Война в Украине. День 73. ОНЛАЙН

11:39

"Він дуже любив Україну, не хотів, щоб донька росла у совку" 💔

На фронті загинув лейтенант ЗСУ, заступник командира роти 95 окремої десантно-штурмової бригади Максим Мединський.

Він був родом із Болграда Одеської області, жив у Києві. Закінчив Інститут журналістики Київського національного університету ім. Шевченка, після випуску працював на інформаційних сайтах.

Останнім місцем роботи Максима у фейсбуці вказане Міністерство інфраструктури. Був одружений, мав донечку Алісу.

Максима у своєму фейсбук-дописі описала його подруга, одногрупниця, журналістка Христина Кулаковська:

"Макс всіх об’єднував навколо себе, любив збирати нас студентами на природі, щоб готувати на вогні на Трухановому, ночувати там, зустрічати світанок. Любив збирати всіх у себе в гуртожитку, де грали на гітарі, співали. Завжди міг сам все організувати.

Не говорив багато, робив все через дію. Найчесніший, найщиріший серед нас. Макс часто ходив у синій кофті з написом "Україна". Він дуже любив Україну, не хотів, щоб донька росла у совку".