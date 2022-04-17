Война в Украине. День 53. ОНЛАЙН
Триває 53-й день війни в Україні. Поки весь католицький світ святкує Воскресіння Христове, українці чекають деблокади Маріуполя, а російські війська наносять ракетні удари по різних регіонах України та вбивають цивільне населення.
"Українська правда" продовжує вести хроніку війни і розповідає про найважливіші події у форматі реального часу.
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❗Гумкоридори 18 квітня не працюватимуть. Російські окупанти не припиняють блокувати та обстрілювати маршрути.
На цьому ми завешуємо онлайн 53-го дня війни. Новий розпочнемо о 5:30 ранку.
😎А Олексій Арестович нагадує про легендарну Чорнобаївку, – український Бермудський трикутник – де російське військо вже 16! раз зазнало поразки.
Наразі в заблокованому Маріуполі залишається близько 100 тисяч мирних жителів. За інформацією голови патрульної поліції Маріуполя, на території заводу "Азовсталь" знаходиться велика кількість цивільних: зокрема жінки, діти, люди похилого віку, немовлята.
Повідомляється, що росіяни використовують мирне населення, що залишилося у Маріуполі, щоб замести сліди своїх злочинів.
Людей використовують для розкопки завалів, збору трупів, створення братських могил. "Відплачуються" за роботу їжею.
На праву ногу і на ліву руку окупанти змушують цивільних одягати білу пов’язку, як у військових РФ та так званої "ДНР". Так вони виводять місцевих до рангу комбатантів і спеціально відправляють на вогневі точки, де люди можуть загинути.
🇺🇦 Принц Гаррі та Меган Маркл підтримали українську команду на церемонії відкриття Ігор нескорених (Invictus Games) у Гаазі
Виступаючи з промовою, Маркл подякувала військовослужбовцям, які брали участь в іграх в попередні роки, та вшанувала українську команду, яка приїхала у Нідерланди, вигукнувши "Слава to Ukraine!".
"Слава Україні!" Принц Гаррі та Меган Маркл підтримали українську команду на церемонії відкриття Ігор нескорених у Гаазі pic.twitter.com/fCp691bmMf— Голос Америки Українською (@holosameryky) April 17, 2022
Напередодні герцог та герцогиня зустрілися з українськими спортсменами
💪За добу 17 квітня підрозділи ППО Повітряних сил та Сухопутних військ знищили п’ять повітряних цілей:
- 1 літак (винищувач типу "Су");
- 3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);
- 1 БпЛА ОТР (Орлан-10).
Цитати зі звернення Володимира Зеленського
🔻Демократичний світ повинен відреагувати на те, що окупанти роблять на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях. Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та усіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів.
Крадуть гроші, направлені на виплату пенсій. Блокують та крадуть гуманітарну допомогу. Доводять людей до голоду
🔻Окупанти намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "днр" і "лнр". Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської і Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем
🔻Хочу сьогодні ще раз підтримати усіх, хто бореться за Україну в містах і громадах півдня України. Саботуйте розпорядження окупантів. Не співпрацюйте з ними. Протестуйте
🔻Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в "Дії"
🔻Закликаю роботодавців намагатись залучати переселенців до роботи. За кожного підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці – 6 500 гривень. Заяву також можна буде подати у "Дії".
Новини з "Москви". Мати одного із російських строковиків, який, за її словами, був серед членів екіпажу "Москви", розповіла ЗМІ, що на борту крейсера загинули близько 40 людей, дуже багато поранених із відірваними кінцівками.
"Загалом, коли мені 15 числа вже син зателефонував, він плакав. Він каже: "Мамо, я ніколи не думав, що в мирний, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити в подробицях, що я бачив. Це настільки страшно"...
Це жахливо. І в ЗМІ, зрозуміло, що не кажуть усіх подробиць. Чому? Тому що Міністерство оборони РФ не хоче визнавати поразки з боку України. Не хоче визнавати, що такий крейсер зазнав аварії".
💪На Донеччині і Луганщині українські військові відбили 12 атак ворога, знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки РФ, а також збили 2 вертольоти.
