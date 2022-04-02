Война. День 38. ОНЛАЙН.
Триває 38-й день повнотомасштабної війни з Росією. Повномасштабного спротиву української армії та народу.
"Українська правда" збирає найважливі факти та оцінки в цьому онлайні.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; 37 день війни – Україна опирається та йде в контрнаступ. ОНЛАЙН
У Херсоні люди знову вийшли на мітинг проти російської агресії та "хнр", вигукуючи "Херсон – це Україна!" 🇺🇦
‼️УВАГА! У більшості областей по Україні оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Сотні людей у Нью-Йорку підтримали українських військових та закликали Штати посилити оборонну допомогу Україні.
🇬🇧 Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив міністрам про бажання закупити протикорабельну зброю і надати її Україні, аби не допустити наступу росіян на Одесу — The Times
🕯 У заблокованому Маріуполі загинув відомий литовський режисер Мантас Кведаравічюс.
У 2016 році Кведаравічюс зняв фільм "Маріуполіс" про війну на Донбасі. Цей фільм називають "людською історією на тлі історичних потрясінь".
Хай ця ніч буде спокіійною і мирною для нас і наших дітей.
Доброї ночі, українці!
|ілюстрація Марти Кошулінської
❗️ Дмитро Кулеба: Новий 5-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде закривати шляхи обходу запроваджених обмежень.
На розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів – ОВА
Анджеліна Джолі відвідала римський госпіталь Bambino Gesù, де перебувають українські діти, які були змушені виїхати з України разом із батьками.
Про це у Facebook повідомила Людмила Бабчук – мати 10-річного Артема із Чернівців, якого лікують у Bambino Gesu від гострого лімфобластного лейкозу.
🇺🇦 Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 24.00:
- Ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні і авіаційні удари по військових та цивільних об’єктах, але інтенсивність нанесення ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї знизилась.
- Триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі у бойових діях на території України. Планується створення "добровольчих" батальйонів з мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців.
- На Поліському напрямку окупанти продовжують виведення підрозділів на територію білорусі. Під час відведення військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.
- На Сіверщині ворог завершив виведення підрозділів з територій нашої держави до рф та республіки білорусь. У складі колон зафіксовано елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК "Іскандер".
- Триває виведення до рф через Сумську область підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку Броварів.
- На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування Харкова та здійснює обстріли міста з артилерійських систем, водночас інтенсивність обстрілів зменшилась. Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку.
- На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні н.п. Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході до Вугледару та Мар’їнки. Успіху не досягли.
🛩 У суботу 2 квітня Повітряні сили ЗСУ вразили вісім повітряних цілей:
- 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);
- 1 вертоліт;
- 1 БпЛА (ОТР);
- 4 крилаті ракети
Головні тези з підсумкового звернення Володимира Зеленського:
- не треба плекати порожніх надій, що вони просто підуть із нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир
-
ми посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході. У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. У чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю і наших людей
- на жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем, літаків – того, що могли надати партнери
- я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться й виходить. Я вдячний усім, хто боїться й виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися. Коли люди протестують, окупантам складніше знищити нашу свободу
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ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну! Чому так?
Під час зачищення Бучі в місті знайшли братську могилу, у якій захоронено щонайменше 280 людей.
За словами мера міста Анатолія Федорука, зруйновані вулиці міста всіяні трупами. Лише на одній з них журналісти AFP нарахували 20 тіл цивільних.
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На Київщині знайшли тіло старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка, яких росіяни викрали 23 березня.
😌 2 квітня білоруські опозиційні журналісти не зафіксували жодного пуску ракет по Україні чи вильоту бойової авіації росіян з території Білорусі.
Спецпризначенці підбили російський верторіт – тепер від служитиме Україні.
Окупанти знищили Кременчуцький нафто-переробний завод і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.
Особисті перемовини Зеленського та Путіна можливі найближчим часом у Стамбулі чи Анкарі, – голова переговорної групи з українського боку Давид Арахамія.
Українські Сили спротиву звільнили селище міського типу Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині 🇺🇦
Своїми спогадами та історією евакуації з Маріуполя з УП поділилася Ірина Гречановська – вчителька української мови та літератури, яка все життя виклала в Маріупольській гімназії, на яку окупанти скинули бомбу.
Нижче її пряма мова.
***
Чому, навіщо і за що?
