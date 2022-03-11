День 16. Війна з російськими обстрілами і фейками. ОНЛАЙН
Пішов уже третій тиждень повномасштабної війни з Росією. Окупанти продовжують спроби підступитись до Києва, з новою силою атакують мирних мешканців у Харкові і Маріуполі.
Другий фронт Кремля – пропагандистський. На ньому зва два тижні з'явилось вже чимало вигадок про "біолабораторії" чи "бойові наркотики" українців.
На третьому фронтів – економічному – Росія щодня несе чималі втрати, адже все більше компаній залишають її ринок, а держави готують нові санкції.
"Українська правда" стежить за подіями 16-го дня війни в режимі реального часу.
Хроніку першого і попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. ОНЛАЙН; 15 день війни. Росія бомбить пологові та зриває евакуацію, Україна все ще просить закрити небо. ОНЛАЙН
💪У військоматах "хвиля" охочих стати на захист України. У Міноборони просять потерпіти.
Чернігів на порозі гуманітарної катастрофи – місто залишилося без світла, води, газо- та теплопостачання. Через постійний обстріли російських бойовиків поховати померлих на міському кладовищі немає можливості.
Про це пише Людмила Денісова – уповноважена Верховної Ради України з прав людини.
Відеопідтверження викрадення мера Мелітополя Івана Федорова
‼️МЕЛІТОПОЛЬ 🇺🇦— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 11, 2022
Відео підтвердження викрадення окупантами мера міста Мелітополь. pic.twitter.com/hTG8r0S8Hg
💪Українські бійці ліквідували російського генерал-майора Андрія Колеснікова
⚡Білорусь готується здійснити вторгнення до України до 21:00 11 березня. Такі дані є в українських військових та держслужбовців.
🏠Міністерство цифрової інформації зібрало перелік ресурсів, що допоможуть знайти житло в Україні та світі під час війни.
Евакуйованих людей з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки привезли на автобусах до Запоріжжя.
"Не дайте втягнути себе в війну, вона вам непотрібна", – Арестович до білорусів.
⚡ Мера Мелітополя Івана Федорова викрали окупанти. Така інформація є в Офісі президента.
Розвідка дізналася ще 700 імен морських піхотинців РФ, які вбивають українців. Повний перелік імен є на сайті Міноборони.
За даними українських Повітряних сил і Держприкордонслужби:
11 березня 14.30 російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими населеними пунктами. Після цьго вони нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані у Білорусі.
⚡⚡⚡ Росіяни починають атакувати Білорусь на кордоні з Україною!
"За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій.
Згідно з їхнім злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону", – міністр оборони Олексій Резніков.
"Якби нас не збили, ми би продовжували виконувати бойові задачі, ми військові люди", – Російський льотчик Сергій Криштоп на пресконференції в Києві.
Його колега, Олексій Головенський підтвердив, що має родичів в Україні, в тому числі, в Харкові, який потерпає від бомбардувань окупантів.
Санкції в дії. Російські банки різко збільшили видачу карток китайської платіжної системи.
💰 Канада ввела санкції проти п'яти росіян. У списку – мільярдер Роман Абрамович. Крім того, 32 російським компаніям і державним установам забороняють отримувати оборонне обладнання з Канади.
Що розповіли полонені російські льотчики на пресконференції? Основні тези.
Сергій Криштоп, заступник командира бомбардувального полку
- У січні 2022 року командир полку повідомив льотчикам, що вони братимуть участь у війні в Україні. Армія почала готуватись до наступу під видом спільних навчань з Білоруссю.
- 23 лютого прйшло бойове розпорядження про нанесення удару по Україні. І командири віддали накази наносити удари, починаючи з 24 лютого.
- Свої перші удари Криштоп наніс біля Балаклеї, Ізюма. Під час третього удару, на початку березня, він нібито зрозумів, що метою є не військові об'єкти, а житлові будинки і мирні люди. Але злочинний наказ все одно виконав. Після цього був збитий українськими захисниками і взятий в полон.
- По мирних об'єктах Харкова скидали авіаційні фугасні бомби, які вільно падають (тобто некеровані), калібром 250-500 кг, із радіусом ураження 60 метрів. Російська армія має можливості використовувати наведення на ціль, однак поки командування наказувало використовувати лише некеровані бомби.
Олексій Головенський, майор полку, що базується в Криму:
- Дізнався про наказ про наступ також 23 лютого. Уже 24 лютого його полк був у повній бойовій готовий і приступив до вильотів.
