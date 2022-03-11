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День 16. Війна з російськими обстрілами і фейками. ОНЛАЙН

"Українська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 04:00
Фото: Міністерство оборони

Пішов уже третій тиждень повномасштабної війни з Росією. Окупанти продовжують спроби підступитись до Києва, з новою силою атакують мирних мешканців у Харкові і Маріуполі.

Другий фронт Кремля – пропагандистський. На ньому зва два тижні з'явилось вже чимало вигадок про "біолабораторії" чи "бойові наркотики" українців.

На третьому фронтів – економічному – Росія щодня несе чималі втрати, адже все більше компаній залишають її ринок, а держави готують нові санкції.

"Українська правда" стежить за подіями 16-го дня війни в режимі реального часу.

Хроніку першого і попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. ОНЛАЙН15 день війни. Росія бомбить пологові та зриває евакуацію, Україна все ще просить закрити небо. ОНЛАЙН

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19:09

💪У військоматах "хвиля" охочих стати на захист України. У Міноборони просять потерпіти. 

18:38

Чернігів на порозі гуманітарної катастрофи – місто залишилося без світла, води, газо- та теплопостачання. Через постійний обстріли російських бойовиків поховати померлих на міському кладовищі немає можливості.

Про це пише Людмила Денісова – уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

18:28

Відеопідтверження викрадення мера Мелітополя Івана Федорова

18:21

💪Українські бійці ліквідували російського генерал-майора Андрія Колеснікова

 
17:58

Білорусь готується здійснити вторгнення до України до 21:00 11 березня. Такі дані є в українських військових та держслужбовців.

17:49

🏠Міністерство цифрової інформації зібрало перелік ресурсів, що допоможуть знайти житло в Україні та світі під час війни.

17:38

Евакуйованих людей з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки привезли на автобусах до Запоріжжя.

17:12

"Не дайте втягнути себе в війну, вона вам непотрібна", – Арестович до білорусів.

17:02

⚡ Мера Мелітополя Івана Федорова викрали окупанти. Така інформація є в Офісі президента.

16:56

Розвідка дізналася ще 700 імен морських піхотинців РФ, які вбивають українців. Повний перелік імен є на сайті Міноборони.

16:31

За даними українських Повітряних сил і Держприкордонслужби:

11 березня 14.30 російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими населеними пунктами. Після цьго вони нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані у Білорусі.

16:23

⚡⚡⚡ Росіяни починають атакувати Білорусь на кордоні з Україною!

16:05

"За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій.

Згідно з їхнім злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону", – міністр оборони Олексій Резніков.

16:01

"Якби нас не збили, ми би продовжували виконувати бойові задачі, ми військові люди", – Російський льотчик Сергій Криштоп на пресконференції в Києві.

Його колега, Олексій Головенський підтвердив, що має родичів в Україні, в тому числі, в Харкові, який потерпає від бомбардувань окупантів.

15:59

Санкції в дії. Російські банки різко збільшили видачу карток китайської платіжної системи.

15:54

💰 Канада ввела санкції проти п'яти росіян. У списку – мільярдер Роман Абрамович. Крім того, 32 російським компаніям і державним установам забороняють отримувати оборонне обладнання з Канади.

15:45

Що розповіли полонені російські льотчики на пресконференції? Основні тези.

Сергій Криштоп, заступник командира бомбардувального полку

  • У січні 2022 року командир полку повідомив льотчикам, що вони братимуть участь у війні в Україні. Армія почала готуватись до наступу під видом спільних навчань з Білоруссю.
  • 23 лютого прйшло бойове розпорядження про нанесення удару по Україні. І командири віддали накази наносити удари, починаючи з 24 лютого.
  • Свої перші удари Криштоп наніс біля Балаклеї, Ізюма. Під час третього удару, на початку березня, він нібито зрозумів, що метою є не військові об'єкти, а житлові будинки і мирні люди. Але злочинний наказ все одно виконав. Після цього був збитий українськими захисниками і взятий в полон.
  • По мирних об'єктах Харкова скидали авіаційні фугасні бомби, які вільно падають (тобто некеровані), калібром 250-500 кг, із радіусом ураження 60 метрів. Російська армія має можливості використовувати наведення на ціль, однак поки командування наказувало використовувати лише некеровані бомби.

