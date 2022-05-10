Война. День 76. ОНЛАЙН

15:19

Журналістка та медіаекспертка Ірина Земляна, яка облила посла РФ "кров'ю" з бурякового соку 9 травня у Варшаві, отримує погрози від росіян у соціальних мережах.

"Усі мої дані, включно з паспортом, номерами телефонів, профілями у соцмережах, були злиті в російські пабліки. Зараз я переживаю атаку, погрози знайти мене і вбити від росіян. За ніч лише в Telegram я отримала близько 700 повідомлень. Погрожують мені в усіх соцмережах", – розповідає Ірина.

Після акції 9 травня Земляну затримала польська поліція. Її забрали до автозака прямо під час коментаря у прямому ефірі. Переписавши її особисті дані, журналістку відпустили.