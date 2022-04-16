Війна. День 52-й. ОНЛАЙН
Триває 52-й день повномасштабної війни Росії проти України. Під владої окупантів – частина територій Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Під постійними атаками й оточенням – Маріуполь. Під обстрілами і частковою блокадою – Харків.
Росіяни погрожують ударами по Києву після того, як українські захисники знищили флагман їхнього флоту – крейсер "Москва". Україна продовжує відновлювати звільнені Київщину, Сумщину і Чернігівщину.
Читайте також хроніку попереднього дня війни
На цьому ми завешуємо онлайн 52-го дня війни. Новий розпочнемо о 5:30 ранку.
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Короткі підсумки 16 квітня
💪Українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.
💪 Повітряні Сили та підрозділи ООС уражили 13 повітряних цілей російських окупантів:
- один літак;
- один вертоліт;
- 5 безпілотних літальних апаратів;
- 6 крилатих ракет.
Цитати зі звернення Володимира Зеленського
🔻Зараз – історичний момент. Момент, коли ми можемо раз і назавжди вирішити багато застарілих проблем усього середовища нашого життя.
🔻Я поставив сьогодні завдання, щоб на першому етапі були забезпечені тимчасовим житлом усі наші переселенці. Ті, чий дім зруйнований війною. Тимчасовим, поки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію квадратними метрами чи грошима.
🔻На другому етапі відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити. Всі міста й громади, які постраждали. А на третьому етапі забезпечуємо житлом усіх тих, хто захищав чи захищає зараз державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства, а власного житла так і не має.
🔻Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться це зробити. Вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене.
🔻Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою. Просто нелюдською. Такою її зробила РФ. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, в Маріуполі.
🔻Вплинути на це можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, причому, без перебільшення, негайно. Щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною.
🔻Хоча ми чули багато намірів від тих, хто хотів допомогти і хто справді користується міжнародним авторитетом, але жоден з них поки що не реалізувався. Втім, ми не полишимо цих намагань. І щоденно або я, або Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, або інші військові, або керівник нашої переговорної групи Давид Арахамія – на зв'язку з нашими захисниками Маріуполя. Щодня.
🛳 Новини зі знищеної "Москви"
Російські ЗМІ опублікували відео, мовляв зі Севастополя, де показали групу юнаків у формі – так званий, екіпаж знищеної російської легенди, крейсера "Москва".
Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж "Москви" був повністю евакуйований, українські журналісти-розслідувачі знайшли першого загиблого російського моряка зі складу екіпажу – мічмана судна удмурт Івана Вахрушева.
За словами дружини Вархушева, 27 членів екіпажу пропали безвісти.
🌾ООН попередила, що закриття портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі.
Зазначається, що сховища України переповнені зерном, яке у звичайний рік допомагає нагодувати 400 мільйонів людей у всьому світі. Однак, ланцюжок поставок було порушено війною, і порти не можуть нормально працювати поблизу зони бойових дій.
❗Росія грубо порушує норми Міжнародного права, використовуючи дітей в інформаційній війні
За даними РНБО, кремлівські медіа поширюють дезінформаційні матеріали про те, як "український режим, наслідуючи Третій рейх, відправляє воювати дітей". В підтвердження цього фейку путінська пропаганда використовує начебто інтерв’ю з українськими дітьми. У матеріалах наводяться беззмістовні цитати, на додачу до яких псевдожурналісти дезінформують, що саме "ці діти від початку спецоперації працювали шпигунами в Україні.
"Економічна правда" підготувала відео-роз'яснення: яка підтримка є для переселенців від держави, скільки це коштує країні та які можливості по працевлаштуванню є зараз.
😡 Після перебування російських військових на Сумщині у селі Білка було виявили залишки хімічної зброї – зарин та інші речовини, заявив мер Тростянця Юрій Бова.
У Харкові знову обстріли, загинула людина.
"Ці обстріли проводяться умисно, щоб посіяти хаос, залякати людей, тому що перший обстріл був у районі ринку, сьогодні субота, люди пішли купувати продукти, речі, і у цей час стався обстріл. Тобто умисний геноцид проти українського народу, української нації, міста Харкова – по-іншому кваліфікувати дії ворога, агресора, російський військ, не можна", – мер Харкова Ігор Терехов.
