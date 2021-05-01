Главные новости пятницы и ночи: домашний арест Антоненко, увольнение Мендель

В деле Шеремета из-под стражи отпустили Антоненко: прокурор впервые был не против, пресс-секретарь Зеленского Мендель уходит с должности — актуальные новости 30 апреля и ночи.

Об Антоненко

Суд отпустил под круглосуточный домашний арест военного музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

О Мендель

Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

По словам советника Ермака Михаила Подоляка, "Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ".

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