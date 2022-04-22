Россия отказалась от Пасхального перемирия. Война в Украине 58-й день. ОНЛАЙН
Триває 58-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
На Херсонщині окупанти оголосили мобілізацію чоловіків та планують так званий "референдум" і "перепис населення". Поблизу Маріуполя знайшли декілька 30 метрових братських могил, де росіяни ймовірно захоронили до 9 тисяч людей.
У християн східного обряду триває Страсна п'ятниця – день, коли віруючі згадують про смерть Христа і готуються до Великодня. Росія ж відкинула пропозицію про встановлення Великоднього перемир'я.
Українські війська дають відсіч ворогу то боронять свою свободу та незалежність.
Читайте хроніку попереднього дня війни
На цьому ми завершуємо онлайн. Новий запустимо о 5:30 ранку.
Підсумки з "гарячих" регіонів
📍Харківщина. За добу окупанти нанесли по області 56 ударів із артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Постраждали 19 мирних жителів, з них 7 – у Харкові. 2 людини загинули.
📍Донеччина та Луганщина. Українські захисники успішно відбили 8 атак росіян, знищили 9 ворожих танків, 3 артилерійські системи, 18 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки і один паливозаправник. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Окупанти за добу вбили 3 мирних мешканців, ще семеро дістали поранення
❗У суботу 21 квітня може відкритись гуманітарний коридор із Маріуполя.
Точка збору: на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті".
Час збору: о 10:00
❗Для остаточної інформації стежте за офіційними повідомленнями в суботу
Головне з вечірнього звернення Зеленського:
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Велика Британія стала двадцять першою державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю.
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Сьогодні з посиланням на російських військових була поширена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України та вихід до кордону Молдови. І нібито там, у Молдові, порушуються права російськомовних.
Хоча, якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору.
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Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти.
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Станом на сьогодні розміновано 184 населених пункти. Гуманітарні штаби працюють на території вже понад 500 деокупованих населених пунктів. Щодобово додаються майже по 100 населених пунктів, куди ми повертаємо медичні та освітні послуги, роботу органів соціального захисту, фінансові установи.
У доволі швидкому темпі відновлюємо транспортне сполучення. Плюс 96 населених пунктів за добу, куди повернули автомобільне сполучення. Плюс 183 населених пункти, куди повернули роботу АЗС. Плюс 90 населених пунктів, куди повернули електрику.
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Якщо ви за кордоном – підтримуйте Україну. Якщо ви займаєтеся звичайною економічною діяльністю – робіть усе, щоб Україні було якнайбільше користі. Якщо ви опинилися на тимчасово окупованій території – старайтесь зробити окупантам якнайбільше проблем.
Росія каже, що на крейсері "Москва" загинув лише один їхній військовий. А ще 27 – "зникли без вісті". Мабуть, заблукали на дні моря, буває.
Тим часом Україна занесла корабель в реєстр підводної культурної спадщини України і поставила на облік в Національному військово-морському музеї України.
"Безумовно, піднімати його ніхто не буде. У майбутньому це буде надцікавий об'єкт для дайвінгу, враховуючи його габарити. А це приблизно як 14-поверховий житловий будинок. Тепер крейсер "Москва" – найбільший затонулий у Чорному морі об'єкт", – каже директор музею Сергій Воронов.
Зведення Генштабу:
- На Волинському і Поліському напрямках росіяни активних дій не здійснювали.
У прикордонних з Україною районах Гомельської області ворог нарощує системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. В районах населених пунктах Клімовка та Димамерки розгорнув пости постановки радіоперешкод підрозділами зі складу 48-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби західного оперативного командування Збройних сил Білорусі.
Також противник провів тренування чергових сил і засобів протиповітряної оборони.
- На Сіверському напрямку прикордонники ФСБ продовжують здійснювати посилену охорону кордону в Брянській та Курській областях. Окупант перегруповує війська.
- На Слобожанському напрямку Росія силами підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії, балтійського та північного флотів продовжуює часткове блокування Харкова, намагається атакувати підрозділи наших військ та об’єкти критичної інфраструктури.
- На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій українських військ, щоб визначити можливі напрямки наступу. Для покращення тактичного положення підрозділів росіяни намагаються наступати в напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, успіху не має.
- На Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення.
Протягом доби ворог здійснював штурмові дії у напрямку міста Слов’янськ, закріпився в населеному пункті Лозове. В районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватись на зайнятих позиціях, перегруповується та готується до наступальних дій.