Олексій Головенський, майор полку, що базується в Криму:

  • Дізнався про наказ про наступ також 23 лютого. Уже 24 лютого його полк був у повній бойовій готовий і приступив до вильотів.
  • З 24 лютого по 5 березня Головенський виконав 7 вильотів, метою яких була розвідка.
  • Авіація з Криму постійно "прикривала" сухопутні війська РФ, які наступали на Україну. Також Головенському повідомили, що окупанти планують висаджуватись з кораблів, щоб він забезпечив їхню підтримку.
  • Керівництво казало російським бійцям, що Україна слабка і має застаріле озброєння, і тому військові можуть спокійно літати і нічого не боятись.
  • "Мене моє керівництво відправило просто як приманку на 100% смерть".

Олексій Козлов, капітан, також виходець з військ у Криму:

  • 23 лютого отримав наказ про вторгення в Україну. З 24 лютого по 5 березня виконав 5 вильотів на Україну, займався виявленням і коригування знищення української зброї, прикриття військ і дасанту, який так і не висадився.
  • 5 березня полетів виявляти під Миколаєвом. Тоді його збили українські захисники.
  • Командування не проінформувала його ПВО під Миколаєвом, а отже, посилало на вірну смерть.
 
15:15

⚡ У Києві почалась пресконференція полонених льотчиків російської армії.

 
14:57

Цитати зі звернення Зеленського:

  • "Емоції грають з людьми погану гру. Коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше. Що окупанти впадуть швидше. Але... Ще потрібен час. Ще потрібне терпіння. Наша мудрість. І енергія. Уміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги."
  • "Вот так российские войска относятся к русскоязычным людям, про "защиту" которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот ещё сирийские наёмники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит и какую партию поддерживал.
    Наёмники, которые просто едут убивать на чужой – во всех смыслах этого слова – чужой земле."
  • "Гуманітарна катастрофа – два слова, які стали повноцінним синонимом інших двох слів. Синонимом Російської Федерації."
  • "Якщо ЦЕ продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії НЕ достатньо. Я очікую вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів... Євросоюз має зробити більше. Для України. І для себе."
  • "Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили питання. Логічне. Зважаючи на весну. Що з посівною? Як її починати – і особливо у тих районах, які тимчасово окуповані?
    Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя."

14:48

14:34

Якими можуть бути найближчі плани ворога? Відповідає міський голова Одеси Геннадій Труханов, голова Миколаївської адміністрації Віталій Кім і військова розвідка:

  • Російські окупанти змінили плани нападу на Одесу з моря та можуть оточити місто силами з Миколаївщини та Придністров’я. 

Захисники мають час для підготовки завдяки героїчним зусиллям з опору на Миколаївщині. Місцева влада запевняє, що формує стратегічні запаси продуктів харчування з тривалим строком придатності та медичні препарати в разі взяття міста в облогу.

  • Загарбники хочуть провести ротацію військ під Миколавом 17 березня, щоб приховати свою поразку.

Для цього в Росії почали поширювати меседж, що "матері просять забрати призовників". Місцева влада каже, що загарбники "не встигнуть", і пропонує здаватись.

  • Росіяни планують провести теракт в "зоні відчуження" в Чорнобилі, щоби звинуватити Україну.

На контрольованій російськими військами ЧАЕС можуть створити техногенну катастрофу, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну.

14:11

Про що поговорили Путін з Лукашенком між собою? Основні тези.

!! Обережно, пропаганда. Обидва диктатори існують у власному світі !!

📌 "Не ми на них напали. Не ми розв'язали цю війну. У нас совість чиста", – Лукашенко.

Стріляти почала Україна, ще "за два дні". І нібито планувала напасти на Донбас і Білорусь. За 6 годин до операції по позиціях ЗСУ нанесли (хто – невідомо) "превентивний удар", а якби цього не було, Україна атакувала би війська Лукашенка, що були на навчаннях. Тому "добре, що почали".

Лукашенко: "Тому не треба виправдовуватись ні перед ким."

Путін: "Ми не виправдовуємось."

Лукашенко: "Ні, Ви – да. Я бачу, як наші, ваші деякі ведуть себе."

📌 У самопроголошеного президента Білорусі хороший рівень підтримки і він веде "діалог з людьми".

📌 Ситуації в обидвох держави розвиваються на краще і стають стабільнішими попри "санкції там і так далі". Але треба ще домовитись і вибудувати "спільну економічну політику".

📌 Санкції – це спроби обмежети розвиток Росії і Білорусі, які "робились завжди", щоправда, зараз – у більшому масштабі. Санкції – незаконні, нелегітимні і взагалі "свинство" (цитата Лукашенка). Але диктатори до цього вже звикли. СРСР завжди жив із санкціями і "колосально розвивався". 