Один у одного питаєм.
Всі разом відповідь шукаєм,
Будинки рідні покидаєм,
Знаходимо нове життя
Та віримо у вороття!
***
Було багато знаків про загрози, які нині спостерігає моє рідне місто Марії.
Одна з головних – коли від вітру впала новорічна ялинка на Театральній площі 19 грудня 2021 року. Усі сміялися, а я вже тоді подумала, щоб Маріуполь не впав, як ця ялинка.
Я працювала в гімназії-школі №20 протягом двадцяти років, намагалася прищеплювати учням любов до країни, міста, мови. Ми товаришували з полком "Азов" та ліцеєм "Львівський", з Тернопільською 16 школою, їздили з нею в Карпати, Польщу та Німеччину. Тепер це все боляче згадувати, бо школа була знищена авіабомбою 15 березня 2022 року. Але я вірю у її відродження. Всі ми повернемось до тебе, мій рідний Маріуполю!
24 лютого всі прокинулися о 4 годині ранку від потужних вибухів, які пролунали на Лівому, і дізналися, що почалася війна. З 2 березня не було світла, потім не стало води, а 5 березня – газу. Слухаючи телемарафон провідних каналів, всі ми вірили, що це буде тимчасово. Навіть не лякалися повітряної тривоги, але вже відкрили підвал та думали, спускатися чи ні до нього.
Їжу ми готували спочатку на мангалі, потім на пічці. З 10 березня разом з сусідкою спали у підвалі в теплих куртках і шапках під двома ковдрами. 15 березня шматок авіабомби, яка зруйнувала школу, долетів до нашого будинку та розбив скло.
Воду брали на криничках, спочатку туди можна було спокійно дібратися, а вже з 9 березня всі джерела води були під прицільним вогнем ворога. Так, 18 березня брат повернувся з кринички та сказав, що там трупи, і ми будемо від’їжджати. На збори було 30 хвилин. Про роботу "коридору" ми дізнались з радіоприймача на батарейках, який транслював "Єдині новини".
Ми виїжджали з міста двома машинами. Хто не мав машини, йшли пішки.
Проїжджали через пости "ДНР", бачили наші згоріли гуманітарні автобуси, зруйноване "ПортСіту". У "Метро", яке чудом залишилось неушкодженим, "ДНР" уже роздавала гуманітарну допомогу – там була дуже велика черга.
На Новоселівці (смт на Донеччині – УП) вороги заборонили проїзд маштино. Ми залишили машину і пішли забирати родичів. 40 хвилин, щоб забрати двох сусідів, але не змогли забрати тітку з дядею – там була перша лінія вогню. Поки йшли проспектом Металіргів, разів 2- пригиналися, бо літаки скидали бомби кожні 10 хвилин. Назад йшли дві години, бо довелося тягнути на собі ще сусідку з хворими ногами, яка 20 днів просиділа у підвалі. Нашу машину, на диво, за той час ніхто не забрав.
Вранці 25 березня ми вирушили на Запоріжжя, до якого добиралися дві доби через 18 постів "ДНР" від Бердянська до Василівки. 25 березня ночували під Токмаком, бо почалася комендантська година – нас не пропустили на Василівку. Замість туалетів було узбіччя доріг. З 8 до 18 години нас не випускали з Василівки. Тільки о 23 годині ми дісталися Запоріжжя і дуже раділи, що ми нарешті у своїх.
Найлютіший пост РФ був у Зеленівці (Херсонщина – УП), там у брата забрали сокиру і лопату, бо вважали це за зброю. Цією сокирою ми рубали дрова для приготування їжі. 28 березня ми виїхали до сватів на Івано-Франківщину.
Зараз я відстежую, де знаходяться мої колеги і учні, багато хто з них ще не виїхав з міста, дуже за них хвилююсь! Куди б не розкидала нас доля, я вірю, що всі ми обов’язково повернемося у наш мирний український Маріуполь!".
"У такі місця, як іподром, війна приходить із запитанням: "Як зберегти коней?".
У мирний час сіно та корм для тварин підвозили поступово й залишали на складах. Техніка безпеки забороняла зберігати їх у стайнях, адже у разі пожежі, чи (що нині актуальніше) артобстрілу, займання відбудеться за лічені хвилини.
Але вимоги воєнного часу вносять свої зміни. Їжу фізично треба кудись складати.