Окупанти посилюють війська за рахунок переміщення з Росії окремих підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Безуспішно намагаються закріпитись в населеному пункті Рубіжне.
В районі Попасної ворог проводив штурмові дії в напрямку населеного пункту Новотошківське та вглиб населеного пункту Попасна, успіху не має. Закріпився в центральній частині населеного пункту Степне.
- На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мають.
- На Маріупольському напрямку противник продовжував авіаційні удари по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі "Азовсталі".
- На Запорізькому напрямку росіяни здійснювали штурм в напрямку населеного пункту Зелене Поле, успіху не мають. Ворог посилив угруповання за рахунок переміщення підрозділів 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Разом з тим, батальйонна тактична група 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.
- На Південнобузькому напрямку, в районі населеного пункту Олександрівка, ворог здійснює оборону зайнятих позицій. Проводить повітряну розвідку. Не виключається ведення штурмових дій з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області.
- Росіяни несуть службу у повсякденному режимі у так званій "Придністровсько-молдавській республіці". Водночас, залишається імовірність використання території невизнаної республіки для агресії проти України.
Історій про жертв російських окупантів, на жаль, постійно більшає.
📍Маріуполь. Міська влада дізналась про ще одне масове поховання загиблих – братську могилу 45 на 25 метрів.
📍Харківщина, неподалік Ізюма. Українські правоохоронці знайшли спалені тіла двох мешканців села, які були закатовані російськими окупантами.
📍Ірпінь, Київська область. Стало відомо про те, що троє російських військових на очах в 17-річної дівчини зґвалтували її матір та сестру. Від отриманих травм та знущань обидві загинули.
Про комендантську годину в Києві на Великдень ⬇
Історія легендарної марки триває. "Укрпошта" випускає другу "серію" – "Русскій воєнний корабль .. ВСЬО".
Ігор Смілянський: "В рамках цього блоку представлена і перша марка серії, тож всі хто бажає мати цей символ історії на пам’ять для себе отримає таку можливість (але не для відправки) і друга – яку Ви можете надсилати друзям в Україні та за кордон, так як вона буде теж мати український та міжнародний номінал."
Що там у Росії? Новини, про які не повідомить Кремль:
- Кремль продовжує зачистку вищого керівництва армії та флоту Росії. Про це каже українська розвідка. Зокрема, усунуто з посади та заарештовано командувача ЧФ РФ адмірала Ігоря Осипова. Кого ще торкнулись "чистки" – читайте тут.
- ФСБ слухало дзвінки поліцейського, який розповідав по телефону, що в Україні "фашистів нема". Мова про співробітника управління поліції в Москві Сергія Клокова. На нього відкрили справу про "поширення неправдивих даних про збройні сили Росії та військові операції, які проводить влада РФ". Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.
- Деякі російські військові відмовляються їхати воювати в Україну. За це на них тиснуть і погрожують командири. Кількість тих, хто відмовився, невідома, але рахунок іде на сотні чи навіть тисячі.
Сполучені Штати почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню. Вони, а також артилерія, є в останньому пакеті допомоги від США. Також країна має надати додаткову допомогу у 500 мільйонів доларів.
Пам'ятаєте, як українці стежили за чергами на кордоні? Ці часи повернулись. Тільки тепер це черги у зворотному напрямку. Українці їдуть додому!
Що робити, якщо вас мобілізують в армію окупантів? Радить Мінінтеграції ⬇
Спробуйте використати різні формати саботажу призову:
- уникайте особистого отримання повісток і дзвінків з окупаційних "військкоматів";
- змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використання, якщо він відомий окупаційній владі;
- змініть місце проживання й не повідомляйте про нього;
- якщо на вас таки вийшли, не відмовляйтесь прямо від "повинності", а обґрунтуйте причини, чому не можете служити, наприклад, стан здоров’я, релігійні переконання тощо. Причину бажано довести документами, тому підготуйтесь.
Якщо вас призвали:
- за першої безпечної нагоди здавайтеся у полон ЗСУ й повідомляйте, що ви громадянин України. Тоді ви – лише жертва воєнного злочину і згодом повернетесь додому живими;
- пам’ятайте: рано чи пізно винні за незаконну мобілізацію вас до ЗС РФ нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 438 ККУ, або у МКС за порушення ст. 8-2(b) xv Римського статуту;
- не виконуйте незаконних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення, руйнування цивільної інфраструктури. В іншому випадку ваші дії кваліфікують як злочин без термінів давності навіть за умови примусового призову".
