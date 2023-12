8 квітня. No time to die: ВООЗ проти зупинок карантину, в США рекорд смертності, у Греції протест медиків

Офіційні дані актуальні на 11:40 8 квітня

Карантин в Україні триває 28-ий день і триватиме ще щонайменше 16.

Президент Володимир Зеленський каже, що держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає ситуація, і просить українців не перетворюватися на ображених дітей, яким заборонили їсти морозиво під час застуди.

У Центрі громадського здоров’я переконані – послаблювати карантин рано, на це можна йти лише після стійкого зниження кількості хворих.

З обома ними солідарна Всесвітня організація здоров’я, яка закликала країни не знімати обмеження занадто рано.

"Це схоже на те, як ви самі хворієте: якщо встаєте з ліжка занадто рано і занадто рано починаєте працювати, ви ризикуєте повернутися назад з ускладненнями", – сказав офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер.

Всього в Україні:

За кордоном від коронавірусної хвороби одужали 17 українців. Ще 174 лікуються.

За останню добу:

В Україні зріс показник летальності з 2,4% до 3,1%.

Єдиною областю без встановленого хворого вважають Миколаївську, інфікованого з якого перереєстрували в Києві. Феномен уже вивчають, щоб зрозуміти – це реальна картинка, чи прогалини системи, кажуть у МОЗ. Президент вирішив відправити в область перевірку, на що міський голова Миколаєва відповідає – чекаємо, приховувати нічого.

У Сумах одужала жінка, яка стала першою інфікованою в місті. У контактних з нею осіб захворювання не виявили.

Серед військових у зоні ООС хворих на корнавірус не виявили.

У ЗСУ – новий випадок захворювання, уже у третього військового Київського гарнізону. З 3-го квітня чоловік знаходився на самоізоляції, бо раніше контактував з хворим. Усього в ЗСУ 5 інфікувань, один з яких летальний.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму зросла до 23.

У непідконтрольних уряду районах Донеччини, за даними окупантів, кількість хворих зросла з 5 до 6. В окупованих районах Луганщини – четверо.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляє, що бойовики приховують смерть від коронавірусу в райлікарні Амвросієвки на Донеччині.

Мінцифри оголосило запуск мобільного застосунку "Дій вдома", поки що його не можна знайти в App Store та Google Play. Він має моніторити, як люди, що повернулися з-за кордону, дотримуються режиму обов’язкової самоізоляції.

Механізм такий: упродовж 14 днів застосунок надсилає до 10 повідомлень, на які самоізольовані мають відповідати своїми фото. Штучний інтелект зчитуватиме геолокацію пристрою і в такий спосіб перевірятиме, чи не вийшла людина за межі місця самоізоляції.

За ігнорування такого режиму можна отримати штраф.

Ще одна новинка від Мінцифри – до застосунку "Дія" підключили опцію push-повідомлень з інформацією про пандемію коронавірусу.

В Україні через систему е-закупівель Prozorro закупили вже 44 320 тестів на COVID-19, з них лише 4 442 – ПЛР-тести, які вважаються найточнішими під час діагностики.

Понад 44 тисячі тестів обійшлися в 14 мільйонів гривень.

Рекордсменом з купівлі тестів є Київська область – понад 10 тисяч. На другому місці Дніпропетровська – 7,6 тисячі, на третьому Донецька – 5,5 тисяч.

Не поспішають їх купувати в Сумській (145 тестів), Рівненській (140) та Кіровоградській (90) областях. В усіх трьох кількість виявлених хворих в межах від 40 до 60.

У Миколаївській області, яку вважають без єдиного інфікованого, перший договір на купівлю тестів через Prozorro опублікували лише 25 березня, коли в Україні вже було 145 хворих.

На 28-ий день світової пандемії коронавірусу священник УГКЦ у Львові причащав вірян з однієї ложки. У прес-службі Львівської єпархії кажуть – не порушив жодного розпорядження, адже проводив ритуал на вулиці, а якби віряни торкнулися до ложки губами, священник витер би її зволоженим спиртом рушником.

Тим часом серед нових хворих на Буковині троє священнослужителів.

Загалом серед священників відомо про 4 інфікованих у Києво-Печерській лаврі, інфікованого диякона в Ужгороді та навіть один летальний випадок на Тернопільщині.

На Дніпропетровщині причиною спалаху коронавірусу назвали збори баптистів у Першотравенську, де уже 21 інфікований.

Рівненське подружжя Віталія Скринського й Віти Євтушиної долучилося до міжнародного флешмобу і почало відтворювати вдома відомі картини.

Найпершим обрали полотно Габріеля Метсю, на якому чоловік тримає трубку.

