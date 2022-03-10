15 день війни. Росія бомбить пологові та зриває евакуацію, Україна все ще просить закрити небо. ОНЛАЙН
15 день Україна обороняє своїх людей і територію від однієї з найпотужніших армій світу.
Російські окупанти бомблять житлові квартали, церкви і навіть пологові будинки. За два тижні їм не вдалося взяти Київ, втім, як заявляє Генштаб ЗСУ, від цієї ідеї ворог не відмовляється.
"Українська правда" стежить за розвитком подій у цьому онлайні.
Хроніку попереднього дня читайте тут: Два тижні спротиву України і світу. Що відбувається на 14 день війни з Росією. ОНЛАЙН
🇺🇦 Британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю Шерлока Голмса у однойменному серіалі, під час церемонії нагородження Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі вийшов на сцену з прапором України.
Між іншим, прадід Камбербетча народився у Бердянську, який наразі тимчасово окупований.
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📷Евакуація людей з Київської області до Івано-Франківська
⚡Кількість дітей-біженців з України перевищила мільйон – ЮНІСЕФ
40 тисяч гривень – сучасні 30 срібняків
1 березня окупанти нанесли артилерійські удари по критичній інфраструктурі Харкова. Допоміг їм у цьому харків'янин.
"От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім’ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б подумати ви… Ага – 40 тисяч гривень … ціна тварюки в базарний день", – генпрокурорка.
|Фейсбук-допис Ірини Венедіктової
П'ятнадцятий день українські діти переживають та малюють війну
"Бог. Я тебе прошу, щоб все було добре з усією нашою родиною та моїми й родинними друзями. Прошу благаю тебе боже. Слава Україні! Героям Слава!", – Дарія Корецька, Київ
Вірте у своїх захисників | Believe in your defenders— НГУ (@ng_ukraine) March 10, 2022
- https://t.co/4imtQTVxiL
- https://t.co/uqzlJBbsDe
- https://t.co/pb5EnfUy7u
- https://t.co/1jIoHtqhL8
- https://t.co/NX3XbY3Te8#RussiaInvadesUkraine #StopRussianAggression #StopRussia #Смерть_загарбникам #Україна_єдина pic.twitter.com/ZX2hBVzbXU
Facebook дещо відступає від своїх правил, щоб дозволити українцям вільно писати про війну і загарбників.
"Внаслідок російського вторгнення в Україну ми тимчасово допустили форми політичного самовираження, які зазвичай порушують наші правила щодо агресивних висловлювань, таких як "смерть російським окупантам", – речник компанії Енді Стоун.
Під виняткові дозволи також потраплять заклики до смерті президента Росії Володимира Путіна або президента Білорусі Олександра Лукашенка. Але писати так можна буде не всюди, а в Росії, Україні та Польщі. При цьому заклики до насильства щодо загалом громадян Росії залишаються під забороною.
🇺🇦 Підсумки 10 березня від Збройних сил: знищили дві великі колони окупантів і збили 10 літаків.
Прикмета каже: якщо російська влада заявляє про якісь демократичні інструменти і процедури, ймовірно, вона лише "відмиває" написане завчасно рішення. Що буде цього разу?
Росія пропонує провести засідання Ради безпеки ООН, присвячене обговоренню "військово-біологічної діяльності" США в Україні. Мова про ті самі "біолабораторії", про які раніше розповідала пропганада.
І знову російська пропаганда. Цього разу – не лише з фейками, і й з цькуванням жертв війни, до якого вдаються росіяни, намагаючись виправдати свої злочини.
Росія поширює фейк, що бомбардування пологового у Маріуполі і фото вагітних у будівлі – постановочні. Після цього однієї з жертв в коментарях в Instagram почали писали образи і погрози, звинувачуючи її в участі у проплаченій "фотосесії".
Мирна вагітна жінка вже вдруге страждає від агресії окупантів. Схоже, вони дійсно втратили будь-які межі.
Ось так виглядала першочергова брехня росіян:
А так дівчину цькують в соцмережі:
"Они обвиняют нас... Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чём Россия обвиняет других,".