😡Росіяни продовжують здійснювати воєнні злочини. Більше 50 людей з Ізюма, що на Харківщині, силоміць вивозять до РФ.
Марафон звернень Оксани Марченко продовжується. Дружина Віктора Медвечука цього разу публічно звернулася до свого кума – президента Росії Володимира Путіна. Каже, що не вірить у справедливий суд, де бере участь Медведчук🤷♀️
А от ілюстратору Олександру Грехову цікаво, коли Марченко звернеться до того самого Андрія Степановича
Українці повертаються додому💙💛
Держприкордонслужба фіксує, що в Україну з початку квітня в'їхали близько 400 тисяч осіб, серед яких є і раніше евакуйовані громадяни.
Пес Патрон – героїчний чотирилапий помічник, який працює з українськими піротехніками на Чернігівщині.
Художники надихнулись працею собаки та створили ілюстрації про нього. Малюнки показали у Міністерстві внутрішніх справ України.
До контрольованих російськими загарбниками районів Маріуполя дісталися іноземні журналісти. Їм вдалося зафільмувати, як виглядає територія навколо металургійного заводу імені Ілліча, одного з двох заводів, де українські захисники відбивалися, переховуючись у підземних тунелях і бункерах.
Reuters зазначає, що журналісти українських бійців поблизу заводу не побачили.
На вулицях навколо заводу – тіла вбитих мирних жителів, у тому числі жінка в рожевій куртці та білому взутті.
❕Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18.00:
- На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. В ході перегрупування військ зафіксовано переміщення підрозділів РФ залізничним транспортом з території Білорусі. Загроза ракетних ударів з Білорусі зберігається.
- На Сіверському напрямку противник завершує перегрупування військ. Окупанти можуть продовжувати ракетні удари та артилерійські обстріли з території РФ.
- На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на перегрупуванні, посиленні угруповання своїх військ та продовженні утримання позицій в районі Харкова.
- На Ізюмському напрямку основні зусилля окупантів зосереджено на утриманні зайнятих рубежів та позицій в районі Сухої Кам’янки, Сулигівки, Бражківки, Малої Комишувахи та Андріївки.
- Ворог намагається покращити тактичне положення, протягом доби спробував провести наступально-штурмові дії та намагався просунутись вглиб населеного пункту Довгеньке. Успіху не мав, зазнав значних втрат. Щоб посилитись на цьому напрямку з РФ переміщено додаткові підрозділи.
- Після завершення створення ударного угруповання та формування резервів противник намагатиметься відновити наступ у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.
- На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти намагаються здійснювати вогневий вплив та вести штурмові дії на більшості напрямків. Ворог посилив угруповання військ за рахунок переміщення з території Бєлгородської області у район населеного пункту Сватове окремих підрозділів.
- Імовірно, противник продовжить штурмові дії вздовж всієї лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях. Зосереджуватиме зусилля на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, міста Маріуполь, а також виходу в райони населених пунктів Вугледар і Мар’їнка. Також готуватиметься до наступу на Курахівському та Авдіївському напрямках.
- Спостерігається зниження рівня морально-психологічного стану підрозділів, що діють на Донецькому напрямку. Це пов’язано зі значними втратами, поповнення яких відбулося за рахунок мобілізованих.
- На Південнобузькому напрямку ворог намагається встановити повний контроль над Херсонською областю та утриманні зайнятих позицій. У Херсоні виявлено поширення російсько-окупаційною адміністрацією агітаційних листівок із закликами до мирного співіснування з окупантами. Водночас продовжується залякування та терор мирного населення.
- Через ведення бойових дій в України Росія перенесла ротацію своїх підрозділів в Сирії. Військкомати РФ агітують військовозобов’язаних у запасі, до підписання короткострокових контрактів терміном від 3 місяців до 1 року.
Триває розмінування населених пунктів Київщини За вчора лише поблизу одного із селищ сапери Національна гвардія України обстежили 8 гектарів території. Знайдено десятки снарядів, гранат, мін та ростяжок. - МВС України
У Павлоградському районі вибухотехніки знешкодили збойову частину ракети 9М79-1 "Точка-У"
🧱 Рінат Ахметов заявив, що його компанія СКМ відіграє ключову роль у повоєнному відновленні України, зокрема Маріуполя.