"Знайдіть хоч одну подібність", – написав в Instagram Віталій.

A post shared by @ vitaliy_skrynsky on Mar 21, 2020 at 4:42am PDT

А під картиною Рене Магрітт "Закохані" навпаки, пропонують знайти оригінал.

A post shared by @ vitaliy_skrynsky on Mar 24, 2020 at 3:52am PDT

Картину Тіціана з Сізіфом дещо актуалізували, і замість каменя дали йому в руки пилосмок.

A post shared by @ vitaliy_skrynsky on Mar 26, 2020 at 4:46am PDT

До флешмобу користувачів Instagram закликав музей Getty в Лос-Анджелесі, вказавши, що надихнувся роботами з профілю Tussen Kunst & Quarantaine, де їх публікували ще з 14 березня. Суть флешмобу: обрати шедевр мистецтва та відтворити його вдома за допомогою трьох побутових речей.

100 найбагатших людей планети за два місяці – лютий і березень 2020 року – загалом втратили 408 млрд доларів через пандемію коронавірусу.

Найбільше – 30 млрд доларів – втратив власник LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернар.

На другому місці – співзасновник Microsoft Білл Гейтс, який втратив 15 млрд доларів. Засновник Amazon Джефф Безос у лютому-березні втратив 9 млрд доларів.

Через обвал фінансових ринків також постраждав президент США Дональд Трамп, який за минулий місяць втратив 1 мільярд доларів.

Скоротилися також статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова, який за рік втратив 3,6 млрд доларів. Також зменшились приблизно на 100 млн доларів статки власника групи компаній EastOne Віктора Пінчука.

Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за 1,4 млн – офіційно зареєстровано 1 431 900 хворих. На ранок 7 березня їх кількість була 1 348 628

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 90 тисяч. Що значно більше, ніж напередодні, коли було зафіксовано 75 тисяч нових випадків інфікування у світі.

За добу на планеті від COVID-19 померло більше 7 тисяч людей, що є найбільшою кількістю від початку поширення епідемії.

У всьому світі:

Одужали: 301 545 (+ 16 481)

Померли: 82 172 (+7 338)

У імперському коледжі Лондона, з яким співпрацює ВООЗ, проаналізували темпи поширення та спрогнозували, якою наступного тижня буде летальність від Covid-19 у різних країнах світу.

Менше 100 смертей наступного тижня прогнозується у 14 країнах: Аргентина, Китай, Чеська Республіка, Домініканська Республіка, Єгипет, Греція, Ірак, Японія, Люксембург, Малайзія, Марокко, Норвегія, Панама, Південна Корея

До 1000 смертей очікують в 15 країнах:

Австрія, Канада, Данія, Еквадор, Індія, Індонезія, Ірландія, Ізраїль, Мексика, Перу, Філіппіни, Польща, Португалія, Румунія, Швеція

До 5 000 – у 8 країнах: Алжир, Бельгія, Бразилія, Німеччина, Іран, Нідерланди, Швейцарія, Туреччина

Від 5000 смертей за тиждень прогнозують у 5 країнах: Франція, Італія, Іспанія, Велика Британія, США.

У США за один день зареєстрували 1736 смертей від коронавірусу. Це найбільша цифра із початку епідемії та найбільша добова кількість загиблих у світі.

Загалом від коронавірусу в країні загинуло 12 910 людей, вилікувалось 22 496.

Кількість хворих досягла 400 тисяч.

Як і раніше, найбільше від Covid-19 потерпає місто Нью-Йорк. Від початку епідемії тут зафіксовано вже 4 009 летальних випадків, лише за добу – 524.

Проте навіть такі високі цифри смертності у місті можуть бути заниженими, вважають у Департаменті пожежної безпеки Нью-Йорка, який выдповідає за служби порятунку в місті. Кількість людей, які померли вдома зі схожими на коронавірус симптомами зросла з 45 випадків 20 березня до 241 випадків 5 квітня. І не всі вони були зараховані в офіційну статистику смертей від COVID-19

Незважаючи на світову кризу в галузі охорони здоров’я, викликану коронавірусом, Трамп пригрозив зупинити фінансування ВООЗ. За його словами, організація "отримує великі суми коштів із США" та допустила багато помилок.

Сам президент США достатньо довго був налаштований скептично щодо загроз від Covid-19. Його особистий радник з економічних питань Пітер Наварро попереджав президента: якщо не протистояти жорстко, вірус може вбити до 2 млн американців. Трамп же у вівторок сказав, що вперше чує про ці записки.

У Франції за останні 24 години у лікарнях від коронавірусу померли найбільше з початку епідемії – 607 людей. Це на дві людини більше, ніж зафіксовано напередодні.

