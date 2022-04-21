Азов – сталь. 57 день війни з Росією. ОНЛАЙН

08:18

Щоденно на перших шпальтах світових ЗМІ – події в Україні. Ось що ми прочитали там вранці 21 квітня.

📌 The New York Times розповідає про вже культову поштову марку з російським військовим кораблем, яку українці вже розкупили, і про довжелезні черги за нею. Показує мапу російського наступу на схід України.

The New York Times

📌 На головній сторінці The Economist заголовок: "Західу потрібно надсилати Україні більше та кращої зброї". В іншому матеріалі видання зазначає, що надання зброї не означатиме, що постачальник воює з Росією, як побоюються деякі міжнародні партнери:

"Росія попередила НАТО, що вона може завдати удару по країнах, які постачають або надають допомогу українським військам, і навіть натякнула, що може застосувати ядерну зброю.

З точки зору міжнародного права, вважають експерти, позиція Росії є невиправданою. "Постачання зброї, у тому числі важкої, само по собі не зробить країну стороною збройного конфлікту. Для цього потрібна більш пряма участь у військових операціях", – каже Аділь Хаке, професор юридичного факультету Рутгерса та автор книги "Право та мораль під час війни".

📌 У фокусі Time – зґвалтування українських жінок російськими окупантами з точку зору цього злочину як воєнного.

"Вперше зґвалтування було визнано воєнним злочином у 1919 році, але минуло багато воєн і десятиліть, перш ніж відбулося перше судове переслідування зґвалтування як військового злочину – проти руандського політика в 1998 році. Перше судове переслідування ООН було щодо до колишньої Югославії, коли сербські війська тримали "табори зґвалтування" як те, що судді вважали "знаряддям терору".

📌 The Wall Street Journal і Bloomberg звернули увагу на випробування росіянами міжконтинентальної балістичної ракети. Під час запуску Путін сказав, що зброя "змусить задуматися всіх, хто намагається загрожувати" Росії. У матеріалах йдеться, що Кремль використали ракету, щоб нагадати, що мають ядерну зброю, та пригрозити ворогам, а також підвищити ставки на війні.

The Wall Street Journal також опублікував великий текст про останні події в Україні з акцентом на збройні потреби Києва:

"У битві за Донбас, що розгортається, Україна має лише частку тої артилерії та броні, яку Росія розмістила на передовій. Москва також має величезну перевагу в авіації... Уряд України протягом місяців просить західних партнерів постачати їй більш важке озброєння... США та деякі союзники лише зараз починають реагувати на ці запити, відходячи від попередньої політики переважного надання портативної зброї малої дальності."