Володимир Зеленський у своєму зверенні попередив росіян: якщо вони зібрались влаштувати хімічну атаку, реакція буде жорсткою.
"И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали."
Зведення від Генштабу:
- Протягом дня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Через значні втрати особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формувати резерв на території Росії.
- Росіяни намагаються прорвати оборону в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.
- Ворог був зупинений при спробі прорвати оборону Чернігова. Не виключається його подальше переміщення у напрямку Броварів зі сходу.
- Окупанти продовжують безуспішні спроби блокувати Харків з півночі. До боїв залучили стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів.
- На Донецькому та Таврійському напрямках загарбники зосереджують зусилля на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.
- В Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на боці українських захисників і змусили кораблі окупантів повернутися до військово-морських баз і пунктів базування.
Росіяни, фактично тримаючи мирних мешканців у заручниках, нав'язують свої правила для гуманітарних колон. Окупанти хочуть завчасно отримувати перелік усіх автівок, які будуть рухатись "зеленим коридором", паспорті дані людей супроводу, в тому числі, водіїв. Також загарбники збираються відбирати у свії, крім представників Червоного хреста, телефони.
На блокпосту в Києві поліція застрелила колишнього заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Дмитра Дем'яненка. За даними УП, він не зупинився на блокпосту і відкрив вогонь по поліцейському. Після цього був розстріляний.
Рамзан Кадиров – один із найбільш недоторканних російських політиків. Його бійці – одні з небагатьох військових серед окупантів, хто постійно і відкрито фіксують свої дії в Україні. Про війну постійно пише і сам Кадиров у себе у соцмережах.
"Російські військовослужбовці чуйно ставляться до проблем мирних жителів," – пише глава Чечні у той час, коли окупанти обстрілюють мирні будинки, лікарні і блокують евакуацію цивільних. При цьому в Україні кадирівці нібито "звільняють" населені пункти від "бандерівців" і "нацистів"
Його бойовики навіть знімають відео з українцями в підвалі, яких вони прийшли "звільняти".
Якщо вам здалось, що на фоні "досліджень інфікованих птахів" російська пропаганда забула старі історії про "бандерівців", то ні.
Вперше звучить готовність Путіна до прямих перемовин із Зеленським. Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу:
"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін у принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану."
США не надсилатимуть своїх військових в Україну, навіть якщо Росія застосує хімічну зброю, – речниця Білого Дому Джен Псакі.
Китай вперше назвав напад Росії на Україну війною.
"Ми сподіваємося, що бойові дії та війна припиняться якнайшвидше", – сказав міністр закордонних справ Китаю Ван І під час відеоконференції зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.
Російські окупанти продовжують порушувати міжнародне право і дивувати своїм цинізмом:
нині, після суттєвого руйнування кількох міст на півді та сході країни і обстрілювання "зелених коридорів", про які Росія домовлялась з Україною, РФ заявила, що щодня о 10 ранку відкриватиме гуманітарний коридор на свою територію без погоджень з української владою.
🔔 Хмельницька область відновлює навчання з 14 березня.
Зеленський вважає блефом погрози Путіна ядерною зброєю.
"Одне діло – бути вбивцею. Інше діло – бути самогубцем. Будь-яке застосування ядерної зброї означатиме кінець не тільки для людини, яка її застосує. Але і для всього, що в принципі може бути дорогим в житті для цієї людини", – заявив президент в інтер'ю німецькому виданню.
На 15-й день війни Україна від нападу Росії вже понесла збитки на суму щонайменше 100 мільярдів доларів, – радник президента з економічних питань Олег Устенко.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні.
Раніше використання хімзброї Росією припускали в Білому Домі.
Американська фотожурналістка Лінсі Аддаріо опублікувала у своєму інстаграмі кілька фото з евакуації з передмість Києва.
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Внаслідок успішного бою на Чернігівщині українські військові захопили 10 російських робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та бойову машину для евакуації.
Також сьогодні Сили спеціальних операцій захопили "особливий" трофей – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1.
