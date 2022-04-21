Азов – сталь. 57-й день войны с Россией. ОНЛАЙН
57-ий день Україна захищається від російського нападу та йде в контрнаступ.
Росіяни продовжують атакувати практично знищений Маріуполь, зокрема завод "Азовсталь", у бомбосховищах якого ховається щонайменше тисяча цивільних громадян.
Українські захисники Маріуполя вимагають врятувати цивільних та готові залишити місто за посередництва третьої сторони. Українські перемовники Михайло Подоляк та Давид Арахамія готові приїхати в місто для зустрічі з представниками російської делегації.
"Українська правда" продовжує стежить за головними подіями дня в цьому онлайні.
Читайте також хроніку попереднього дня війни.
На цьому ми завершуємо наш онлайн. Повернемося о 5:30.
✈ Повітряні перемоги. За останню добу в небі України ЗСУ знищили 15 цілей ворога:
- 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
- 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);
- 9 БпЛА ОТР ("Орлан-10")
Важливе зі звернення Володимира Зеленського до Світового банку
🔻Через бомбардування та обстріли російських військ в Україні зруйновано або пошкоджено 1141 заклад освіти. Школи, дитячі садочки, університети. По всій нашій державі!
🔻Російське вторгнення повністю зруйнувало звичайні економічні відносини. Тільки перший аналіз втрат дав суму приблизно у 550 мільярдів доларів збитків.
🔻Через нестачу українського продовольства на світовому ринку вже відчувається початок кризи. Нещодавній звіт Всесвітньої продовольчої програми ООН зазначив, що зростання цін на продукти харчування цього року призведе до голоду приблизно 47 мільйонів людей у 81 країні світу.
🔻Без української пшениці, кукурудзи, рослинної олії та інших товарів це завершиться не просто фізичною нестачею їжі в багатьох країнах Африки і Азії, але й політичною нестабільністю і, можливо, новою міграційною кризою.
Отже, що, які кроки потрібні зараз?
- Це негайна підтримка для України.
- Потрібно негайно виключити Росію з усіх міжнародних фінансових інституцій. МВФ, Світовий банк та інші – точно не місце для такої держави, яка намагається зруйнувати життя сусіднього народу.
- Потрібен спеціальний податок за війну. Такий податок за війну має накладатися на всі без виключення торговельні операції з Росією як державою чи з російськими компаніями. На всі експортно-імпортні операції, на всі фінансові операції, які ще не заблоковані.
- Кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин з Росією. Ніхто не повинен залежати від політичною настрою керівництва цієї держави.
- Вже заблоковані значні активи російської держави та представників російської еліти. Проте це ще не всі їхні активи, про які нам відомо. Цю роботу по блокуванню треба продовжувати. І не просто як самоціль. Заблоковані кошти Росії мають бути використані як на відновлення України після війни, так і для відшкодування тих збитків, які іншим народам Росія завдала своєю деструктивною поведінкою.
⚡️Пес Патрон бажає вам тихої ночі😌 pic.twitter.com/fjVFAIJdaK— Збройні сили України. Війна з окупантом (@ukrainianzsu) April 20, 2022
Важливе зі звернення Володимира Зеленського
🔻Закликаю мешканців південних районів України – в Херсонській та Запорізькій областях – дуже уважно ставитись до того, яку інформацію про себе ви даєте загарбникам. І якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте – це не для того, щоб вам допомогти...Це для того, щоб реально сфальшувати на вашій землі так званий "референдум", якщо надійде команда з Москви реально влаштувати таку виставу. І це – реальність. Будьте обережні.
🔻Хочу одразу сказати – жодні "ХНР" не пройдуть. Якщо комусь хочеться ще нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки бідною Росія не була з часів Громадянської війни після 1917 року. Тож, краще зараз – шукайте мир.
🔻На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемирʼя. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри.
🔻Державними нагородами відзначені 202 захисники України. З них 194 військовослужбовці Збройних Сил та 8 військовослужбовців Держспецзвʼязку.