"Я впевнений, що ми пройдемо через ці труднощі і навпаки надбаємо більше компетенцій, більше можливостей відчувати себе незалежними, самостійними. Зрештою, піде на пользу, як це було у попередні роки", – Путін.

"Сьогодні санкції для нас – це час можливостей. Я людина радянська, Ви із радянського періоду. Ми завжди тоді були під санкціями і нормально жили і розвивались... Обійдемся без них. У нас усе є для того, щоб нормально жити і працювати", – Лукашенко.

📌 Путін бачить "певні позитивні зрушення" у перемовинах з Україною. Принаймні, так йому "доповіли".

14:04

Джерело особливої небезпеки й усіх проблем Росії знайдене! Тепер навіть Facebook – екстреміст.

 
13:36

⚡ Почалась зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Два диктатори Європи говорять про санкції проти своїх держав, "агресивність" України і "допомогу" одне одному.

 
13:26

Українські території, які зазнали наступу окупантів, потерпають від проблем із комунікаціями. І це стосується не лише тимчасово окупованих міст і селищ. У Сумській області без світла залишаються понад півмільйона абонентів. В області також проблеми з газопостачанням. У Харкові через обстріл близько 350 будинків залишилися без опалення.

За даними ДСНС станом на 9 березня, повністю або частково знеструмлено 806 населених пунктів.

Центр громадського здоров’я підготував пам'ятку, як зберегти їжу безпечною до вживання, якщо через перебої з електроенергією не працює холодильник. 

  • Підготуйтеся завчасно – заморозьте контейнери з водою або портативні охолоджувальні елементи для холодильника. 
  • Тримайте дверцята холодильника та морозильної камери зачиненими. 
  • Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. 
  • Через 4 години без електрики в холодильнику (якщо не маєте додаткового охолодження), треба позбутися продуктів, які швидко псуються. 
  • Можна безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С або нижче.

Повністю читайте тут.

13:18

🤜🤛 "Завдяки небайдужим жителям Роменщини поблизу одного із сіл, в полі була помічена група підозрілих осіб у військовій формі. Як пояснили нападники, вони йшли по карті на кордон."

 

У той час, коли російська пропаганда все ще намагається стверджувати, що їхні війська прийшли "рятувати мирних", мирні українці теж чинять опір росіянам.

13:06

Вже і в Кремлі допускають прямі перемовини Путіна із Зеленським.

"Ніхто не виключає зустрічі Путіна та Зеленського, концептуально вона можлива, але спочатку переговорники мають виконати свою частину роботи," прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

13:00

Зведення з фронту:

  • У Чернігові російські окупанти розбомбили стадіон імені Гагаріна і бібліотеку – пам'ятку історії місцевого значення.

  • Вночі росіяни обстріляли житлові будинки хутора на Сумщині. Загинуло двоє місцевих мирних мешканців.

  • На Харківщині окупаційні війська обстріляли психоневрологічний інтернат, у якому перебувало 330 людей.

  • За даними Генштабу, армія Росії нарощує системи протиповітряної оборони на Донецькому та Таврійському напрямках.

  • На Волині залишається загроза диверсій на об’єктах військової та цивільної інфраструктури. 

  • Противник утримує в оточенні Суми та частково здійснює блокування Харкова з півночі. Не полишає спроб захопити Маріуполь та Сєвєродонецьк, успіху не має.
12:44

Російська влада відбирає у своїх військових телефони і забороняє їм користуватись соцмережами, щоб приховати злочини. Але є одне але – соцмережі родичів.

Журналісти встановили деяких російських окупантів через TikTok їхніх родичів. Дружини і дівчини російських військових знімають сльозливі відео про своїх армійців, які пішли загарбниками в Україну, показують їхні повідомлення про втрати тощо. 

12:07

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливлюк розповів, чому вирішив долучитися до територіальної оборони Києва та чим займається його підрозділ⬇

Відео оприлюднив ютуб-канал "Український свідок", заснований відомим українським волонтером Віталієм Дейнегою. Канал щодня публікує відео очевидців, яким вдалося зафіксувати воєнні злочини Росії.  

11:55

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія продовжує досягати "обмеженого прогресу" у просуванні до Києва, але може готуватися до нової атаки на столицю найближчими днями.

Тим часом американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, що, демонструють перегрупування російських сил на північно-західних околицях Києва.

Клона, яку раніше бачили в районі гостомельського аеропорту, розподілилася по місцевості і перегрупувалась, що може свідчити про підготовку до нової спроби просування у напрямку столиці. 

11:36

Українська модель Мар'яна, фото з якою на тлі розбомбленого пологового в Маріуполі потрапило у всі світові ЗМІ, народила дівчинку!

