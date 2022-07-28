155-й день большой войны. Онлайн-хроника
155 день Україна захищає свою територію та людей від повномасштабного наступу Росії.
Фронт тягнеться від Харківщини до Херсонщини.
Росія зосередила свої сили на Донеччині. Іде наступ на Сіверськ та Соледар, що на півночі області.
"Українська правда" щодня фіксує найголовніші події на фронті в режимі онлайн.
Читайте також хроніку попереднього, 154 дня війни.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін, за винятком використання підрозділами ворога зенітних ракетних комплексів для ударів з території республіки білорусь по об’єктах у Чернігівській області.
На Харківському напрямку противник не припиняє обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Шаповалівка, Питомник, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Старий Салтів, Печеніги, Базаліївка, Леб’яже, Коробочкине, Мосьпанове і Чепіль.
Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Харкову та селищу Кочеток. Також ворог задіяв авіацію поблизу Руських Тишків, а безпілотними літальними апаратами вів повітряну розвідку в районах Липців, Руської Лозової, Питомника, Малинівки, Чугуєва і Печенігів.
На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Пришиб, Гусарівка, Заліман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка. Здійснив безуспішну спробу розвідки боєм і зазнав втрат біля Бражківки.
На Краматорському напрямку активних наступальних дій підрозділи противника не проводили. Ствольною, реактивною артилерією та танками обстрілювали райони населених пунктів Слов’янськ, Райгородок, Стародубівка, Пискунівка, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське та Спірне. Авіаудари зафіксовано біля Серебрянки.
На Бахмутському напрямку росіяни здійснювали обстріли в районах Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка.
Завдав авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини. В районах Берестового та Нагірного, силами розвідувальних груп, окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції наших військ.
Штурмом ворог частково покращив тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина. Зазнали невдачі спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я. Тут підрозділи ворога з втратами відійшли.
На Авдіївському напрямку, за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії, загарбники відновили штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків, успіху не мали, відійшли.
Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, при штурмі в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах.
Також ворог обстрілював позиції наших військ в районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки, Опитного, Мемрика, Карлівки, Нетайлового, Пісків, Невельського та Красногорівки. Завдав авіаційного удару біля Авдіївки.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначається. Ворог здійснював обстріли біля Мар’їнки, Катеринівки, Новомихайлівки, Павлівка та ще двадцяти населених пунктів.
Завдав авіаударів неподалік Вугледара та Кам’янського. Над Оріховом, Малинівкою та Ольгівським відзначено проведення повітряної розвідки безпілотним літальним апаратом типу "Елерон".
На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли у районах Нововознесенського, Потьомкиного, Високопілля та великої низки інших населених пунктів. Ворог завдав авіаційного удару біля Новопетрівки.
В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Президент Литви Гітанас Наусєда під час спільної конфереції із Зеленським:
"Я так само не з пустими руками приїхав. Сьогодні новий пакет – це амуніція (боєприпаси) і десять бронемашин. Ми скоро покажемо антидрони, які виготовляються у Литві. Ми знаємо, що вам надзвичайно потрібні ці системи".
Верховна Рада законодавчо закріпила, що з військовополонених, які йдуть на обмін, зніматимуть усі обвинувачення.
Проєкт закону підтримали 293 парламентарі.
Росіяни заявили, що будуть роздавати свої паспорти на окупованій Харківщині.
Загарбники розпочали прийом документів. Видавати їх планують за системою "спрощеного оформлення".
За словами одного з колаборантів, на цьому етапі лише формується база даних населення, яке бажає отримати російське громадянство.
За п'ять місяців повномасштабного вторгнення РФ суди в Україні арештували активів російських та білоруських компаній на 39,5 мільярдів гривень.
Російські окупанти намагаються прокласти понтонну переправу у Херсоні після того, як ЗСУ влучними ударами пошкодили Антонівський міст.
Фото оприлюднив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
В українських соцмереж розкритикували президентське подружжя після фотосесії в журналі Vouge.
У відповідь на це в соцмережах запустили флешмоб на підтримку першої леді Олени Зеленської.
Верховна Рада підтримала особливий статус поляків в Україні. За закон проголосували 283 народні депутати.
