Украина раскапывает братские могилы, Россия запускает ракеты. 45-й день войны. ОНЛАЙН
Іде 45 день великої, важкої війни між Україною та Росією.
Уся Україна тужить разом з Краматорськом, де російська ракета забрала щонайменше 50 життів, і продовжує розчищати звільнені від окупантів території Кивщини, Чернігівщини та Сумщини.
Маріуполь лишається в облозі.
Росія наносить нищівні удари по сходу та перегруповує свої війська.
"Українська правда" стежить за всіма подіями в цьому тексті.
Гуляючи Києвом, прем'єр Британії Борис Джонсон, отримав у подарунок глиняних півників. Такий самий стояв на кухонній поличці в Бородянці, яка витримали російську навалу, залишилась на місці попри зруйновану квартиру і стала відомою на всю країну.
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Подарунок був від художниці з Харкова Валерії Полянскової. Вона каже, що везла півників на подарунок для друзів з Польщі. Але дорогою зустріла на вулиці Зеленського з Джонсоном.
"Те, що Півник один із головних символів перемоги, стало зрозуміло з перших фото", – написала дівчина.
Це колишні російські позиції у Чорнобильській зоні. Тут окупанти копали траншеї та намагалися будувати фортифікаційні споруди. І тут зафіксовано аномально високі показники радіаційного фону.
💙💛На благодійному матчі проти "Олімпіакоса" гравці "Шахтаря" одягнули футболки з назвами 10 міст-героїв, які запеклий опір вторгнення Росії в Україну. Також на футбоках у обидвох команд були наліпки зі словами "Стоп війні"
At the charity match against Olympiacos,Shakhtar players will wear shirts featuring the names of 10 hero cities that fiercely resisted Russia's invasion of Ukraine.— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 9, 2022
💙 Mariupol
💛 Irpin
💙 Bucha
💛 Hostomel
💙 Kharkiv
💛 Volnovakha
💙 Chernihiv
💛 Kherson
💙 Okhtyrka
💛 Mykolaiv pic.twitter.com/oiYpQ9yRyD
На стадіоні розмістили 176 іграшок – в пам'ять про українських дітей, що загинули від війні.
🍞ООН повідомляє, що через війну в Україні продукти здорожчають майже в усьому світі. З лютого по березень індекс цін на продовольство зріс на рекордні 12,6%.
"На Україну та Росію припадає близько третини світового експорту пшениці, 20% кукурудзи та близько 80% експорту соняшникової олії. А такі країни як Єгипет і Ліван імпортують понад 70% пшениці від двох ворогуючих держав.
Вплив цього конфлікту відчують майже в усьому світі", – заявив генеральний директор продовольчої та сільськогосподарська організації ООН (ФАО) Цюй Дунью.
💔Історії жителів Київщини, які жили в окупації
– Коли стало зовсім погано, то ми пшеницю мололи на старій кофемолці "Мрія", щоб якийсь хліб спекти. Щоб у них, росіян, не брати. Діти казали, що тепер зрозуміли, який насправді смачний хліб.
***
– Кадировці в нас особливо не бушували. Тут якісь буряти були. Оті якісь бешені точно. Тільки приїхали і давай розпитувати, де у вас тут молоді дівчата?
***
– Якось сім'я з дітьми пробувала виїхати на машині, так вони почали стріляти просто по ній, хоча там були білі хустинки всюди завішані. Дівчинку підстрелили. Вдалося відтягнути її в одну з хат. Вона кров'ю стікала, і священник довго вів переговори, щоб її хоча б в лікарню завезли і кровотечу зупинили.
***
– Визираю у вікно – бачу: хлопці стукають у браму. Думаю, дивно якось, росіяни ніколи не стукали, так вломлювались і брали, що бачили. Дивлюся на дорогу – якась військова машина стоїть, не розбираюсь я в них. А на ній наш прапор. Я й розплакалась.