❗Якщо мешканці тимчасово окупованих територій добровільно приєднаються до ЗС РФ в будуть брати участь у війні з Україною, ці дії будуть злочином відповідно до українського законодавства, що загрожує позбавленням волі на строк до 15 років.
❗Європейський Союз вимагає відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель: "ЄС підтримує звернення України до Кремля, щоб дозволити безпечну евакуацію мирних жителів Маріуполя. Необхідно негайно створити гуманітарні коридори з необхідними гарантіями припинення вогню: від "Азовсталі" та інших районів міста - до інших районів України.
Має бути забезпечений вільний та безпечний доступ для тих, хто надає гуманітарну допомогу, відповідно до основних принципів прав людини та міжнародного гуманітарного права."
...Ні, корабельні гармати
Не розібють мою мрію
Віру ніколи не зрадить серце моє
Буде до віку стояти
Праведне місто Марії
Доки над гордим Азовом Сонце встає...
Останніми днями, 21 і 22 квітня, голови переговорних груп України та Росії провели перемовини.
Київ висунув ультиматум, що проведення окупантами так званого "референдуму" на Херсонщині поставить крапку в переговорах.
У Москві ж кажуть, що процес нібито зупинився і що вони ультиматумів терпіти не будуть.
Голову Нововоронцовської ОТГ Херсонської області Володимира Марчука звільнили з російського полону.
"Учора покидьки вкрали його як старшого колони в гуманітарному коридорі, коли ми намагалися вивезти мирних жителів із тимчасово окупованих територій Херсонської області", – пише голова Кривого Рогу Олександр Вілкул і розміщує фото зі звільненим Марчуком.
💪На благодійному аукціоні від Prozorro.Продажі легендарну марку з кораблем продали за 5 млн грн! Вилучені гроші йдуть на потреби ЗСУ💙💛
Дніпро, яке набуло слави східного форпосту країни ще у 2014, коли Росія почала військові дії на Донбасі, сьогодні не просто не здає позиції, а працює на перемогу тепер в оточенні трьох фронтів з півночі, півдня та сходу.
Дивіться відеорепортаж "Української правди"👇
💲Хороші економічні новини
- Запаси продуктів харчування в Україні повернулися до довоєнного рівня. Близько 90% продуктів на полицях магазинів – це продукти українського виробництва.
Упродовж останніх десяти днів відновили свою роботу 97 великих магазинів на звільнених територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської областей.
- Під час війни відкрилось більше 10 тисяч ФОПів та понад 1,2 тисячі компаній. На порталі пошуку роботи Work.ua опубліковано майже 11 тисяч вакансій, з них близько 8 тисяч – нові.
🤷♀️У Кремлі не розуміють, як закінчити війну за допомогою переговорів і без обвалу рейтингу путіна і скаржаться, що пропаганда "переборщила із нагнітанням теми нацизму в Україні".
Зокрема, на думку російської влади, однією з найсерйозніших перешкод для "виходу суспільства з війни" може стати "позиція багатьох представників середнього класу", які нібито підтримують спецоперацію. За їхніми словами, представники середнього класу впевнені: "У війні треба йти до переможного, якщо вже її розпочали – до Києва чи навіть до Львова. Відступати не можна".
"Українська правда" поговорила з секретарем РНБО. Що розповів Олексій Данілов?
🔻Фактично підготовка до війни почалася набагато раніше. Ми були свідомі того, що Російська Федерація рано чи пізно буде намагатися забрати нашу країну. І одним із перших наших кроків був початок боротьби з п'ятою колоною, початок боротьби з їхнім інформаційним простором.
🔻 6-го вересня 21-го року вийшла стаття Шойгу, яка мала назву "О новых городах Сибири". Мало хто звернув увагу на цю публікацію, але ми на такі речі звертаємо увагу. Уважно її тоді прочитавши, ми мали розуміння, що бажання за рахунок наших громадян, саме нашої країни, розбудовувати Сибір, як це вже було неодноразово, у них (росіян) ніколи не зникне.
🔻Війна – взагалі несподівана штука, це перше. Друге – ви не можете повністю прорахувати війну від слова ніяк. Тому що вона іде по своїх правилах, по своїх законах. Якщо хтось каже, що до війни можна підготуватися – це примара. Ви не можете повністю підготуватися до війни. І те, що сталося в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі – це могло статися в будь-якій точці нашої країни.
