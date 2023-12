8 апреля. No time to die: ВОЗ против остановок карантина, в США рекорд смертности, в Греции протест медиков

Официальные данные актуальны состоянием на 11:40 8 апреля

Карантин в Украине продолжается 28-ой день и продлится еще по меньшей мере 16.

Президент Владимир Зеленский говорит, что государство действует настолько жестко, насколько этого требует ситуация, и просит украинцев не превращаться в обиженных детей, которым запретили есть мороженое во время простуды.

В Центре общественного здоровья убеждены – ослаблять карантин рано, на это можно идти только после устойчивого снижения количества больных.

С обоими ними солидарна Всемирная организация здравоохранения, которая призвала страны не снимать ограничения слишком рано.

"Это похоже на то, как вы сами болеете: если встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться назад с осложнениями", – сказал официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмаер.

Всего в Украине:

За рубежом от коронавирусной болезни выздоровели 17 украинцев. Еще 174 лечатся.

За последние сутки:

В Украине вырос показатель летальности с 2,4% до 3,1%.

Единственной областью без зафиксированных случаев считают Николаевскую, инфицированного из этой области перерегистрировали в Киеве. Феномен уже изучают, чтобы понять – это реальная картинка или пробелы системы, говорят в Минздраве. Президент решил отправить в область проверку, на что мэр Николаева отвечает – ждем, скрывать нечего.

В Сумах выздоровела женщина, которая стала первой инфицированной в городе. У лиц, контактировавших с ней, заболевания не обнаружили.

Среди военных в зоне ООС больных коронавирусом не обнаружили.

В ВСУ – новый случай заболевания, уже у третьего военного Киевского гарнизона. С 3-го апреля мужчина находился на самоизоляции, потому что раньше контактировал с больным. Всего в ВСУ 5 случаев инфицирования, один из которых летальный.

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирусом в Крыму выросло до 23.

В неподконтрольных правительству районах Донецкой области, по данным оккупантов, количество больных выросло с 5 до 6. В оккупированных районах Луганщины – четверо.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявляет, что боевики скрывают смерть от коронавируса в райбольнице Амвросиевки Донецкой области.

Минцифры объявило запуск мобильного приложения "Действуй дома", пока его нельзя найти в App Store и Google Play. Оно должно мониторить, как люди, вернувшиеся из-за границы, соблюдают режим обязательной самоизоляции.

Механизм таков: в течение 14 дней приложение посылает 10 сообщений, на которые самоизолированные должны отвечать своими фото. Искусственный интеллект считывать геолокацию устройства и таким образом проверяет, не вышел ли человек за пределы места самоизоляции.

За игнорирование такого режима можно получить штраф.

Еще одна новинка от Минцифры – к приложению "Дия" подключили опцию push-сообщений с информацией о пандемии коронавируса.

В Украине через систему е-закупок Prozorro закупили уже 44 320 тестов на COVID-19, из них только 4 442 – ПЦР-тесты, которые считаются самыми точными во время диагностики.

Более 44 000 тестов обошлись в 14 миллионов гривен.

Рекордсменом по покупке тестов является Киевская область – более 10 тысяч. На втором месте Днепропетровская – 7,6 тысячи, на третьем Донецкая – 5,5 тысяч.

Не спешат их покупать в Сумской (145 тестов), Ровенской (140) и Кировоградской (90) областях. Во всех трех количество выявленных больных в пределах от 40 до 60.

В Николаевской области, которую считают единственной, где нет инфицированных, первый договор на покупку тестов через Prozorro опубликовали только 25 марта, когда в Украине уже было 145 больных.



На двадцать восьмой день мировой пандемии коронавируса священник УГКЦ во Львове причащал верующих из одной ложки. В пресс-службе Львовской епархии говорят – не нарушил ни одного распоряжения, ведь проводил ритуал на улице, а если бы верующие коснулись к ложке губами, священник вытер бы ее увлажненным спиртом полотенцем.

Между тем среди новых больных на Буковине трое священнослужителей.