Наші ЗСУ продовжують знищувати окупантів. На фото: залишки техніки 90-ї танкової дивізії (Єкатеринбург), яка місяць перебувала в Ніжинському районі.
📑 Договір щодо миру з РФ міг би складатися з двох окремих документів — гарантій безпеки для України та окремого документу про відносини із Росією, оскільки не всі гаранти "бачать себе за одним столом із РФ" — про це заявив Зеленський.
За його словами, готовність стати гарантами безпеки України демонструють Велика Британія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.
🔗 Українська розвідка має дані, що співробітники російського ФСБ заарештували й вивезли ватажка бойовиків так званої "ДНР" Едуарда Басуріна за розголошення планів про застосування окупантами хімічної зброї в Маріуполі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі, але росіяни вимагають від них здатися:
"Маріуполь. Ситуація дуже складна. Заблоковані наші військові, заблоковані поранені. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів. Тим не менше хлопці захищаються. І однієї подяки замало, тому тривають перемовні процеси. Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає.
Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори. Хотіли забрати поранених, наших жінок та дітей, але Росія відмовилась".
⚔️ Україна отримує від Європи не ту зброю, про яку просить — Подоляк
У Київській області відновлюють шляхопровід поблизу Стоянки, який відновить автомобільний рух трасою Київ-Житомир.
💩 В окупованому Херсоні росіяни роздають листівки, в яких викладають свою пропагандистську версію причин війни і закликають місцевих жителів вести "роз'яснювальну роботу" на користь РФ — ГУР Міноборони
📍Маріуполь. Вже півтора місяця блокади, постійних атак з боку окупантів і знищення міста
❗Режим комендантської години на Київщині:
- На більшості території – з 22:00 16 квітня до 5:00 17 квітня
Посилена комендантська година:
- Територія Гостомельської селищної ради – до 6:00 20 квітня
- Населені пункти Іванківської селищної ради – щодня з 20:00 до 6:00 з 13 по 18 квітня
Київська обласна військова адміністрація нагадує: у цей час заборонено переміщатись населеними пунктами, перебувати на вулиці та в інших громадських місцях – скверах, парках, площах тощо. Крім випадків, коли людина задіяна до критичної інфраструктури та має відповідну спецперепустку й посвідчення особи.
❗СБУ попереджає про нові кібератаки. Під виглядом повідомлень нібито від імені працівників Служби безпеки розсилають вірусні програми, заховані у фейкову "інструкцію дій на період воєнного часу".
Росіян, вочевидь, не на жарт розізлило успішне знищення українськими захисниками крейсера "Москва". І хоча Кремль досі не визнав, що саме відправило на дно флагман російського флоту, його посіпаки вже зляться і погрожують. На одному з пропагандистських "ЗМІ" вийшов текст із закликом захоплювати українську Одещину.
Черговий удар по Харкову. Від російських ракет поранені 18 людей. Одна людина загинула.
Енергосистема країни зазнала втрат, але в планах збільшення експорту в Європу. Як це можливо? Пояснює "Економічна правда" ⬇
Наразі українські фахівці ведуть перемовини щодо умов та обставин, за яких комерційний перетік електроенергії можна буде збільшити. Вже зараз перетин технічно дозволяє експортувати в ЄС до 2 ГВт. В планах збільшення цього обсягу до 4,5-5 ГВт. А за найбільш оптимістичним сценарієм – до 6 ГВт.
Читайте детальніше у матеріалі ЕП. Зокрема, про те, як працює енергосистема зараз, як змінилось споживання електроенергії, скільки людей лишається без електрики та чи є ризик виникнення дефіциту.
У Києві є жертви ракетного удару. Одна людина загинула, декілька – госпіталізовані.
Вибухи були в Дарницькому районі.
Росія не припиняє пошук ворогів. Кремль заборонив в'їзд до своєї країни прем'єру Великої Британії Борису Джонсону та членам його уряду.
У Ватикані провели Хресну дорогу вперше після дворічної перерви через пандемію. Її очолив Папа Франциск, а участь взяли жінки, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію.
Папа Франциск у промові-молитві звернувся до Бога такими словами: "Приведи недругов до рукостискання, аби вони могли вкусити взаїмне прощенння; обеззбрій руку брата, підняту на брата свого, щоб там де зараз ненавість, розківітла згода. Та не будемо вести себе як вороги Хреста Христова".