День, коли голова НАЗК дякує за корупцію, настав:
Олександр Новіков висловив подяку міністру оборони Росії Сергію Шойґу за розкрадання в армії РФ, адже завдяки цьому "засоби та ресурси забезпечення для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні двох держав".
До свого листа Новіков долучив світлини з прикладами сміховинного захисту на техніці та обмундируванні російських військових в Україні. Зокрема, українські бійці з’ясували, що на деяких російських танках Т-72 і Т-80 для бронезахисту використовували картонні коробки з-під курячих яєць.
Міністерка тимчасово окупованих територій Ірина Верещук озвучила кількість евакуйованих через гуманітарні коридори за останні дні:
- з Сум, Тростянця, Краснопілля в напрямку Полтави за 2 дні вивезли більше 60 тисяч людей
- з міста Ізюма до Лозової на Харківщині виїхали близько 3 тисяч людей. До Ізюма була завезена допомога: медикаменти, продукти, вода. Загалом більше 100 тонн.
- з міста Буча, Гостомель, Ірпінь, Ворзель й інших у Київської області 9 березня евакуювали близько 20 тисяч людей.
Не вдалося вивезти людей з Маріуполя, який постійно перебуває під нищівними обстрілами РФ, та Ворзеля.
Група російських блогерів Conflict Intelligence Team опізнала на фото українських рятувальників з Чернігова осколково-фугасно-запальну авіабомбу ОФЗАБ-500.
Її використання заборонено міжнародним правом.
Українці під час нападу Росії: стоять у чергах, щоб здати кров, записатися в тероборону, поплести маскувальні сітки.
Росіяни під час нападу Росії:
"Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії", – міністр оборони Олексій Резніков.
За два тижні після початку повномасштабної війни своє слово про російське вторгнення вирішив сказати і другий президент України Леонід Кучма:
"Я лишаюся вдома, в Україні, тому що всі ми на рідній землі, іншої немає. І боронити її ми будемо до самої перемоги всі разом. Без поділу на партійні колони, без особистих інтересів та старих чвар. Об’єднавшись навколо прапора, армії, президента.
Україна – не росія. І ніколи не стане росією. Не дочекаються.
Ми вже перемагаємо. І цього не зупинити.
А на адресу рф скажу лише, що приєдуюсь до слів моїх співвітчизників які в один голос кажуть: будьте вы прокляты".
Естафету мітингів у тимчасово окупованих містах у надактивної Херсонщини переймає Запорізька область🇺🇦
На акції протесту вийшов Мелітополь та Приморськ.
Останні новини з фронту:
- Російський корабель-розвідник стріляв у повітря поблизу Одеси.
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Українські військові звітують про знищення дивізіону російських ракетних комплексів "Іскандер-М", який обстрілював житлові райони Чернігівщини.
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У передмісті Херсона окупанти розгромили інститут зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України.
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Російські загабрники, які тимчасово захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища.
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В Операторі ГТС України заявили, що росіяни вторглися на об’єкти ГТС. Є загроза транспортуванню газу в Україні та ЄС.
- За даними СБУ, окупанти розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України.
Бонус: відео роботи Байрактарів
Почалась евакуація з ще одного міста – Енергодар 🙏
"Сьогодні один з наративів загарбника – це пошук уявної біологічної і хімічної зброї та слідів її розробки в Україні. Звичайно, для будь-якої освіченої людини – це не більше, ніж просто хвора фантазія, – прокоментував вигадки Росії міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. – Більш того, росія так само прекрасно розуміє, що таке пострадянська система лабораторних центрів, як вони працюють і якими дослідженнями займаються."
Ляшко закликає Всесвітнью організацію охорони здоров’я спростувати російські фейки.
За словами міністра, ВООЗ, Європейський регіональний та український офіси ВООЗ протягом багатьох років допомагають системі громадського здоров’я в Україні. Вони проводили оцінки роботи, навчання персоналу, допомагали з обладнанням після початку пандемії COVID-19.
А тепер загарбники створюють навколо цього міфи.
