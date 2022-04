Азов – сталь. 57 день війни з Росією. ОНЛАЙН

Азовфортеця. The New York Times показали своє відео, яке зняли над металургійним комбінатом у місті-герої Маріуполі 3 місяці тому, і запис російського дрона нині.

3 months ago, we filmed drone video over the Azovstal steel plan in Mariupol. Now, a Russian TV drone shows what's become of the battered steel-mill fortress where the last Ukrainian defenders are holding out under near constant bombardment. https://t.co/qLwrddXkq0 pic.twitter.com/R6IGHHL6nx