В целом среди священников известно о 4 инфицированных в Киево-Печерской лавре, инфицированном диаконе в Ужгороде и даже одном летальном случае на Тернопольщине.

На Днепропетровщине причиной вспышки коронавируса назвали собрание баптистов в Першотравенске, где уже 21 инфицированный.

Ровенские супруги Виталий Скринский и Вита Евтушина присоединились к международному флешмобу и начали воспроизводить дома известные картины.

Первым выбрали полотно Габриэля Метсю, на котором человек держит трубку.

"Найдите хоть одно сходство", – написал в Instagram Виталий.

А под картиной Рене Магритт "Влюбленные" наоборот, предлагают найти оригинал.

Картину Тициана из Сизифом несколько актуализировали, и вместо камня дали ему в руки пылесос.

К флешмобу пользователей Instagram призвал музей Getty в Лос-Анджелесе, указав, что вдохновился работами из профиля Tussen Kunst & Quarantaine, где их публиковали еще с 14 марта. Суть флешмоба: выбрать шедевр искусства и воспроизвести его дома с помощью трех бытовых вещей.

Количество больных коронавирусом в мире перевалило за 1,4 млн – официально зарегистрировано 1 431 900 больных. На утро 7 марта их количество было 1 348 628

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 90 тысяч. Что значительно больше, чем накануне, когда было зафиксировано 75 тысяч новых случаев инфицирования в мире.

За сутки на планете от COVID-19 умерло более 7 тысяч людей, что является наибольшим количеством от начала распространения эпидемии.

Во всем мире:

Выздоровели: 301 545 (+16 481)

Умерли: 82 172 (+7 338)

В имперском колледже Лондона, с которым сотрудничает ВОЗ, проанализировали темпы распространения и спрогнозировали, какой на следующей неделе будет летальность от COVID-19 в различных странах мира.

Менее 100 смертей на следующей неделе прогнозируется в 14 странах: Аргентина, Китай, Чехия, Доминиканская Республика, Египет, Греция, Ирак, Япония, Люксембург, Малайзия, Марокко, Норвегия, Панама, Южная Корея.

До 1000 смертей ожидают в 15 странах: Австрия, Канада, Дания, Эквадор, Индия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Мексика, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Швеция.

До 5 тысяч – в 8 странах: Алжир, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Нидерланды, Швейцария, Турция.

От 5 тысяч смертей за неделю прогнозируют в 5 странах: Франция, Италия, Испания, Великобритания, США.

В США за один день зарегистрировали 1736 смертей от коронавируса. Это самая большая цифра с начала эпидемии и наибольшее суточное количество погибших в мире.

Всего от коронавируса в стране погибло 12 910 человек, излечилось 22 496. Количество заболевших достигло 400 тысяч.

По-прежнему, больше всего от COVID-19 страдает город Нью-Йорк. С начала эпидемии здесь зафиксировано уже 4009 летальных случаев, только за сутки – 524.

Однако даже такие высокие цифры смертности в городе могут быть заниженными, считают в Департаменте пожарной безопасности Нью-Йорка. Количество людей, умерших дома с похожими на коронавирус симптомами выросло с 45 случаев 20 марта до 241 случаев 5 апреля. И не все они были зачислены в официальную статистику смертей от COVID-19.

Несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, вызванный коронавирусом, Трамп пригрозил остановить финансирование ВОЗ. По его словам, организация "получает большие суммы средств из США" и допустила много ошибок.

Сам президент США достаточно долго был настроен скептически относительно угроз от COVID-19. Его личный советник по экономическим вопросам Питер Наварро предупреждал президента: если не противостоять жестко, вирус может убить до 2 млн американцев. Трамп же во вторник сказал, что впервые слышит об этих записках.

Во Франции за последние 24 часа в больницах от коронавируса умерли 607 человек, что является самым большим числом с начала эпидемии Это на два человека больше, чем зафиксировано накануне.

Общее количество погибших в стране перевалило за 10 тысяч – официально зарегистрировано 10 328 смертей, 82% погибших – старше 70 лет.

Однако генеральный директор по вопросам здравоохранения Джером Саломон считает, что "на национальном уровне, смертность от коронавируса стабилизировалась".