❗Українська військова розвідка опублікувала імена бійців ОМОН Росгвардії, які тероризують мирниї українців на тимчасово окупованих територіях. Усі вони – з Нижегородської області, від якої до кордону з Україною не менше 600 кілометрів.
Весь перелік читайте тут.
Росія заплатить. Це назва нового сайту, створеного, щоб рахувати збитки від росіян. Дані використають у міжнародних судах проти Росії для відшкодування.
Надати інформацію про шкоду, завдану в результаті війни проти України, зможе кожен. Детальніше читайте тут.
🤦♀️ Російська пропаганда не втомлюються виправдовувати Кремль. Цього разу вони знайшла данні про відомості про "поширення небезпечних інфекцій мігруючими птахами" в Україні.
! Обережно, пропаганда !
"Зі всіх розроблених у США способів дестабілізації епідеміологічної обстановки, цей є одним з найбезрозсудніших і безвідповідальних, тому що не дозволяє контролювати подальший розвиток ситуації. Це підтверджується ходом пандемії нової коронавірусної інфекції, виникнення та особливості якої викликають багато питань", – начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ Ігор Кирилов.
Отже, Росія "знайшла докази", що:
- поект США розроблявся в лабораторіях України і вивчав кажанів як агенти біологічної зброї;
- одним із завдань є створення біоагентів, здатних вибірково вражати різні етнічні групи, зокрема слов'ян;
- з біолабораторії у Харкові за кордон передавали понад 140 контейнерів з ектопаразитами кажанів;
- чисельні біологічні зразки українських громадян передавались за кордон;
- дослідження проводилися в безпосередній близькості від кордонів Росії.
🤦♀️
Приклади якихось документів, які на думку російських пропагандистів, щось якось доводять:
Голова Миколаївської адміністрації Віталій Кім (також відомий як головний оптиміст країни) запропонував "зелений коридор" для, тих окупантів, які відмовляться наступати.
"Я звертатимуся зараз нагору і погоджу таку річ як "зелений коридор для росіян. Думаю, у мене вийде. Завтра дам координати та інструкції, що робити, якщо хочете жити".
⚡ Ворог обстріляв ще один аеропорт. Цього разу – у Лозоватці, на Дніпропетровщині. Туди двічі прилетіли ракети. Люди не постраждали.
❗Окремі кияни, які залишились в місті, зможуть отримати продуктові набори. Це стосується соціально незахищених верств.
Зокрема, йдеться про:
- осіб з інвалідністю;
- родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;
- одиноких людей літнього віку;
- паліативних хворих;
- осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів тощо.
Куди звертатись, щоб отримати допомогу, читайте тут.
⚡ З Ізюма, що на Харківщині, нарешті евакуйовують людей! Наразі виїхали 44 евакуаційні автобуси з приблизно 2000 людей.
Минула евакуація, 9 березня, зірвалась через російські обстріли.
Усе російське – на конфіскацію!
Зеленський підписав закон про примусове вилучення в Україні майна Російської Федерації та її резидентів. Робити це мають без будь-якої компенсації власникам.
Впливовий щотижневий англомовний журнал The Economist опублікував обкладинку видання на 12-18 березня.
"Володимир Путін ізольований і морально мертвий. Він перетворюється на Сталіна 21-го століття, вдаючись як ніколи до брехні, насильства та параної", – написали на фейсбук-сторінці журналу.
💔Історія українського солдата, що врятував дівчинку з-під обстрілів
Маріуполь досі в облозі
"Маріуполь лишається повністю заблокований і для евакуації людей, і для гуманітарного вантажу.
Там зараз йдуть бої між Горіхово і Пологи, наш гуманітарний вантаж знов повернувся в Запоріжжя, це вже четвертий день, коли ми не можемо довезти воду, необхідні ліки, і продукти", – Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Попередньо було домовлено, що з 9:00 мають бути відкриті гуманітарні коридори для евакуації, зокрема з Маруополя.
Головні тези зі звернення Володимира Зеленського
📍Вночі зʼявилась інформація про загиблих у вчорашньому бомбардуванні пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Троє людей ми втратили, серед них – одна дитина, дівчинка. Кількість поранених – 17.
