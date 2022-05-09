Війна. День 75. ОНЛАЙН
Триває 75 доба героїчного українського спротиву.
Ворог обстрілює Луганщину, Донеччину, Харківщину, Одещину, Миколаївщину і прикордонні території Сумщини та Чернігівщини.
Путін цинічно вітає український народ з Днем перемоги і нарощує війська у Криму.
Українська влада просить громадян бути особливо обережними та реагувати на сигнали повітряної тривоги 9 травня.
Читайте про найважливіші події з 74-го воєнного дня
🙃93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" провела свій "парад перемоги". Українські бійці показали, як використовують трофейні танки ворога, що здобули в бою проти російських окупантів.
⚡Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, просить Путіна застосувати до українських захисників Маріуполя, які заблоковані на Азовсталі, процедуру екстракшн.
⚡Росіяни обстріляли Одещину.
"Три ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню", – речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Міністр оборони України 💪
Роками агресор не слухав слів, тож тепер слухає зброю всього цивілізованого світу!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 9, 2022
For years, the aggressor refused to listen to words, so now he will have to listen to the sound of weapons of the whole civilized world! pic.twitter.com/zXQEjWsxgU
У Києві попрощались з журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим, який загинув від обстрілів окупантів
Попри постійні обстріли над Азовсталлю майорить український прапор 🇺🇦
Чотирирічна Аліса з "Азовсталі", яку рашисти розлучили з мамою, зараз у безпеці
Дівчинку тимчасово прихистила працівниця Запорізької ОВА. За інформацією, яку має Омбудсмен Людмила Денісова, її маму відправили у фільтраційний табір.
"Знайдено родичів Аліси. Найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України", – написала Денісова.
Оперативна інформація станом на 18:00
- Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури на всій території України.
- На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
- На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала.
- На Слобожанському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Веде оборону.
- На Ізюмському напрямку триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Словʼянськ. Противник веде повітряну розвідку.
- На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Противник намагається покращити тактичне положення, оволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка. Успіху не мав. Відійшов на раніше зайняті позиції.
- На Лиманському напрямку намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове.
- На Бахмутському напрямку безуспішно вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.
- На Авдіївському напрямку намагається покращити тактичне положення в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке. Бойові дії тривають.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках визначені підрозділи противника проводять перегрупування військ з метою підготовки до подальших активних дій.
- На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник проводить перегрупування наявних підрозділів з метою покращення тактичного положення своїх військ.
- На Бесарабському напрямку у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишилась без змін.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту Росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.
- Практично уздовж усієї лінії зіткнення противник продовжує застосовувати усі наявні засоби артилерії та авіацію для обстрілів позицій наших військ, руйнування цивільної та військової інфраструктури. В місті Маріуполь, незважаючи на оголошений "режим тиші", відновив обстріли та штурмові дії заводу "Азовсталь".
- На тимчасово захоплених територіях України противником продовжується проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму.
👀 Голова Євроради Шарль Мішель під час візиту до Одеси був змушений піти у бомбосховище через повітряну тривогу і високу ймовірність ракетного удару — Bild
Жахливі й болісні цифри.
❤️ Тьотя Суп.
Так Наталю називали діти на "Азовсталі". У сховищах заводу вона готувала людям їсти. Разом з малечею вони малювали їжу з мирного життя.
А потім намагалися втілити "картинку" з наявних продуктів. Так тісто на воді та консерва ставали найсмачнішою в світі піцою.
У Міністерстві оборони України заявляють, що російські окупанти стягнули додаткові підрозділи артилерії на північ Кримського півострова для майбутніх боїв за Херсонщину.
11 людей, які заблоковані у підвалі приватного будинку в Шепіловому на Луганщині, зможуть рятувати лише після зачистки території Білогорівки, повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.
Вже 100% території Ірпіня поверхнево оброблено саперами, - мер Олександр Маркушин.
Депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин зі своїх джерел дізнався, що 11 травня російські окупанти готуються застосувати хімічну зброю проти українських захисників на території "Азовсталі".
Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем 🔥
"Ось так Миколаївські десантники "привітали" російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Смерть російським окупантам", - йдеться в повідомленні пресслужби Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Станом на 9 травня Росія збільшила удвічі кількість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр" в акваторії Чорного моря – їхній сумарний залп становить до 50 ракет.
🇪🇺 Глава Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня прибув до Одеси, щоб відзначити День Європи
Тіла ще трьох цивільних осіб виявили поблизу смт. Макарів Київської області – російські окупанти убили їх пострілами в голову.
"Борються тільки з тими, кого бояться": Телеграм заблокував канал рейкових партизанів у Росії
8 травня Телеграм заблокував канал антивоєнного партизанського руху "Зупини вагони". Партизани створили новий канал "Зупини вагони - офіційна група", куди в найкоротші терміни заллють усі інструкції з колишнього каналу та через який планують вести подальшу комунікацію.
Незадовго до блокування на каналі опублікували карту залізничного опору, згідно з якою організований партизанський рух покрив понад 30% території Росії.
Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.
Укравтодор відновив проїзд між Києвом та Полтавою 🙌
Поліція закликає людей поки що не повертатися до своїх будинків у звільнених населених пунктах Харківщини – це вкрай небезпечно❗
Щось серед танків, які їхали Красною площею, не було передового зразка російського озброєння – "танк з награбованим в Україні майном".