Це викликало обурення в українців у соцмережах. У посольстві України у Ватикані сказали, що "розуміють та поділяють загальну стурбованість" через ідею "примирення".
Дружина українського посла написала: "Це негуманно. В усіх сенсах: і через використання етнічного походження жінок, далеких від своїх історичних батьківщин не лише географічно, але й ментально."
Ідею також назвали несвоєчасною та двозначною в Українській греко-католицькій церкві.
Президент Литви Гітанас Науседа: "Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО покращить ситуацію з безпекою в Балтійському регіоні. Ми зможемо краще контролювати Балтійський регіон з військової точки зору. Але це також зміцнить НАТО як організацію."
❗Поблизу окупованого Севастополя скупчилися 39 бойових кораблів і катерів.
У порівнянні з 10 квітня помічено збільшення на два великих десантних кораблі й один малий протичовновий корабель, а також зменшення на два малі ракетні кораблі, сторожовий корабель, два протидиверсійні катери й один морський тральщик.
А от кого у російськийх і окупованих бухтат більше не помітять – так це крейсер "Москву".
Позначки:
- Бухта Південна:
п’ять великих десантних кораблів, один середній розвідувальний корабель, один сторожовий корабель, два малих протичовневих кораблі, один малий ракетний корабель.
- Бухта Південна:
два підводних човни, три протидиверсійні катери, підводний човен "Запоріжжя" (захоплене в 2014 українське судно).
- Кілен-бухта (13 судноремонтний завод):
два великих десантних кораблі, підводний човен, один патрульний човен.
- Бухта Голландія:
два патрульних кораблі, два ракетних кораблі на повітряній подушці, великий десантний корабель, два сторожових кораблі, малий ракетний корабель, корабель управління "Славутич" (захоплене в 2014 українське судно).
- Бухти Маячна, Графська:
малий протичовновий корабель.
- Бухта Карантинна:
два ракетних катери, два малих ракетних катери.
- Бухта Стрілецька:
два малих протичовнових корабелі, три тральщики, група кораблів і суден ВМС України (три малих протичовнових кораблі "Луцьк", "Тернопіль", "Хмельницький", два тральщики "Черкаси", "Чернігів", морський буксир "Кременець", торпедолов "Херсон"). Усі судна ВМС України – ті, що були захоплені окупантами в 2014.
- Великий десантний корабель.
- Підводний човен.
- Підводний човен.
У російському Хабаровську затримали двох чоловіків за невеликі антивоєнні пікети. Їхніми гаслами було: "Буча. Не вірте кремлівській пропаганді", "Ні ядерній зимі!", "Ціна нашого мовчання – життя дітей!", "Я не боюсь".
"Мы не боимся!" - антивоенный пикет в Хабаровске закончился задержанием #StopWarInUkraine #StopPutinsWar #StopWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/7G93GOpO0G— Activatica (@Activatica) April 16, 2022
📍Братислава, Словаччина. Акція #SaveMariupol поряд з Національним театром. Люди запалили свічки та виклали напис "Дети" разом із цифрою загиблих дітей в Україні – 197.
|Фото та відео by Sasha Hordon and Alexandra Khudyntseva
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 16, 2022
📍Братислава, Словаччина. Акція #SaveMariupol поряд з Національним театром
📍Bratislava, Slovakia. Next to the National Theater pic.twitter.com/quM7ycYNat
Українці масово повертаються до своїх домівок на тих територіях, де відступили росіяни, зокрема, на Київщині. Однак влада і рятувальники застерігають: небезпека ще є. І ось чому.
❗На відео піротехнік нейтралізує смертельно небезпечну протипіхотну міну МОН-90, замасковану під звичайну господарську сумку. Дальність суцільного ураження 90 метрів. Використання мін-пасток заборонене міжнародним правом. Та окупантів не хвилює ані це, ані життя українців. Тому ДСНС просить бути уважними і обережними.
Помітили підозрілий предмет – не чіпайте! Повідомте про знахідку за телефонами 101 або 102.
