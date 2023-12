65-й день полномасштабной войны в Украине. События ОНЛАЙН

"Мене зворушила стійкість і хоробрість народу України. Моє послання їм просте: ми не здамося.

ООН подвоїть свої зусилля, щоб врятувати життя та зменшити людські страждання. У цій війні, як і в усіх війнах, мирне населення завжди платить найвищу ціну", – генсекретар ООН Антоніу Гутерреш після відвідування Києва.

I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up.



The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price.