Пять недель российско-украинской войны. ОНЛАЙН
"Українська правда" прицільно стежить за боями, гуманітарною ситуацією в українських містах та заявами світових лідерів. Розповідаємо про війну в Україні в режимі реального часу.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Війна. День 35. ОНЛАЙН
Британська розвідка підтверджує, що Росія збирається перекинути близько 1200 своїх солдат з Грузії до України. Це дозволяє припустити, що РФ понесла неочікувані втрати.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 31, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/SV5bl19zq3
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/e1x4jsAZnx
Грузія приєднується до всіх запроваджених санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, – президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
Український військовий евакуює собаку зі звільненого від росіян Ірпеня.
Фого: The New York Times.
86-річна жителька Люботина на Харківщині Валентина Тимошенко принесла в мерію 3 тисячі гривень на армію.
Це більша частина жінчиної пенсії.
Сама Валентина родом з Росії, Краснодарського краю. Усе все життя пропрацювала поштаркою.
"Попри все, на Сумщині плануємо починати посівну! Там, де не стріляють – будемо сіяти. Аграрії готують ґрунт під посів ярих культур", – голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
"В Європі показують красиву весну, а ми бачим своє ", – написала ілюстраторка й татуювальниця Альона Жук під своєю новою роботою.
Начальник штабу оборони Об'єднаного Королівства, адмірал Тоні Радакін констатував, що Путін допустився катастрофічних помилок під час спроби захопити Україну.
Путіна ввели в оману щодо міці російської армії – вона виявилася нездатною окупувати Україну.
За словами британця, вони "неймовірно обережно" повірили заявам Росії про відхід від Києва, але фіксують ознаки того, що Кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України:
"Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі. Це саме по собі є складним маневром для Росії… Українські Збройні сили будуть атакувати росіян, коли ті відступають.
Але багато в чому Путін уже програв… Путін завдав собі шкоди через низку катастрофічних помилок".
До Києва їде президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.
On my way to Kyiv 🇺🇦— Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022
На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ
Українські захисники визволили 11 населених пунктів на Херсонщині 🇺🇦
Йдеться про Нововоронцовку, Малу Шестерню, Новогригорівку, Тополине, Князівку, Краснівку, Свободне, Кам’янку, Пригір’я, Кочубєївку, Орлове. Відтепер місцеве населення зможе отримувати гуманітарну допомогу.
Це заслуга захисників 60 окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь".
На карті відмічене приблизне розташування більшості звільнених населених пунктів.
Український комік Володимир Черняк, що нині волонтерить для армії, потролив Кадирова 🙃
Раніше в мережі поширювали фото глави Чеченської республіки на тлі заправки з написом "Роснефть" і підписом "Кадиров молиться на заправці з кулеметом. Україна".
Добове зведення від Генштабу ЗСУ:
📍 окупанти тимчасово відмовилися від блокування та захоплення Києва
📍 росіяни намагаються сформувати окупаційні адміністрації у захоплених населених пунктах Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Імовірно, вони намагатимуться затриматися та вести бойові дії та сході та півдні
📍на Волинському напрямку без змін
📍 на Поліському напрямку ворог вивів на територію Білорусі до 5-ти батальйонно-тактичних груп. Після відновлення боєздатності їх перемістять на інші напрямки
📍на Сіверському напрямку окупанти здійснюють відводять частини військ
📍 на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків та обстрілює його. Намагається зломити спротив українських військових на південь від Ізюму та продовжити наступ на Слов'янськ – але успіху не має
📍на Донецькому напрямку противник зосередився на продовженні штурму Маріуполя, наростив свої війська з військовослужбовців так званої Абхазії, окупованої росіянами території Грузії
📍на Південнобузькому напрямку противник намагався наступати на Олександрівку на Миколаївщині.
Що роблять сили оборони України:
📢 продовжують уражати противника в районах Ізюму, Кам’янки, Тихоцького, щоб не допустити його просування до Слов’янська та Барвінкового
📢 відбили спроби обходу противником українських позицій в районах Попасної та Новотошківського на Луганщині
📢 36 окрема бригада морської піхоти та інші підрозділи утримують кругову оборону Маріуполя
📢 відбито наступ противника в районі Мар’їнки на Донеччині
📢 угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує вести ударно-пошукові дії на Житомирському та Ніжинському напрямках. На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання тероборони
📢 сили оборони України продовжують переслідкувати ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі.
