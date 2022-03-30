Війна в Україні. День 35. ОНЛАЙН

19:09

Скільки коштує війна? Розповідає міністр фінансів Сергій Марченко

📌 Скільки людей втратили робочі місця?

"За даними Мінекономіки, буду на них посилатися, десь близько 30-35% бізнесів було закрито. Ці дані базуються як на опитуваннях бізнесу, так і на данних по споживанню електроенергії."

📌 Від яких видатків довелося відмовитися на користь оборони?

"Сьогодні ми скоротили практично всі капітальні видатки (відповідно до прийнятого 2 грудня 2021 року закону мова йде про 140 млрд грн – ЕП), спрямувавши їх в резервний фонд. Крім того, ми не фінансуємо будь-які видатки, капітальні видатки розвитку, і в обмеженій кількості поточні та захищені видатки.

Тобто, захищені видатки фінансуємо в частині пенсій, заробітних плат освітян і медиків та енергоносіїв, обслуговування боргу. Воєнний бюджет пріоритетний, там все фінансується.

Зараз буде чергова хвиля скорочення видатків. Це буде урядове рішення, і як тільки воно буде, можна буде про нього говорити. Багато по деяких видатках пройшло касових платежів, нам треба це все відкоригувати."

📌 Скільки нам коштує день війни приблизно, чи є такі цифри?

"Я не можу так ці цифри озвучувати, тому що вони будуть некоректними.

Наприклад, є планові очікування Міністерства оборони, як вони бачать, яка потреба у них є. Але де-факто вони трошки відрізняються, тому треба почекати закінчення місяця, коли буде зрозуміло, який бюджет був на війну.

Знову ж таки, багато речей мають відкладений характер і вони будуть компенсовані через певний період часу.

Я не хотів би озвучувати цифри, тому що вони зараз некоректні. І бюджет військового часу передбачає оперативність прийняття рішень. Ти не можеш зараз дискутувати з міністерством оборони, силовими відомствами про їх потреби. Ти маєш забезпечувати їх, от і все."

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