📍Росіянам збрехали, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку – жінок та дітей. Росіянам збрехали, що нібито там засіли "націоналісти". На якихось позиціях. Вони брехали впевнено. Як і завжди.
📍Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати так само, як і ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей.
📍Війна ніколи не буває ізольованою. Вона завжди бʼє і по жертві, і по агресору. Агресор просто пізніше це розуміє. Але завжди розуміє. І завжди страждає.
📍Загалом за вчорашню добу – плюс ще тих, хто не встиг до ночі і продовжив евакуацію вранці, – вдалося врятувати більше 60-ти тисяч українців.
📍Цими днями лідери ЄС збираються, щоб обговорити війну Росії проти України. Щоб обговорити нашу заявку на вступ до ЄС. Ми чекаємо конкретний сигнал. Чекаємо потужну підтримку. Бо це буде справедливо. Це буде по-європейськи.
📍Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та усім, хто долучився до захисту, ми не стали рабами. І ніколи не станемо. Бо це наш дух, це наша доля. Гордість за наші Збройні Сили просто безмежна!
⛔МЗС України закликає відповідальний бізнес, уряди та споживачів з усього світу бойкотувати міжнародні компанії (та їхні продукти), які вирішили залишитися в Росії
🕯 За два тижні війни загинули два екснардепи України
У бою під Києвом – народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода" Олександр Марченко.
Народний депутат VIII скликання від "Народного фронту" Євген Дейдей.
UPD від 12 березня: Джерела УП натякають, що екснардеп Дейдей не загинув, а залишив країну.
Зведення від Генштабу
На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів.
Ворог не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного-заходу. Не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.
Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено.
На Миколаївському напрямку ворог намагається закріпитись по населеним пунктам Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ.
На Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.
❗Як особливість, ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України розпочав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними!
Росія визнає свої злочини
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.
На обурення світу щодо цинічності бомбардування лікарні в МЗС Росії не планують звертати увагу: "Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили".
💪Українські військові ліквідували командира танкового полку окупаційної армії Андрія Захарова.
У 2016-му році Захаров отримав орден від Путіна.
⚡Пресконференція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками тристоронньої зустрічі Україна-Туреччина-РФ: "Прогресу на перемовинах з росіянами у Туреччині немає"
Наслідки російського удару по Маріуполю
Екслідер правового сектору Сергій Стерненко, який організовував мітинги проти МВС, тепер в лавах Патрульної поліції Києва
|Фейсбук-допис Юрія Зозулі
🙁Комусь війна, а комусь...
"Потрохи повертаємось до реалій 2014, коли хлопці на передовій були без броні, а на блокпостах були "айронмени" із повним спорядженням...", – Yuri Giraffe Kubrushko
У Туреччині почались тристоронні перемовини міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини
🇺🇦 FM @DmytroKuleba has started his visit to Turkey where will take part in the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine pic.twitter.com/fTgbXlyUtR— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 10, 2022
"Я не знаю сьогодні, якою буде ціна нашої перемоги. Я не знаю, як довго нам доведеться її добиватися. Але наша нація точно переможе. Тому що ми сильніші за всіма показниками: і за духом, і за мужністю, і за розумом. За всім абсолютно." - Андрій Єрмак
Повне інтерв'ю читайте тут: Андрій Єрмак: Таку війну, як зараз, ми бачили тільки у фільмах
Росія заявила, що більше не збирається бути членом Ради Європи
9 березня у страшному бомбардуванні дитячої лікарні в Маріуполі загинули 3 людей, серед них одна дитина. Ще 17 людей постраждали. Серед жертв – діти, жінки, лікарі.
Лідери ЄС на неформальному саміті в Парижі у четвер збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС
"Ситуація у Чорнобилі дуже загалом небезпечна, – радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. – Через дії окупантів там припинено стабільне енергопостачання об'єктів, які просто не можуть залишатися без енергопостачання. Це загроза для усієї Європи. І, звісно, для самої Росії".
Світ з Україною!