За даними російського видання "Медіазона", 300 військовослужбовців із так званої Південної Осетії відмовилися воювати в Україні та самостійно повернулися до Цхінвалі.
Вечірнє звернення Володимира Зеленського
"Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Вони говорили – три або п'ять днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу країну. А вже 36. І ми стоїмо. І будемо боротися далі".
"Попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях".
"Стиманість в емоціях. Готовність до боротьби. Поки не досягнемо перемоги".
▪️1370 ракет 🇷🇺 випустила по 🇺🇦— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 31, 2022
▪️ 148 дітей вбили 🇷🇺 фашисти під час обстрілів та авіанальотів
▪️понад 10 млн українців покинули свої домівки через війну
▪️рф знищила 15 🇺🇦 аеропортів
Кожен день загарбники вчиняють звірства.
Не пробачимо путінських злочинців! pic.twitter.com/Rlg3T0Y1Q8
🟦🟨Усі окупанти покинули зону ЧАЕС
😄Ірина Верещук запропонувала нагородити премією Дарвіна окупантів, які копали окопи у зоні відчуження Чорнобильскої АЕС та отримали значні дози опромінювання.
"Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах. Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові".
Премія Дарвіна – це віртуальна гумористична премія, яку щорічно вручають у соцмережах людям, котрі найбезглудішим чином втратили здатність мати дітей або знищили себе.
❗️❗️❗️Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу
💪Цифрові перемоги
Росіяни, які покинули Чорнобильську АЕС, забрали із собою українських прикордонників, яких тримали у полоні.
⚡Російські окупанти незаконно депортували 45 тисяч маріупольців на територію Росії та так звану "ДНР".
🤷♀️В Україні не продовжать роботу Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), бо відповідне рішення заблокувала Росія.
Зведення від Генштабу
🔻Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ.
🔻Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.
🔻На Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців з країн близького сходу.
🔻За отриманою інформацією, 29 березня, перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель. Крім того, росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України. Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" та двох комплексів ППО "С- 300" для їх прикриття.
🔻Залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її мінування. Крім того, почастішали випадки використання противником мін-пасток.
🔻На тимчасово зайнятих противником територіях він продовжує обмеження пересування місцевого населення, російські загарбники беруть громадян України у заручники та здійснюють вивезення награбованих у мирних громадян товарів.
🔻У російській федерації розпочалась практика подання до судових установ заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Зокрема, подібний випадок подачі до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу.
Журналісти сумського видання "Цукр" на території зруйнованого вокзалу Тростянця знайшли карту, якою користувалися російські військові. Система координат, використана в карті, розроблена в 1942 році. Стан місцевості –1990 року. Видана в 1993 році, передрукована в 2007 🤦♂️
На Луганщині загострення
"Ми фіксуємо, що дуже багато техніки привозять. Здебільшого розвантажують у Дебальцевому і далі тягнуть до нашої області. Вже заїхали до області на тимчасово окуповану територію чеченці", – голова ОВА Сергій Гайдай.
За словами Гайдая, чеченців використовують як загороджувальні загони проти мобілізованих людей, яких забирають з вулиць окупованих територій та під страхом розстрілу відправляють воювати проти України.
😡Мешканець Київщини організував шахрайську схему на Закарпатті – ошукував людей, які тікали від війни і шукали тимчасове помешкання. Чоловік розміщував оголошення про здачу в оренду житла, отримував передоплату і зникав.
Жінка з родичами виїхали з-під Харкова. Зрадівши, що знайшли прихисток, надіслала 4 тисячі гривень авансу та отримала геолокацію будинку. На місце три сім’ї з 4-ма маленькими дітьми приїхали вночі. А перед ними замість дому було кладовище. У відповідь на справедливу претензію від "орендодавця" почула: "Там вам і місце".
Окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь. Там російські військові отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби: "Серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти".
На Сумщині рятувальники спільно з бійцями територіальної оборони витягли російський танк, який разом з екіпажем окупантів затонув догори дригом у річці.
Наслідки окупації у Тростянці
В місці, де знаходилися росіяни, – купа сміття та бруду. У раковині лежать макарони. На підлозі серед сміття валяється розтоптана георгіївська стрічка.
