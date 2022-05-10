Війна. День 76. ОНЛАЙН
Триває 76 день з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
В Москві нібито через погоду скасували повітряну частину параду до Дня перемоги.
Джо Байден підписав ленд-ліз для України. Україна заповнила фінальну частину опитувальника ЄС для статусу кандидата.
Українським журналістам вручили Пулітцерівську премію "за мужність, витривалість та відданість правдивому репортажу під час безжального вторгнення Володимира Путіна в їхню країну та його пропагандистської війни в Росії".
Читайте хроніку попереднього воєнного дня
Новини з регіонів:
📍Одещина. Через демонстраційні дії щодо "готовності до наступу" та активізацію військ РФ з боку невизнаного Придністров'я підготовку проходять ще 2 тисячі добровольців.
📍Чернігівщина. Прикордонники посилюють режимні обмеження. Детально про них читайте тут.
📍Сумщина. У Шосткинському районі сталося кілька сильних вибухів у різних містах.
📍Харків. Мер планує відновити рух наземного громадського транспорту наступного тижня, передусім автобусів та тролейбусів.
📍Донеччина. Внаслідок російських обстрілів загинули троє мирних мешканців, ще троє дістали поранень.
На 89-му році життя помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.
..."Від чого вони нас звільнили? Від житла? Від цивілізації? Що вони святкують?", – обурюється місцева мешканка, яку я зустрічаю в центрі міста.
"Все розбомбили, а тепер влаштовують свято", – додає інша... "
Як окупанти святкували перемогу у Другій світовій війні на руїнах Маріуполя – в репортажі УП.
Одне з найбільших інтернет-видань Польщі Gazeta.pl та їхній портал для українців Ukrayina.pl організували аукціон з українськими марками і на зібрані гроші придбали машини швидкої допомоги для українських військових госпіталів.
Марки з підписами мера Києва, військовослужбовця і автора відомої фрази "Русский военный корабль, иди нах*й", міністра закордонних справ України:
Лот 1. Марка з підписом Віталія Кличка
Лот 2. Марка з підписом Романа Грибова
Лот 3. Марка з підписом Дмитра Кулеби
"Менш ніж за добу три марки сумарно сягнули у ціні понад 400 000 гривень, і це лише старт", – розповідає лідерка Руху Чесно Віта Думанська.
Аукціон триватиме до 17-18 травня.
⚠Україна зупиняє транзит третини газу до Європи через дії окупантів
Головне зі зведення Генштабу на 18:00
🔻Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
🔻Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури.
🔻На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.
🔻На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів в прикордонних районах ділянок місцевості поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області.
🔻На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.
🔻На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ.
🔻На Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби встановлення контролю над Рубіжним.
🔻Ворог здійснює штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганскої області, успіху не має.
🔻Противник намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області, успіху не має.
🔻На Донецькому напрямку окупанти здійснювали спробу штурмових дій у напрямках міста Марʼїнка, населених пунктів Камʼянка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Успіху не мали.
🔻В місті Маріуполь противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.
🔻На Запорізькому та Південнобузькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.
🔻На території Придністровського регіону Республіки Молдова продовжує діяти посилений рівень терористичної загрози.
🔻На Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
За даними розвідки США, Путін, ймовірно, оголосить воєнний стан у Росії та розв'яже війну на окупованій території Молдови.
На Одещині росіяни вчетверте обстріляли пошкоджений міст через Дністровський лиман
Захисник Маріуполя Орест фотографує своїх побратимів. Підбірку світлин поранених бійців Орест підписав "Мій найболючіший фоторепортаж з Азовсталі" 💔
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🇺🇸 У США випустили дві срібні інвестиційні монети із зображенням українських національних символів. Номінал монет – 1 американський долар.
На реверсах обох монет зображена жінка, яка втілює образ Свободи. Дизайн зворотної сторони монети створений за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана "Свобода, що йде".
⚡У Росії за один день вже чотири губернатори оголосили про дострокове складання повноважень, ще один заявив, що не переобиратиметься на новий термін:
- Губернатор Саратовської області Валерій Радаєв;
- Губернатор Томської області Сергій Жвачкін;
- Губернатор Кіровської області Ігор Васильєв;
- Глава Республіки Марій Ел Олександр Євстіфєєв;
- Губернатор Рязанської області Микола Любимов не висуватиметься на посаду голови регіону на наступний термін
⚡Українські захисники звільнили від окупантів 1003 населені пункти нашої країни, розмінували 224 з них.
Журналістка та медіаекспертка Ірина Земляна, яка облила посла РФ "кров'ю" з бурякового соку 9 травня у Варшаві, отримує погрози від росіян у соціальних мережах.
"Усі мої дані, включно з паспортом, номерами телефонів, профілями у соцмережах, були злиті в російські пабліки. Зараз я переживаю атаку, погрози знайти мене і вбити від росіян. За ніч лише в Telegram я отримала близько 700 повідомлень. Погрожують мені в усіх соцмережах", – розповідає Ірина.
Після акції 9 травня Земляну затримала польська поліція. Її забрали до автозака прямо під час коментаря у прямому ефірі. Переписавши її особисті дані, журналістку відпустили.