⚡За сьогодні гуманітарними коридорами евакуювали 4 532 людей:
- З Маріуполя – 192
- З міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь та Енергодар – 3 233
- З міст Луганської області: Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна – 578
Цитати з вечірнього звернення Володимира Зеленського
🔻Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерство в санкційній політиці – назавжди в історії. В історії захисту демократії, в історії захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це – і Борису (Джонсону), і Британії.
🔻На всіх міжнародних переговорах, в усіх контактах з лідерами світу протягом цих 45 днів я обовʼязково піднімаю три теми. Перше – конкретна допомога нашій обороні. Друге – конкретна допомога нашим людям. Третє – конкретні гарантії безпеки для нашої держави, яка точно переможе у цьому протистоянні. Звісно, не від усіх я чую конкретні відповіді на свої конкретні запитання. Але щодня позитиву для України все більше.
🔻Борис Джонсон був сьогодні дуже конкретний у відповідях на мої запитання. Втім, як і завжди. І вже визначились з ним – яку допомогу надасть Велика Британія післявоєнному відновленню України. Британці готові взяти шефство над відновленням Києва і Київської області.
🔻Серед пріоритетних завдань для нашої дипломатії, для всіх контактів з нашими партнерами – запровадження більш болісних обмежень грошових потоків РФ. Передусім це стосується нафтового бізнесу. Демократичний світ точно може відмовитися від російської нафти і зробити її токсичною для усіх інших держав.
🔻В Україну повернеться одна з наших головних святинь. Одна з найшанованіших святинь Софії Київської. Ікона святого Миколи (Мокрого), це перша чудотворна ікона Русі.
⚡За словами мера Харкова Ігора Терехова, місто бомбардують новими видами бомб. Мер закликає містян за можливості ночувати у бомбосховищах.
"Російський агресор скидає їх (бомби) на парашутах. Прошу вас, у жодному разі не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальників".
💙💛 Новий бренд України – це Сміливість
Офіс Президента та уряд розпочали внутрішню та міжнародну рекламну кампанію української сміливості. Головна місія проєкту – зафіксувати та поширити асоціацію "Україна = сміливість".
"Сьогодні українська сміливість безпрецедентна. Сміливість військових, сміливість простих людей, сміливість наших міст. Жодна країна у світі не готова воювати з Росією. А Україна воює, і воює успішно", – розповідає засновник креативної агенції Banda Паша Вржещ.
На сайті проєкту можна знайти короткі ролики, макети постерів, стікерів та мерчу.
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🇺🇦 Якщо ви зараз опинилися в іншій країні — завантажуйте матеріали, друкуйте та виходьте на мітинги з постерами або розклейте їх у вашому місті. Ми говоримо світу: будь сміливим як Україна.
Борис Джонсон пообіцяв Україні нову військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем
⚡️Український уряд схвалив повне торговельне ембарго проти Росії
У пам'ять про вбитих у Краматорську "Укрзалізниця" залишає порожніми місця під номером 52 у кількох поїздах, що курсують по всій країні. На цих місцях також кладуть квіти.
52 – кількість людей, що загинули внаслідок російського обстрілу вокзалу.
⚡Відбувся обмін полоненими. В Україну вдалося повернути 26 людей: 12 військових, з яких одна жінка-офіцер, та 14 цивільних, включаючи 9 жінок.
🥰Посольство ЄС відновлює роботу в Києві
First things first. pic.twitter.com/DwVtX8FE06— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) April 9, 2022
Аміачна хмара, яка утворилася внаслідок чергово обстрілу окупантами цистерни з азотом, полетіла бік позицій РФ.
За три дні на Київщині розчистили 67 км дороги Київ – Чоп, найближчим часом буде відкрито дорогу Київ – Житомир.
Зведення від Генштабу
🔻 РФ і надалі проводить підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України для встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.
🔻 Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Висока ймовірність залучення противником ДРГ для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.
🔻 На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у складі та положенні військ противника не зафіксовано.
🔻 На Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування Харкова. З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог придушує мережі стільникового зв’язку.
🔻 З метою нарощування угруповання військ, з Бєлгородської області у район Шевченкового Харківської області переміщено до двох БТГ противника.
