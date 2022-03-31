Пять недель российско-украинской войны. ОНЛАЙН

02:08

Начальник штабу оборони Об'єднаного Королівства, адмірал Тоні Радакін констатував, що Путін допустився катастрофічних помилок під час спроби захопити Україну.

Путіна ввели в оману щодо міці російської армії – вона виявилася нездатною окупувати Україну.

За словами британця, вони "неймовірно обережно" повірили заявам Росії про відхід від Києва, але фіксують ознаки того, що Кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України:

"Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі. Це саме по собі є складним маневром для Росії… Українські Збройні сили будуть атакувати росіян, коли ті відступають.

Але багато в чому Путін уже програв… Путін завдав собі шкоди через низку катастрофічних помилок".