⚡Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я
💪За добу на Донеччині та Луганщині ЗСУ відбили 10 атак росіян
- 6 танків
- 4 артилерійські системи
- 8 одиниць броньованої техніки
- 15 одиниць автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25) і 8 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробило пам'ятку: що робити, якщо ваша близька людина стає до лав захисників👇
У Миколаєві прогримів вибух – мер міста
Через обстріли окупантів 21 квітня з Маріуполя не вдалося евакуювати людей – Верещук
"По Маріуполю немає чим порадувати. Дуже все туго іде. З боку росіян все відбувається дуже складно, хаотично, повільно та, звісно ж, нечесно.
Просимо вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуації. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити".
Деталі двох ракетних обстрілів Запоріжжя
Перша ракета впала на острів Хортиця в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя-Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів. Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом.
Другий удар був також по Хортиці – пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємств. Постраждало 8 людей.
|Наслідки обстрілу
💪🙃У Пентагоні говорять, що українські війська мають на фронті більше танків, ніж росіяни.
Новий Бабин Яр. У селищі Мангуш, яке розташоване менше ніж у 20 кілометрах від Маріуполя, окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців.
На це вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 людей. На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший.
|Братські могили у Бучі (ліворуч) та Мангуші (праворуч)
🚌З 25 квітня між Києвом та звільненим від окупантів Ірпенем почнуть курсувати маршрутки. Ознайомитися з розкладом можна тут.
"Українська правда" поговорила з головою Харківської ОДА. Що розповів Олег Синєгубов?
❓Що відбувається на окупованих територіях Харківщини? Чи є випадки катувань наших людей?
"Коли ми звільняли населений пункт Гусарівка по напрямку Балаклії, яка теж зараз знаходиться під окупацією, ми там побачили, що сім'ю спалили заживо. Бачили, що фельдшера було застрелено пострілом у голову, і на ньому були сліди від катувань. Також фіксуємо інші звірства, на жаль".
❓Для чого людей мобілізують – зрозуміло. Але для чого їх вивозять в Росію?
"У росіян тактика щодо наших населених пунктів наступна.
По-перше, вони беруть місто в облогу, доводячи його до гуманітарної катастрофи, не забезпечуючи ані "зелених" коридорів для евакуації, ані коридорів для постачання гуманітарної допомоги. Коли люди починають голодувати, вони починають грати в добрих поліцейських і пропонують вихід. Якщо люди погоджуються, вони можуть щось привезти, але зараз нічого не везуть, бо в них у самих нічого немає.
І вони пропонують вихід – порятунок, наприклад, "зелений" коридор із міста Липці до свого Бєлгорода".
❓Скільки загалом із 24-го лютого загинуло мирного населення в Харківській області?
"Є дані (інтерв'ю записувалося ввечері 19-го квітня – УП). У нас близько 30 дітей і цивільних від 565 до 725. Ці дані уточнюються".
Читайте повністю: Олег Синєгубов: Як тільки росіяни відчують слабкість оборони Харкова, вони спробують штурмувати місто
Напередодні Великодня Онуфрій заявив, що УПЦ МП готова організувати молитовну ходу від Оріхова у Запорізькій області до "Азовсталі" в Маріуполі, щоб надати мирним жителям невідкладну допомогу та вевезти їх звідти.
Також священники можуть вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих.
Нагадаємо, що "Азовсталь" належить олігарху Рінату Ахметову і політику Вадиму Новинському, останній з яких є дияконом УПЦ МП і прислужує Онуфрію на службах.
Російська війська вдарили ракетами по залізниці у Новомосковському районі Дніпропетровщини.
Оновлено 21:45: постраждали п’ятеро людей
Українські десантники збили російський вертоліт Мі-8 з переносного зенітно-ракетного комплексу, а згодом морпіхи ліквідували вертоліт, який прилетів на підмогу 🔥
У Лісабоні провели наймасовішу з початку війни акцію на підтримку Маріуполя 🇺🇦
20 квітня близько 300 людей зібралося перед Національним театром королеви Марії II, щоб привернути увагу до ситуації в обложеному росіянами місті.
Люди запалили понад сотню свічок на честь жертв російського вторгнення.
Акцію організували троє активісток, Ольга Єременко, Ольга Кузьменко, Яна Доброхліб, разом з Асоціацією українців Португалії. Фото нижче – Альони Лобанової та Ксенії Заєць.