- З 24 лютого по 5 березня Головенський виконав 7 вильотів, метою яких була розвідка.
- Авіація з Криму постійно "прикривала" сухопутні війська РФ, які наступали на Україну. Також Головенському повідомили, що окупанти планують висаджуватись з кораблів, щоб він забезпечив їхню підтримку.
- Керівництво казало російським бійцям, що Україна слабка і має застаріле озброєння, і тому військові можуть спокійно літати і нічого не боятись.
- "Мене моє керівництво відправило просто як приманку на 100% смерть".
Олексій Козлов, капітан, також виходець з військ у Криму:
- 23 лютого отримав наказ про вторгення в Україну. З 24 лютого по 5 березня виконав 5 вильотів на Україну, займався виявленням і коригування знищення української зброї, прикриття військ і дасанту, який так і не висадився.
- 5 березня полетів виявляти під Миколаєвом. Тоді його збили українські захисники.
- Командування не проінформувала його ПВО під Миколаєвом, а отже, посилало на вірну смерть.
⚡ У Києві почалась пресконференція полонених льотчиків російської армії.
Цитати зі звернення Зеленського:
- "Емоції грають з людьми погану гру. Коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше. Що окупанти впадуть швидше. Але... Ще потрібен час. Ще потрібне терпіння. Наша мудрість. І енергія. Уміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги."
- "Вот так российские войска относятся к русскоязычным людям, про "защиту" которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот ещё сирийские наёмники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит и какую партию поддерживал.
Наёмники, которые просто едут убивать на чужой – во всех смыслах этого слова – чужой земле."
- "Гуманітарна катастрофа – два слова, які стали повноцінним синонимом інших двох слів. Синонимом Російської Федерації."
- "Якщо ЦЕ продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії НЕ достатньо. Я очікую вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів... Євросоюз має зробити більше. Для України. І для себе."
- "Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили питання. Логічне. Зважаючи на весну. Що з посівною? Як її починати – і особливо у тих районах, які тимчасово окуповані?
Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя."
🤬 Гуманітарні коридори з Ізюма до Лозової та з Бородянки до Києва не запрацювали — автобуси для евакуації та вантажі з гуманітарною допомогою не змогли доїхати до міст через обстріли російських військових. В Ізюмі тривають бої, повідомив начальник відділу міськради Стрельник.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 11, 2022
Якими можуть бути найближчі плани ворога? Відповідає міський голова Одеси Геннадій Труханов, голова Миколаївської адміністрації Віталій Кім і військова розвідка:
- Російські окупанти змінили плани нападу на Одесу з моря та можуть оточити місто силами з Миколаївщини та Придністров’я.
Захисники мають час для підготовки завдяки героїчним зусиллям з опору на Миколаївщині. Місцева влада запевняє, що формує стратегічні запаси продуктів харчування з тривалим строком придатності та медичні препарати в разі взяття міста в облогу.
- Загарбники хочуть провести ротацію військ під Миколавом 17 березня, щоб приховати свою поразку.
Для цього в Росії почали поширювати меседж, що "матері просять забрати призовників". Місцева влада каже, що загарбники "не встигнуть", і пропонує здаватись.
- Росіяни планують провести теракт в "зоні відчуження" в Чорнобилі, щоби звинуватити Україну.
На контрольованій російськими військами ЧАЕС можуть створити техногенну катастрофу, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну.
Про що поговорили Путін з Лукашенком між собою? Основні тези.
!! Обережно, пропаганда. Обидва диктатори існують у власному світі !!
📌 "Не ми на них напали. Не ми розв'язали цю війну. У нас совість чиста", – Лукашенко.
Стріляти почала Україна, ще "за два дні". І нібито планувала напасти на Донбас і Білорусь. За 6 годин до операції по позиціях ЗСУ нанесли (хто – невідомо) "превентивний удар", а якби цього не було, Україна атакувала би війська Лукашенка, що були на навчаннях. Тому "добре, що почали".
Лукашенко: "Тому не треба виправдовуватись ні перед ким."
Путін: "Ми не виправдовуємось."
Лукашенко: "Ні, Ви – да. Я бачу, як наші, ваші деякі ведуть себе."
📌 У самопроголошеного президента Білорусі хороший рівень підтримки і він веде "діалог з людьми".
📌 Ситуації в обидвох держави розвиваються на краще і стають стабільнішими попри "санкції там і так далі". Але треба ще домовитись і вибудувати "спільну економічну політику".