"Це треба бачити, і запах чути. Перебували вони тут 3 тижні. І це тільки 10% сміття, яке вони залишили після себе. Весь автовокзал в смітті. Колії, підвальні приміщення, склади, всі куточки", – каже представник ДСНС.
👊 Українські військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині – Лукашівку та Слободу.
Уривок з інтерв'ю мера Одеси Геннадія Труханова, повний варіант шукайте тут: "Одеса – це таки мама, і ми свою маму берегтимо і захищатимемо":
"Вы знаете, что мое образование – военное, я закончил Одесское командное артиллерийское училище. Исходя из тех уроков, которые мне там преподавали, я понимаю, что для того, чтобы начать штурмовать Одессу, например, с моря, необходимо это делать одновременно со всех направлений.
Потому что в высадке любого десанта, особенно морского, должен быть серьезный перевес. Вообще наступательная операция – она более сложная. Потому что должны быть абсолютно превосходящие силы личного состава, техники со стороны атакующего.
Атака с моря – это также большие потери. Этому всегда должны предшествовать либо авиационные удары, для того, чтобы смять нашу линию обороны, а потом только высаживать десант, либо артиллерийская подготовка"
У Сумах гуманітарну допомогу розвозять на автомобілі Tesla 💪
❗️У Києві пролунав вибух — очевидці повідомляють про сильний дим над одним із районів міста.
😶🌫️ Ватажок бойовиків з тимчасово окупованої Донеччини Денис Пушилін розпорядився створити так звану адміністрацію Маріуполя.
Маріуполь практично з перших днів війни перебуває в тісній облозі росіян, втім залишається під українським контролем.
У деяких районах, як свідчать сюжети пропагандистських "медіа" РФ, працює російська армія.
⚡ У Харкові повідомляють про серію потужних вибухів!
Слідом за Великою Британією про готовність стати безпековим гарантом України заявила Туреччина.
Російські снаряди долітають і до західного передмістя Києва – Святопетрівсього та Вишневого.
Фото: Слідство.інфо.
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Англійський тижневик The Economist показав обкладинку свого нового номера – на ньому президент Володимир Зеленський і фраза "Чому Україна має перемогти".
Без знаку запитання.
У Білорусі помітили близько 100 одиниць російської техніки, яка їхала від Чорнобильської зони вглиб країни.
Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській ОДА 29 березня зросла до 20.
19 загиблих дістали з-під завалів, одна людина померла в реанімації.
У Києві проходить прес-конференція мобілізованих Росією студентів з окупованих районів Донецької області – ми збираємо їхні головні тези.
Владислав Васильченко (19 років, Донецький національний технічний університет)
- нас посадили в поїзд, де показали, як збирати і розбирати зброю – більшість з неї була іржава. Привезли у спортивний центр, хоча говорили, що повезуть у Росію на навчання. Тільки приїхавши в село Веселе в Харківській області, ми зрозуміли, де знаходимось
Юрій Сікач (19 років, Академія управління)
- у Веселому нас поселили в школу. Ми самі шукали воду, питали в місцевих жителів, де колодязь. Наші ремені були з радянськими знаменами, каски – з часів Другої Світової
- наша задача була – рити опорні пункти для блокпостів на в'їзді у Веселе
Даніл Дедіков (21 рік, Донецький національний технічний університет)
- ніхто з нас ніколи не вбивав, ні разу не стріляв з автомата, не причиняв жодних насильницьких і мародерських дій. Ми несли свою службу в такий спосіб, що просто перебували на своїх блок-постах і чергували
Руслан Примачук (19 років, Донецький політехнічний коледж)
- у нас було два медзводи, у яких було по одному медику – інші люди взагалі не мали стосунку до медицини
- коли ми їхали в поїзді, а це було біля трьох діб, в одному купе було по 11-12 людей. Видавався один сухпайок на всіх 12 людей
Артем Немчінов (20 років, Донбаська національна академія будівництва й архітектури)
- нам узагалі не показували, як користуватися зброєю
- у Вільхівці Харківської області я заступив у 12-годинний наряд. Було дуже страшно, коли були прильоти. Вдень почалось сильне бомбардування, ми сховалися у підвалі, але до нас увірвались (українські військові – УП), ми покидали зброю і здалися.
