15 день війни. Росія бомбить пологові та зриває евакуацію, Україна все ще просить закрити небо. ОНЛАЙН

15 день Україна обороняє своїх людей і територію від однієї з найпотужніших армій світу.

Російські окупанти бомблять житлові квартали, церкви і навіть пологові будинки. За два тижні їм не вдалося взяти Київ, втім, як заявляє Генштаб ЗСУ, від цієї ідеї ворог не відмовляється.

"Українська правда" стежить за розвитком подій у цьому онлайні.

Хроніку попереднього дня читайте тут: Два тижні спротиву України і світу. Що відбувається на 14 день війни з Росією. ОНЛАЙН