📌 Санкції – це спроби обмежети розвиток Росії і Білорусі, які "робились завжди", щоправда, зараз – у більшому масштабі. Санкції – незаконні, нелегітимні і взагалі "свинство" (цитата Лукашенка). Але диктатори до цього вже звикли. СРСР завжди жив із санкціями і "колосально розвивався".
"Я впевнений, що ми пройдемо через ці труднощі і навпаки надбаємо більше компетенцій, більше можливостей відчувати себе незалежними, самостійними. Зрештою, піде на пользу, як це було у попередні роки", – Путін.
"Сьогодні санкції для нас – це час можливостей. Я людина радянська, Ви із радянського періоду. Ми завжди тоді були під санкціями і нормально жили і розвивались... Обійдемся без них. У нас усе є для того, щоб нормально жити і працювати", – Лукашенко.
📌 Путін бачить "певні позитивні зрушення" у перемовинах з Україною. Принаймні, так йому "доповіли".
Джерело особливої небезпеки й усіх проблем Росії знайдене! Тепер навіть Facebook – екстреміст.
⚡ Почалась зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Два диктатори Європи говорять про санкції проти своїх держав, "агресивність" України і "допомогу" одне одному.
Українські території, які зазнали наступу окупантів, потерпають від проблем із комунікаціями. І це стосується не лише тимчасово окупованих міст і селищ. У Сумській області без світла залишаються понад півмільйона абонентів. В області також проблеми з газопостачанням. У Харкові через обстріл близько 350 будинків залишилися без опалення.
За даними ДСНС станом на 9 березня, повністю або частково знеструмлено 806 населених пунктів.
Центр громадського здоров’я підготував пам'ятку, як зберегти їжу безпечною до вживання, якщо через перебої з електроенергією не працює холодильник.
- Підготуйтеся завчасно – заморозьте контейнери з водою або портативні охолоджувальні елементи для холодильника.
- Тримайте дверцята холодильника та морозильної камери зачиненими.
- Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її.
- Через 4 години без електрики в холодильнику (якщо не маєте додаткового охолодження), треба позбутися продуктів, які швидко псуються.
- Можна безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С або нижче.
Повністю читайте тут.
🤜🤛 "Завдяки небайдужим жителям Роменщини поблизу одного із сіл, в полі була помічена група підозрілих осіб у військовій формі. Як пояснили нападники, вони йшли по карті на кордон."
У той час, коли російська пропаганда все ще намагається стверджувати, що їхні війська прийшли "рятувати мирних", мирні українці теж чинять опір росіянам.
Вже і в Кремлі допускають прямі перемовини Путіна із Зеленським.
"Ніхто не виключає зустрічі Путіна та Зеленського, концептуально вона можлива, але спочатку переговорники мають виконати свою частину роботи," – прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Зведення з фронту:
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У Чернігові російські окупанти розбомбили стадіон імені Гагаріна і бібліотеку – пам'ятку історії місцевого значення.
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Вночі росіяни обстріляли житлові будинки хутора на Сумщині. Загинуло двоє місцевих мирних мешканців.
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На Харківщині окупаційні війська обстріляли психоневрологічний інтернат, у якому перебувало 330 людей.
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За даними Генштабу, армія Росії нарощує системи протиповітряної оборони на Донецькому та Таврійському напрямках.
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На Волині залишається загроза диверсій на об’єктах військової та цивільної інфраструктури.
- Противник утримує в оточенні Суми та частково здійснює блокування Харкова з півночі. Не полишає спроб захопити Маріуполь та Сєвєродонецьк, успіху не має.
Російська влада відбирає у своїх військових телефони і забороняє їм користуватись соцмережами, щоб приховати злочини. Але є одне але – соцмережі родичів.
Журналісти встановили деяких російських окупантів через TikTok їхніх родичів. Дружини і дівчини російських військових знімають сльозливі відео про своїх армійців, які пішли загарбниками в Україну, показують їхні повідомлення про втрати тощо.
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливлюк розповів, чому вирішив долучитися до територіальної оборони Києва та чим займається його підрозділ⬇
Відео оприлюднив ютуб-канал "Український свідок", заснований відомим українським волонтером Віталієм Дейнегою. Канал щодня публікує відео очевидців, яким вдалося зафіксувати воєнні злочини Росії.
Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія продовжує досягати "обмеженого прогресу" у просуванні до Києва, але може готуватися до нової атаки на столицю найближчими днями.
Тим часом американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, що, демонструють перегрупування російських сил на північно-західних околицях Києва.