На запитання із залу, ким вони вважають себе – українцями чи росіянами, усі по черзі відповіли, що українцями. Один з хлопців навіть сказав це українською 😬
Денне зведення від Генштабу ЗСУ:
– зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів, підготовці до відновлення наступальних дій та встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей
– ворог перегруповується, щоб вести наступ у Східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з території Білорусі на територію Росії
– берігається загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичній інфраструктурі
Що відбувається на різних напрямках:
– на Волинському суттєвих змін в складі та положенні військ противника не відзначено
– на Поліському напрямку зусилля противника зосереджені на виведенні підрозділів з території України, відновленні їх боєздатності та, імовірно, перекиданні на інші напрямки
Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артвогонь по позиціях підрозділів ЗСУ та здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами. У зв’язку з критичною ситуацією, виведення підрозділів 35-ї загальновійськової армії організовує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик.
– на Сіверському напрямку окупанти продовжують блокувати та обстрілювати Чернігів
– на Броварському напрямку противник продовжує відведення підрозділів, ймовірно, у прикордонні райони з РФ
– на Слобожанському напрямку противник продовжує обстрілювати Харків
– у напрямку на Слов’янськ окупанти перегруповуються.
– на Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.
Активізував нанесення авіаударів із застосуванням літаків оперативно-тактичної авіації по військах і об’єктах в районах населених пунктів Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна. Здійснював спроби обходу наших підрозділів, успіху не мав.
– на Таврійському напрямку, у районі Нової Каховки, противник розгорнув логістичну базу. Активних дій не проводить.
– на Південнобузькому напрямку ворог відновлює боєздатність.
У Львові оголосили підозру в держзраді та взяли під варту блогера Гліба Ляшенка, який виправдовував напад Росії на Україну та закликав до капітуляції.
⚡ Російські війська завдали ракетних ударів по військовому об’єкту на Дніпропетровщині.
Знищено адмінбудівлю та склад з пальним.
Двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення.
У Запорізькій області від окупантів звільнили 5 населених пунктів.
Йдеться про Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне (на карті відмічене їхнє приблизне розташування).
Перша ракетка україни Еліна Світоліна бере тимчасову спортивну паузу через біль у спині та емоційне виснаження через війну в Україні.
СБУ перехопила чергові розмови окупантів:
"Наша бригада конкретно обоср*лась… Потери есть, раненых много… Тут вся армия тупая, дебилы просто. Вообще мы тут на хрен не нужны… Мы тут не можем выполнять задачи против такого противника".
Чернігівський водоканал з огляду на непрацюючу каналізацію просить жителів не скидати нічого в унітаз, а майструвати громадські туалети та вигрібні ями.
Тільки так можна уникнути засмічення каналізації в будинку та витоків стічної води зовні.
Людям, які не можуть спукатися в громадські туалети, радять використовувати відра інші ємності.
Мешканці Херсонщини не втомлюються протестувати проти окупантів. У Голій Пристані – мітинг. Люди скандують: "Свободу меру!", "Свободу полоненим!", "Гола Пристань - це Україна!", "Херсонщина – це Україна!"
Зеленський звернувся до парламенту Австралії. Що сказав президент:
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У травні 2016 року тисячі австралійців зібрались в аеропорту міста Перт, аби вперше побачити українську "Мрію". "Мрія" – це назва нашого літака АН-225.
У 2019 році, після початку пандемії Ковіду, наша "Мрія" постійно доставляла найнеобхідніші медичні вантажі. Те, що рятувало людей. Дорослих, дітей – усіх. В різних країнах, на різних континентах. "Мрія" приносила життя. Але тепер це неможливо.
Неможливо, бо існує держава, яка має зовсім інші цінності. Аніж ми. Аніж ви. Аніж весь цивілізований світ.
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Відстань між нашими державами – вона велика, тисячі кілометрів.
Але цієї відстані просто не існує для жорстокості і хаосу, які Росія принесла на схід Європи, в регіон наших Чорного і Азовського морей, на нашу українську землю.
Усе, що відбувається у нашому регіоні через агресію Росії і що руйнує життя наших людей, вже стало реальною загрозою і для вашої держави, і для ваших людей. Бо така природа зла – воно може миттєво здолати будь-яку відстань і будь-які барʼєри. Зруйнувати життя.
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Після 36 днів повномасштабної війни Росії проти України, можна впевнено сказати, що у світу немає іншого шляху гарантувати глобальну безпеку, ніж примусити Росію до тиші, примусити до миру. А також і до відповідальності – це важливо – за усе, що зроблено нею проти глобальної безпеки.
