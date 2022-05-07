Война в Украине. День 73. ОНЛАЙН
Триває 73-й день повномасштабної війни Росії проти України.
Українські захисники ведуть запеклі бої з російськими військами на сході і півдні. На окупованих територіях загарбники продовжують терор.
Влада закликає українців у наступні дні не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і утриматися від відвідування лісів.
"Українська правда" щоденно слідкує за подіями в режимі онлайн.
Хроніку попереднього дня читайте тут
Так зване міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров’я підтвердило 4 вибухи у селі Воронкове Рибницького району, що біля кордону з Україною.
Так виглядає життя у місяць як деокупованому Ірпені на Київщині – продуктовий ярмарок поряд зі слідами вирви від снаряду.
Українські захисники знищили російський катер типу "Серна" біля захопленого острова Зміїний у Чорному морі 🔥
Замість суботнього перегляду Нетфліксу ⤵
Орієнтовні втрати російської армії в Україні на 73 день війни 🔥
Звільнити українців з Маріуполя та зокрема "Азовсталі" президентів Туреччини, Франції, канцлера Німеччини та Федеральної Ради Швейцарії просить ініціативна група "Першого грудня".
Влада Берліна лише на годину дозволила підняти українську символіку під час пам’ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни в Європі, який буде проводити українське посольство.
Раніше влада Берліна забороняла прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії.
"Він дуже любив Україну, не хотів, щоб донька росла у совку" 💔
На фронті загинув лейтенант ЗСУ, заступник командира роти 95 окремої десантно-штурмової бригади Максим Мединський.
Він був родом із Болграда Одеської області, жив у Києві. Закінчив Інститут журналістики Київського національного університету ім. Шевченка, після випуску працював на інформаційних сайтах.
Останнім місцем роботи Максима у фейсбуці вказане Міністерство інфраструктури. Був одружений, мав донечку Алісу.
Максима у своєму фейсбук-дописі описала його подруга, одногрупниця, журналістка Христина Кулаковська:
"Макс всіх об’єднував навколо себе, любив збирати нас студентами на природі, щоб готувати на вогні на Трухановому, ночувати там, зустрічати світанок. Любив збирати всіх у себе в гуртожитку, де грали на гітарі, співали. Завжди міг сам все організувати.
Не говорив багато, робив все через дію. Найчесніший, найщиріший серед нас. Макс часто ходив у синій кофті з написом "Україна". Він дуже любив Україну, не хотів, щоб донька росла у совку".
Окупанти масово обстрілюють усю Донеччину, мирних жителів наполегливо закликають евакуюватися ❗
У Києві затримали шахрая, який привласнив гуманітарну допомогу на пів мільйона гривень 😠
Російські війська вдарили ракетами по Краснограду на Харківщині – попередньо, загиблих та поранених немає.
😔 Обласна військова адміністрація показала фото Національного музею Григорія Сковороди у Харківській області, який російські загарбники знищили уночі на 7 травня.
🐾 Знайомтеся, це Термінатор. Він разом із прикордонниками захищає Україну від російських орків на Харківщині.
🐶 Знесилений собака, втративши будинок, прийшов до військових, які несуть службу на одному з блок-постів. Наші воїни пса нагодували і дали прізвисько Термінатор: собака зі своїми різнокольоровими очима чимось нагадує відомого кіногероя.
"Він, як і ми, не переносить навіть дух рашистських окупантів", - ділиться один із прикордонників, коли собака насторожується і подає сигнал про сторонніх
Станом на ранок більше ніж 633 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
За офіційними даними
💔 загинуло 223 дитини,
❤️🩹 поранено - понад 410.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Злочини, вчинені РФ за час повномасштабного вторнення
Російські війська ракетами обстріляли Полтавщину: поцілили по інфраструктурі Карлівки. Інформацію про загиблих та поранених уточнюють, повідомив голова ОВА Лунін.
🇩🇪 Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився забороною української символіки на заходах 8-9 травня в Берліні.
У Лондоні на аукціоні зі збору коштів для України за 90 тисяч фунтів стерлінгів продали знамениту флісову кофту президента Володимира Зеленського.
🇺🇸 Президент США Джо Байден заявив представникам своєї розвідки, що нещодавні повідомлення у ЗМІ щодо обміну інформацією із Україною були контрпродуктивними
🚂 7 травня евакуаційний поїзд вирушить із Покровська Луганської області до Львова
У селі Миколаївської області українські військові знищили ворожий склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.
Оперативна інформація станом на 06.00 від Генштабу
- На Поліському напрямку ворог активних дій не здійснював. У ході перевірки бойової готовності підрозділів, які виконують завдання з прикриття ділянки кордону з Україною, не виключається приховане проведення ротації зазначених підрозділів.
- На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та смуг в прикордонних районах Курської області.
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій українських військ.
- На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ.
- В місті Маріуполь продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталь". Здійснював штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.
- На Південнобузькому напрямку ворог наносив вогневе ураження із застосуванням артилерії по позиціях українських військ. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури міста Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню.
❗️Цієї ночі був знищений російською ракетою Національний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка, Харківської області
🇺🇸 Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило про надання Україні безпекової допомоги на суму до 150 мільйонів доларів.
Доброго ранку😎
- Google Play заборонила розробникам завантажувати та оновлювати платні програми в Росії.
- Китайські технічні гіганти як Lenovo та Xiaomi непублічно відмовляються від ведення бізнесу з Росією з обачності не потрапити під західні санкції.
- Міжнародна федерація тенісу призупинила членство тенісних федерацій Росії і Білорусі чере