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Война в Украине. День 73. ОНЛАЙН

"Украинская правда"Суббота, 7 мая 2022, 05:30
коллаж: Андрей Калистратенко

Триває 73-й день повномасштабної війни Росії проти України. 

Українські захисники ведуть запеклі бої з російськими військами на сході і півдні. На окупованих територіях загарбники продовжують терор.

Влада закликає українців у наступні дні не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і утриматися від відвідування лісів.

"Українська правда" щоденно слідкує за подіями в режимі онлайн.

Хроніку попереднього дня читайте тут

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13:42

Так зване міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров’я підтвердило 4 вибухи у селі Воронкове Рибницького району, що біля кордону з Україною.

13:11

Так виглядає життя у місяць як деокупованому Ірпені на Київщині – продуктовий ярмарок поряд зі слідами вирви від снаряду.

 
12:49

Українські захисники знищили російський катер типу "Серна" біля захопленого острова Зміїний у Чорному морі 🔥

Замість суботнього перегляду Нетфліксу ⤵

12:31

Орієнтовні втрати російської армії в Україні на 73 день війни 🔥

 
12:14

Звільнити українців з Маріуполя та зокрема "Азовсталі" президентів Туреччини, Франції, канцлера Німеччини та Федеральної Ради Швейцарії просить ініціативна група "Першого грудня".

11:57

Влада Берліна лише на годину дозволила підняти українську символіку під час пам’ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни в Європі, який буде проводити українське посольство.

Раніше влада Берліна забороняла прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії.

11:39

"Він дуже любив Україну, не хотів, щоб донька росла у совку" 💔

На фронті загинув лейтенант ЗСУ, заступник командира роти 95 окремої десантно-штурмової бригади Максим Мединський.

Він був родом із Болграда Одеської області, жив у Києві. Закінчив Інститут журналістики Київського національного університету ім. Шевченка, після випуску працював на інформаційних сайтах. 

Останнім місцем роботи Максима у фейсбуці вказане Міністерство інфраструктури. Був одружений, мав донечку Алісу.

Максима у своєму фейсбук-дописі описала його подруга, одногрупниця, журналістка Христина Кулаковська:

"Макс всіх об’єднував навколо себе, любив збирати нас студентами на природі, щоб готувати на вогні на Трухановому, ночувати там, зустрічати світанок. Любив збирати всіх у себе в гуртожитку, де грали на гітарі, співали. Завжди міг сам все організувати.

Не говорив багато, робив все через дію. Найчесніший, найщиріший серед нас. Макс часто ходив у синій кофті з написом "Україна". Він дуже любив Україну, не хотів, щоб донька росла у совку".

 

11:20

Окупанти масово обстрілюють усю Донеччину, мирних жителів наполегливо закликають евакуюватися ❗

11:07

У Києві затримали шахрая, який привласнив гуманітарну допомогу на пів мільйона гривень 😠

10:50

Російські війська вдарили ракетами по Краснограду на Харківщині – попередньо, загиблих та поранених немає.

 
10:29

😔 Обласна військова адміністрація показала фото Національного музею Григорія Сковороди у Харківській області, який російські загарбники знищили уночі на 7 травня.

 
 
 
 
10:16

09:59

🐾 Знайомтеся, це Термінатор. Він разом із прикордонниками захищає Україну від російських орків на Харківщині.

🐶 Знесилений собака, втративши будинок, прийшов до військових, які несуть службу на одному з блок-постів. Наші воїни пса нагодували і дали прізвисько Термінатор: собака зі своїми різнокольоровими очима чимось нагадує відомого кіногероя.

"Він, як і ми, не переносить навіть дух рашистських окупантів", - ділиться один із прикордонників, коли собака насторожується і подає сигнал про сторонніх

 
09:46

Станом на ранок більше ніж 633 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

За офіційними даними
💔 загинуло 223 дитини,
❤️‍🩹 поранено - понад 410.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

09:41

Злочини, вчинені РФ за час повномасштабного вторнення

 
09:14

Російські війська ракетами обстріляли Полтавщину: поцілили по інфраструктурі Карлівки. Інформацію про загиблих та поранених уточнюють, повідомив голова ОВА Лунін.

 
08:53

🇩🇪 Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився забороною української символіки на заходах 8-9 травня в Берліні.

08:35

У Лондоні на аукціоні зі збору коштів для України за 90 тисяч фунтів стерлінгів продали знамениту флісову кофту президента Володимира Зеленського.

 
08:14

🇺🇸 Президент США Джо Байден заявив  представникам своєї розвідки, що нещодавні повідомлення у ЗМІ щодо обміну інформацією із Україною були контрпродуктивними

07:56

🚂 7 травня евакуаційний поїзд вирушить із Покровська Луганської області до Львова

07:26

У селі Миколаївської області українські військові знищили ворожий склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.

 
07:02

Оперативна інформація станом на 06.00 від Генштабу

  • На Поліському напрямку ворог активних дій не здійснював. У ході перевірки бойової готовності підрозділів, які виконують завдання з прикриття ділянки кордону з Україною, не виключається приховане проведення ротації зазначених підрозділів.
  • На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та смуг в прикордонних районах Курської області.
  • На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій українських військ.
  • На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ.
  • В місті Маріуполь продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталь". Здійснював штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.
  • На Південнобузькому напрямку ворог наносив вогневе ураження із застосуванням артилерії по позиціях українських військ. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури міста Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню.

06:27

❗️Цієї ночі був знищений російською ракетою Національний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка, Харківської області

06:04

🇺🇸 Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило про надання Україні безпекової допомоги на суму до 150 мільйонів доларів.

05:30

Доброго ранку😎

  • Google Play заборонила розробникам завантажувати та оновлювати платні програми в Росії.
  • Китайські технічні гіганти як Lenovo та Xiaomi непублічно відмовляються від ведення бізнесу з Росією з обачності не потрапити під західні санкції.
  • Міжнародна федерація тенісу призупинила членство тенісних федерацій Росії і Білорусі чере
Темы: война
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