Допомогти Україні у війні можна, придбавши NFT-токени від компанії Run Ukraine. Організатори найбільших бігових заходів в Україні запускають благодійних проєкт, вилучені гроші з якого підуть для волонтерського воєнного руху.
Проєкт матиме декілька колекцій символічних плакатів на підтримку України. Вартість кожного з них від $3. Купити NFT можна на платформі Binance і OpenSea
Нижче – декілька прикладів токенів
Українських вчителів та дітей, яких примусово депортували російські війська, намагаються русифікувати на території РФ та в окупованому Криму. На думку окупантів, діти з України недостатньо володіють "язиком"🤷♀️
💪Українські військові звільнили два населені пункти на Харківщині – Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на східі.
Чоловік з ім'ям Дмитро Шкребець написав у соцмережі "Вконтакте", що його син загинув на крейсері "Москва". А точніше – "внесений у список зниклих без вісті".
Синові, Єгору Шкребецю, судячи з даних у мережі, було 20 років. Минулого року його, мешканця окупованої Ялти, призвали на службу в російську армію, служив на вже відомому крейсері коком.
Тато хлопця як до, так і після початку повномасштабної війни постив пропагандистські матеріали про Україну, підтримку російської армії та Володимира Путіна. Однак, мабуть, він хотів цієї війни лише для українських дітей. Коли ж вона прийшла в його власний будинок, раптом обурився:
"Строковик, який не мав брати участі у бойових діях, значиться таким, що зник без вісті. Друзі, зник без вісті у відкритому морі?!!! Після моїх спроб уточнити дані про подію командир крейсера та його заступник перестали виходити на зв'язок. Я запитав прямо, чому ви, офіцери, живі, а мій син, солдат строкової служби, загинув?"
❗⚡Увага! Одеські пляжі міста ніхто не розміновував
У деяких telegram-каналах з’явилася новина про те, що нібито сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала частково розміновувати одеські пляжі.
Ця інформація не відповідає дійсності і є "фейковою". Влада області застерігає, в жодному випадку не пересувайтеся пляжами й області.
"Жартуємо між собою, що збили російський гвинтокрил приблизною вартістю 15 мільйонів доларів зброєю за 100 баксів, за яку заплатили ще за Совєтів."
Офіс президента: Україна повністю заповнила опитувальник, необхідний на шляху набуття статусу кандидата в ЄС.
Зведення від Генштабу:
📍На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.
📍На Сіверському напрямку зберігається імовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів з території Росії.
📍На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків, намагаються здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.
📍На Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Продовжує ракетно-бомбові удари по Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь".
📍На Південнобузькому напрямку росіяни продовжували зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій. У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори.
📍Значного суспільного резонансу в Криму набула інформація про знищення Україною ракетного крейсера "Москва". Серед населення посилюється недовіра до інформації, що розповсюджується офіційними російськими засобами масової інформації.
📍Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків.
📍На окремих окупованих територіях продовжується підготовка до незаконного референдуму із проголошення так званої "херсонської народної республіки". Для фальсифікації його результатів планується використати персональні дані жителів регіону, які збирають окупанти під час видачі так званої "гуманітарної допомоги". Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх "мобілізація" до лав збройних сил РФ.
📍Під час підготовки російських підрозділів до участі у війні з Україною на полігонах на території Росії відзначено понад 50 випадків самовільного залишення військовими польових таборів.
Окупанти систематично викрадають людей і тримають їх у заручниках. Чергову історію розповів голова Запорізької райдержадміністрації Запорізької області Олег Буряк. Жертвою став син чиновника.
Буряк: "Це сталося 8 квітня о 11:22 на блокпосту у Василівці. Мій 16-річний син їхав в машині з двома знайомими жінками та трьома малолітніми дітьми. Всі їхали до Запоріжжя.
Колону автомобілів зупинили російські військові та почали підходити до кожної, аби перевірити, хто та куди їде. Вони побачили в мого сина телефон та витягли його з машини.
В них (військових - ред.) є планшети і вони знайшли, що я є батьком хлопця. Весь цей час ми намагалися вирішити питання самостійно, але не вийшло."
Голова Луганської обласної військової Сергій Гайдай: "Щодня – і вдень, і вночі Попасна під ворожим вогнем. Позиційні бої не зупиняються...