🔻 На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Новобахмутівки. Загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по н.п. Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.
🔻 На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адмінкордоні Херсонської області.
🔻 Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках.
⚡Окупанти завдали чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів Харкова
❗На Луганщині (біля Рубіжного) росіяни знову влучили у цистерну з небезпечною для людини азотною кислотою.
Місцевих закликають підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.
При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.
CNN пише: Близько чверті російських військ, які використовувалися під час вторгнення в Україну, є "фактично недієздатними" через великі втрати, погану матеріально-технічну базу та погане забезпечення.
"На сьогодні технології дозволяють знайти кожного, хто потрапив під об'єктив хоча б один раз", – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Украхна буде шукати російських вбивць, використовуючи новітні технології.
"Враховуючи те, як вони люблять викладати фото в інтернеті та кількість камер у містах і домівках, то це питання дуже швидко вирішимо."
До Києв приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Його візит розпочався з тет-а-тет зустрічі із Зеленським.
📍Луганщина. Окупанти вкотре обстрілють житлові квартали. У Рубіжному поранено 4 людини. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство, які не можуть через обстріли. У Сєвєродонецьку в старому районі знайшли загиблу жінку.
Як знайти родичів із Бучі та інших міст, що постраждали від росіян?
Радить прокуратура ⬇
- подати заяву до Бучанського районного управління поліції (м. Боярка, вул. Хрещатик, 88) в письмовому вигляді або на лінію "102" для реєстрації кримінального провадження;
- окремо звернутися з відповідним запитом щодо доставлення тіла загиблого до Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи (м. Київ, вул. Докучаєвська, 4), та до Київського обласного бюро судово-медичної експертизи (м. Київ, вул. Оранжерейна, 7)
- якщо є можливість, надати зразки ДНК загиблої особи для проведення порівняльного аналізу;
- надати органу досудового розслідування актуальні фото загиблої особи для перевірки серед невпізнаних тіл, детальний опис зовнішності, особливих прикмет, використовуваних транспортних засобів, мобільних терміналів зв’язку.
Мінцифри рекомендує сервіси:
- Пошук зниклих – один із найбільших ресурсів для пошуку дітей та дорослих, зниклих під час вторгнення росії. У Telegram-каналі легко орієнтуватися за допомогою хештегів із назвами міст: https://t.me/poshuk_znyklyh
- Пошук Україна 2022 – Telegram-канал для пошуку людей по всій Україні. Щоб подати заявку на пошук, треба заповнити Google-форму, яка надійде волонтерам та бійцям тероборони: https://t.me/poshukukraina2022
- Знайди рідних – бот, створений за ініціативи "Міжнародної асоціації кібербезпеки" та інших громадських організацій: https://t.me/Family_Search_bot
- Розшук за даними Національного інформаційного бюро надає інформацію про зниклих військових і цивільних – як загиблих, так і полонених або депортованих з України: https://t.me/nib_uncp_bot
А також чат-боти для пошуку людей в окремих регіонах:
- У Харкові: https://t.me/Nadiia_Kharkiv_bot
- У Києва та Київській області: https://t.me/findme_kyivobl_bot
У столицію продовжують вертатись не лише кияни, а й іноземні посольства. Італія відновить роботу свого представництва вже після католицького Великодня, тобто у другій половині квітня. Про плани відновлювати роботу в Києві кажуть також чеські дипломати.
Але не варто забувати, що місцева влада просить поки зачекати і не поспішати із поверненням до столиці. Небезпека все ще лишається.
📍Чернігівщина. с. Ягіде та с. Лукашівка. Тут знаходиться пам’ятка архітектури Вознесенська церква. У ній в окупантів був штаб.
Зараз українські піротехніки очищують звільнену територію і, крім боєприпасів, знаходять тіла людей. Ймовірно, це місцеві мешканці, яких розтріляли росіяни.
📍Луганщина. Ворог атакував позиції прикордонників дронами-камікадзе. Це безпілотні літальні апарати з інтегрованою бойовою частиною – однаразова зброя.