Про це повідомила українська журналістка Ольга Токарюк, яка сконтактувала з її рідними.

З Мар'яною та її донькою все в порядку, втім в Маріуполі дуже холодно і не припиняються бомбардування.

З Маріуполя жодного разу ще не вдалось евакуювати людей. Росіяни постійно обстрілюють місто. Там немає ні води, ні світла, ні тепла.

11:24

Володимир Путін наказав міністру оборони Росії Сергій Шойгу допомогти "дістатися в зону бойових дій" 16 тисячам "добровольців", які хочуть приїхати на тимчасово окупований Донбас.

Вони нібито хочуть взяти участь у "визвольному русі".

11:13

Сили спротиву звільнили 5 населених пунктів на Чернігівщині🇺🇦

10:57

"Щасливого польоту!"

Росія зняла пандемічні обмеження на польоти в Азербайджан, Вірменію, Казахстан, Киргизію, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Іран.

 
10:26

На 16 день війни на західному кордоні України трохи зменшились черги.

10:02

Загальні бойові втрати противника на ранок 16 дня війни – дані Генштабу ЗСУ

  • особового складу – понад 12 тисяч 
  • танків ‒ 353 
  • ББМ ‒ 1165  
  • артилерійських систем – 125 
  • РСЗВ – 58  
  • засоби ППО – 31  
  • літаків – 57  
  • гелікоптерів – 83  
  • автомобільної техніки – 558 
  • кораблі/катери – 3 
  • цистерн з ПММ – 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
09:52

11 березня в Україні запрацюють 12 гуманітарних коридорів, – міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

  • Маріуполь – Запоріжжя (Запоріжжя – Портовське – Мангуш – в обхід Нікольське – Республіка – Розівка –Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя) з обов’язковими розмінуванням по всьому маршруту
  • Пологи – Запоріжжя (Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя)
  • Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ)
  • Енергодар – Запоріжжя (Енергодар – Дніпрорудне – Василівка – Запоріжжя)  
  • Ізюм – Лозова (Ізюм – Мала Комишуваха – Барвінкове – Близнюки – Лозова)
  • Буча – Київ (Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Шпитьки – Білгородка – Київ)
  • Гостомель – Київ (Гостомель – Буча – Михайлівка-Рубежівка ­­– Шпитьки – Петрушки – Білгородка – Київ)
  • Козаровичі – Київ (Козаровичі – Лютеж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ)
  • Микуличі – Київ (Микуличі – Немішаєво – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білгородка – Київ)
  • Анріївка – Житомир (Андріївка – Липівка – Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир)
  • Макарів – Житомир (Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир)
  • Бородянка – Житомир (Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир).

09:26

"Тільки мені не так, як у всіх, будь-ласка", – у всіх тату-салонах країни після перемоги.

09:23

"Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва Росії.

08:57

Ситуація в регіонах станом на 8 ранку 11 березня – інформація від голів ОДА:

Київщина: бої в Ірпіні, Макарові, в районі Бородянки. Обстріл Білогородськоі громади, Бучанськоі громади, ракетний обстріл Баришівки Броварського району, влучання в житлові дома багатоповерхові та житловий сектор. Область готується до проведення евакуації населення з найбільш небезпечних населених пунктів

Чернігівщина: вночі двічі російська авіація бомбила Чернігів. Крім руйнувань житлового сектора, пошкоджено водогін великого діаметру. У місто припинено постачання води. Частина міста без опалення, більше половини – без світла. Комунальні служби постійно ремонтують мережі.

Ніжин обстріляли з "Ураганів" – 2 загиблих і 8 поранених. Оборонні бої біля Чернігова, за добу кілька успішних контратак ЗСУ у київському напрямі.

Сумщина: вночі знову бомбили Лебедин – це відбувається щоночі, російські ворожі літаки скидають бомби на житлові квартали і об'єкти критичної інфраструктури.

Житомирщина: ввечері та вночі були три повітряні тривоги, інформації про руйнування та втрати наразі немає.

Дніпропетровщина: по місту нанесли три авіаудари, попередньо одна людина загинула.

Харківщина: вночі окупанти влучили в електропідстанцію в П‘ятихатках у Харкові, винника пожежа і в гуртожитку поряд. По області – тривають бої з російськими військовими в окремих напрямках.

Запорізька область: ситуація контрольована, радіаційний фон в межах норми.

Волинь: о 05.45 на аеродромі поблизу Луцька прозвучали вибухи, наразі ліквідовується пожежа. Попередньо, це були ракетні удари, так само попередньо є жервти.