– Оце все, що ви бачите, – показує заступниця директора Київського іподрому Ольга Бондар на тюки сіна біля кожного боксу, – було завезено з початку війни. Так у кожній стайні й на кожному складі".
Це уривок з історії про те, як столичний іподром переживає війну. Повний текст читайте тут: "А якщо прилетить? То не повезло". Як виглядає війна на столичному іподромі".
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Кени вже не ті...
Київщина звільнена від окупантів – Міноборони.
Окупанти вдарили ракетами по промисловому об'єкту в районі Шепетівки Хмельницької області.
2 квітня "зеленими коридорами" евакуювалися 4 217 громадян:
📌 з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 263 людини (з них 765 людей з Маріуполя, а також 498 мешканців Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова та Василівки)
📌 у Луганській області сьогодні евакуювали 2 650 людей з Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Попасної та Нижнього
📌 останній блокпост окупаційних військ у місті Василівка пройшли 10 автобусів з Бердянська з маріупольцями – там більше 300 людей. Також продовжується рух колон людей на приватному транспорті
📌 із Запоріжжя до Бердянська доїхали ще 17 автобусів, які завтра зранку продовжать евакуацію маріупольців із Бердянська, і частина з них буде намагатися доїхати ближче до Маріуполя.
⚡ Спецпризначенці Нацполіції почали зачистку Бучі під Києвом.
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Зведення Генштабу ЗСУ на 18 годину 2 квітня:
📍 на Сіверському напрямку окупанти переміщуються від кордону України вглиб Білорусі
📍 серед військовослужбовців РФ поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні. Населенню білоруського смт. Брагін рекомендовано уникати контактів з росіянами, які вийшли із забрудненої зони
📍росіяни продовжують вивозити автівки, викрадені в Гостомелі, Ірпіні, Бучі та Іванкові. Також вони намагаються відправити родичам награбоване з Білорусі через експрес-доставку СДЕК.
📍на Слобожанщині окупанти заблокували виїзд з міста Буринь (Сумщина), у місті багато техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. У селищі Юр’єве окупанти проводять рейди для перепису населення та пошуку зброї
📍на Донецькому напрямку окупанти намагаються оволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Северодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Не мають успіху, несуть втрати.
📍на Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Серед місцевого населення невизнаного Придністров’я поширюються чутки про силове примушення вояків "ПМР" до участі у війні проти України
📍на Приморському напрямку окупанти продовжують фільтраційні заходи в тимчасово захоплених населених пунктах.
До Київського зоопарку привезли косулю, яка опинилася в епіцентрі бойових дій біля Дмитрівки – її врятували місцеві.
Тварина отримала контузію, 30% опіків шкіри та очей першого-другого ступенів тяжкості.
Ветеринари зоопарку обробили їй рани та провели терапію. Наразі стан тварини тяжкий.
Обережно, можлива пропаганда ⚠
Маріанна Підгурська з Маріуполя, яка стала героїнею світлин зі зруйнованого росіянами пологового, записала інстаграм-сторіс, у яких заявила, що жодного авіанальоту на пологовий на було, а на те саме відоме фото під ковдрою на тлі руїн вона своєї згоди не давала:
"9 березня сталося те, що сталося. Як це вийшло – незрозуміло. Авіанальоту точно не було, ніхто його не чув".
Втім правдивість цієї заяви варто ставити під сумнів, адже, ймовірно, дівчина нині перебуває на окупованій Росією території або в самій Росії. УП невідомі обставини, за яких вона записувала ті відео.
Також її 20-хвилинне інтерв'ю з аналогічним месенджем вийшло на ютуб-каналі пропагандиста Дениса Селезньова, який почав розмову з Маріанною зі слів:
"Я так понимаю, что та версия, которая выйшла в Украине и других странах (йдеться про авіаналіт на пологовий – УП) не совсем соответствует действительности".
Інтерв'ю він записував із ще однією московською пропагандисткою Крістіною Мельніковою. На своїй сторінці у фейсбуці Мельнікова фотографується на тлі російської військової техніки та називає окупацію Волновахи "звільненням".
Нагадаємо, що росіяни вже вдавались до технік "добровільно-примусових інтерв'ю".
Зокрема умовою звільнення з полону української журналістки Вікторії Рощиної був саме запис відео, на якому вона заперечує свої претензії до російських служб та каже, що вони нібито вони врятували їй життя.
