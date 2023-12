П'ять тижнів російсько-української війни. ОНЛАЙН

Британська розвідка підтверджує, що Росія збирається перекинути близько 1200 своїх солдат з Грузії до України. Це дозволяє припустити, що РФ понесла неочікувані втрати.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SV5bl19zq3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/e1x4jsAZnx