Клона, яку раніше бачили в районі гостомельського аеропорту, розподілилася по місцевості і перегрупувалась, що може свідчити про підготовку до нової спроби просування у напрямку столиці.
Українська модель Мар'яна, фото з якою на тлі розбомбленого пологового в Маріуполі потрапило у всі світові ЗМІ, народила дівчинку!
Про це повідомила українська журналістка Ольга Токарюк, яка сконтактувала з її рідними.
З Мар'яною та її донькою все в порядку, втім в Маріуполі дуже холодно і не припиняються бомбардування.
З Маріуполя жодного разу ще не вдалось евакуювати людей. Росіяни постійно обстрілюють місто. Там немає ні води, ні світла, ні тепла.
I received an update from a relative of Marianna - a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022
Володимир Путін наказав міністру оборони Росії Сергій Шойгу допомогти "дістатися в зону бойових дій" 16 тисячам "добровольців", які хочуть приїхати на тимчасово окупований Донбас.
Вони нібито хочуть взяти участь у "визвольному русі".
Сили спротиву звільнили 5 населених пунктів на Чернігівщині🇺🇦
"Щасливого польоту!"
Росія зняла пандемічні обмеження на польоти в Азербайджан, Вірменію, Казахстан, Киргизію, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Іран.
На 16 день війни на західному кордоні України трохи зменшились черги.
Загальні бойові втрати противника на ранок 16 дня війни – дані Генштабу ЗСУ:
- особового складу – понад 12 тисяч
- танків ‒ 353
- ББМ ‒ 1165
- артилерійських систем – 125
- РСЗВ – 58
- засоби ППО – 31
- літаків – 57
- гелікоптерів – 83
- автомобільної техніки – 558
- кораблі/катери – 3
- цистерн з ПММ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
11 березня в Україні запрацюють 12 гуманітарних коридорів, – міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
- Маріуполь – Запоріжжя (Запоріжжя – Портовське – Мангуш – в обхід Нікольське – Республіка – Розівка –Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя) з обов’язковими розмінуванням по всьому маршруту
- Пологи – Запоріжжя (Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя)
- Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ)
- Енергодар – Запоріжжя (Енергодар – Дніпрорудне – Василівка – Запоріжжя)
- Ізюм – Лозова (Ізюм – Мала Комишуваха – Барвінкове – Близнюки – Лозова)
- Буча – Київ (Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Шпитьки – Білгородка – Київ)
- Гостомель – Київ (Гостомель – Буча – Михайлівка-Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білгородка – Київ)
- Козаровичі – Київ (Козаровичі – Лютеж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ)
- Микуличі – Київ (Микуличі – Немішаєво – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білгородка – Київ)
- Анріївка – Житомир (Андріївка – Липівка – Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир)
- Макарів – Житомир (Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир)
- Бородянка – Житомир (Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир).
"Тільки мені не так, як у всіх, будь-ласка", – у всіх тату-салонах країни після перемоги.
"Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва Росії.
Ситуація в регіонах станом на 8 ранку 11 березня – інформація від голів ОДА:
Київщина: бої в Ірпіні, Макарові, в районі Бородянки. Обстріл Білогородськоі громади, Бучанськоі громади, ракетний обстріл Баришівки Броварського району, влучання в житлові дома багатоповерхові та житловий сектор. Область готується до проведення евакуації населення з найбільш небезпечних населених пунктів
Чернігівщина: вночі двічі російська авіація бомбила Чернігів. Крім руйнувань житлового сектора, пошкоджено водогін великого діаметру. У місто припинено постачання води. Частина міста без опалення, більше половини – без світла. Комунальні служби постійно ремонтують мережі.
Ніжин обстріляли з "Ураганів" – 2 загиблих і 8 поранених. Оборонні бої біля Чернігова, за добу кілька успішних контратак ЗСУ у київському напрямі.
Сумщина: вночі знову бомбили Лебедин – це відбувається щоночі, російські ворожі літаки скидають бомби на житлові квартали і об'єкти критичної інфраструктури.
Житомирщина: ввечері та вночі були три повітряні тривоги, інформації про руйнування та втрати наразі немає.
Дніпропетровщина: по місту нанесли три авіаудари, попередньо одна людина загинула.
Харківщина: вночі окупанти влучили в електропідстанцію в П‘ятихатках у Харкові, винника пожежа і в гуртожитку поряд. По області – тривають бої з російськими військовими в окремих напрямках.
Запорізька область: ситуація контрольована, радіаційний фон в межах норми.
Волинь: о 05.45 на аеродромі поблизу Луцька прозвучали вибухи, наразі ліквідовується пожежа. Попередньо, це були ракетні удари, так само попередньо є жервти.