У тимчасово окупованому смт. Великий Бурлук на Харківщині розклеїли листівки з написом "Російський окупант! Ми близько і вже працюємо по кожному з вас. Вас всіх чекає смерть"🔥
Як повідомляють Сили тероборони ЗСУ, листівки вже підняли на ноги ФСБшників, які наразі шукають місцевих партизанів.
Росіяни знову обстрілюють Сумщину – цього разу з систем залпового вогню прилетіло Білопільській громаді. Втрат немає, пошкодження уточнюють.
Деокупована Буча продовжує приймати гостей – цього разу в місто приїхала міністерка закордонних справ Німеччини Аннален Бербок.
Їй показали наслідки російської окупації в місті, зокрема місце братської могили біля храму Андрія Первозванного. Там же Бербок запалила свічку.
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Українські архітектори Андрій Таран і Сергій Ревенко створили 3D-зображення російського БТРу, всіяного квітами.
Сергій відфотографував реальний бротранспортер у селищі Скибин на Київщині, а Андрій додав до цих зображень середовище, текстури та освітлення.
"Цією роботою хотілось сказати лише те, що український народ незламний, і ніяка ворожа броньована техніка не взмозі знищити нас, нашу історію, нашу ідентичність", – ділиться з УП Андрій.
Побачити 3Д-модель можна тут.
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Внаслідок російських обстрілів "Азовсталі" в Маріуполі є поранені, втім захисники втратили зв'язок з польовим госпіталем.
"Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація. Багато важких поранених" – розповів у коментарі УП заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, "Калина".
Сейм Литви схвалив резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом, а Росію – державою, яка підтримує та здійснює тероризм 🤝
Торговий центр "Рів'єра" під Одесою після російських обстрілів ввечері 9 травня – руйнування ззовні.
Фото УП.
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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував фотографії дітей і дорослих з підконтрольного росіянам Лівобережного району Маріуполя, що стоять у черзі за їжею.
Нацгвардія заявляє, що наразі все керівництво України працює над евакуацією цивільних та порятунком військових, які тримають оборону на "Азовсталі".
Українські захисники самотужки тримають блокаду заводу в частково окупованому Маріуполі й потребують негайного порятунку❗
"United for Ukraine"
Збірна України з футболу показала комплект ігрової форми для товариських матчів у межах підготовки до відбору на чемпіонат світу.
На передній стороні футболки зображені кордони України, які ілюстровані прапорами країн, що активно допомагають під час російського вторгнення. Всередині розміщений надпис – "Єднаємося для України". Зверху також знаходиться символ із надписом U24, що є посиланням на ідею створення нового європейського союзу.
Уперше збірна зіграє в ній 11 травня проти "Боруссії" (Менхенгладбах, Німеччина).
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🚇 Кияни завершили голосувати за перейменування станцій метро – метрополітен передасть ці пропозиції на розгляд Київради:
▪️станція "Берестейська" на станцію "Бучанська"
▪️станція "Площа Льва Толстого" на станцію на честь письменника Василя Стуса
▪️станція "Героїв Дніпра" на станцію "Героїв України"
▪️станція "Мінська" на станцію "Варшавська"
▪️станція "Дружби народів" на станцію "Ботанічна".
Російські окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" 😤
У сюжеті катарського телеканалу "Аль-Джазіра", опублікованому 9 травня, показали вагон-рефрижератор з тілами загиблих російських військових – їх відмовляється забирати Росія.
Серед речей окупантів також показали накрадені в Україні золоті прикраси.
Нещодавно українська телеведуча Леся Нікітюк заявила, що за час війни українки "потьмяніли", а захисники мають бачити їх гарниим. Тому закликала жінок публікувати свої фото в соцмережах під хештегом "красадляЗСУ".
Такий пост спершу збурив феміністичну спільноту, а нині – і самих захисниць.
Колишня секс-працівниця Аліна Сарнацька, яка нині служить у Силах тероборони ЗСУ, показала, як у часи війни виглядає справжня "краса для ЗСУ".
У тимчасово окупованому Ізюмі на Харківщині під завалами будинку, який окупанти знищили ще в березні, знайшли тіла 44 загиблих цивільних.
🇬🇧 Британська розвідка: недооцінка українського опору і понесені через це втрати не дозволили Путіну 9 травня оголосити про військові успіхи своєї армії в Україні.
Цьогоріч українці претендують на звання найвдячнішої нації світу 😁
Миколаїв від початку повномасштабної війни став одним із прифронтових міст – його регулярно обстрілює російська армія. У кінці лютого росіяни спробували зайти в місто, однак зіткнулись зі сміливим опором українських захисників і відступили.
На третьому місяці великої війни Миколаїв живе. З побутовими складнощами, обстрілами і руйнуваннями. З напів пустими вулицями і сиренами.
Але життя в місті продовжується, детальніше про нього – у репортажі "Української правди".
Що відбувається в регіонах:
🟥 Дніпропетровщина: ніч з постійними тривогами. Під ранок росіяни знову обстріляли Зеленодольську громаду з артилерії – зачепило кілька будинків, постаждалих наразі немає
🟥 Харків: ніч порівняно була спокійною, протягом доби – один постраждалий внаслідок обстрілів в Слобідському районі міста.