🇺🇦 У Парижі провели концерт "Єдині з Україною", який об'єднав французьких зірок. Глядачі перерахували на допомогу Україні вісім мільйонів євро. На концерті особисто була присутня перша леді Бріджит Макрон.
🇺🇦 Нові дорожні знаки з'являються не лише в Україні.
У Мелітополі росіяни викрали депутатку Запорізької облради, представницю кримськотатарського народу Лейлу Ібрагімову.
За словами члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, люди в російській формі увезли жінку в невідомому напрямку.
Усі "зелені коридори" на 10 березня:
📌 Ізюм – Лозова
📌 Маріуполь – Запоріжжя
📌 Волноваха – Покровськ
📌 Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ
📌 Суми, Тростянець, Краснопілля – Полтава
❗️Евакуація проводиться безкоштовно автобусами.
❗️Водіїв, які будуть їхати власним транспортом, просять забирати максимальну кількість людей.
⚡ Евакуація у Сумах і області!
Виїжджають колони за мирними мешканцями у трьох населених пунктах: Суми, Тростянець, Краснопілля. Росіяни підтвердили українській владі режим тиши і "зелені коридори".
Слідкуйте за повідомленнями місцевої влади, щоб дізнатись про місце і час збору. Погоджені раніше маршрути:
🇺🇦 Як пройшла ніч у регіонах
📍Київщина
Бої в Ірпіні продовжуються. Евакуація легковими авто тривала майже до двох ночі з напрямку Ірпінь-Буча-Ворзель. Ворог не дав провести евакуацію з Бородянки, Гостомеля та Бучі.
У Макарові – бої та обстріли. У Вишгородському районі – обстріли під Лютежем. Броварський район – бої та обстріли на території трьох громад. Постійні авіа тривоги по всій області
📍 Чернігівщина
Кілька повітряних тривог за ніч. Обронні бої біля Чернігова.
📍Сумщина
Російська авіація знову бомбила житлові квартали Охтирки. Завдаои удару по території резервуарного парку Качанівського газопереробного заводу. Внаслідок бомбардування зайнялися резервуари з нафтою. Загальний об’єм нафти в резервуарах знищених внаслідок цього авіа удару близько 1777 т.
У Тростянці – артобстріл колишнього заводу "Електробутприлад". Через це загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець. У Білопіллі ввечері внаслідок авіаудару пошкоджено телевишки, пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає. Вишка та ретранслятор виведені з ладу. Після опівночі відбувся другий ворожий аіаудар по селу Битиця, жертв тапостраждалих немає.
Досягнуто домовленостей щодо коридорів: на 10 березня заплановано евакуацію з Сум, Тростянця, Краснопілля
📍Житомирщина
Ввечері і вночі 3 повітряних тривоги. Авіаудари по Житомиру та прилеглим населеним пунктам. Пошкоджено більше 10 житлових будинків, міська ТЕС, вибито вікна у будівлі міської лікарні. Бомбардування міста Коростень: пошкоджено базу одного з операторів АЗС, а також приватний сектор. 6 громадян травмовано, 1 загинув.
📍Запорізька область
Обстановка без змін. Більше тисячі людей в евакуаційній колоні з Енергодару прибуло до Запоріжжя. Перевозили автобусами та приватним автотранспортом. Рух супроводжував Український Червоний Хрест. У містах Мелітополь і Бердянськ ворог захопив місцеві ЗМІ і розпочав проводити проросійську пропаганду.
📍 Вінничина
За ніч тричі була повітряна тривога. Загалом спокійно.
📍Рівненщина
Одна повітряна тривога вночі. Загалом спокійно.
📍Волинь
Одна повітряна тривога уночі.
📍Закарпаття
Ситуація спокійна.
📍Хмельницька область
Одна повітряна тривога в Шепетівському районі.
📍Тернопіль
Одна тривога вночі, в загальному – спокійно
📍Черкаси
З повітряними тривогами, але ситуація відносно спокійна.
📍Чернівці
Ніч була спокійною.
📍Львівщина
Тихо.
📍Івано-Франківськ
Загалом тихо, вночі була одна повітряна тривога.