Кіровоградщина, Рівненщина, Вінничина, Закарпаття, Хмельниччина, Тернопільщина, Черкащина, Полтавщина, Миколаївщина, Одещина: спокійно.

Херсонщина: під ранок були тяжкі вибухи.

Івано-Франківщина: зранку було три авіаудари по місту.

Луганщина: тривають артобстріли Сєвєродонецька та Рубіжного із застосуванням систем залпового вогню.

У Сєвєродонецьку багато загорянь у житлових будинках, у Рубіжному пожежа у будинку для людей похилого віку, пошкодження газоводу, до Лисичанська та Гірського, де тривалий час відсутнє водопостачання, налагоджено підвезення технічної води.

Донеччина:

Краматорськ – тихо, на Світлодарській дузі росіяни пошкодила газогін високого тиску. Маріуполь в облозі. Наш. Місто залишається в важкій ситуації. 

08:37

🇺🇦 У Ризі ділянку вулиці, на якій розташоване російське посольство, перейменували на вулицю Незалежності України (Ukrainas neatkarības iela).

08:28

Нардеп Федір Веніславський заявив, що в лавах російських військових є "загороджувальні загони", які не дають відступати солдатам.

Це кадирівці, які стоять на київському напрямку – Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча. Вони намагаються стримувати вогнем російських військових, які уникають бойових зіткнень з українськими Збройними силами.

🤨 Загороджувальні загони використовувались за часів Йосипа Сталіна й Адольфа Гітлера.

08:00

World, wake up! 

Український електронний музикант Богдан Конаков вдав труп на вокзалі Лондона, щоб привернути увагу до вбивств українських цивільних військами окупаційних сил РФ. 

07:05

Росія обстрілює нові обласні центри – Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ

⚡Три авіаудари у Дніпрі – біля дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку. Росіяни влучили в взуттєву фабрику, вона загорілася. Попередньо 1 особа загинула.

⚡У Луцьку – вибухи. За попередньою інформацією, обстрілюють аеродром.

⚡ В Івано-Франківську вибухи в районі аеропорту.

 Наслідки авіаудару у Дніпрі
06:52

Зведення від Генштабу

🔻На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійськи меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.

🔻На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" у тимчасово зайнятих населених пунктах.

🔻Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.

🔻В окремих населених пунктах противник, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здіснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.

🔻За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби.



06:35

📽У київському метро, яке зараз слугує укриттям, показують українське кіно та анімаційні стрічки для дітей

 
06:22

⚡Американський Сенат схвалив виділення 13,6 млрд доларів допомоги Україні. Близько половини цієї суми спрямовано на озброєння та оснащення України.

05:27

⚡Саміт ЄС ухвалив неоднозначне рішення з підтримкою європерспективи України. Є низка позитивних зсувів у порівнянні з попередніми формулюваннями, однак у рішенні немає посилань на статтю 49 Договору ЄС щодо процедури приєднання, а також немає ані позитивних, ані негативних  згадок про "пришвидшену процедуру", вступу якої прагнула Україні.

Проте президент Литви написав у twitter, що саміт підтримав євроінтеграцію України: "Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС".

 
05:15

Доброго ранку😎

  • Нафтокомпанія Shell списала 400 мільйонів доларів російських активів. 
  • Найбільша італійська нафтогазова компанія Eni призупинила нові закупівлі нафти у Росії.
  • Інверстбанк Goldman Sachs та найбільший банк США JPMorgan виходить з Росії. 
  • Перекази Western Union не працюватимуть у Росії та Білорусі.
  • Росіяни більше не зможуть зареєструватися в Google Cloud. Google Play призупиняє платежів з РФ – російські користувачі не зможуть купувати нові програми або продовжувати передплату на вже придбані.
  • Carlsberg припиняє виробництво і продаж пива в РФ.
  • Burger King призупиняє підтримку мережі ресторанів.
  • Велика гірничодобувна компанія Rio Tinto розриває зв'язки з російським бізнесом.
  • Естонія припиняє видачу туристичних віз громадянам РФ.
  • Турецька віакомпанія Pegasus Airlines скасовує рейси до Росії мінімум до 27 березня.
  • Інтерпол вводить обмеження у співпраці з РФ.
  • Hugo Boss закрив магазини в РФ.
  • Мережа повсякденного одягу UNIQLO зупиняє роботу в РФ.

04:40

🇺🇦 Британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю Шерлока Голмса у однойменному серіалі, під час церемонії нагородження Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі вийшов на сцену з прапором України.

Між іншим, прадід Камбербетча народився у Бердянську, який наразі тимчасово окупований.

 

Теми: війна
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