🔻Коли люди сидять і роздумують: "От, треба було евакуювати!"... Ну, послухайте, для цього треба було чітко розуміти, що це буде саме тут. Ми мали евакуювати всю країну, скажіть, будь ласка? От треба було евакуювати Бучу. Ну, добре. А Чернігів треба було евакуювати? А Суми треба було евакуювати? А Херсон? А Миколаїв? Люди, які це кажуть, вони просто не уявляють масштабів і не уявляють, в який спосіб все це працює.
🔻Вторгнення почалося в 3:40 в Луганській області на ділянці Мілове, але ми думали, що там вони заходять саме по території Донецької і Луганської областей. Ми вважали, що їхня мета після визнання "республік" забрати їх в межах областей. Але потім вже через годину двадцять наступ почався скрізь. Я одразу поїхав до президента, там вже був Денис Монастирський, я приїхав другим. Володимир Олександрович був у білій сорочці, і мені це так, знаєте... запам'яталося...
Каже: "Ну, що? Будемо боротися!"
Читайте інтерв'ю повністю: Олексій Данілов: Росія розпадеться ще при нашому житті
⚠ У небі над АЕС помітили російську крилату ракету. Енергоатом опублікував відео та звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ.
Мистецтво війни. "Створення Адама" на фронті та в тилу 😍
Хвилинка мистецтва pic.twitter.com/7aGX2R9BmT— 🇺🇦 не такий вже й пожилий єнот/ЗСУ 🇺🇦 (@3n0t1ck) April 21, 2022
🙏У Службі безпеки закликають вірян бути особливо пильними на Великдень, оскільки ворог може влаштувати провокації.
Вірянам наполегливо рекомендують утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях. Також громадян просять дотримуватися правил комендантської години, встановлених цивільними адміністраціями кожного регіону.
😡Мер Олешок Херсонської області Євген Рищук повідомив, що з 23 квітня російські війська беруть на себе контроль та відповідальність за місто.
Росіяни обстріляли "Ураганом" обласну травматологічну лікарню у Лимані Донецької області
⚡Росія офіційно визнала, що хоче контролювати і схід, і південь України.
За словами російського військового чиновника, контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор у Крим та впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ. А контроль над півднем України дасть ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відзначаються факти утисків російськомовного населення.
Ірина Верещук про гуманітарні коридори та окупантів: "Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових і гуманітарним коридором для евакуації цивільних. Офіційні російські спікери не соромляться озвучувати брехню, що нібито гуманітарний коридор надано, але наші цивільні чомусь не хочуть ним скористатися".
Гуманістичний рух за права тварин UAnimals показав, як виглядає кіт Томаш після деокупації Гостомеля.
Від тривалого голоду та зневоднення у тварини розвинулася анемія. На правому оці Томаша травмована рогівка. Зараз кіт перебуває на лікуванні.
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Слов’янськ обстріляли, ймовірно, касетними бомбами – місцевих просять евакуюватися 📢
💔 Бути українцем – це здавати координати приміщень свого бізнесу, де оселилися росіяни, щоб по них "жахнули".
Окупанти вигадали новий спосіб отримання паспортних даних українців для проведення псевдореферендумів 😠
Сили оборони Запорізького краю розповіли, що в окупованому Енергодарі місцевих почали записувати в чергу на видачу 10 тисяч рублів.
На півночі Запорізької області впав літак АН-26, яки виконував технічний рейс – є постраждалі, обставини з'ясовують.
Оновлено 16:29
За 58 днів війни російська армія втратила близько 21 200 військових 🇷🇺
- танків ‒ 838
- бойових броньованих машин ‒ 2 162
- артилерійських систем – 397
- РСЗВ – 138
- засобів ППО – 69
- літаків – 176
- гелікоптерів – 153
- автомобільної техніки – 1523
- кораблів/катерів – 8
- цистерн з ПММ – 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172
- спецтехніки – 27
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
ЗСУ відбили наступ в Рубіжному, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Наразі тривають оборонні бої в Новотошківському та Попасній.
За рішенням Путіна відмовитися від штурму "Азовсталі", ймовірно, стоїть його прагнення перекинути російські сили на інший напрямок на сході, повідомляє британська розвідка.
Штурм заводу, за її даними, призвів би до великих втрат росіян, ще більше знижуючи їхню боєздатність.
