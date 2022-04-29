65-й день полномасштабной войны в Украине. События ОНЛАЙН

19:20

Зведення Генштабу:

📍На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Білорусі продовжують посилювати ділянку українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Провлдять перевірку готовності авіаційної компоненти чергових сил і засобів системи протиповітряної оборони.

📍На Сіверському напрямку противник намагається не допустити переміщення резервів Збройних Сил України з Сіверського напрямку до Східної операційної зони. У прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей ворог розмістив частину підрозділів, виведених для відновлення боєздатності.

У подальшому росіяни можуть проводити демонстраційні дії та провокації у прилеглих до державного кордону України районах. Зокрема, обстрілювати підрозділи Сил оборони та інфраструктури у прикордонних районах.

📍На Слобожанському напрямку вороже угруповання зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій у районі на північ та південний схід від Харкова. Також намагається розгортати додаткові артилерійські підрозділи.

📍На Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України.

Окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець, щоб додатково перекидати війська на Ізюмському напрямку.

📍На Донецькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках. Росія продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна і здійснює підготовчі заходи до просування на Сєверодонецьк. Ворог продовжує артилерійські обстріли наших військ.

📍На Курахівському напрямку угруповання окупантів посилено додатковими артилерійськими підрозділами зі складу 1-го армійського корпусу.

📍На Маріупольському напрямку ворог продовжував авіаційні удари по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь", а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок.

Росія продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, щоб знищити об’єкти цивільної інфраструктури та порушити системи логістичного забезпечення наших військ. Ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА "Орлан-10". Продовжує втрачати цю розвідувальну техніку.

📍На Південнобузькому та Бессарабському напрямках окупанти намагаються вести бойові дії, щоб покращити своє тактичне положення. Продовжують перегруповуватись, нарощувати систему вогневого ураження, вдосконалювати інженерне обладнання позицій.

Росія розгорнула збірні пункти пошкоджених машин та пункти ремонту і відновлення техніки.

📍У придністровському регіоні Молдови РФ продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські ЗМІ щодо нібито загрози населенню з боку України. Зокрема поширюються повідомлення про черговий випадок застосування українських БПЛА над складами боєприпасів.