початком повномасштабного вторгнення пішов воювати, написав кілька слів про втрати своїх побратимів:
"Ноші залиті кров‘ю. Генеральний штаб сухо повідомляє, що Збройні сили України тримають оборону і відбивають атаки на нашому напрямку. А я бачу щодня ціну цієї оборони.
Я бачу очі і руки бійців. Речі двохсотих. Спалену техніку. Так і є. Тримаємо оборону і відбиваємо атаки.
Поруч зі мною найкращі люди. Які тримають і відбивають".
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про необхідність повної евакуації з міста.
За його словами, у місті досі перебуває близько 160 тисяч людей – у них немає ні світла, ні тепла.
"Свободу Самойдюку!", "Нет войне", "Руzкие домой".
У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області жителі вийшли на мирний мітинг з вимогою звільнити з полону заступника міського голови Івана Самойдюка.
Традиційно, вони тримали в руках українські прапори та виконували гімн України 🇺🇦
💰Сукупні збитки України від російського вторгнення сягають 564,9 мільярда доларів.
На Сумщині окупанти умисно наїхали на родину пішоходів – батько загинув, а мати і 15-річний син отримали поранення.
Денне зведення від Генштабу:
– ворог перегруповується, щоб вийти на межі Донецької і Луганської областей, а також готує переміщувати додаткові підрозділи РФ на територію України
– до травня ворог планує відправити в Україну техніку та 150 військових зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту (Владивосток), а також сформувати підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (Хабаровськ)
– на Волинському напрямку відзначається наявність до чотирьох БТГр зі складу ЗС Білорусі, що залучаються до посилення та охорони білорусько-українського кордону. Неможливо повністю виключити залучення Білоусі до війни
– на Поліському напрямку противник продовжував наносити вогневі ураження по підрозділах українських військ у районах населених пунктів Личанка, Петрушки, Шпитьки та Мощун
– у Гомельській області Білорусі фіксується переміщення пускових установок ОТРК "Искандер-М" у напрямку українського кордону
– на Сіверському напрямку противник зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. Продовжує блокувати Чернігів. Ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через річку Снов
Крім того, російськими окупантами знищені мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин
– у напрямку на Бровари окупанти намагалися діяти силами окремих підрозділів 90-ї танкової дивізії та 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, але їх було зупинено. Ворог продовжує обстрілювати позиції українських військових у районі села Лук'янівка
– у районі Сум активних ворог перегруповував війська та виводив їх на територію РФ, щоб відновити їхню боєздатність
– у напрямку на Харків наступальних дій ворог не проводив. У районі міста Ізюм противник діє силами окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової і 1-ї танкової армій та балтійського флоту. Здійснює перегрупування, поповнення боєприпасів з метою подальшого поновлення наступу на Слов’янськ
– на Донецькому напрямку окупанти зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виходів до районів населених пунктів Вугледар, Солодке, а також захопленні міста Маріуполь
Противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.
– на Таврійському напрямку підрозділи Росгвардії на тимчасово зайнятих територіях Херсонщини продовжують проводити фільтраційні заходи для виявлення військовослужбовців, учасників АТО, громадських активістів та вилучати зброю
– на Південнобузькому напрямку противник проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Благодатне – успіху не мав
– корабельний склад чорноморського флоту РФ виконує завдання у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон. Окремі кораблі вийшли у закритий район, ймовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України.
⚡Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список 620 співробітників ФСБ Росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.
⚡Володимир Зеленський повідомив, що декого з українських мерів, які були викрадені окупантами, знайшли мертвими.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, енергетичні об’єкти, які найбільше постраждали від війни – це Луганська ТЕС, Охтирська ТЕЦ, Трипільська ТЕС та Чернігівська ТЕЦ.
Читайте інтерв'ю: Міністр енергетики: хтось має пояснити цим "обізянам", що не варто стріляти з танків по атомних об'єктах
❌ ДСНС спростувала інформацію про масштабні пожежі у Чорнобильській зоні відчуження
😃В одному з підвальних закладів Києва, влаштували справжній стендап на підтримку української армії. Коміки жартували про Зеленського, росіян, сирени, гуманітарну допомогу, Ірпінь та Харків.
Ось декілька жартів, решту читайте у інстаграм-дописі👇
Марк Зеневич: "До війни деякі стендап-платформи робили події в парку і це називалось "стендап під відкритим небом". Але зараз про нас попіклувалось НАТО – і тепер кожен стендап під відкритим небом".
Богдан Письменко: "Мама звонит с Харькова – уе*ало, все, окон нету, не знаю, что с собакой! Говорю – мам, уезжай! Она говорит – как уезжай, а огород? Мы только землю приватизировали, 15 соток. Собаке 12 лет, она сама не справится".
View this post on Instagram
🕯143 дитини загинули через війну в Україні. 216 – отримали поранення.
💡Через бойові дії біля Києва пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому берегу Дніпра, у житлових масивах Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пуща-Водиця, загалом 82 тисячі абонентів залишилися без світла – КМДА.
💔"Мовчання небезпечне для тих, хто пережив травматичні події". Українська освітня платформа ділиться "Діалогами дітей про війну"
❗Гуманітарних коридорів сьогодні не буде через можливі провокації
💪Приблизні втрати ворога
💰З моменту повномасштабного вторгнення російської армії в Україну більше 400 міжнародних компаній оголосили про свої зміни в планах щодо Росії.
