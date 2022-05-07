Война в Украине. День 73. ОНЛАЙН
Триває 73-й день повномасштабної війни Росії проти України.
Українські захисники ведуть запеклі бої з російськими військами на сході і півдні. На окупованих територіях загарбники продовжують терор.
Влада закликає українців у наступні дні не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і утриматися від відвідування лісів.
"Українська правда" щоденно слідкує за подіями в режимі онлайн.
Хроніку попереднього дня читайте тут
📍Буча
Це – колба з радіоактивною речовиною. Її росіяни викрали з Чорнобильської АЕС. А знайшлась вона в Бучі, у будинку місцевого мешканця.
На сторожі українського неба
Головне зі звернення Зеленського:
- Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди у Харківській області. Станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини.
На жаль, зло має властивість повертатися, коли люди не поважають права інших людей, зневажають закон і руйнують культуру. Саме це сталося з російською державою.
-
Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі". Вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із "Азовсталі".
І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків.
Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно.
-
Провів сьогодні нараду щодо діяльності виконавчої влади. Головні питання – економічні. Зокрема, про забезпечення українців пальним.
Новини з регіонів:
📍Херсонщина. На Кінбурзькій косі пожежа. Вогонь охопив ліси біля сіл Геройське та Іванівка. Росіяни не дозволяють місцевим жителям гасити пожежу.
📍Луганщина. Окупанти скинули потужну авіабомбу на приміщення школи в селі Білогорівка на Луганщині, де від обстрілів ховалося 90 людей.
Також загарбники накрили "Градом" село Привілля. Двоє дітей вбито.
"Заходиш через 2 місяці додому в Ірпіні, а там всю техніку вкрали.. Ми так подумали.. Але насправді хтось зайшов до нас додому і поховав цінні речі, уявляєте?"
Історія неймовірної єдності українців.
Українські захисники на Сході знищили за день:
особового складу – 107
танків – 8
БТР – 1
БМП – 11
МТЛБ – 4
АТТ – 5
БПЛА – 2
Командир морпіхів, які боронять Маріуполь, Сергій Волина:
"На що я сподіваюсь? На диво!!! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться."
Як росіяни знищують українські пам'ятки
У Маріуполі знесли пам'ятник гетьману Петру Сагайдачному. А все тому, що в його встановленні брали участь відважні захисники з "Азову", які встали поперек горла окупантам.
З "Азовсталі" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку, – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
На території заводу залишаються українські захисники, які потребують негайного порятунку❗
Григорій Савич передає привіт окупантам, які знищили музей його імені на Харківщині 👌
Ілюстрація Олександра Грехова.
Російська армія взяла в полон громадянина Хорватії, який воював на боці українських військ у Маріуполі.
Зведення Генштабу на 18 годину 7 травня:
📍противник продовджує наступати на сході, щоб встановити контроль на територією Донецької і Луганської областей та утримувати сухопутний коридор між зазначеними територіями та окупованим Кримом
📍на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза нанесення ракетно-бомбових ударів з Білорусі
📍на Сіверському напрямку росіяни продовжують прикривати українсько-російський кордон у Брянській і Курській областях. У прикордонних районах Курської області продовжують зводити позиції
📍на Слобожанському напрямку противник зосередив зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ у напрямку кордону України. Посилив угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу за рахунок підрозділів резерву. Обстрілював артилерією у районах населених пунктів: Прудянка, Слатине.
Ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни.
Намагався наступати на Вірнопілля – успіху не мав, зазнав втрат і відійшов
📍на Донецькому напрямку ворог зосередив зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк
Продовжував артобстріли та ракетно-бомбові удари із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також намагався взяти під контроль Олександрівку – успіху не мав
📍на Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу "Азовсталь". Штурмує завод артилерією та танками
📍на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. За підтримки авіації намагався вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Полтавка Запорізької області, зазнав втрат, відійшов на раніше займані позиції.
Підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно нанесли вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції
📍на Південнобузькому напрямку противник веде оборону та наносить ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі
📍на Криворізькому напрямку наступальних дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.
Rozetka продала останню партію марок Укрпошти за три хвилини після старту продажів 🙌
Кремлівські пропагандисти звітують, що російський військових хор заспівав на "концерті" до "Дня Перемоги" в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині 🤮
Як діляться з УП жителі Нової Каховки, йдеться про концерт у палаці культури.
У перші ряди, розповідають у місцевих чатах, окупанти посадили бабусь з квітами. Зал був повний, усі "кричали російські пісні". Знімати не можна було.
Будівлю охороняли російські солдати зі зброєю. В однієї гості, що завчасно покинула концерт, вони перевірити вміст сумки й заявили, що "вони хороші й боятися їх не треба".