Йдеться про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі:
- право на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;
- державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- провадження господарської діяльності;
- здобуття освіти, соціальні виплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.
Наразі відомо про 2 загиблих через ранковий удар росіян по Торецьку на Донеччині. Окупанти влучили у житловий будинок.
Президент Литви Гітанас Науседа вручив президенту України Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литви – Орден Вітовта Великого.
Через ракетний обстріл Кропивницького п'ятеро людей загинули. Ще 25 – отримали травми: 12 – військовослужбовців, 13 – цивільних.
❗Національна поліція закликає родичів безвісти зниклих осіб здати зразки ДНК, щоб пришвидшити процес ідентифікації загиблих внаслідок війни.
Важливі міжнародні новини
- 🇺🇸Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.
- 🇱🇻Уряд Латвії підтримав пропозицію міністерства оборони щодо надання додаткової військової підтримки Україні.
- 🇪🇪Уряд Естонії обмежує громадян Росії в поданні про тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання в Естонії.
- 🇵🇱🇱🇹Польща та Литва готові активізувати зусилля у рамках НАТО, щоб розпочати переговори про вступ України до Альянсу.
- 🇧🇪Глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб у День української державності написала українському колезі Дмитру Кулебі листа, в якому висловила підтримку Україні, наголосивши на належності Криму та Донбасу до України
- 🇮🇳Індія відновить імпорт соняшникової олії з України
У Вишгородському районі Київщини зросла кількість постраждалих – 15 людей
У Кремлі підтвердили бажання захопити Україну повністю, заявивши, що її "треба у цілому звільняти".
До Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передали арештовані активи на близько 15 млрд грн.
Так, в управління держави перейшли:
- 80 майнових комплексів (санаторії, спортивні установи тощо) у різних регіонах орієнтовною вартістю 7 млрд грн, які були незаконно виведені з державної власності і передані на баланс профспілок України;
- активи 19 українських компаній, які контролювались російськими корпораціями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть" та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн, а також тисячі закріплених за ними об’єктів нерухомого та рухомого майна на сотні мільйонів гривень.
Через ворожі обстріли Вишгородського району Київщини постаждали 5 цивільних осіб.
Купити марку та мерч "Доброго вечора, ми з України" можна у онлайн-режимі
💪Збройні сили України за останні два тижні звільнили три села у Херсонській області: Іванівка, Андріївка та Лозове.
Мешканця Дніпра засудили до 5 років в’язниці за фотографування техніки Збройних сил України, публікацію цих знімків в російських соцмережах та зберігання боєприпасів.
⚡Вибухи у Кропивницькому
Наслідки російського обстрілу міста Торецьк Донецької області
Оновлена інформація щодо ракетного обстрілу Київщини
Російські війська завдали ракетного удару близько 5 години ранку шістьма крилатими ракетами "Калібр" по військовій частині у селі Лютіж Вишгородського району Київської області.
За останніми даними, одна будівля зруйнована і дві – пошкоджено.
Звернення Володимира Зеленського до Дня Державності України
"Великий народе великої країни і великої держави, яка існувала на цій землі з давніх-давен і яку намагались і поневолити, і знищити чимало хто і чимало разів. І яка з давніх-давен не дозволяла це зробити нікому і ніколи.
Держава, у якій почалася історія християнства Східної Європи, коли 1034 роки тому її охрестив великий київський князь Володимир. Держава, у якій почалась історія незламності, яка захоплює зараз усю Європу і цілий світ. Це наша держава, це наша країна, це Україна.
Історія її державотворення налічує тисячі років, але тільки цього року ми вперше відзначаємо День української державності".
Турецька компанія Baykar неймовірна 😍
Ще один "Байрактар" для України, на який збирала гроші вся Польща, компанія передасть безкоштовно. А гроші зі збору, 24,3 млн злотих, а то і більше, використовуватимуться на гуманітарні потреби. Долучитися до збору ще можна протягом трьох днів.
📍Миколаїв. Університетська водна станція. На фото – вирви, які лишились від російського снаряду.
Мер Олександр Сєнкевич:
"На щастя, ракета влучила у відкриту територію і навчальне обладнання уціліло. Частково зруйноване лише складське приміщення.
У багатоповерхових будинках навколо частково пошкоджені вікна. Також вікна вибиті у церкві, яка розташована поруч."