Для борьбы с коронавирусом штаб-квартира Европейского парламента во французском Страсбурге будет использована как центр тестирования и консультирования по COVID-19.

За сутки от коронавируса погибли 854 человека – больше всего с начала эпидемии.

Накануне, 6 апреля, суточное количество погибших составило 439 человек – почти на 200 меньше, чем в предыдущие два дня.

Инфицированный коронавирусом премьер-министр Борис Джонсон провел вторую ночь в реанимации. Представитель Джонсона рассказал, что состояние премьера "стабильное", и он остается в "хорошем настроении".

В стране продолжают изучать закономерности распространения и летальности от коронавируса. Британский центр аудита и исследований интенсивной терапии показал, что темнокожие и азиаты находятся в большей зоне риска COVID-19, чем белокожие.

В США так же сейчас изучаются данные, которые говорят о том, что летальность от коронавируса выше среди темнокожих афроамериканцев.

В Испании после четырех дней снижения количество погибших за сутки снова увеличилось.

Зарегистрировано 743 случая смерти в течение 24 часов. Для сравнения, накануне от COVID-19 умерло 637 больных. Общее количество умерших увеличилось до 13 798.

В Италии эпидемия идет на спад: снова снизилось количество зараженных и погибших.

За последние 24 часа от коронавируса в стране умерли 604 больных. Это меньше, чем накануне – 636 погибших.

Под угрозой продолжают находиться итальянские медработники. От коронавируса уже умерло 94 врача и 26 медсестер.

Однако самая большая в мире смертность от коронавируса пугает не всех жителей страны. На северо-востоке Италии полиция на 280 евро оштрафовала за нарушение карантина пожилую женщину, которая в течение дня 11 раз сходила в магазин.

Количество заражений COVID-19 в Турции растет быстрее всего в мире, увеличиваясь на 3 тысячи случаев за день и достигнув более 30 тысяч за четыре недели после первого подтверждение.

Количество зарегистрированных смертельных случаев пока – 649, то есть намного меньше, чем в странах, которые пострадали больше всех. Президент Реджеп Эрдоган настаивает на том, что работа в государстве должна продолжаться, а "колеса экономики должны продолжать вращаться".

В то же время, китайский город Ухань, где началась пандемия коронавируса, после 76 дней изоляции от мира позволил жителям покидать его пределы.

Тоталитарная Северная Корея – одна из немногих стран, которые официально до сих пор не имеют ни одного подтвержденного случая COVID-19. При этом власти страны уверяет, что тестирует граждан на вирус, а более 500 человек находятся на карантине.

Член Компартии Китая и бывший топ-менеджер государственной строительной компании Жэнь Чжицян в феврале публично раскритиковал действия власти в борьбе со вспышкой вируса и назвал президента страны "клоуном".

После этого в марте мужчина исчез. Оказалось, что он находится под следствием за "серьезные нарушения дисциплины и закона". Так в Китае часто называют коррупцию и взяточничество.

Врачи Греции, одетые в хирургическое и защитное снаряжение, провели молчаливую демонстрацию у входа в крупнейшую больницу страны. Они требуют от правительства нанять дополнительный медперсонал и использовать больше ресурсов из частного сектора.

В Ливане вспыхнул тюремный бунт. Он произошел на следующий день после того, как силовики пресекли попытку побега, которая, по словам родственников заключенных, была связана с опасениями распространения коронавируса.

Жандармы во Франции с помощью дрона фиксировали нарушения карантина на закрытом пляже. Они заметили мужчину с кошкой на 8-метровом поводке, которая, по мнению правоохранителей, не выглядела как такая, которая привыкла к подобным прогулкам. За свою прогулку французу пришлось уплатить штраф в 135 евро.

В одном из университетов Японии провели выпускную церемонию с помощью роботов, дистанционно управляемых студентами из дома.

Disney начал выпускать серию еженедельных коротких анимаций под названием "Дома с Олафом", озвученных актером также дома. Снеговик Олаф – герой известного мультфильма "Ледяное сердце".