Російські снаряди влучили в районну лікарню в тимчасово окупованій Балаклії на Харківщині.
Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації.
Росіяни обстріляли Миргород на Полтавщині – три ракети прилетіли по інфраструктурі.
Постраждалих, попередньо, немає.
Ще до прильоту, розповів голова ОВА Дмитро Лунін, ЗСУ збили на Полтавщиною дві ракети.
Білоруські ЗМІ повідомляють, що 1 і 2 квітня в Гомельській області сталось 6 ДТП за участі колон військової техніки Росії🧐
Через підрив дамби у Харківській області річка Сіверський Донець на Донеччині виходить із берегів
Останні новини з Донеччини, Луганщини та Дніпропетровщини
- На Луганщині під Сєвєродонецьком окупанти перебили газогін діаметром 500 мм, майже вся область без газу. Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абонента), з них 30 повністю та 6 частково.
- В Павлоградському районі Дніпропетровської області росіяни нанесли ракетні обстріли. "Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена", – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
- Окупанти руйнують маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, який належить Метінвесту Ріната Ахметова.
|Зруйнований газогін на Луганщині
Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети в будівлю Миколаївської ОДАї – 35 людей
⚡Росіяни вже не вперше обстріляли із "Градів" парк імені М. Горького. Це одне із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. На жаль, є один постраждалий – голова Харківської ОДА
🇺🇦 На вулицях Херсона з'явились патріотичні бігборди. Бо Херсон – це Україна!
У Білорусі російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні майном
🇺🇦 2 квітня об 11:00 над Чорнобильською АЕС урочисто підняли прапор України та заспівали гімн
😡 Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що в область зайшла велика кількість ворожих військ з території Росії.
💙💛86 українських військовослужбовців, звільнених з полону, повертаються додому
|Зокрема з полону звільнили 15 жінок, які боронять Україну.
Обідні зведення від Генштабу
🔻Ворог має намір оточити угрупування Об’єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
🔻З метою сковування дій наших військ буде продовжувати утримання окремих рубежів на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, ймовірно, в районах у безпосередній близкості від кордону України.
🔻На Поліському напрямку – відступає. Щоб уповільнити просування наших військових, окупанти мінують покинуті позиції.
🔻На Сіверському напрямку – продовжує утримувати окремі підрозділи для блокування Чернігова.
🔻На Слобожанському напрямку – продовжує блокувати Харків, намагається продовжити наступ на Ізюм.
🔻На Донецькому напрямку – зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над Маріуполем.
🔻На Південнобузькому напрямку – проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
🔻До виконання бойових завдань окупанти залучили до 75 БТГр, відновлюють свою боєздатність до 34 БТГр, повністю знищено – 16 БТГр (інформація уточнюється).
Відучора окупанти не пропускають через блокпост 200 авто з 2000 мелітопольців. За словами мера міста, вранці 2 квітня загарбники зібрали у людей прізвища, імена і номери машин для якоїсь ідентифікації і перевірки і тільки після цього будуть розглядати, відпускати їх, чи ні на підконтрольну Україні територію.
|ЕВАКУАЦІЙНА КОЛОНА З АВТОБУСІВ І ПРИВАТНИХ АВТО, ЯКА ВИЇХАЛА З МЕЛІТОПОЛЯ 1 КВІТНЯ
🕯 Загинув фотожурналіст Макс Левін
Зв’язок із Левіним обірвався 13 березня. На власному авто він поїхав фотографувати бойові дії. За словами друга, залишив машину біля села Гута Межигірська, що у Вишгородському районі Київщини, та пішов у бік села Мощун. Тіло знайшли 1 квітня.
У Енергодарі російські окупанти розігнали мирний мітинг мешканців міста гранатами та обстрілами, є поранені та затримані. В місті почали глушити зв’язок: зник дротовий Інтернет, телефонні дзвінки також неможливі.
Ракета, що впала у російському Бєлгороді, прилетіла з Росії
Журналісти-дослідники Conflict Intelligence Team визначили, що ракета, яку нібито запустили з території України і яка впала під Бєлгородом, насправді випустили з північного сходу, тобто з Росії.
"Ми не можемо однозначно стверджувати, чи спричинив інцидент збій, який викликав сходження ракети з курсу, чи помилка наведення. Враховуючи те, що ця подія майже не висвітлювалася у російських федеральних ЗМІ, навмисна російська провокація із запуском ракети російською територією з метою звинуватити Україну є малоймовірною", – пишуть журналісти.