Перший безпілотних українські прикордонники знищили стрілецьким вогнем. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців. Ніхто з прикордонників не постраждав.
Голова Миколаївщини Віталій Кім: "Щодо намірів захопити Миколаїв – ні, не бачу".
Однак обстріли, які здійснюють окупанти, можуть бути, як для залякування людей, так і прикривати якісь військові дії загарбників із переміщення.
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів, – Володимир Зеленський. – У Росії ніхто інший не спроможний зупинити цю війну. Лише він один (президент РФ Путін – ред.) вирішує, коли ця війна закінчиться."
Так тепер виглядає канал Держдуми Росії в YouTube. Його заблокували.
У російському парламенті тепер скаржаться, що на каналі було понад 145 тисяч підписників, а відео сумарно набрали понад 100 млн. переглядів.
✅На Київщині продовжуються роботи з розмінування місцевості інженерними підрозділами Національної гвардії України🇺🇦 #Київ #нгу #мвс #поліція #розмінуванняhttps://t.co/yj1UinbDsBhttps://t.co/SBQltMr4bM pic.twitter.com/2yhzRET0fC— НГУ (@ng_ukraine) April 9, 2022
Італійський гурт Maneskin, переможець Євробаченяя-2021, випустили кліп на підтримку українців.
"Біженці в Україні та всьому світі потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми використовуємо свій голос з вимогою діяти, і ви можете. Приєднуйтесь до нас, зніміть власне відео, в якому закликаєте світ підтримати біженців та пожертвувати на ForUkraine.com."
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☝️У Київській області триває розмінування територій і доріг, мешканці столиці ще довго будуть чути вибухи — голова Київської ОВА Олександр Павлюк
🇪🇺 ЄС впевнений, що ракетного удару по Краматорську завдала Росія і наполягає, що винні за цей воєнний злочин мають бути притягнуті до відповідальності.
😡 Вранці 9 квітня викрали колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова із Херсона
Вокзал Краматорська призупиняє роботу через ушкодження після ракетного удару російської армії, евакуаційні поїзди будуть забирати зі Слов'янська, Покровська, а також зі станції Новозолотарівка.
🤦♀️ 🇭🇺 За словами Володимира Зеленського, один з очільників країн ЄС вимагав доказів, що Бучанські воєнні злочини не були інсценованими — за даними джерел, мова про прем'єра Угорщини Віктора Орбана
В Кишиневі провели акцію солідарності #SaveMariupol та Марш українських матерів
В Кишиневі, 8 квітня відбулись одразу дві акції на підтримку України — Марш українських матерів та акція солідарності #SaveMariupol.
Учасники акції зібрались біля посольства Росії і пройшлись пішки до Театру опери та балету Республіки Молдова, де виклали свічками напис "Дети". Таким чином, учасники акціїї виразили підтримку Маріуполю та його жителям, які вже більше 40 днів у блокаді.
😀 Рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії в іноземній валюті із CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт
💪 З 24 лютого, коли Росія напала на Україну, країна-окупант втратила понад 19 тисяч своїх солдатів, 705 танків, понад півтори сотні літаків та понад 1800 бойових броньованих машин.
🚌 На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів:
- Маріуполь — Запоріжжя: на власному транспорті;
- Бердянськ — Запоріжжя: на власному транспорті та автобусами;
- Токмак — Запоріжжя: на власному транспорті та автобусами (Місце зборів: вул. Шевченка, 5);
- Енергодар — Запоріжжя: на власному транспорті (Місце збору автомобілів оголосить місцева влада);
- Мелітополь — Запоріжжя: на власному транспорті (Якщо окупанти повернуть захоплені автобуси, то людей чекають біля пожежної частини №10);
- Сєвєродонецьк — Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28
- Лисичанськ — Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
- Попасна — Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42
- Рубіжне — Бахмут.
- Гірське — Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13
🤬 В окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові пропонують українським чоловікам вступати до лав російської армії
👏 Президент США Джо Байден у п'ятницю підписав два законопроєкти, які вводять додаткові санкції проти росії та Білорусі.
