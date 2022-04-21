Азов – сталь. 57-й день войны с Россией. ОНЛАЙН

21:04

"Українська правда" поговорила з головою Харківської ОДА. Що розповів Олег Синєгубов?

❓Що відбувається на окупованих територіях Харківщини? Чи є випадки катувань наших людей?

"Коли ми звільняли населений пункт Гусарівка по напрямку Балаклії, яка теж зараз знаходиться під окупацією, ми там побачили, що сім'ю спалили заживо. Бачили, що фельдшера було застрелено пострілом у голову, і на ньому були сліди від катувань. Також фіксуємо інші звірства, на жаль".

❓Для чого людей мобілізують – зрозуміло. Але для чого їх вивозять в Росію?

"У росіян тактика щодо наших населених пунктів наступна.

По-перше, вони беруть місто в облогу, доводячи його до гуманітарної катастрофи, не забезпечуючи ані "зелених" коридорів для евакуації, ані коридорів для постачання гуманітарної допомоги. Коли люди починають голодувати, вони починають грати в добрих поліцейських і пропонують вихід. Якщо люди погоджуються, вони можуть щось привезти, але зараз нічого не везуть, бо в них у самих нічого немає.

І вони пропонують вихід – порятунок, наприклад, "зелений" коридор із міста Липці до свого Бєлгорода".

❓Скільки загалом із 24-го лютого загинуло мирного населення в Харківській області?

"Є дані (інтерв'ю записувалося ввечері 19-го квітня – УП). У нас близько 30 дітей і цивільних від 565 до 725. Ці дані уточнюються".

Читайте повністю: Олег Синєгубов: Як тільки росіяни відчують слабкість оборони Харкова, вони спробують штурмувати місто