Втрати російських окупантів станом на 16 квітня:
- особового складу – близько 20 100 осіб
- танків ‒ 762 одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 1982
- артилерійських систем – 371 од
- РСЗВ – 125
- засоби протиповітряної оборони – 66
- літаків – 163
- гелікоптерів – 145
- автомобільної техніки – 1458
- кораблі/катери – 8
- цистерн з паливо-мастильними матеріалами – 76
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 138
- спеціальна техніка – 26
- пускові установки опетаривно-тактичного ракетного комплексу/ТРК – 4
Вранці 16 квітня Львівщина більше години сиділа під повітряною тривогою. ЗСУ пояснюють, що відбувалось ⬇
Окупанти наносили ракетіні удари по області з літаків Су-35. Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі, що в Білорусі. Українські захисники знищили 4 крилаті ракети.
... І на оновленій землі врага не буде, супостата...
Бородянка знає, що ці шевченкові рядки – правдиві.
Фото – Олександр Заклецький
Ілюстрація – Олександр Грехов
❗Окупанти готуються закрити Маріуполь. Таким чином вони проведуть фільтрацію чоловіків і мобілізацію.
Радник мера Петро Андрющенко:
"По місту окупанти повідомляють, що з понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в’їзд/ виїзд для всіх, але й буде діяти заборона на переміщення по районах на тиждень. В цей час буде проведено фільтрацію 100% чоловіків, що залишились в місті. Для того їх буде переміщено в Новоазовськ.
Частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчистку завалів, а віднесених до неблагонадійних ізолювати"
Вціліла шафра в Бородянці передає свою естафету Чернігову!
Після обстрілів центру міста 27 лютого у міській бібліотеці імені Коцюбинського ударною хвилею повибивало вікна, двері, стіни, розрубило пам'ятник Коцюбинському на дві частини (!), але збереглася шафа зі старовинним посудом 💛
Вцілілі тарілки, глеки родом з Чернігівщини та Черкащини.
Також на шафі стояла косівська кераміка, яка внесена до культурної спадщини ЮНЕСКО.
З літаків Су-35 росіяни завдали ракетних ударів по Львівщині!
Повітряні сили знищили чотири крилаті ракети.
Винищувачі окупантів, за словами голови Львівської ОДА Максима Козицького, злітали з білоруського аеродрому Барановичі.
На 16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів
🔸 з Маріуполя, Бердянськв, Токмака та Енергодара до Запоріжжя на власному транспорті (через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка)
🔸 Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
🔸 Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
🔸 Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
🔸 Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
🔸 Рубіжне – Бахмут.
Ситуація в регіонах станом на 8 ранку:
🔻Дніпропетровщина: вночі ворог влучив у об’єкт господарської інфраструктури – будівлі зруйновано. Інформації щодо посораждалих наразі немає
🔻 Полтавщина: пізно ввечері стався "приліт" по об‘єкту господарської інфраструктурі в одному з сіл області – одна людина загинула, одна постраждала
🔻 Кіровоградщина: влучання по об’єкту інфраструктури пізно ввечері – є загиблі та постраждалі
🔻 Харківщина: інтенсивність обстрілів в окремих районах Харкова за добу збільшилася, вчора за день по місту було більше 50 людей поранено, загинули 9 цивільних.
По області окупанти обстрілювали Дергачі, Балаклію, Золочів. Постраждали 3 людини, 2 загинули. Бої ведуться в Ізюмському напрямку
🔻Луганщина: мінометні обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська та Кремінної.
У Кремінній один загиблий, у Лисичанську поранено трьох. У Сєвєродонецьку перебито центральний газопровід – місто без води та газу. Зафіксоване потрапляння ворожого снаряду в газопровід і в Лисичанську, але з менш вагомими наслідками
🔻 Донеччина: ввечері обстріли у Покровському районі (с. Запоріжжя і Срібне, пожежа у житлових будинках, пошкоджено дитсадок). Вночі і до ранку — обстріли в районі Новоселівки
⚠ Маріуполь: тримається, ситуація критична
🔻 Херсонщина: вибухи та обстріли. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня
У багатьох населених пунктах гуманітарна криза, тривають мародерства орків.
🔻 Миколаївщина: минулої доби російські війська завдали удари з реактивних систем залпового вогню по цивільним об'єктам Миколаєва – попередньо, 5 загиблих, 15 поранених.
Зранку у Миколаєві був обстріляний інфраструктурний об'єкт – попередньо, постраждалих немає
🔻на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині – ніч минула відносно спокійно.
Під ранок Київ зазнав обстрілів!
Вибухи пролунали в Дарницькому районі міста та на околиці. Дані про постраждалих уточнюють.