Один із законопроєктів призупиняє нормальні торговельні відносини з країнами. Інший - забороняє імпорт енергоносіїв з росії, включаючи нафту, вугілля та природний газ
🇬🇧 російські операції, як і раніше, зосереджені на сході та півдні, де очікується підвищення активності російської авіації — Міноборони Британії.
Водночас, російські амбіції щодо створення сухопутного коридору між Кримом та Донбасом, як і раніше, наштовхуються на опір України
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула у багатьох регіонах України: на Волині, у Закарпатті, на Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині на Сумщині.
Харків: окупанти продовжили нічні обстріли житлових районів. По області ведуться бої в Ізюмському напрямку, успіхів рф не має, наші ЗСУ тримають позиції. У Барвінковому та Лозовій триває евакуація населення.
Триває зачистка звільнених територій в Ізюмському районі.
Луганщина: російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Деталі щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюються. Противник продовжує наступальні дії в напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Успіху не мають.
Донеччина: під вогнем Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк, Очеретинська громада. Є поранені практично в кожному із цих населених пунктів - інформація по їхній кількості уточнюється. Маріуполь — ситуація кардинально не змінилася.
Обстріли в центрі і на півночі області.
Кількість жертв на залізничному вокзалі зросла до 52 загиблих та 109 поранених.
На Херсонщині постійно тривають сильні вибухи та гради на околицях міста. Ситуація в області стає все критичнішою. Інформацію щодо постраждалих людей та обсягів руйнувань встановити наразі неможливо. За попередніми даними, лише із Херсона виїхало понад 15% людей. Із окупованих сіл — практично кожний п’ятий житель.
На Кіровоградщині вчора ввечері близько 22.00 було влучання по об’єкту на території області. За попередньою інформацією без суттєвих наслідків, дані перевіряють.
Полтавщина зазнала ракетного удару по інфраструктурному об’єкту міста Миргород. Є руйнування. Двоє постраждалих. Обставини і наслідки з’ясовують
Злочини, вчинені в період повномасштабного вторгнення РФ
💳 Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального рахунку для переведення коштів країн-донорів на допомогу Україні
‼️ Створено онлайн-карту з адресами військових РФ, які вбивали та мародерили у Бучі
🔹Карта під назвою Where do orcs come from? ("Звідки приходять орки?"") створена за допомогою сервісу Google Maps.
🔹Автори з Естонії зазначили, що використали відкриті дані української розвідки про місце видачі паспортів військових на базі інформації ГУР МО України про військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригад 35-ї армії.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 06.00:
- На Волинському напрямку змін в положенні та діях противника не відбулося.
- На Поліському напрямку ворог активних дій не проводив. Окремі підрозділи, що були виведені з території України, продовжують перебувати у Білорусі. З метою перегрупування військ, ворог здійснює переміщення підрозділів у Бєлгородську та Воронезьку області.
- На Сіверському напрямку ворог завершує проведення перегрупування та відновлення боєздатності своїх сил. Помічено переміщення окремих підрозділів на територію Донецької та Луганської областей.
- На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки. На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів.
- На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, успіху не мав.
- На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь.
- На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.
- На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.
- Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено чотири повітряні цілі: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету. Інформація наразі уточнюється
😡 російські військові перегруповуються на сході України і планують просуватися в напрямку Харкова
🐱💛💙 Кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу премію в індустрії інфлюенсерів – World Influencers and Bloggers Awards 2022
Церемонія відбудеться 18 травня у Каннах. На ній буде проведено збір коштів для України.
Пентагон підтвердив, що ракетний удар з "Точки У" по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині був здійснений російськими військами.
Російські військові перегруповуються на сході України і планують просуватися в напрямку Харкова, – начальник ГУР Міноборони Міністерства оборони України .Кирило Буданов.
"Приблизно так зараз виглядає кожен десятий кілометр фронту на сході, але ворог не втомлюється і натякає – це тільки початок", – менеджер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.