Війна. День 33. ОНЛАЙН

09:49

Ситуація в регіонах

🔻Київщина. Ракетні удари та обстріли населених пунктів в Бучанському районі – с. Петрушки, Шпітьки, втрати уточняються. Борщагівська ТГ, Вишнівська ТГ – ракетний обстріл. Є попадання в житлові будинки. Святопетрівське – обстріл пошкоджений будинок.

Бої в Ірпені, Бучі, Гостомелі. Обстріли та бої населених пунктах вздовж Житомирської траси.

🔻Чернігівщина. Чернігів – оборонні бої навколо міста.

Увечері – мінометний обстріл одного з житлових мікрорайонів міста, загиблих немає. Вночі – сильні обстріли позицій оборонців міста та житлових кварталів, дані по руйнуваннях та постраждалих уточнюються.

🔻Житомирщина. Вночі три ракетно-бомбових удари: Житомирський та Коростенський райони. Двоє поранених, 12 евакуйованих

🔻Харківщина. Харків: вночі окупанти продовжували наносити удари зі зброї дальної дії по окраїнах міста.

По області: авіаударами атакували Оскіл Ізюмського району. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб. 4-річна дитина поранена.

Ведуться активні бої в Ізюмі.

🔻Волинь. Ввечері близько 22.00 був ракетний удар у нафтобазу на окраїні Луцька. За попередніми даними жертв немає. Гасіння триває.

🔻Луганщина. У Сєвєродонецьку та Рубіжному невпинні обстріли. У передмісті Сєвєродонецька, в с. Борівському, загинула дитина. ЗСУ вибили росіян з одного з районів Рубіжного.

Загалом на Луганщині та Донеччині за день відбили 5 масованих атак російської армії – знищені танки, БМП, автотранспорт противника. Сьогодні зранку ще один загиблий та один поранений у Рубіжному.

🔻Донеччина. Стабільно напружено – по всій лінії зіткнення. Ворог атакує, але не просунувся. Блокада Маріуполя триває. Колона автобусів, що вирушила із Запоріжжя до Бердянська для евакуації маріупольців, поки що стоїть перед в'їздом в місто – не пропускають.

🔻Херсонщина. Остання доба ознаменувалася сильними вибухами. Найчастіше повідомлення про бойові дії приходили з територій, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною (Високопілля, Велика Олександрівка, Берислав, Снігурівка, Станіслав). За останню добу російські військові дуже сильно обстріляли с. Станіслав та смт Велика Олександрівка, є загиблі, серед них діти.



🔻На Миколаївщині, Вінниччині, Закарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині, Львівщині, Полтавщині, Черкащині, Івано-Франківщині, Одещині, Сумщині, Кіровоградщині, Чернівецькій та Запорізькій областях відносно спокійно.