Мешканці понад 50 днів живуть у бомбосховищах. Евакуація зривається майже кожного дня через постійні обстріли... Ситуація в місті нагадує Маріуполь. Орки діють за одним сценарієм."
Від правди не втекти. Росіяни знайшли її в своєму ж мультфільмі 1973 року. І заблокували його.
Радянський мультик "Сокровища затонувших кораблей" розповідає про трьох дітей, які на підводному човні під назвою "Нептун" натрапили на дні на фашистський есмінець.
"Все ясно – фашистський есмінець", – говорить один із дітей.
"Звідки ти знаєш?", – запитує другий.
"Читав. Фашистські есмінці позначалися літерою Z", – відповідає той.
Після цього за дітьми починає гнатися торпеда, але згодом її перемагають та здають на металобрухт.
|Скріншот
Росіяни показали запис, на якому нібито 16 квітня вишикували вцілілих членів екіпажу крейсера "Москва". Також на записі був чоловік, подібний на капітана корабля Антона Купріна, якого українське військове командування назвало загиблим.
Однак експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттон порахував екіпаж на відео, використавши супутникові знімки. Він дійшов висновку, що половина складу загинули або поранені.
Росіяни вкотре обстріляли Харків. Цього разу – центр міста. Відомо про 5 загиблих і ще 13 поранених.
"Разом до перемоги" 🇺🇦
У Нью-Йорку вийшли на черговий мітинг на підтримку України.
Мітинг на підтримку України у Нью-Йорку pic.twitter.com/2esFU3kfIf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2022
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Мерія Маріуполя заявляє, що росіяни роздають жителям заблокованого міста перепустки для переміщення вулицями – чи то для вичислення "ворогів", чи то для видачі російських паспортів.
На скріншоті черга містян за пропусками.
Журналісти "Схем" після звільнення Катюжанки на Київщині знайшли в місцевій школі щоденник одного з російських військових, ймовірно, офіцерського рангу.
Кілька уривків:
– "їхали на навчання, а потрапили на війну... а чи війна…"
– "сиджу в Катюжанці, це таке село. Вивчаю шкільну документацію (...) Досі не змирився з тим, що я перебуваю в чужій державі, досі не вірю у війну. Досі не знаю, чи правильно все це"
– "бісить, що ніхто не говорить правду про втрати, про реальність бойових дій, тільки й чую, що "Справа наша вірна, перемога буде за нами"! Та чи правильна ця справа? Залізти в чужу країну і бомбити її міста?"
– "хотіли бліцкриг, а в результаті… сіли на п'яту точку. Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий "нюрнберг", я вихляти не стану, винний, був, воював, шкодую!"
– "спільними зусиллями вашого покірного слуги та співробітника були допитані особи у складі 12 осіб, усі – нацисти, – перераховує він. – Я був безжальний, розпинав їх перехресними, індивідуальними та нічними допитами".
Американська газета The New York Times опублікувала зображення великоднього кролика, який кидає жовтно-блакитні яйця в російський крейсер "Москва".
"Пропагандистська машина президента Путіна не хоче повідомляти погані новини. Але навіть національні телеканали Росії не змогли проігнорувати затоплення "Москви" — військового корабля, який був гордістю військово-морського флоту країни.
Однак глядачі, які моргали, могли пропустити репортаж", – жартує газета.
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"…там баба лежит какая-то… башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да".
СБУ опублікувала чергову перехоплену розмову окупантів.
16 квітня рятувальники розчистили найвідомішу завалену внаслідок авіаудару 9-поверхівку в Бородянці за Київщині.
Співробітники ДСНС, з якими на місці поговорила УП, розповіли, що з-під завалів дістали тіла 22 загиблих. Люди, за їхніми словами, загинули не від голоду й холоду, а саме від того, що їх привалило і засипало у підвалі або на сходових майданчиках.
На фото яскраво-червона жіноча блузка, що тримається на залишках металевих конструкцій того самого будинку.
Фото УП.
Кадировці заради відео обстріляли з танка окуповані росіянами райони Маріуполя, – радник мера міста Петро Андрющенко.
Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя pic.twitter.com/zHwuIu0JDa— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2022
Шафка з Бородянки, з якою "тримається" вся країна, продовжує своє життя 😌
Разом з керамічним півником її демонтували і передали до Національного музею Революції Гідності.
У Харкові дві машини з військовими оперативно демонтували бюст радянському маршалу Георгію Жукову.
Міська влада заявляє, що виконавці їм невідомі. Втім один з лідерів спецпідрозділу Kraken, до якого входять представники Нацкорпусу, Костянтин Немічев повідомив, що погруддя Жукову демонтували саме вони.
"Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що уповаєте на Господа".
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під своїм великоднім привітанням у твітері окремом поздоровив українців. На його жакеті добре видно значок із прапорами Британії та України.
Будьте сильні і майте в серцї одвагу, ви всї, що вповаєте на Господа. 2/2 pic.twitter.com/mA7I7P9no1— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022
Фотограф та відеограф Associated Press Мстислав Чернов опублікував відео з Харкова, який постійно обстрілюють росіяни.
Лише за минулу добу по місту 23 рази вдарили з артилерії, мінометів та РСЗВ. Один раз окупанти запустили по місту ракети. Троє людей загинули, ще 31 людина отримала поранення.
16 квітня в окупованій Новій Каховці сталася стрілянина між вояками з тимчасово окупованих регіонів Донецької, Луганської областей та російськими військовими 😵💫
17 квітня в Україні не працюватимуть евакуаційні коридори – українській владі не вдалося домовитися з російськими військовими про припинення вогню.
❗Голова МінТОТ Ірина Верещук вкотре закликала відкрити гуманітарний коридор для евакуації цивільних людей з Маріуполя, а також мпецкоридор для вивезення поранених військових.
🕰 У Києві та області змінюється час комендантської години.
З 17 квітня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 22:00 до 5:00 ранку
🕹 Українська студія GSC Game World, яка розробила серію комп'ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R., зібрала $800 тис для підтримки України
🔥 Росіяни вже втратили понад 2 тисячі бойових машин та півтори сотні безпілотників.
Ситуація в регіонах станом на 8.00:
📍 Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині.
📍 Харківщина: ситуація в області стабільно важка — активні бої ідуть в Ізюмському напрямку; жителів Лозової та Барвінкового закликають активізуватися із евакуацією. Всього за добу було понад 20 ударів окупантів із РСЗВ, артилерії та 1 ракетний удар.
📍 Луганщина: вчора, окрім пошкоджених протягом дня інфраструктурних об' єктів, — чергові потрапляння у Лисичанську лікарню та НПЗ. Вночі — потужний обстріл житлових кварталів Сєвєродонецька, зранку — артобстріл Кремінної, щонайменше одну людину поранено. Позиційні бої у Попасній та Рубіжному.
📍 Донеччина: протягом ночі окупанти здійснили спроби наступу поблизу Мар'їнки і Красногорівки. Безуспішні. У Мар'їнці внаслідок обстрілу одна цивільна людина загинула.
Обстріли: Авдіївка, Торецька та Очеретинська громади. Є руйнування інфраструктурних об'єктів. Маріуполь — без змін.
📍 Херсонщина: вибухи та обстріли на території всієї області, також обстріли було чути у Херсоні. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація загострюється.
📍 Миколаївщина: Вночі лунала повітряна тривога. Зранку у Миколаєві було чутно вибух. Деталі з'ясовуються. Протягом дня також окупантами обстрілювалися райони області.
Злочини, які вчинила РФ з початку повномасштабної війни в Україні
Оперативний фокус російського вторгнення змістився на схід України, однак кінцева мета росії залишається незмінною — розвідка Міноборони Британії.
За даними розвідки, рф прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування
👼 Більше 563 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф — 202 дитини загинули та більше 361 поранено
⚔️ Росія може розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цими вихідними або на початку наступного тижня — NBC з посиланням на представників Пентагону.
США закликають союзників надати Україні більше артилерії та боєприпасів, щоб вони не закінчилися, коли наступ РФ посилиться
📺 У кабельних мережах Угорщини почали транслювати українські телеканали — про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Зокрема, в країні вже транслюють телеканали "Україна 24" та "1+1", а також дитячі та освітні програми українською
Американці змінюють свою думку щодо української оборонної індустрії завдяки ударам "Нептуном" по крейсеру "Москва".