До Києва приїхав президент Литви Гітанас Науседа.
У День державності політик виступатиме у Верховній Раді, а також проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським та вручить йому орден Вітовта Великого – найвищу державну нагороду Литви.
Just arrived in Kyiv. On this special day, as Ukraine celebrates the Day of Statehood for the first time, will address Ukrainian people at the Verkhovna Rada.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 28, 2022
Will also meet President @ZelenskyyUA, present him with the Order of Vytautas the Great - the highest 🇱🇹state decoration. pic.twitter.com/39GPMiB5XJ
❗Нового керівника САП нарешті призначили. Це Олександр Клименко, детектив НАБУ, який виграв конкурс ще в кінці 2021 року.
Інститут дослідження війни:
Росіяни, імовірно, можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні – на Сіверськ та на Бахмут на Донеччині.
Орієнтовні втрати російських окупантів станом на 28 липня:
- особового складу ‒ близько 40230 (+160) осіб,
- танків ‒ 1742 (+4) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3979 (+8),
- артилерійських систем – 894 (+11),
- реактивних систем залпового вогню – 258 (+0),
- засоби протиповітряної оборони – 117 (+0),
- літаків – 222 (+0),
- гелікоптерів – 190 (+0),
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 729 (+3),
- крилатих ракет – 174 (+0),
- кораблів/катерів – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2854 (+7),
- спеціальної техніки – 75 (+0).
Щоденний огляд розвідки Британії:
У результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.
28 липня Україна вперше відзначає День державності.
"Нам не потрібні салюти й помпа, щоб показати, яке значення має власна державність для українського народу. Сьогодні ми захищаємо її зі зброєю в руках.
Ми не заспокоїмося, допоки не визволимо останнє наше село, нашу останню хату, останню криницю, нашу останню вишню, нашу останню вербу! Бо для нас і для окупанта все це має зовсім різні, полярні значення.
Те, що для них мішені, для нас – святині. Те, що для них невідомі назви на карті, для нас – місця, знайомі з дитинства. Вони виконують чужі злочинні накази, ми – свій священний обов’язок. Ми б’ємося за різне, тож і фінал цієї битви для кожного буде різним.
Для Росії – провал "спецоперації".
Для України – перемога у війні!"
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
Основні зусилля противник зосереджує на:
- встановленні повного контролю над Луганською та Донецькою областями,
- утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей,
- створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках,
- блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.
Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання ворога залишається без суттєвих змін
На Волинському та Поліському напрямках фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію. Для уточнення позицій наших військ, викриття системи протиповітряної оборони та контролю проведення маскування своїх підрозділів відзначається ведення повітряної розвідки БпЛА.
На Сіверському напрямку, за наявною інформацією, ФСБ посилює контррозвідувальні заходи у прикордонних з Україною районах. Ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Миколаївки Чернігівської області та Товстодубового і Рясного на Сумщині.
На Харківському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Дементіївка, Мосьпанове, Соснівка, Уди, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Циркуни, Протопівка, Злочів, Руські Тишки, Петрівка, Пришиб, Прудянка та Калинове.
Росія завдала авіаудару неподалік Руських Тишків. Для уточнення положення наших військ і корегування вогню вела повітряну розвідку БпЛА.
На Слов’янському напрямку для пошуку слабких місць в обороні наших підрозділів окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, успіху не мали.
Артилерійські обстріли відзначено в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка.
На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам’янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки.
На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, але штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір’я наші воїни відбили та змусили окупантів відступити.
На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилась для окупантів провалом.
Росіяни здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам’янка, Весела Долина, Кодема, Семигір’я та Нью-Йорк. Завдали авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою посилення угруповання військ на Запорізькому напрямку проводить перекидання додаткових підрозділів.
Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Опитне, Степногірськ, Білогір’я, Володимирівка, Велика Новосілка, Микільське, Малинівка та Первомайське. Авіацію окупанти задіяли біля Авдіївки, Мар’їнки, Павлівки, Камʼянського та Малих Щербаків.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та поверненні втрачених позицій на Криворізькому напрямку.