Окупанти обстрілювали Харківський та Балаклійський райони – 4 поранених. У Циркунах загинули троє людей, дві жінки підірвалися на розтяжці❗
Ізюм – тривають бої❗
🟥 Луганщина: епіцентр боїв перемістився у район Білогорівки (між Попасною та Лисичанськом), обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська тривають. Приліт на Лисичанський НПЗ — загоряння установки отримання елементарної сірки та низької прокладки нафтопроводу станції змішування бензинів, площа пожежі 360 кв.м. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.
🟥 Донеччина: важкі бої поблизу Лиману, в районі Мар‘їнки та Новомихайлівки❗У Мар'їнці значні руйнування цивільної інфраструктури, задокументувати їх неможливо через постійні обстріли.
В Авдіївці звечора та зранку артобстріли, прямі влучання у багатоповерхівки. Вночі – два авіаційні удари. Зараз обстріли продовжуються.
Не припиняються й обстріли Торецька, селищ Залізне та Нью-Йорк. У Нью-Йорку вчора згоріла одна з небагатьох істричних пам'яток - паровий млин Петера Дікка. Пам'ятка пережила дві світові війни. У Маріуполі окупанти провели акцію до 9 травня, розгорнули 300-метрову "колорадську" стрічку. Військові на Азовсталі тримаються❗
🟥 Одещина: ввечері був ракетний обстріл Одеси – зруйновано торговий центр та склад готової продукції широкого споживання. Одна людина загинула, п’ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу ❗
🟥 Херсонщина: окупанти влаштували святкування 9 травня з масовкою з Криму та "ДНР".
Протягом дня та ночі на Херсонщині було чутно низку вибухів, найгарячіша ситуація у населених пунктах, які межують із сусідніми областями. На території області залишаються десятки сіл та селищ, які з перших днів війни залишаються без світла і води.
🟥 Миколаївщина: усю ніч обстрілювали Первомайське – загинув 81-річний мешканець, була пожежа, горіли в більшості гаражі. Близько десятої вечора були обстріли в районі села Білозірка.
Первомайську СТГ обстрілювали усю ніч. На ранок тихо. Приблизно до третьої ранку тривали обстріли села Лимани Галицинівська СТГ Миколаївського району. Три будинки знищено, постраждалих немає. Також увечорі було обстріляли село Баловне, Костянтинівська СТГ – є руйнація приватних будинків, вийшло з ладу електропідстанція.
У Широківській громаді були обстріли вдень з 14 до 16 та близько першої години ночі – попередньо, потраплянь в об‘єкти інфраструктури не було, потерпілих немає
🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Чернігівщині – ніч минула відносно спокійно.
Одеська міська рада показала наслідки ракетного обстрілу ввечері 9 травня.
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Що відбувається на фронті на ранок 76 дня війни– зведення від Генштабу:
- противник наступає на сході, щоб встановити контроль на Донеччиною, Луганщиною та утримати сухопутний коридор з Кримом
- основні зусилля російської авіації зосереджені на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу "Азовсталь"
- триває застосування артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення
- зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів на всій території України
- не виключається ймовірність проведення диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому ЗСУ
Детальніше про кожен напрямок:
📍на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив
📍на Сіверському напрямку противник продовжує посилено охороняти кордон у Брянській та Курській областях. Росіяни обстрілювали з РСЗВ прикордонні населені пункти на Сумщині – Велику Писарівку, Білопілля, Краснопілля та Юнаківку
📍на Слобожанському напрямку ворог проводить повітряну розвідку.
📍на Ізюмському напрямку противник поповнював боєприпаси, пальне та матеріально-технічні засоби.
Противник продовжує готуватися до наступу в напрямку Лимана та Сєвєродонецька.
Тривають бої за населені пункти: Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області.
📍у Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Тривають бойові дії
📍на Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив
📍корабельні угруповання ворога продовжують ізолювати українських військових, ведуть розвідку, наносять ракетні удари та блокують цивільне судноплавство.
Байден вважає, що в Путіна немає можливості вийти з війни.
"У ямі села на Харківщині проходить мовчазний парад до Дня перемоги"
Фотографка Юлія Кочеткова показала, як 9 травня, коли Росія помпезмо святкувала День перемоги, на Харківщині діставали із землі та пакували в пакети тіла російських окупантів.
Один з них, як свідчить його військовий квиток, був 2001 року народження.
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Ракетний обстріл Одеси ввечері 9 травня не обійшовся без жертв – одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.
Приблизно в той же час росіяни вчергове обстріляли Сумщину.
Доброго ранку, українці!
- Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Це прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини.
- Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.
- Глава Європейської Ради Шарль Мішель приїхав відзначати День Європи в Одесу.
- Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала Ірпінь та Бородянку.
- США на рік скасували 25% імпортних мит на українську сталь.
- Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити новий формат співпраці європейських держав, який був би відкритим зокрема для України.
|ШАРЛЬ МІШЕЛЬ І ДЕНИС ШМИГАЛЬ В ОДЕСІ