🚀 "Це потужний імпульс для України - не лише для її військової спроможності, але й для власної оборонної промисловості", - пише "The Washington Post".
"Для українців, якщо вони змогли потопити чи пошкодити цей корабель своїми ракетами "Нептун" це, насамперед, привід для гордост", - цитує WP одного з експертів. - "Це також корисний військовий ресурс для стримування російських кораблів".
Газета стверджує, що Україна є потужним експортером зброї, і вже чотири країни виявили зацікавленість у купівлі ракет "Нептун".
😠 Вночі російські окупанти обстріляли нові райони Сєвєродонецька, зайнялися чотири багатоповерхівки — про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Увечері ще один будинок ворог знищив в Новодружеську
"Не я б'ю - "Верба" б'є!"
Зі святом, дорогі! З Вербною неділею!
Білий дім презентував пам'ятні монети, присвячені Зеленському та Україні
Сувенірна крамниця Білого дому презентувала пам’ятні монети під номерами 6 та 7, присвячені Україні та її президенту.
Монета №6 вшанує Президента Володимира Зеленського за особисту честь та відвагу під час захисту України під час російського вторгнення.
Монета №7 ілюструє історичне звернення Президента України Володимира Зеленського до Конгресу США.
Вартість кожної пам'ятної монети - 100 $
Усі гроші від продажу монети будуть направлені на гуманітарну допомогу українцям 🤝
|Монета №6
|Монета №7
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 06.00:
- Триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи мають значні проблеми із забезпеченням, проте змогли накопичити значні запаси боєприпасів.
- У підрозділах окупантів, що знаходяться на лінії зіткнення, росте невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Орки постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального, що постачається та харчування.
- На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону на територіях Брестської та Гомельської областей.
- На Сіверському напрямку зберігається імовірність ракетних ударів та здійснення артобстрілів з території московії по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській та Сумській областях.
- На Слобожанському напрямку змін в складі та положенні сил противника не відзначається. Окупанти продовжують часткове блокування Харкова та обстріли його житлових районів.
- На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту.
- Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється.
- На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій. За наявною інформацією, у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участі представників фсб рф, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій.
- На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак ворога, знищено 15 танків, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки, а також 3 артилерійські системи противника.
- Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу уражено 13 повітряних цілей: 1 літак, 1 вертоліт, 5 БПЛА та 6 крилатих ракет.
💶 Латвія передала 100 тисяч євро Міжнародному кримінальному суду в Гаазі для розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 17 квітня:
- 22:30 - 179/180 Дніпро - Київ-Пас.
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 233/234 Чоп - Дніпро
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
- 06:00 - 201/209 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
Що відбувалось, поки ми спали – коротко про головні події ночі:
- Російські окупанти вкотре пропонують українським захисникам Маріуполя, які зараз тримають оборону на металургійному комбінаті "Азовсталь", скласти зброю та здатися в полон.
- Україна веде переговори з російськими загарбниками про повернення майже 3 млн грн, вкрадених з відділення "Укрпошти" у Мелітополі Запорізької області.
- На південних рубежах оборони України ворожі втрати склали 36 осіб і 13 одиниць техніки, серед яких – два "Гради".
- Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями нового типу тактичної керованої зброї, спрямованої на посилення ядерного потенціалу країни.
- Фон дер Ляєн повідомила, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде націлений на "Сбербанк" і поставки нафти.
- В Україну "почали надходити" вантажі з найновішого пакету допомоги США. Цього тижня Байден схвалив додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів. США вперше погодилися надати Києву таку потужну військову техніку, зокрема 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць і ще 300 дронів Switchblade.
Доброго ранку😎
- Румунія та Італія закривають порти для російських кораблів.
- Франція заморозила 41 об’єкт нерухомості через санкції проти РФ й оцінила їх у 620 млн доларів, але насправді вартість майна наближається до мільярда доларів. Зокрема, під блокування потрапили маєтки олігарха Романа Абрамовича.
- Французька косметична мережа L’Occitane зачиняє всі свої магазини в РФ та зупиняє роботу сайту.