В акваторії Чорного моря, поза пунктами базування, перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Щоб скувати наші дії ворог веде обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах Трудолюбівки, Потьомкиного, Посад-Покровського, Андріївки, Благодатного, Тернівки, Червоної Долини, Прибузького та Лупаревого. Завдав авіаудару біля Новопетрівки.
Українські воїни відбили штурм у напрямку Брускинське – Білогірка. Окупанти зазнали втрат та відійшли.
📍Луганщина. Російські війська вкотре відійшли після атаки на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.
📍Миколаїв. Ранковим ударом росіяни пошкодили заклади освіти і житлові будинки. Є поранений.
З Білорусі в Україну вранці запустили більше двох десятків ракет. Стільки нарахували білоруські активісти, які виступають проти режиму Лукашенка.
Рано вранці під Києвом і на околицях столиці було чути кілька вибухів.
Росіяни завдали ракетного удару по Вишгородському району Київщини. Під обстріл потрапив об’єкт інфраструктури.
За попередніми даними поліції, жертв чи постраждалих через цей удар немає.
Ситуація в регіонах станом на ранок
📍Волинь, Закарпатта, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Одеська, Кіровоградська, Хмельницька, Тернопільська області, Черкащина, Вінничина, Полтавщина та Житомирщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Київщина
Зранку ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району.
Був обстріляний об’єкт інфраструктури. Попередньо жертв немає. На місці ще працюють екстрені служби.
За ранок було три повітряних тривоги.
📍Чернігівщина
Зранку – ракетний обстріл. "Прильоти" переважно у лісовий масив поблизу селища Гончарівське. Інформація про жертви та руйнування уточнюється.
📍Сумщина
Минулої доби вдень росіяни гатили по Шосткинському району. Ввечері був обстріл з мінометів території Середино-Будської територіальної громади, 10 приходів. Без жертв та руйнувань.
Вночі і зранку – обстріли Есманьської громади, Юнаківську громаду обстрілювали з Градів Попередньо – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.
📍Дніпропетровщина
Російська армія обстріляла дві громади Криворізького району – Зеленодольську та Апостолівську. Били з "Ураганів" та ствольної артилерії. Є руйнування житла та господарчих будівель. Без постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється.
📍Харківщина
Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському, Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо – постраждалих немає.
Зранку ворог інтенсивно обстріляв м. Чугуїв. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряду у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає. На місці працюють профільні служби.
Протягом минулої доби ворог вів обстріли Харківського, Богодухівського та Первомайського районів області.
У Чугуївському районі вчора ввечері внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
У Харківському районі протягом вечора інтенсивно обстрілювалося с. Циркуни, сталося 7 пожеж. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
У Богодухівському районі внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею.
📍Луганщина
Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні із мінометів. Наразі відбито шість із семи атак ворога. В чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами.
📍Донеччина
За добу під обстрілами Соледар, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, с.Веселе, с.Опитне,
с.Первомайське, с.Північне, смт.Гостре, смт.Билбасівка.
Пошкоджено 18 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, приміщення ДП "Артемсіль".
О п’ятій ранку – ракетний удар по Торецьку: ракета влучила у багатоквартирний будинок – зруйновані два поверхи, по постраждалим інформація уточнюється. На місці працює поліція та ДСНС.
За добу на Донеччині – 5 людей загинуло, 8 поранених.
📍Миколаївщина
Зранку по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. Попередньо відомо, що внаслідок влучання трьох ракет зруйновано будівлю школи у Корабельному районі. Поранено одну людину. Також через потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди. Детальна інформація уточнюється.
Ввечері 27 липня внаслідок ворожих обстрілів с. Лимани Галицинівської громади зруйновано та пошкоджено три житлових будинки, електромережу. Постраждалих немає.
Ввечері – обстріли с. Широке Широківської громади. Влучання було по дорогах, пошкоджено три житлових будинки. Постраждалих немає. Зранку — обстріли на територирії всієї громади, влучання по домогосподарствах та поза межами населених пунктів. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
Обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування тривають. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
📍Херсонщина
Загальна ситуація в області напружена. Внаслідок влучного попадання у Антонівський міст, окупанти повністю заборонили ним користуватися, та анонсують про відкриття паромного сполучення та можливість їздити через Каховську ГЕС.