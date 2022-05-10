Война. День 76. ОНЛАЙН

19:58

..."Від чого вони нас звільнили? Від житла? Від цивілізації? Що вони святкують?", – обурюється місцева мешканка, яку я зустрічаю в центрі міста.

"Все розбомбили, а тепер влаштовують свято", – додає інша... "

Як окупанти святкували перемогу у Другій світовій війні на руїнах Маріуполя – в репортажі УП.