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"Розблокування Маріуполя можливе кількама шляхами. Є військовий шлях. До нього треба готуватися, і ми готуємось бути потужними, і тут потрібна допомога наших партнерів.
Самим нам складно. Нам потрібна відповідна зброя", – президент Володимир Зеленський.
Зведення від Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 21 квітня:
📌 на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Росіяни знизили інтенсивність руху своїх військових колон на території Білорусі
📌 на Слобожанщині обстановка суттєвих змін не зазнала. Триває часткове блокування та руйнування артилерією Харкова. По області росіяни блокують рух української гуманітарки та забороняють рух місцевого наслення
📌 на Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався взяти під повний контроль Маріуполь, він продовжує завдавати авіаційних ударів та пробувати штурсувати морський порт і завод "Азовсталь"
На Херсонщині окупанти проголосили мобілізацію чоловіків. На 1 травня на частині окупованої Херсонщини сплановане проведення "референдуму", а на 2-10 травня – "перепис населення".
На Південнобузькому напрямку тривають обстріли Миколаєва – противник намагається наблизитися до міста, але успіху не має
📌 ворог продовжує втрачати бійців і техніку. Захисники та захисниці ліквідовували командира першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковника Дениса Мєжуєва. Також з важкими пораненнями на лікуванні у Москві перебувають два представники керівного складу цього ж з’єднання – полковник Харитонов та підполковник Смірнов.
Окупанти вивозять з Маріуполя не лише людей, а й матеріальні цінності 😡
Так у Маріуполі вкрали унікальну колекцію медальєрного мистецтва Юхима Харабета – вона налічувала понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Колекцію вивезли до тимчасово окупованого Донецька.
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Росіяни зірвали гуманітарний коридор з Херсонської області – не пропустили автобуси для вивезення людей та продовжили обстріли. Також окупанти взяли в полон координатора евакуаційної колони.
Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $800 мільйонів 💵
Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території Азовсталі, – радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Паралельно, за його словами, у місті точаться бої в районі трамвайного депо, що знаходться на значной відстані від території Азовсталі.
"Це просто для розуміння "зелених коридорів для Азовсталі" та "перемоги путіна над Маріуполем", – прокоментував Андрющенко.
У Дрогобичі на Львівщині перейменували вулиці, що носили імена російських діячів:
- вулицю Сахарова на вулицю Івана Дацка;
- вулицю Чехова на вулицю Андрія Скрипника;
- вулицю Глінки на вулицю Руслана Сиксоя;
- вулицю Пушкіна на вулицю Задубична;
- вулицю Некрасова на вулицю Сахарова;
- вулицю Толстого на вулицю науковця Михайла Шалати.
У місті також демонтували меморіал "Вічного вогню" в парку 🔥
💥 Підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор"
Колишня фракція ОПЗЖ, діяльність якої у Верховній Раді призупинила РНБО, стала депутатською групою "Платформа за життя та мир".
🇸🇮 Словенія передасть Україні велику кількість своїх основних бойових танків Т-72, а натомість отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder та колісні бронеавтомобілі Fuchs
Підрозділи Протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ збили штурмовик Су-25 та БПЛА "Орлан-10" російських окупантів.
👋🏼 З території Білорусі російські окупанти вивезли 85% військової техніки, яку зафіксували на момент відступу військ рф з околиць Києва — Беларускі Гаюн
Бійці 93ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський літак на Ізюмському напрямку Харківської області.
❗️Рада продовжила дію воєнного стану ще на 30 діб — до 25 травня
⚡️Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних — Верещук
🛠 У Бучі розпочали встановлення вікон в будинках, які постраждали внаслідок вторгнення РФ, у Гостомелі продовжується прибирання міста.
Фото: Кирило Тимошенко
🙅🏻♂️ Міноборони РФ знову повідомило про "визволення" Рубіжного — глава Луганської ОВА Сергій Гайдай наголошує, що це фейк.
Це вже третє подібне "визволення" окупантами Рубіжного, виходячи з російських брехливих зведень. Вперше цей населений пункт "перейшов під контроль" загарбників 1 березня.
❗️Окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю — обласна військова адміністрація повідомляє про 2 "прильота". Постраждалих немає.
