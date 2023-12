Война. День 33. ОНЛАЙН

23:50

🎸Легендарна група Scorpions змінила слова у своїй легендарній пісні Wind of Change у підтримку України 🇺🇦

Вокаліст заспівав: "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А зараз послухай моє серце – воно каже Україна 🇺🇦").