Як минула ніч у регіонах – коротко про головне:
🟥 Харківщина: у Харкові окупанти вночі періодично наносили артилерійські удари, у Київському районі міста горіли складські будівлі. По області йдуть активні бої тривають в Ізюмському напрямку
🟥 Луганщина: потягом 21 квітня російська армія здійснила 11 обстрілів: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада. Поранено 4 цивільних та 3 поліцейських, зруйновано 7 будинків
🟥 Донеччина: ситуація стабільно напружена вздовж усієї лінії фронту. Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар – обстріли не припиняються. Вже кілька днів є загострення поблизу Лиману, після обстрілів "Градами" горить обласна травматологія, кількість поранених встановлюється.
Маріуполь без суттєвих змін, попри заяви ворога про взяття міста. "Азовсталь" тримається.
🟥 Херсонщина: вночі лунали сильні вибухи на окраїнах міста.
Села Бериславського району (Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська, Калинівська ТГ) та частина сіл Херсонського району (Чорнобаївська, Станіславська ТГ) перебувають на межі гуманітарної катастрофи
🟥 Миколаївська: ввечері 21 квітня Миколаїв зазнав ракетних ударів – інформації щодо жертв наразі немає. В області ситуація контрольована
🟩 на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Буковині, Львівщині, Одещині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Вінничині, Тернопільщині, Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині – ніч минула відносно спокійно.
В Україні вже вчетверте не відкриються гуманітарні коридори для евакуації❗️
"У цій машині горить дві людини, вбиті російским градом".
Після виходу з Маріуполя фотограф Associated Press Мстислав Чернов працює в Харкові, який постійно обстрілюють росіяни. На новому фото білий цивільний автомобіль, який загорівся після обстрілів 21 квітня.
🤝 Десятки українських солдатів у Великій Британії вчаться керувати 120 британськими броньованими машинами, розповів британський прем'єр Борис Джонсон.
Також британські військові навчають українців користуватися зенітними ракетами в Польщі.
Підбірка робіт українських ілюстраторів про обложений Маріуполь і його захисників ⤵
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Зведення від Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 22 квітня:
📌 на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив
📌 на Слобожанському напрямку ворог продовжує частково блокувати Харків
📌 на Ізюмському напрямку противник зосередив для ведення бойових дій до 25 батальйонних тактичних груп. Росіяни намагаються наступати в напрямку населеного пункту Заводи, також вони вийшли на північні околиці Дібровного і намагаються закріпитись на досягнутому рубежі
📌 на Донецькому і Таврійському напрямках окупанти активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Вони штурмують у районі населеного пункту Зарічне та намагаються наступати в районі Рубіжного. Тривають оборонні бої з противником у напрямку на Новтошківське та Попасну.
Ворог, за підтримки артилерії, продовжує намагатися штурмувати в районі Мар’їнки. А також посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку
📌 на Південнобузькому напрямку противник продовжує обстрілювати підрозділи Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, але зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції.
Сердце із закривавлених рукавиць – фотографія медика "Азову" з обложеного росіянами Маріуполя.
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Російська війська збираються оточити українську армію на сході, наступаючи на південь від Ізюма на Харківщині та на північ від Донецька – карта The New York Yimes.
Попри пожвавлення бойових дій, повномашстабний наступ на український схід РФ ще не почала. Окупанти поки що вдаються до ракетних обстрілів, далебійної артилерії та невеликих загонів, які промацують українську оборону.
Жодна зі сторін війни, як пише газета, не має очевидної переваги.
Тепер прицільно дивимось на карту:
- зосереджені біля Ізюма (Харківщина) війська РФ промацували напрямок на Краматорськ, втім були зупинені українською армією
- на іншому фронті, біля Сєвєроднецька (Луганщина), росіяни досягли обмеженого успіху – захопили Кремінну та нанесли удари поблизу Рубіжного, яке контролює Україна
- росіяни можуть піти на Краматорськ з-під Донецька
- на четвертому фронті, між Донецьком та Запоріжжям (ділянка над обложеним Маріуполем), поки що тихо. Однак, у випадку захоплення росіянами Маріуполя, очікується, що їхні підрозділи підуть і з того напрямку теж.
З підконтрольної Україні Донеччини виїхали майже три чверті населення – втім, в області залишилося ще близько 430 тисяч людей.
Доброго ранку😎
- США заблокує свої порти для російських суден.
- Британія підняла мита на торгівлю з РФ та розширила ембарго.
- Найбільша криптобіржа світу Binance обмежить доступ користувачам із РФ
- Marvel припинить продажі і не продовжуватиме ліцензію на свої комікси в РФ.
- Литовська група компаній Viči припиняє бізнес у Росії.
- Засідання Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не будуть проводити в російській Казані. Учасники відмовились їхати до країни-агресора.
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