ОВА просить не розповсюджувати фото- та відео-матеріали
🤬 росіяни повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів — Головне управління розвідки.
За даними розвідки, українських волонтерів, які намагаються доставити допомогу — розстрілюють
⚰️ російські загарбники облаштували кілька братських могил у селі Мангуш, куди звозять тіла убитих маріупольців — про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, розмір могил сягає 30 метрів.
🇩🇪 Німеччина веде переговори з країнами ЄС та НАТО, які можуть надати Україні важке озброєння радянського виробництва — про це заявила міністр оборони Крістін Ламбрехт.
Країни, які нададуть важке озброєння Україні, пізніше отримають заміну від німецької промисловості
Влада України вимагає від окупантів гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь", щоб евакуювати цивільних та поранених військових.
Попри дуже складну ситуацію у Маріуполі захисники міста за дві доби зуміли знищити 3 танки та 2 БМП та БТР російських окупантів.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наплів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.
Міністр фінансів України Сергій Марченко на сесії G20 "Глобальна економіка та ризики" заявив, що війна Росії проти України – це ще одна світова криза, яка потребує спільного підходу: світ має об'єднати зусилля, щоб зупинити цю війну та допомогти Україні.
🌾Росія – це хвороба світової економіки. Україна – це ті клітини імунітету, які мають бути активовані міжнародною медициною, щоб убити хворобу. Інакшого рішення не існує. Інакше інфекція пошириться на інші країни та почнеться зараження.
🌾Втрати українського сільськогосподарського виробництва болісно відчують за тисячі кілометрів: від Північної Африки до Південної Америки. Країни з розвиненою економікою вже страждають від кризи.
21 квітня евакуація українців відбуватиметься з Маріуполя та Херсонщини.
Маріуполь. Евакуація жінок, дітей та осіб похилого віку. Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 14:00.
Херсонщина. Точки збору:
- смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради);
- с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28Б (біля селищної ради);
- с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи).
20 квітня з Маріуполя змогли виїхати 4 евакуаційні автобуси
Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Кіровоградщина, Івано-Франківська, Хмельницька, Чернівецька, Львівська, Одеська, Запорізька, Вінницька, Тернопільська області, Київщина, Полтавщина, Житомирщина, Черкащина, Сумщина та Чернігівщина
Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України.
📍Дніпропетровщина
Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Ворог обстріляв з ураганів передмістя Зеленодольська. Люди не постраждали.
📍Харківщина
Цієї доби інтенсивність обстрілів зменшилась, ніч була значно спокійнішою.
По області ведуться активні бої в Ізюмському напрямку.
📍Луганщина
Ситація складна – постійні обстріли, та жорстокі позиційні бої у Попасній та Рубіжному. Значні руйнування в Рубіжному та Новодружеську.
📍Донеччина
Обстріли вздовж всієї лінії розмежування. Під ранок – активізація ворога поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Ситуація контрольюється ЗСУ.
📍Херсонщина
Через окупацію ситуація в області стає критичнішою. Вибухи та обстріли чутно у всіх районах. Знищена інфраструктура. Інформація щодо поранених та постраждалих цивільних осіб наразі недоступна.
📍Миколаївщина
Ввечері Миколаїв зазнав ракетних ударів. Вибухи лунали у центрі міста, де знаходяться виключно приватні будинки. За попередньою інформацією жертв немає. На інших територіях області ситуація стабільна та контрольована.
Останні думки і реакції від міжнародних партнерів України
- Британська розвідка припускає, що Росія хоче родемонструвати значні успіхи перед щорічними святкуваннями "Дня перемоги" 9 травня. Це може вплинути на швидкість і рішучість операцій Кремля.
- У Пентагоні не вбачають загрози у випробування балістичної ракети Росією. Про випробування Кремль належним чином сповіщав США.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що будь-які мирні переговори щодо України, швидше за все, проваляться:
"Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якими стикаються українці."
Щоденно на перших шпальтах світових ЗМІ – події в Україні. Ось що ми прочитали там вранці 21 квітня.