⚡Українським захисникам і захисницям, які отримали поранення в бою чи потрапили в полон, виплачуватимуть по 100 000 гривень.
Ось він, момент прозріння! Один із окупантів визнає: "Путин - конченый человек". У розмові з дружиною загарбник скаржиться на керівництво Росії, що відправило їх, немитих "чмонь", на війну в Україну.
Обережно, ненормативна лексика 18+
Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській ОДА сягнула 32 осіб, повідомляє Віталій Кім.
На Луганщині 2 квітня з Гірської громади евакуювали 60 осіб, з Рубіжного – 80, з Кремінної – 118.
Загалом за 2 квітня врятовано від російської агресії понад 250 осіб.
Зазначається, що дуже багато охочих виїхати з Лисичанська, звідки вчора евакуювали 1300 жителів.
🔥 Демілітаризація окупантів продовжується
Олексій Семіков, мешканець Козачої Лопані на Харківщині, допомагав своїм землякам виживати в окупації. Він діставав молоко, борошно. А після того, як з’їздив у Харків по ліки для хворих, його зловили російські окупанти та забрали в полон.
Хлопець пробув там три дні і йому вдалось звідти вибратись.
Свою історію він розповів журналістам. Читайте тут
"Афганізації" й тривалого, виснажливого для росії конфлікту, як хтось очікує, не буде" — Подоляк прогнозує, що загарбники спробують окопатися на захоплених територіях та диктувати умови
З'явилися нові кадри знищеного Ан-225 "Мрія" на аеродромі Гостомелю. На відео наслідки масованих обстрілів з боку військ РФ.
Відео: "BABYLON’13"
💥 В районі Харківщини військові 95 десантно-штурмової бригади ЗСУ збили два транспортно-бойових вертольоти Мі-8 окупантів противотанковим ракетним комплексом "Корсар".
2 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів за такими маршрутами:
📍 З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.
Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
📍 З Бердянська до Запоріжжя
Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі
📍 Рубіжне - Бахмут
Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут
📍 с. Нижнє - Бахмут
Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут
📍 Сєверодонецьк - Бахмут
Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.
📍 Попасна – Бахмут
📍 Лисичанськ – Бахмут
🏚 Російські окупанти пошкодили у Києві вже 154 житлові будинки, 20 приватних садиб, 27 садочків та 44 школи, повідомляє КМДА.
У столиці працює група експертів — вони проводять оцінку збитків завданих інфраструктурі міста. Експерти нададуть пропозиції щодо плану робіт та орієнтовної вартості відновлення пошкоджень.
На фото Маріуполь сьогодні. На цей кадр боляче дивитись. А як там виживати під постійними бомбардуваннями РФ, страшно уявити...
|Фото: полк "Азов"
🕯 Хвилина мовчання. Віктор Сушков. 30 років. Офіцер протиповітряної оборони.
Загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині, під містом Охтирка, Перед загибеллю він збив смертоносну ракету і врятувати десятки, а може, й сотні життів українців.
Ситуація в регіонах станом на 8:00
- З повітряними тривогами, але без ушкоджень ніч минула у багатьох областях. Відносно спокійно було на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Житомирщині та Черкащині.
- Також відносно спокійно ніч минула на Миколаївщині, де тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в м. Миколаєві, та у Запорізькій області, яка близько півночі прийняла велику колону біженців з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя.
- Чернігівська область: вечір та ніч у Чернігові відносно спокійно без обстрілів, кілька повітряних тривог. За останню добу від російської армії звільнено кілька сіл в безпосередній близькості та неподалік Чернігова. Після розмінувань та за наявності більш менш безпечного шляху Чернігівська обласна військова адміністрація направляє у ці села гуманітарну допомогу (продукти, ліки).
- Київська область: декілька повітряних тривог за ніч. Ситуація контрольована. ЗСУ та сили оборони продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах. Територія замінована, зруйнована. Є дрг супротивника. Окупанти продовжували відведення військ.
- Дніпропетровщина: цієї ночі — 10 ракетних ударів, 4 ракети збито. Росіяни пошкодили інфраструктурні об’єкти у Дніпрі та Кривому Розі. Двоє людей поранено.