9 травня в Миколаєві почнуть подавати технічну воду для побутових потреб, її в жодному разі не можна пити чи використовувати для приготування їжі.
Під час евакуації цивільних з території заводу "Азовсталь" загинули троє українських військових, ще шестеро отримали важкі поранення, – повідомили УП у полку "Азов".
Двоє військових загинули від бомб, які скидали російські безпілотники, один – від протитанкової керованої ракети.
Захисники на "Азовсталі" та їхні дружини вимагають негайної евакуації військових і цивільних. У них практично закінчилася вода, їжа та ліки❗
Ветерани Другої світової війни з Києва закликали президента Росії Володимира Путіна випустити українських захисників і цивільних із заводу "Азовсталь" з Маріуполя.
"Логіка Гітлера була зрозуміла, він хотів знищити всі нації. Навіщо ви напали на нас, незрозуміло. Ми нічого не просили і не нав'язували вам своїх порядків", – розповідає ветеранка Олександра Романчикова.
Зелену фліску президента Володимира Зеленського продали на аукціоні у Великій Британії за 90 тисяч фунтів стерлінгів (майже 3,5 мільйона гривень), повідомляє The Telegraph 🔥
Борис Джонсон, який вів аукціон, назвав Зеленського "одним з найнеймовірніших лідерів сучасності".
Також на аукціоні був виставлений вцілілий півник з Бородянки, подарований Джонсону під час візиту до Києва, та екскурсія Києвом з мером Віталієм Кличком.
"Підтримайте Україну цього вечора, мої друзі, щоб великій давній європейській столиці Києву більше не загрожувала небезпека, і щоб Україна знову стала цілісною та вільною", – сказав Джонсон.
Фото з візиту Джонсона до Києва, 9 квітня 2022.
У пресслужбі полку "Азову" заперечили інформацію про "капітуляцію" українських захисників у Маріуполі, яку поширюють у соцмережах.
Неспокійна субота продовжується: у Вознесенському районі Миколаївщини пролунало чотири вибухи.
Харківський кіт Степан не менше за нас чекає перемоги 🙌
Переглянути цей допис в Instagram
Україна просить ЄС дати "зелений коридор" у портах східної Європи, щоб ввезти більше пального в країну.
Над Полтавщиною Протиповітряна оборона України збила російську ракету ⚡
Віталій Кличко наголосив, що загроза обстрілів і провокацій у Києві залишається високою, але після 9 травня мешканці можуть поступово повертатися до Києва.
"Історія знає, у військових злочинців є два "путі" – суд або ... Путлер, намьок понятєн?"
У Києві на бульварі Шевченка встановили нову тимчасову інсталяцію під назвою "Zастрелись". Скульптор – Дмитро Ів.
Фото: Володимира Яковлєва.
Росіяни пообіді обстріляли Сумщину з авіації ❗
Ракети "повітря-земля" прилетіли на території Миропільської та Хотінської громад. Внаслідок обстрілу поранення отримав військовослужбовець Держприкордонслужби.
На фото, опублікованому головою Сумської ВЦА Дмитром Живицьким, залишки однієї з ракет.
Росія переводить підконтроль собі території, зайняті бойовиками "ДНР" та "ЛНР", на російську систему нумерації телефонів "+7" – йдеться про оператори "Фенікс" та "Лугаком".
В Одесі чути вибухи!
У Коростені на Житомирщині демонтували радянський пам’ятник комсомольцям, який місцева влада перейменувала на "молоді Коростеня ХХ століття".
Громадська організація "Молодь Північного Краю", яка організовувала демонтаж, заявила, що місцеві вирішили прибрати пам’ятник самостійно, бо "влада 8 років ігнорувала декомунізацію".
Росіяни випустили 4 крилатих ракети по Одещині – постраждалих, за даними командування "Південь", немає, пошкоджена інфраструктура.
"Цього безпритульника з пошкодженою лапою передали на піклування до дружнього підрозділу. Українці своїх не кидають".
Режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов, який нині воює за Україну, показав одного з врятованих його підрозділом котів на фронті.
Він також розповів, що в нього вдома вже живе один "всиновлений" на війні кіт, а на базі підрозділу – врятований пес Паркер.
Так зване міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров’я підтвердило 4 вибухи у селі Воронкове Рибницького району, що біля кордону з Україною.
Так виглядає життя у місяць як деокупованому Ірпені на Київщині – продуктовий ярмарок поряд зі слідами вирви від снаряду.
Українські захисники знищили російський катер типу "Серна" біля захопленого острова Зміїний у Чорному морі 🔥
Замість суботнього перегляду Нетфліксу ⤵
Орієнтовні втрати російської армії в Україні на 73 день війни 🔥
Звільнити українців з Маріуполя та зокрема "Азовсталі" президентів Туреччини, Франції, канцлера Німеччини та Федеральної Ради Швейцарії просить ініціативна група "Першого грудня".