Кличко просить киян не повертатися завчасно до міста ⚠
Хлопець, який волонтерить на українсько-польському кордоні, розповів у твітері потішну історію про маріупольську бабусю.
Втікаючи з обложеного міста, жінка взяла з собою величезного чорного півня!
На запитання, навіщо, вона відповіла "А як я свого друга Тошу залишу на війні? Ми ж з ним і під бомбардуваннями, і голод пережили".
Є ще відеодоказ зі звуком:
Наслідки вечірніх обстрілів росіян 15 квітня:
- вдарили ракетами по інфраструктурі аеродрому міста Олександрія на Кіровограднищі
- вдарили ракетами по селу під Полтавою – одна людина загинула, ще одна поранена
- російські снаряди прилетіли по Луганщині – одна людина загинула у Кремінній, у Сєвєродонецьку перебито центральний газопровід.
Оперативне зведення від Генштабу станом на 6 ранку 16 квітня:
📍на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив
📍його найактивні дії фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямках:
– противник продовжує частково блокувати Харків і обстрілює його з артилерії
– у районі Ізюма росіяни зосередили до 22 батальйонних тактичних груп
– не виключається активізація дій противника на напрямку на Ізюм та Барвінкове, щоб вийти на свої тилові підрозділи біля Слов'янська
📍на Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається утримати захоплені території. Зосереджує зусилля на взятті під контроль Попасної та Рубіжного, встановленні повного контролю над Маріуполем
📍на Сєвєродонецькому напрямку значних змін в обстановці не відзначено
📍на Попаснянському напрямку противник здійснює постійний вогневий вплив на підрозділи українських військ. У районі Торецька ворог продовжує здійснювати періодичний вогневий вплив з метою виснаження наших військ. Готується до активізації бойових дій в районі Авдіївки
📍на Південнобузькому напрямку противники намагається відновити боєздатність. Очікується, що окупанти спробують вийти на адмінмежі Херсонщини та намагатимуться відновити наступ
📍в акваторії Азовського моря корабельне угруповання противника продовжує блокувати Маріуполь
📍зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря російських військових кораблів з ракетами "Калібр", зберігається загроза застосування окупантами ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури України.
"Завдяки технологіям, я знаю куди рашсти с*издили мої навушники з дому з Гостомеля".
Українці публікують геолокацію своїх Apple-пристроїв, які росіяни покрали за час окупації.
Так навушники Віталія Семенця з Гостомеля зараз знаходяться в Кукуєвському Бєлгородської області 😑
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"Моторошний флешбек з часів, коли ми були в Маріуполі"
Фотограф Asoociated Press Мстислав Чернов опублікува кілька фото з Харкова, по якому 15 квітня вчергове вдарили росіяни.
Що відбувалось, поки ми спали – коротко про головні події ночі:
- Зеленський озвучив кількість загиблих українських військових – за його словами, це від 2 500 до 3 000. Ще близько 10 тисяч зазнали поранень, і "важко сказати, скільки з них виживе"
- Росія підтвердила, що погрожує всім країнам, які допомагають Україні зброєю
- Зеленський нагородив 237 військовослужбовців, з них 34 – посмертно
- у парламенті Литви зареєстрували поправку, якою пропонується зробити 9 травня у Литві не лише Днем Європи, а й Днем пам'яті жертв геноциду в Україні
- окупанти продовжили стріляти по Миколаєву – розстріляли сортувальний центр Нової пошти.
Доброго ранку 🙂
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Великі міжнародні перевізники відмовляються мати справу з російськими товарами і постачати їх.
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Через санкції Євросоюзу РФ втратила можливість постачати лісопродукцію на близько 6 млрд доларів на рік, а переорієнтація на Китай не покриє втрати.
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Міжнародна асоціація національних агентств з нумерації (ANNA) призупинила членство РФ та Республіки Білорусь.
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Американська компанія FMC – п'ята найбільша аграрна компанія у світі – припиняє діяльність і бізнес в Росії.
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Австрійський міжнародний концерн Andritz, що спеціалізується на машинобудівному виробництві та його технологічному забезпеченні, призупинив усі свої нові операції в РФ.
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Китайський автовиробник Lifan зупинив продаж нових автомобілів на російському ринку, не реалізувавши жодного авто у 2022 році.
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