📍Полтаващина
Повітряні тревоги в Полтаві та Лубнах. Понад 43 тисячі людей із Сум минулої доби евакуювалися автобусами та приватними автівками.
📍Кіровоградщина
Вночі лунала сирена, але все тихо.
📍Дніпропетровщина
Нічна тривога. Загалом ніч спокійна.
📍Харків
В самому місті окупанти знищили найбільший торговий центр, постраждалих немає, були поодинокі атаки житлових районів з повітря. В області ЗСУ відбили Дергачі, ідуть бої в Ізюмі.
📍Луганщина
В 4.30 був потужний обстріл Сєвєродонецька. Пошкоджено газогін, житлові будинки. Один загиблий, 2 поранено.
Лисичанськ: пошкоджено 2 будинки. Рубіжне: вночі потужний обстріл, влучили у Будинок культури навпроти міськради, Один загиблий, 2 поранених. Також ввечері росіяни обстрілювали Попасну, влучили у міську лікарню.
📍Донеччина
У Маріуполі всю ніч були бої, літаки над містом, працювала артилерія. Розбирають руїни знищеного авіаударом пологового будинку, лікарні та корпусу університету. Місто контролюють українські війська.
У Волновасі були важкі наземні та артилерійські бої. Місто – українське.
Костянтинівка: обстріл залізниці іскандерами, зуйнували будівлі вагонного депо і електричні лінії. У Дружківці – обстріл із важкої артилерії, зруйнували приватні будівлі. Краматорськ: вночі і зранку були повітряні тривоги.
📍Миколаївщина
Ввечері Миколаїв був обстріляній. Лунали вибухи і в ночі. На іншій території області ніч була спокійна
📍Херсонщина
У місті вночі було тихо, але постійно лунають вибухи на окраїнах міста.
📍Одеса
В цілому спокійно та контрольовано.
📍 Ще в одному місті влада прогнозує небезпеку – Кривий Ріг. З мікрорайону Інгулець, що на півдні міста, людям рекомендують перебратись північніше.
"Наші військові будуть стримувати ворожі частини на підступах до міста, – очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. – Але у зв’язку з можливим наближенням ворогу, за командою Збройних Сил України Військовою адміністрацією міста Кривий Ріг прийнято рішення рекомендувати жителям Інгульця переїхати в північну частину міста."
Евакуація відбудеться 10 березня. Як виїхати – читайте тут.
🇺🇦 Вночі захисники ходили в контратаку під Києвом. Українська армія відбила у ворога 5 танків.
Працюють українські захисники
Ювелірна робота нашої артилерії по ворожим танкам в районі н.п. Бородянка.— 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 10, 2022
Слава Нації!🇺🇦 pic.twitter.com/CKfd0m7CtR
У санкцій проти Росії немає строку.
"Ми в цьому надовго, і наші союзники в цьому надовго, – міністр торгівлі США Джина Раймондо. – Строку дії немає. Ми хочемо виграти, і наші союзники теж."
❗За даними CNN, з початку вторгнення Росія випустила по Україні вже 710 ракет.
Зведення від Генштабу:
- Основні зусилля української армії зосереджені на обороні від противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя. Разом з тим, захисники продовжують прикривати державний кордон з Білоруссю.
- Україна продовжує утримувати оборону міста Чернігова.
- Захисники стримують просування ворога в напрямку Києва. Сили оборони столиці перебувають в постійній готовності до відбиття наступу, наносять вогневе ураження групам окупантів і утримують рубежі.
- На півдні армія стримує росіян у напрямках міст Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).
- Протягом останніх двох діб Повітяні сили ЗСУ знищили чотири ворожих штурмовика Су-25 та два вертольоти противника.
- Росіяни знизили темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.
Промовиста ілюстрація до 9 березня, коли окупанти зірвали одразу кілька евакуації мирного населення з "гарячих" регіонів.
Новини з фронту за ніч
- Ворожа авіація бомбила околиці Сум і Охтирку. За даними голови Сумської ОДА, під обстріл вкотре потрапили житлові будинки.