Влада Берліна лише на годину дозволила підняти українську символіку під час пам’ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни в Європі, який буде проводити українське посольство.
Раніше влада Берліна забороняла прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії.
"Він дуже любив Україну, не хотів, щоб донька росла у совку" 💔
На фронті загинув лейтенант ЗСУ, заступник командира роти 95 окремої десантно-штурмової бригади Максим Мединський.
Він був родом із Болграда Одеської області, жив у Києві. Закінчив Інститут журналістики Київського національного університету ім. Шевченка, після випуску працював на інформаційних сайтах.
Останнім місцем роботи Максима у фейсбуці вказане Міністерство інфраструктури. Був одружений, мав донечку Алісу.
Максима у своєму фейсбук-дописі описала його подруга, одногрупниця, журналістка Христина Кулаковська:
"Макс всіх об’єднував навколо себе, любив збирати нас студентами на природі, щоб готувати на вогні на Трухановому, ночувати там, зустрічати світанок. Любив збирати всіх у себе в гуртожитку, де грали на гітарі, співали. Завжди міг сам все організувати.
Не говорив багато, робив все через дію. Найчесніший, найщиріший серед нас. Макс часто ходив у синій кофті з написом "Україна". Він дуже любив Україну, не хотів, щоб донька росла у совку".
Окупанти масово обстрілюють усю Донеччину, мирних жителів наполегливо закликають евакуюватися ❗
У Києві затримали шахрая, який привласнив гуманітарну допомогу на пів мільйона гривень 😠
Російські війська вдарили ракетами по Краснограду на Харківщині – попередньо, загиблих та поранених немає.
😔 Обласна військова адміністрація показала фото Національного музею Григорія Сковороди у Харківській області, який російські загарбники знищили уночі на 7 травня.
🐾 Знайомтеся, це Термінатор. Він разом із прикордонниками захищає Україну від російських орків на Харківщині.
🐶 Знесилений собака, втративши будинок, прийшов до військових, які несуть службу на одному з блок-постів. Наші воїни пса нагодували і дали прізвисько Термінатор: собака зі своїми різнокольоровими очима чимось нагадує відомого кіногероя.
"Він, як і ми, не переносить навіть дух рашистських окупантів", - ділиться один із прикордонників, коли собака насторожується і подає сигнал про сторонніх
Станом на ранок більше ніж 633 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
За офіційними даними
💔 загинуло 223 дитини,
❤️🩹 поранено - понад 410.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Злочини, вчинені РФ за час повномасштабного вторнення
Російські війська ракетами обстріляли Полтавщину: поцілили по інфраструктурі Карлівки. Інформацію про загиблих та поранених уточнюють, повідомив голова ОВА Лунін.
🇩🇪 Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився забороною української символіки на заходах 8-9 травня в Берліні.
У Лондоні на аукціоні зі збору коштів для України за 90 тисяч фунтів стерлінгів продали знамениту флісову кофту президента Володимира Зеленського.
🇺🇸 Президент США Джо Байден заявив представникам своєї розвідки, що нещодавні повідомлення у ЗМІ щодо обміну інформацією із Україною були контрпродуктивними
🚂 7 травня евакуаційний поїзд вирушить із Покровська Луганської області до Львова
У селі Миколаївської області українські військові знищили ворожий склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.
Оперативна інформація станом на 06.00 від Генштабу
- На Поліському напрямку ворог активних дій не здійснював. У ході перевірки бойової готовності підрозділів, які виконують завдання з прикриття ділянки кордону з Україною, не виключається приховане проведення ротації зазначених підрозділів.
- На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та смуг в прикордонних районах Курської області.
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій українських військ.
- На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ.
- В місті Маріуполь продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталь". Здійснював штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.
- На Південнобузькому напрямку ворог наносив вогневе ураження із застосуванням артилерії по позиціях українських військ. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури міста Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню.
❗️Цієї ночі був знищений російською ракетою Національний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка, Харківської області
🇺🇸 Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило про надання Україні безпекової допомоги на суму до 150 мільйонів доларів.
Доброго ранку😎
- Google Play заборонила розробникам завантажувати та оновлювати платні програми в Росії.
- Китайські технічні гіганти як Lenovo та Xiaomi непублічно відмовляються від ведення бізнесу з Росією з обачності не потрапити під західні санкції.
- Міжнародна федерація тенісу призупинила членство тенісних федерацій Росії і Білорусі через вторгнення в Україну.
- У Росії почали скорочуватися обсяги виробництва меблів, очікують падіння продажів на 50%.
- Фінська хімічна компанія Kemira йде з російського ринку.