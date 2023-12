День 16. Війна з російськими обстрілами і фейками. ОНЛАЙН

Українська модель Мар'яна, фото з якою на тлі розбомбленого пологового в Маріуполі потрапило у всі світові ЗМІ, народила дівчинку!

Про це повідомила українська журналістка Ольга Токарюк, яка сконтактувала з її рідними.

З Мар'яною та її донькою все в порядку, втім в Маріуполі дуже холодно і не припиняються бомбардування.

З Маріуполя жодного разу ще не вдалось евакуювати людей. Росіяни постійно обстрілюють місто. Там немає ні води, ні світла, ні тепла.

I received an update from a relative of Marianna - a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