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У бою за Київ захисники із ЗСУ і тероборони знищили шість танків та одну БМП окупантів, застосовуючи ПТРК українського виробництва.
- У Харкові ввечері були тривалі обстріли й вибухи. Російські військові з новою силою обстрілювали й бомбардували житлові квартали міста та села області. У центрі Харкова горів і зазнав руйнувань торгово-розважальний центр, а в селі Слобожанське снаряд влучив у приватний дім – загинуло четверо людей, двоє з них діти.
Що розповіли полонені росіяни
Начальник взводу:
- Приїхав на кордон з Україною 24 лютого, близько 5 годин ранку. Російським військовим поставили задачі захопити Харків, окупувати основні дороги, перекрити виходи цивільних, відкривати вогонь по спротиву, по мешканцях міста. Керівництво дало наказ стріляти по цивільних і житлових будинках.
- Взяти Харків росіяни планували за 3 дні.
- Російське керівництво казало своїм армійцям, що вони їдуть як "миротворці", щоб "звільнити Україну від нацистів".
Командир розвідувального взводу (під час здачі в полон здав не лише зброю, а й форму, тому вдягнений у костюм, який йому дали місцеві):
- Коли росіянин питав у свого керівництва, що йому робити, якщо на маршруті будуть "позаштатні ситуації", зокрема, мирне населення, відповіді йому не дали, сказали, що мирне населення евакуювали.
- У дорозі в армійців зламлась ракетна станція, вони не дочекались підмоги і згодом вирішили пішки йти додому. Дорогою окупантів оточили місцеві мисливці та тероборона. Обидві сторони домовились не відкривати вогонь, росіяни здались, їх доставили у поліцію.
Крім того, 9 березня дві групи полонених російських військових дали пресконференції в Києві. Про що вони розповіли – читайте в попередньому онлайні.
Доброго ранку 😊
- Американський бренд спідньої білизни Victoria’s Secret тимчасово зупиняє роботу сайту та зачиняє всі магазини в РФ.
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Bиробник віскі Jack Daniel's, ухвалив рішення про зупинення комерційної діяльності в Росії.
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Обривають зв'язки з агресором додатки для знайомств Bumble, Badoo і Fruitz, Heineken NV
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Гігант Imperial Tobacco першим серед великих тютюнових компаній заявив про призупинення всіх продажів та виробництва в Росії.
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Sony однією з останніх великих техкомпаній припинила продажі своїх ігрових консолей PlayStation та програмного забезпечення в РФ.
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Телевізійна компанія WarnerMedia, до якої входять Warner Bros та HBO, зупиняє трансляцію в РФ та призупиняє нові релізи.
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У США та Великій Британії планують додаткові санкції, зокрема, повне відключення російські банки від SWIFT.
- Режим путіна невпинно наближає російську федерацію до дефолту. Це визнають не лише усі великі рейтингові агентства (останнім це визнав Fitch, після чого також вийшов з російського ринку), але й Світовий банк.
Читайте детальніше: Росіяни без трусів та з залишками від McDonald's: підсумки на економічному фронті 9 березня
😣 У Мелітополі Запорізької області жителям роздають пропагандистські листівки, повідомляє "Радіо Свобода".
Вони нібито мають переконати пересічних українців у тому, що Росія "гарантує мир і безпеку", а українських військових заохотити скласти зброю.
В одній з листівок також поданий перелік телеграм-каналів, де можна прочитати "актуальну інформацію", а не "дезінформацію з Києва". Серед них "Россия 24/7" та "Соловьев".
Американський астронавт Скотт Келлі відмовився від російської медалі "За заслуги в освоєнні космосу", яку йому вручав Дмитро Медведєв.
"Будь ласка, віддайте її російській матері, чий син помер у цій несправедливій війні. Я відправлю медаль поштою в посольство Росії у Вашингтоні. Успіхів", – написав Келлі у твіттері.
Господин Медведев, я возвращаю Вам российскую медаль “За заслуги в освоении космоса», которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте его русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне. Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи. https://t.co/n8jMTX34pW pic.twitter.com/qpI1YNKps3— Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 9, 2022