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Часто кажуть – непокаране зло повертається. Я би ще додав: непокаране зло повертається окриленим, з відчуттям всемогутності. Якби світ покарав Росію за те, що вона зробила у 2014 році, не було би жодного із жахіть цього вторгення в Україну у 2022 році.
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Потрібно зупиняти будь-які намагання Росії обходити санкції. Бо що ж це за санкції тоді, якщо їх можна обійти завдяки нехитрим схемам? Але передусім – треба озброювати тих, хто реально бореться за свободу. Щоб зло програло і щоб Росія шукала мир, Україні потрібно мати усе необхідне на полі бою.
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Я запрошую вашу прекрасну державу придивитись до наших південних регіонів, до нашого узбережжя Чорного та Азовського морів. Відновлення наших портів, розвиток таких міст, як наприклад Херсон, який сьогодні виборює свою свободу, відновлення морської галузі України може бути для вас особливим внеском у стабільність після цієї страшної війни.
Шведський телеканал повідомляє: літаки Росії з ядерною зброєю порушили повітряний простір Швеції.
2 березня група літаків злетіла з російської авіабази в Калінінграді. Чотири літаки - два штурмовики типу Су-24 супроводжували два винищувачі типу Су-27. Два штурмовики були оснащені ядерною зброєю.
Ситуація в регіонах станом на 8 ранку
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Тернопільська, Запорізька, Чернівецька, Вінницька, Кіровоградська області, Полтавщина, Житомирщина, Черкащина, Сумщина та Миколаївська області
Ніч минула відносно спокійно.
📍Дніпропетровська область
Ввечері ракети поцілили у нафтобазу у Дніпрі та асфальтовий завод у Новомосковську. Загиблих немає. Зараз спокійно.
📍Харківська область
Обстріли житлових районів Харкова тривають. Ввечері окупанти пошкодили газопровід, рятувальники ліквідували пожежу. За добу росіяни обстріляли район Дергачів, 1 загиблий, кількість постраждалих ще встановлюють.
В Ізюмі тривають активні бої. Населення через постійні обстріли не можуть евакуювати, гуманітарку намагаються доставляти за допомогою волонтерів.
📍Херсонщина
Відносно тихо. У віддалених районах спостерігалися поодинокі вибухи, зокрема, на території районів, які межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями. Інформація по постраждалих та загиблих уточнюється. В багатьох населених пунктах області ситуація близька до гуманітарної катастрофи.
📍Донеччина.
У Мар’їнці – фосфорні снаряди. Реактивні системи залпового вогню – по Авдіївці, Георгіївці, Новокалиновому та Очеретиному. У цих населених пунктах – загоряння і руйнування. Інформація уточнюється.
Маріуполь – без змін. Зруйноване місто, в якому залишаються люди.
📍Луганщина
Остріли з важкого озброєння по всій території. У центрі уваги росіян вже дві доби – Лисичанськ. Ввечері 30 березня десятки поранених та щонайменше 7 загиблих: ті, хто загинув на вулиці. Палає НПЗ.
📍Чернігівська область.
Оборонні бої в місті, вдень обстріл околиць. Бої у центральній частині області, за напрямком руху ворожих колон. Мешканці області залишаються в надскладних умовах виживання.
📍Київська область
Найбільш гарячим районом залишається Бучанський. Обстріли Ірпіня, Макарова, також населених пунктів вздовж Житомирської траси. Бої в Гостомельській, Бучанській громаді. Вночі було обстріляно село Шпитьки.
Ворог переміщується в окупованих населених пунктах.
Славутич – ізольований. Росіяни залишаються в трьох громадах Броварського району та на півночі Вишгородського району.
⚡Британська розвідка прогнозує запеклі бої на околицях Києва:
"Російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями на околицях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої."
Загальні втрати росіян на 31 березня:
- особового складу – близько 17 500 осіб
- танків ‒ 614 одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 1735
- артилерійських систем – 311
- реактивних систем залпового вогню – 96
- засоби протиповітряної оборони – 54
- літаків – 135
- гелікоптерів – 131
- автомобільної техніки – 1201
- кораблі/катери – 7
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 75
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 83
- спеціальна техніка – 22
- пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу/ТРК – 4
❗Гуманітарні коридори на 31 березня:
📍Мелітополь – Запоріжжя, доставка гуманітарної допомоги і евакуація людей.
