Война. День 38. ОНЛАЙН.

21:49

Своїми спогадами та історією евакуації з Маріуполя з УП поділилася Ірина Гречановська – вчителька української мови та літератури, яка все життя виклала в Маріупольській гімназії, на яку окупанти скинули бомбу.

Нижче її пряма мова.

***

Чому, навіщо і за що?

Один у одного питаєм.

Всі разом відповідь шукаєм,

Будинки рідні покидаєм,

Знаходимо нове життя

Та віримо у вороття!

***

Було багато знаків про загрози, які нині спостерігає моє рідне місто Марії.

Одна з головних – коли від вітру впала новорічна ялинка на Театральній площі 19 грудня 2021 року. Усі сміялися, а я вже тоді подумала, щоб Маріуполь не впав, як ця ялинка.

Я працювала в гімназії-школі №20 протягом двадцяти років, намагалася прищеплювати учням любов до країни, міста, мови. Ми товаришували з полком "Азов" та ліцеєм "Львівський", з Тернопільською 16 школою, їздили з нею в Карпати, Польщу та Німеччину. Тепер це все боляче згадувати, бо школа була знищена авіабомбою 15 березня 2022 року. Але я вірю у її відродження. Всі ми повернемось до тебе, мій рідний Маріуполю!

24 лютого всі прокинулися о 4 годині ранку від потужних вибухів, які пролунали на Лівому, і дізналися, що почалася війна. З 2 березня не було світла, потім не стало води, а 5 березня – газу. Слухаючи телемарафон провідних каналів, всі ми вірили, що це буде тимчасово. Навіть не лякалися повітряної тривоги, але вже відкрили підвал та думали, спускатися чи ні до нього.

Їжу ми готували спочатку на мангалі, потім на пічці. З 10 березня разом з сусідкою спали у підвалі в теплих куртках і шапках під двома ковдрами. 15 березня шматок авіабомби, яка зруйнувала школу, долетів до нашого будинку та розбив скло.

Воду брали на криничках, спочатку туди можна було спокійно дібратися, а вже з 9 березня всі джерела води були під прицільним вогнем ворога. Так, 18 березня брат повернувся з кринички та сказав, що там трупи, і ми будемо від’їжджати. На збори було 30 хвилин. Про роботу "коридору" ми дізнались з радіоприймача на батарейках, який транслював "Єдині новини".

Ми виїжджали з міста двома машинами. Хто не мав машини, йшли пішки.

Проїжджали через пости "ДНР", бачили наші згоріли гуманітарні автобуси, зруйноване "ПортСіту". У "Метро", яке чудом залишилось неушкодженим, "ДНР" уже роздавала гуманітарну допомогу – там була дуже велика черга.

На Новоселівці (смт на Донеччині – УП) вороги заборонили проїзд маштино. Ми залишили машину і пішли забирати родичів. 40 хвилин, щоб забрати двох сусідів, але не змогли забрати тітку з дядею – там була перша лінія вогню. Поки йшли проспектом Металіргів, разів 2- пригиналися, бо літаки скидали бомби кожні 10 хвилин. Назад йшли дві години, бо довелося тягнути на собі ще сусідку з хворими ногами, яка 20 днів просиділа у підвалі. Нашу машину, на диво, за той час ніхто не забрав.

Вранці 25 березня ми вирушили на Запоріжжя, до якого добиралися дві доби через 18 постів "ДНР" від Бердянська до Василівки. 25 березня ночували під Токмаком, бо почалася комендантська година – нас не пропустили на Василівку. Замість туалетів було узбіччя доріг. З 8 до 18 години нас не випускали з Василівки. Тільки о 23 годині ми дісталися Запоріжжя і дуже раділи, що ми нарешті у своїх.

Найлютіший пост РФ був у Зеленівці (Херсонщина – УП), там у брата забрали сокиру і лопату, бо вважали це за зброю. Цією сокирою ми рубали дрова для приготування їжі. 28 березня ми виїхали до сватів на Івано-Франківщину.

Зараз я відстежую, де знаходяться мої колеги і учні, багато хто з них ще не виїхав з міста, дуже за них хвилююсь! Куди б не розкидала нас доля, я вірю, що всі ми обов’язково повернемося у наш мирний український Маріуполь!".