- Полтавщина: удар у Полтаві по одному з інфраструктурних обʼєктів уночі. Вранці — удари по Кременчуку по інфрастурктурних обʼєктах. Всі відповідні служби працюють. Інформацію про постраждалих уточнюється.
- Харків: вночі тривав хаотичний артилерійський обстріл житлових районів. По області - бої тривають в Ізюмському напрямку. З населених пунктів, що поряд, евакуювали ще 1500 осіб. Окупанти вчора острілювали і Дергачівський район, жертв немає.
- Донеччина: Очеретинська громада (Новоселівка, Новобахмутівка) — обстріли. Інформація щодо руйнувань та кількості поранених з’ясовується. Маріуполь в облозі. Гуманітарний караван ЧХ до міста не звйшов, повернувся.
- Луганщина: від обстрілів постраждали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населених пунктів Березове, Тошківка. Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури. Поблизу Сєвєродонецька горить Борівське лісництво. Вчора евакуювали 1300 людей.
- На Херсонщині: вибухи та обстріли протягом останньої доби. Найбільше — у Бериславському та Херсонському районах. Внаслідок боїв є постраждалі. Знищена та зруйнована інфраструктура. Прокуратура відкрила провадження про вбивство цивільних
Злочини, вчинені в період повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
The Times: ЗС України успішно застосувала Starstreak - снаряд, що вражає цілі трьома кінетичними дротиками
Таким чином збили російський вертоліт у Луганській області
У Луганській області упродовж доби обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населені пункти Березове, Тошківка
Ювелірна робота української артилерії проти російського окупанта
🇺🇦Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06.00 02.04.2022 щодо російського вторгнення
🔹Збройні сили Росії продовжують збройну агресію проти України. Здійснюють відведення військ на окремих напрямках, ймовірно, з метою посилення угруповання окупаційних військ для подальшого ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.
🔹Ворог активізував роботу з так званими "добровольцями". Першого квітня цього року, міністерством оборони російської федерації було прийнято рішення про проведення воєнних зборів з резервістами з 04 квітня по 23 травня 2022 року .
🔹Разом з тим, активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.
🔹На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вчиняти протиправні дії та, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, вдається до викрадення місцевих жителів, обстрілів житлових кварталів населених пунктів, мінування об’єктів цивільної інфраструктури, пограбувань та мародерства.
🔹Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.
Угрупованням військ Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 9 ворожих атак. Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.
🇺🇦Разом переможемо!
🇺🇦Слава Україні!
Хакери Anonymous оголосили війну західним компаніям, що залишаються в Росії.
Зокрема, хакери повідомили про злам поштових скриньок та оприлюднення вмісту понад 200 тисяч листів російської юридичної фірми Capital Legal Services, понад 150 тисяч електронних листів, 8,2 тисячі файлів і кілька сотень гігабайтів даних державної компанії "Мосекспертиза". Також Anonymous атакувала та злила інформацію Липецького заводу, який випускає танки та зенітні установки.
"Наступна кіберціль Anonymous — західні компанії, які все ще ведуть бізнес у Росії", — повідомили хакери.
Зазначається, що загалом з Росії пішли майже 500 компаній. А ті, що залишились, хакери закликають позначати у соцмережах, щоб "дати їм зрозуміти, що вони йдуть за ними".
Жіночі обличчя війни від ілюстраторки Natasha le.
⚡️За даними NYT, США вперше за час війни допоможуть союзникам передати Україні радянські танки – вони призначатимуться для оборони на Донбасі.
Постачання розпочнеться найближчим часом, але невідомо, скільки танків буде відправлено та з яких країн.
Сполучені Штати обіцяють Україні засоби захисту на випадок, якщо Росія застосує хімічну зброю.
Доброго ранку 😊
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Постачання шампанського з Франції до Росії було зупинено після початку вторгнення, а перспективи відновлення невідомі.
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Зростання витрат на всі імпортні комплектуючі, необхідні для виноробства, неминуче призведуть до подорожчання російського вина – мінімум на 15%.
- У Держдумі РФ хочуть витратити пенсійні гроші росіян на докапіталізацію банків.
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Уряд Естонії затвердив внутрішньодержавні санкції щодо Яндекс.Таксі, заборонивши діяльність підприємства в країні.
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У Росії хочуть відмовитись від паперових чеків через дефіцит касової стрічки.
- Верховна Рада схвалила закон про націоналізацію майна росіян та колаборантів.
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