📍Енергодар – Запоріжжя, проїзд колони людей на власному транспорті.
📍Маріуполь – Запоріжжя. Україна вночі отримала повідомлення від Червоного Хреста, що РФ підтверджує готовність відкрити коридор в Маріуполь через Бердянськ.
За маршрутом відправляють 45 автобусів
28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка.
Також 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя.
До колон також зможуть приєднатися люди на власному транспорті.
Окупанти зруйнували будівлю Миколаївської ОДА ще 30 березня.
❗Німеччина готова дати гарантії безпеки Україні. Однак глава МЗС країни Анналена Бербок вважає, що переговори між Україною та Росією ще не дійшли прориву.
Зведення від Генштабу:
- Керівництво РФ думає над формуванням на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади. За наявною інформацією, на території РФ відбирають співробітників силових структур, прокуратур та судів, які в подальшому будуть направлені в Україну.
- Щоб реалізувати сценарій створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки працюють співробітники ФСБ, 652-а група інформаційно-психологічних операцій та офіцери 12-го головного управління Генштабу РФ Росії. Основним напрямком у них є проведення так званої "роз’яснювальної роботи" з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється через відеосюжети з підставними особами.
- Морально-психологічний стан військ противника та рівень мотивації до участі у бойових діях залишається низьким та має тенденцію до погіршення.
За наявною інформацією, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади (Східний військовий округ), черещ невиконання наказу щодо бойових дій від посад усунули двох командирів взводів.
Для проведення роз’яснювальної роботи в Ясенівку Донецької області має прибути заступник командира бригади з воєнно-політичної роботи.
- На Балтійському флоті, зокрема в 79-ій окремій мотострілецькій бригаді, є численні випадки відмови від подальшого проходження служби та небажання підписувати контракти строковиками.
- На території Білорусі переміщується військова техніка Росії, ймовірно, для перегрупування підрозділів, а також створення резерву для поповнення втрат.
- На залишених ворогом територіях Київської області є непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів.
- Українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили 5 ворожих атак. Воїни знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Противник зазнав втрат і у живій силі.
- Повітряні сили ЗСУ за попередню добу уразили 7 цілей: 4 літаки, БПЛА та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога.
Доброго ранку 😊
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Данська мережа меблевих магазинів JYSK вирішила повністю розірвати бізнес з Росією.
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Канадський золотовидобувач Kinross Gold веде переговори про продаж бізнесу в Росії.
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Російський ВТБ Банк – виставив на продаж свій європейський підрозділ - VTB Bank Europe SE, який працює у Франкфурті: санкції відрізали його від материнської компанії.
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Reuters повідомляє, що банківські рахунки на Заході почали заморожувати не лише тим росіянам, які потрапили під дію санкцій, але й просто заможним людям з російськими паспортам.
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В Італії податкова поліція конфіскувала броньований Mercedes Maybach, який належить російському підсанкційному олігарху Алішеру Усманову, вартістю 600 тисяч євро.
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Найбільша компанія з лізингу літаків AerCap подала позов на 3,5 мільярда доларів за літаки, які вкрала Росія у відповідь на санкції.
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РФ легалізувала в себе контрафакт: паралельний імпорт, що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати їх реалізацію без дозволу власника товарного знака.
- У Росії прискорилася інфляція. З початку місяця ціни зросли на 6,6%, з початку року – на 8,91%.
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😐 Володимир Зеленський назвав війну України проти Росії "вітчизняною":
- Саме за виживання українського народу ми зараз і боремось. У цій війні, без будь-яких перебільшень, вітчизняній війні проти Росії
Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом незаконного введення в обіг російського рубля на тимчасово захоплених територіях у Херсонській і Запорізькій областях.
❗️ Підприємства гірничо-металургійної групи "Метінвест" почали виробляти броньові пластини для бронежилетів.
😂 Росіяни випадково збили один зі своїх літаків в Україні - нові розвіддані британської розвідки GCHQ.
У Лондоні стверджують, що деякі росіяни навмисне знищували власну техніку. До того ж путінські солдати погано екіпіровані
На початок 36-го дня війни переглянемо підсумок попередньої доби героїчного протистояння українського народу російським загарбникам.
Разом до перемоги! 💙💛
Котики на війні зустрічають новий день. 😺
Доброго ранку Вам, друзі!