Війна в Україні. День 35. ОНЛАЙН

🇺🇦🤝 У Миколаєві з'явиться Маріупольська вулиця замість Московської

А у міській раді Маріуполя переконані, що дуже скоро у вільному Маріуполі з’явиться вулиця на честь міста-героя Миколаїв.

Mariupolska Street will appear in #Mykolayiv instead of Moskovska Street

- Mayor Oleksandr Senkevych.

Adviser of Senkevych, Ivan Smirensky:

"I am sure it will become the decoration of free Mykolayiv, and the prosperous #Mariupol will be a real pride of independent #Ukraine". pic.twitter.com/eUQMNrLAsI