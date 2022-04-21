Азов – сталь. 57 день війни з Росією. ОНЛАЙН

57-ий день Україна захищається від російського нападу та йде в контрнаступ.

Росіяни продовжують атакувати практично знищений Маріуполь, зокрема завод "Азовсталь", у бомбосховищах якого ховається щонайменше тисяча цивільних громадян.

Українські захисники Маріуполя вимагають врятувати цивільних та готові залишити місто за посередництва третьої сторони. Українські перемовники Михайло Подоляк та Давид Арахамія готові приїхати в місто для зустрічі з представниками російської делегації.

"Українська правда" продовжує стежить за головними подіями дня в цьому онлайні.

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