Кіровоградщина, Рівненщина, Вінничина, Закарпаття, Хмельниччина, Тернопільщина, Черкащина, Полтавщина, Миколаївщина, Одещина: спокійно.
Херсонщина: під ранок були тяжкі вибухи.
Івано-Франківщина: зранку було три авіаудари по місту.
Луганщина: тривають артобстріли Сєвєродонецька та Рубіжного із застосуванням систем залпового вогню.
У Сєвєродонецьку багато загорянь у житлових будинках, у Рубіжному пожежа у будинку для людей похилого віку, пошкодження газоводу, до Лисичанська та Гірського, де тривалий час відсутнє водопостачання, налагоджено підвезення технічної води.
Донеччина:
Краматорськ – тихо, на Світлодарській дузі росіяни пошкодила газогін високого тиску. Маріуполь в облозі. Наш. Місто залишається в важкій ситуації.
🇺🇦 У Ризі ділянку вулиці, на якій розташоване російське посольство, перейменували на вулицю Незалежності України (Ukrainas neatkarības iela).
Нардеп Федір Веніславський заявив, що в лавах російських військових є "загороджувальні загони", які не дають відступати солдатам.
Це кадирівці, які стоять на київському напрямку – Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча. Вони намагаються стримувати вогнем російських військових, які уникають бойових зіткнень з українськими Збройними силами.
🤨 Загороджувальні загони використовувались за часів Йосипа Сталіна й Адольфа Гітлера.
World, wake up!
Український електронний музикант Богдан Конаков вдав труп на вокзалі Лондона, щоб привернути увагу до вбивств українських цивільних військами окупаційних сил РФ.
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Росія обстрілює нові обласні центри – Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ
⚡Три авіаудари у Дніпрі – біля дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку. Росіяни влучили в взуттєву фабрику, вона загорілася. Попередньо 1 особа загинула.
⚡У Луцьку – вибухи. За попередньою інформацією, обстрілюють аеродром.
⚡ В Івано-Франківську вибухи в районі аеропорту.
|Наслідки авіаудару у Дніпрі
Зведення від Генштабу
🔻На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійськи меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.
🔻На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" у тимчасово зайнятих населених пунктах.
🔻Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.
🔻В окремих населених пунктах противник, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здіснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.
🔻За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби.
📽У київському метро, яке зараз слугує укриттям, показують українське кіно та анімаційні стрічки для дітей
⚡Американський Сенат схвалив виділення 13,6 млрд доларів допомоги Україні. Близько половини цієї суми спрямовано на озброєння та оснащення України.
⚡Саміт ЄС ухвалив неоднозначне рішення з підтримкою європерспективи України. Є низка позитивних зсувів у порівнянні з попередніми формулюваннями, однак у рішенні немає посилань на статтю 49 Договору ЄС щодо процедури приєднання, а також немає ані позитивних, ані негативних згадок про "пришвидшену процедуру", вступу якої прагнула Україні.
Проте президент Литви написав у twitter, що саміт підтримав євроінтеграцію України: "Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС".
Доброго ранку😎
- Нафтокомпанія Shell списала 400 мільйонів доларів російських активів.
- Найбільша італійська нафтогазова компанія Eni призупинила нові закупівлі нафти у Росії.
- Інверстбанк Goldman Sachs та найбільший банк США JPMorgan виходить з Росії.
- Перекази Western Union не працюватимуть у Росії та Білорусі.
- Росіяни більше не зможуть зареєструватися в Google Cloud. Google Play призупиняє платежів з РФ – російські користувачі не зможуть купувати нові програми або продовжувати передплату на вже придбані.
- Carlsberg припиняє виробництво і продаж пива в РФ.
- Burger King призупиняє підтримку мережі ресторанів.
- Велика гірничодобувна компанія Rio Tinto розриває зв'язки з російським бізнесом.
- Естонія припиняє видачу туристичних віз громадянам РФ.
- Турецька віакомпанія Pegasus Airlines скасовує рейси до Росії мінімум до 27 березня.
- Інтерпол вводить обмеження у співпраці з РФ.
- Hugo Boss закрив магазини в РФ.
- Мережа повсякденного одягу UNIQLO зупиняє роботу в РФ.
🇺🇦 Британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю Шерлока Голмса у однойменному серіалі, під час церемонії нагородження Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі вийшов на сцену з прапором України.
Між іншим, прадід Камбербетча народився у Бердянську, який наразі тимчасово окупований.
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