Загальна кількість загиблих в країні перевалила за 10 тисяч – офіційно зареєстровано 10 328 смертей, 82% загиблих – старші 70 років.

Проте генеральний директор з питань охорони здоров’я Жером Саломон вважає, що "на національному рівні, смертність від коронавірусу стабілізувалася".

Для боротьби з коронавірусом штаб-квартира Європейського парламенту у французькому Страсбурзі буде використана як центр тестування та консультування щодо COVID-19.

За добу від коронавірусу загинули 854 людини – найбільше з початку епідемії.

Напередодні, 6 квітня, добова кількість загиблих становила 439 осіб – майже на 200 менше, ніж у попередні два дні.

Інфікований на коронавірус прем'єр-міністр Борис Джонсон провів другу ніч у реанімації. Представник Джонсона розповів, що стан прем'єра "стабільний", і він залишається в "гарному настрої".

У країні продовжують вивчати закономірності поширення та летальності від коронавірусу. Британський центр аудита та досліджень інтенсивної терапії показав, що темношкірі та азіати знаходяться у більшій зоні ризику від Covid-19, ніж білошкірі.

В США так само зараз вивчаються дані, які говорять про те, що летальність від коронавіруса вища серед темношкірих афроамериканців.

В Іспанії після чотирьох днів зниження кількість загиблих за добу знову збільшилася.

Зареєстровано 743 випадки смерті протягом 24 годин. Для порівняння, напередодні від Covid-19 померло 637 хворих.Загальна кількість померлих збільшилася до 13 798.

В Італії епідемія йде на спад: знову знизилася кількість заражень і загиблих

За останні 24 години від коронавірусу в країні померли 604 хворих. Це менше, ніж напередодні – 636 загиблих.

Під загрозою продовжують перебувати італійські медпрацівники. Від коронавірусу вже померло 94 лікаря та 26 медсестер.

Однак найбільша в світі смертність від коронавірусу лякає не всіх жителів країни. На північному сході Італії поліція на 280 євро оштрафувала за порушення карантину літню жінку, яка протягом дня 11 разів сходила в магазин.

Кількість заражень Covid-19 в Туреччині зростає найшвидше в світі, збільшуючись на 3 тисячі випадків на день і досягнувши понад 30 тисяч за чотири тижні від першого підтвердження.

Кількість зареєстрованих смертельних випадків наразі – 649, тобто набагато нижча ніж у країнах, які постраждали найбільше. Президент Реджеп Ердоган, наполягає на тому, що робота в державі має тривати, а "колеса економіки повинні продовжувати обертатися".

Водночас, китайське місто Ухань, де почалася пандемія коронавірусу, після 76 днів ізоляції від світу дозволило жителям покидати його межі.

Тоталітарна Північна Корея – одна з небагатьох держав, які офіційно досі не мають жодного підтвердженого випадку COVID-19. При цьому влада країни запевняє, що тестує громадян на вірус, а більше 500 людей перебувають на карантині.

Член Компартії Китаю і колишній топ-менеджер державної будівельної компанії Жень Чжицян у лютому публічно розкритикував дії влади в боротьбі зі спалахом вірусу і назвав президента країни "клоуном".

Після цього у березні чоловік зник. Виявилось, що він перебуває під слідством за "серйозні порушення дисципліни і закону". Так у Китаї часто називають корупцію та хабарництво.

Лікарі Греції, вдягнені у хірургічне та захисне спорядженні, провели мовчазну демонстрацію біля входу в найбільшу лікарню країни. Вони вимагають від уряду найняти додатковий медперсонал і використовувати більше ресурсів з приватного сектора.

У Ливані спалахнув тюремний бунт. Він стався наступного дня після того, як силовики зупинили спробу втечі, яка, за словами родичів ув'язнених, була пов'язана з побоюваннями поширення коронавируса.

Жандарми у Франції за допомогою дрону фіксували порушення карантину на закритому пляжі. Вони помітили чоловіка з кішкою на 8-метровому повідку, яка, на думку правоохоронців, не виглядала як така, що звикла до подібних прогулянок. За свою прогулянку французу довелося сплатити штраф у 135 євро.

В одному з університетів Японії провели випускну церемонію за допомогою роботів, дистанційно керованих студентами з дому.

Disney почало випускати серію щотижневих коротких анімацій під назвою "Вдома з Олафом", озвучених актором також вдома. Сніговик Олаф – герой відомого мультфільму "Крижане серце".

Starting this week, enjoy an all-new original Disney Animation digital series with everyone’s favorite snowman, Olaf. #AtHomeWithOlaf created at home by Hyrum Osmond. Voiced from home by Josh Gad. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/gFFuHE8mev