Компанії, які:
Ситуація в регіонах
🔻Київщина. Ракетні удари та обстріли населених пунктів в Бучанському районі – с. Петрушки, Шпітьки, втрати уточняються. Борщагівська ТГ, Вишнівська ТГ – ракетний обстріл. Є попадання в житлові будинки. Святопетрівське – обстріл пошкоджений будинок.
Бої в Ірпені, Бучі, Гостомелі. Обстріли та бої населених пунктах вздовж Житомирської траси.
🔻Чернігівщина. Чернігів – оборонні бої навколо міста.
Увечері – мінометний обстріл одного з житлових мікрорайонів міста, загиблих немає. Вночі – сильні обстріли позицій оборонців міста та житлових кварталів, дані по руйнуваннях та постраждалих уточнюються.
🔻Житомирщина. Вночі три ракетно-бомбових удари: Житомирський та Коростенський райони. Двоє поранених, 12 евакуйованих
🔻Харківщина. Харків: вночі окупанти продовжували наносити удари зі зброї дальної дії по окраїнах міста.
По області: авіаударами атакували Оскіл Ізюмського району. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб. 4-річна дитина поранена.
Ведуться активні бої в Ізюмі.
🔻Волинь. Ввечері близько 22.00 був ракетний удар у нафтобазу на окраїні Луцька. За попередніми даними жертв немає. Гасіння триває.
🔻Луганщина. У Сєвєродонецьку та Рубіжному невпинні обстріли. У передмісті Сєвєродонецька, в с. Борівському, загинула дитина. ЗСУ вибили росіян з одного з районів Рубіжного.
Загалом на Луганщині та Донеччині за день відбили 5 масованих атак російської армії – знищені танки, БМП, автотранспорт противника. Сьогодні зранку ще один загиблий та один поранений у Рубіжному.
🔻Донеччина. Стабільно напружено – по всій лінії зіткнення. Ворог атакує, але не просунувся. Блокада Маріуполя триває. Колона автобусів, що вирушила із Запоріжжя до Бердянська для евакуації маріупольців, поки що стоїть перед в'їздом в місто – не пропускають.
🔻Херсонщина. Остання доба ознаменувалася сильними вибухами. Найчастіше повідомлення про бойові дії приходили з територій, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною (Високопілля, Велика Олександрівка, Берислав, Снігурівка, Станіслав). За останню добу російські військові дуже сильно обстріляли с. Станіслав та смт Велика Олександрівка, є загиблі, серед них діти.
🔻На Миколаївщині, Вінниччині, Закарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині, Львівщині, Полтавщині, Черкащині, Івано-Франківщині, Одещині, Сумщині, Кіровоградщині, Чернівецькій та Запорізькій областях відносно спокійно.
У Києві внаслідок потрапляння залишків збитої ракети виникла пожежа на території приватної садиби у Дарницькому районі, жертв немає.
Окупанти вдерлися до офісу Представництва президента України в АР Крим у Херсоні: зламали двері, зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи.
🟦🟨Світові актори на червоному хіднику Оскара-2022 висловили солідарність з Україною та доповнили свої образи стрічками та прапорцями. Зокрема Джейсон Момоа, Томмі Лі Кертіс, Семюель Лі Джексон та Бенедикт Камбербетч.
На Луганщині продовжуються обстріли. Найгарячіше в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній. У Рубіжному один загиблий та один поранений.
Міста – під українським прапором 🇺🇦
🇺🇦 На вулицях світу продовжують малювати мурали на підтримку України
|Вільнюс, Литва
|Лондон, Велика Британія
Зведення від Генштабу
▪️ На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке.
▪️ Угруповання сил і засобів оборони міста Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу, з метою взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів.
▪️ На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури.
▪️ На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога. Українські воїни знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі.
▪️ Угруповання Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил, також була задіяна для нанесення ударів по визначених наземних цілях та об’єктах окупантів.
У Росії заблокують сайт з епізодами мультсеріалу "Масяня"
В останній серії головні герої Масяня та Хрюндел обговорюють новини та намагаються приховати від їхнього друга Лохматого – етнічного українця – те, що Росія розпочала війну. Наприкінці епізоду Масяня приходить до президента Росії Володимира Путіна, називає його нацистом та залишає йому японський меч для самогубства.
"Нещодавні глобальні події змусили багатьох із нас почуватись знесиленими. Але коли ви стаєте свідками сили та гідності тих, хто стикається з таким спустошенням, неможливо не бути зворушеним їхньою стійкістю. Неможливо не бути враженим тими, хто знаходить у собі сили продовжувати боротьбу в неймовірній темряві," – акторка Міла Куніс нагадала про війну під час вручення премії "Оскар".
Вона не назвала Україну прямо. Однак після проови на екрані над сценою з'явився заклик хвилиною мовчання підтримати український народ, який стикнувся з агресією, а також долучитись до збору коштів для гуманітарної допооги.
Доброго ранку 🙂
- Швейцарський страховик Zurich Insurance відмовився від свого багаторічного логотипа у вигляді літери "Z" аби тільки не асоціюватися із загарбницькою політикою путінської росії.
- Три найбільші банки Японії MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corp планують зупинити доларові операції з російським "Сбєрбанком".
- Чеська Республіка заморозила активи на сотні мільйонів крон російських громадян та компаній, які підпадають під санкції ЄС.
- Російський "Мегафон" виключили з міжнародної асоціації операторів мобільного зв'язку.
- Фінський оператор поїздів VR після оголошення про скасування залізничного пасажирського сполучення з РФ заявив про призупинення вантажних перевезень.
Читайте також: Вплив на "спонсорів" російської війни та заробітки "Газпрому": підсумки на економічному фронті 27 березня