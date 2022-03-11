День 16. Війна з російськими обстрілами і фейками. ОНЛАЙН

14:11

Про що поговорили Путін з Лукашенком між собою? Основні тези.

!! Обережно, пропаганда. Обидва диктатори існують у власному світі !!

📌 "Не ми на них напали. Не ми розв'язали цю війну. У нас совість чиста", – Лукашенко.

Стріляти почала Україна, ще "за два дні". І нібито планувала напасти на Донбас і Білорусь. За 6 годин до операції по позиціях ЗСУ нанесли (хто – невідомо) "превентивний удар", а якби цього не було, Україна атакувала би війська Лукашенка, що були на навчаннях. Тому "добре, що почали".

Лукашенко: "Тому не треба виправдовуватись ні перед ким."

Путін: "Ми не виправдовуємось."

Лукашенко: "Ні, Ви – да. Я бачу, як наші, ваші деякі ведуть себе."

📌 У самопроголошеного президента Білорусі хороший рівень підтримки і він веде "діалог з людьми".

📌 Ситуації в обидвох держави розвиваються на краще і стають стабільнішими попри "санкції там і так далі". Але треба ще домовитись і вибудувати "спільну економічну політику".

📌 Санкції – це спроби обмежети розвиток Росії і Білорусі, які "робились завжди", щоправда, зараз – у більшому масштабі. Санкції – незаконні, нелегітимні і взагалі "свинство" (цитата Лукашенка). Але диктатори до цього вже звикли. СРСР завжди жив із санкціями і "колосально розвивався".

"Я впевнений, що ми пройдемо через ці труднощі і навпаки надбаємо більше компетенцій, більше можливостей відчувати себе незалежними, самостійними. Зрештою, піде на пользу, як це було у попередні роки", – Путін.

"Сьогодні санкції для нас – це час можливостей. Я людина радянська, Ви із радянського періоду. Ми завжди тоді були під санкціями і нормально жили і розвивались... Обійдемся без них. У нас усе є для того, щоб нормально жити і працювати", – Лукашенко.

📌 Путін бачить "певні позитивні зрушення" у перемовинах з Україною. Принаймні, так йому "доповіли".