📌 The New York Times розповідає про вже культову поштову марку з російським військовим кораблем, яку українці вже розкупили, і про довжелезні черги за нею. Показує мапу російського наступу на схід України.
|The New York Times
📌 На головній сторінці The Economist заголовок: "Західу потрібно надсилати Україні більше та кращої зброї". В іншому матеріалі видання зазначає, що надання зброї не означатиме, що постачальник воює з Росією, як побоюються деякі міжнародні партнери:
"Росія попередила НАТО, що вона може завдати удару по країнах, які постачають або надають допомогу українським військам, і навіть натякнула, що може застосувати ядерну зброю.
З точки зору міжнародного права, вважають експерти, позиція Росії є невиправданою. "Постачання зброї, у тому числі важкої, само по собі не зробить країну стороною збройного конфлікту. Для цього потрібна більш пряма участь у військових операціях", – каже Аділь Хаке, професор юридичного факультету Рутгерса та автор книги "Право та мораль під час війни".
📌 У фокусі Time – зґвалтування українських жінок російськими окупантами з точку зору цього злочину як воєнного.
"Вперше зґвалтування було визнано воєнним злочином у 1919 році, але минуло багато воєн і десятиліть, перш ніж відбулося перше судове переслідування зґвалтування як військового злочину – проти руандського політика в 1998 році. Перше судове переслідування ООН було щодо до колишньої Югославії, коли сербські війська тримали "табори зґвалтування" як те, що судді вважали "знаряддям терору".
📌 The Wall Street Journal і Bloomberg звернули увагу на випробування росіянами міжконтинентальної балістичної ракети. Під час запуску Путін сказав, що зброя "змусить задуматися всіх, хто намагається загрожувати" Росії. У матеріалах йдеться, що Кремль використали ракету, щоб нагадати, що мають ядерну зброю, та пригрозити ворогам, а також підвищити ставки на війні.
The Wall Street Journal також опублікував великий текст про останні події в Україні з акцентом на збройні потреби Києва:
"У битві за Донбас, що розгортається, Україна має лише частку тої артилерії та броні, яку Росія розмістила на передовій. Москва також має величезну перевагу в авіації... Уряд України протягом місяців просить західних партнерів постачати їй більш важке озброєння... США та деякі союзники лише зараз починають реагувати на ці запити, відходячи від попередньої політики переважного надання портативної зброї малої дальності."
Керівник Луганщини Сергій Гайдай: "У Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. Росіяни їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно із гуманітарних вантажів."
Азовфортеця. The New York Times показали своє відео, яке зняли над металургійним комбінатом у місті-герої Маріуполі 3 місяці тому, і запис російського дрона нині.
3 months ago, we filmed drone video over the Azovstal steel plan in Mariupol. Now, a Russian TV drone shows what's become of the battered steel-mill fortress where the last Ukrainian defenders are holding out under near constant bombardment. https://t.co/qLwrddXkq0 pic.twitter.com/R6IGHHL6nx— Brent McDonald (@docubrent) April 21, 2022
Зведення Генштабу
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, змін в стані та положенні угруповань його військ не виявлено.
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування системи технічного забезпечення.
- У Балаклеї поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією.
- Ворог продовжує часткове блокування та обстріли Харкова.
- На Донецькому і Таврійському напрямках противник й надалі здійснює артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення.
- На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Одночасно, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення.
Так, у селі Золота Балка представники росіян провели збори з місцевим населенням, де заявили, що "зелених коридорів" більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних Сил України, російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки
- На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ.
- На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога.
Росіяни не зважають на життя мирних українців, які гинуть у цій війні. Це вкорте підтверджує позиція Кремля щодо Великоднього перемир'я.
Україна підтримала таку ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша. А от, що сказав представник агресора. Він назвав це "прагненням дати київським націоналістам і радікалам передишку".
.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022
Доброго ранку 🚀
Що відбувалося, поки ми спали:
- на південних рубежах оборони українські військові знищили два прихованих ворожих пости спостереження, 34 окупанти та 7 одиниць техніки;
- передача Україні запчастин для військових літаків дозволила збільшити свої військово-повітряні сили на 20 літаків;
- окупанти вирішили перенести так званий референдум на Херсонщині на 27 квітня;
- міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) заявили про додаткову підтримку Україні на суму понад 24 мільярди доларів на 2022 рік.