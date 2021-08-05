Главные новости среды и ночи: мужчина с гранатой в Кабмине, первое золото Олимпиады
В Кабмин зашел мужчина с гранатой и угрожал ее взорвать, Украина добывает первое золото на Олимпиаде в Токио — актуальные новости 4 августа и ночи.
О мужчине с гранатой
Сегодня утром неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожает ее подорвать.
Позже его задержали. Переговоры со злоумышленником проводил его друг Василий Олексюк, депутат Бучанского горсовета — это помогло задержать правонарушителя.
Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич. Он бывший боец Айдара.
Об Олимпиаде
Нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк получил первую золотую медаль для Украины на Олимпийских Играх в Токио. В финале по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг он одолел венгра Виктора Леринца.
Украинец Парвиз Насибов завоевал серебро по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.
Украинские спортсменки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль в артистическом плавании — это первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта.
22-летняя Ирина Коляденко приобрела бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио.
На Олимпиаде украинка Людмила Лузан завоевала "бронзу" в гребле на байдарках и каноэ.
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