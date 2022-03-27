Війна. День 32. ОНЛАЙН

15:13

Історія від чернігівської виховательки, яка врятувала 30 дітей із реабілітаційного центру

🔻Сім днів ми жили в підвалі дитячого центру. Це звичайний підвал, не бомбосховище. Він ні до чого не пристосований, у ньому зберігалися овочі. Подекуди там є місця, де неможливо стати дорослому на повний зріст. Там проходять ще каналізаційні труби, що обмотані скловатою.

До того ж дихати взагалі не було чим – скрізь пісок і земля. На 5–10 хвилин виходили на поверхню з підвалу, щоб подихати свіжим повітрям. Ми, як риби, підіймемося на 5 хвилин, поки не стріляють.

🔻Годували дітей у підвалі. Адже перед тим, як почали бомбардувати наш центр, за 20 хвилин до цього ми всі їли в їдальні. І цю їдальню просто рознесло на друзки.

🔻Десь на шостий день почали бомбардувати наш дитячий центр. Гатили дуже жорстоко. І ми всі просто кричали від відчаю та страху.

🔻У дітей ставалися психологічні зриви. Вони просто не витримували бомбардувань, плакали від відчаю. Їх нічим не можна було заспокоїти.

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