Ілюстрація Олександра Грехова.
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"Я вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією, але я вражена стійкістю українського народу.
Ми у Раді Європи підтримуємо Україну", – генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала Ірпінь та Бородянку на Київщині.
Важливий візит Генсекретарки РЄ Марії Пейчинович-Бурич до🇺🇦аби пересвідчитися у воєнних злочинах #росії, скоєних в #Ірпіні та #Бородянці, де невинні жертви зазнали масових звірств, в т.ч. бомбардування будинків, позасудові страти, навмисні розстріли, зґвалтування та катування 1/2 pic.twitter.com/fQrl6v12cB— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) May 9, 2022
Не в усіх понеділок почався з кави, у російського посла у Варшаві Сергія Андреєва, наприклад – з червоної фарби.
Як свідчать нові перехоплення СБУ, не всі росіяни задоволені цьогорічним парадом.
Можливо, справа в літаках, які не полетіли через "погану погоду" 🙃
Так виглядає сьогоднішній діалог росіянки з одним з окупантів:
"Смажите шашлики, так? Робіть із "хохляцьких" цих шашлики! Бійте цих гадів! Бійте на шашлик усіх! Гади! Я спокійно ставилася, а тепер ненавидіти почала – після всього, що вони роблять, гади!
Не знаю, до чого цей парад? На хр*н він потрібен? Ганебно це все. Боляче на душі... але чомусь він (Путін – ред.) вирішив провести.
У всіх настрою нема… Дебілізм повний. Взагалі люди налаштовані погано, настрою немає. Усі похнюплені ходять, сумні – ну, більшість людей. Вони розуміють, що і з роботою туго зараз стало, із цими санкціями. Коротше, хе*ня одна. Ціни такі здоровенні".
На головній сторінці російського пропагандистського "Лента.ру" з'явилася низка матеріалів із критикою Путіна:
"Войной легче прикрывать провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть"
Видання каже, що справа не в хакерах – це протест співробітників.
Утім протесту на довго не вистачило, працівники "Лента.ру" уже замінили тексти в новинах 🙄
У Миколаєві частково відновили водопостачання – у кранах потекла технічна вода, пити її поки що не можна.
З 12 квітня, через наслідки бойових дій, у місті не було води.
Росіяни знову обстріляли Сумщину – прилетіло Хотінській громаді.
Росіяни лицемірно продовжують "святкувати" 9 травня на тимчасово окупованих територіях України 😡
У частково окупованому Маріуполі росіяни розтягнули 300 метрів георгіївської стрічки та намагаються створити картинку для російського ТБ – і це на тлі поновлення штурму українських захисників на "Азовсталі" ❗
Суттєво ажіотажу навколо акції не було, зазначає радник мера Петро Андрющенко. Місцевих туди затягнули через обіцянки польовой кухні та додаткових наборів їжі.
Тим часом в окупованому Енергодарі Запорізької області парад Путіна включили на місцевому палаці культури "Сучасник"
В українському небі загинув один з найкращих офіцерів Військово-морських сил України, заступник Командувача ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай.
Як повідомив директор фонду "Повернись живим", це сталося під час бойового завдання. Бедзай загинув у морському вертольоті Мі-14 від ракети російського винищувача.
До окупації Криму Бедзай був командиром 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки, розташованої поблизу Сак.
"У 2014-му році полковник Бездай, чи не єдиний з усього командування флоту хто проявив лідерство та рішучість — допоки всі чекали на міфічні "накази з Києва" він зорганізував особовий склад, підготував техніку, та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України. А наступного дня — повторив це з тим, що не змогло полетіти першого дня.
Фактично завдяки лідерству Ігоря Володимировича ми зберегли Морську авіацію", – розповів Тарас Чмут.
З Днем перемоги, Росіє 👌
Січеславські десантники показали, як з "Джавеліна" підбили російський танк 🔥
"Росіяни не мають права святкувати перемогу над нацизмом, адже самі діють відповідно до нацистських сценаріїв"
Світовий Конгрес Українців запустив у соцмережах акцію #RussianShameDay – щоб долучитися, треба викласти фото з відповідним хештегом.
Окупанти почали штурмувати "Азовсталь" після виїзду колони ООН з Донецької області, – радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти почали штурм заводу "Азовсталь" після виїзду колони ООН з Донецької області pic.twitter.com/tqt1qoIbhg— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 9, 2022
"Сегодня ополченцы Донбаса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле" 🤮
На параді з нагоди 9 травня Путін вчергове заявив, що нападаючи на Україну, Росія діяла "на випередження" й хотіла захистити весь світ від "нацистів" і "бандерівців".
Він також заявив, що нині на Красній площі стоять ті, хто прибули безпосередньо із захоплених територій Донеччини та Луганщини.
Російська армія намагається "відрізати" Луганську область від України, взявши під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут.
"Сьогоднішній день вирішальний. Будемо битися за "дорогу життя", – прокоментував голова тамтешньої ОВА Сергій Гайдай.
9 травня Росія, яка вже уподібнилася до фашистського режиму, проти якої її "деды" воювали у Другій світовій, зустрічає 74 день війни з понад 25-тисячними втратами в Україні.
Окупанти з самого ранку почали "відзначати" 9 травня, яке в Росії перетворилося на державну релігію, на окупованих територіях українського півдня та сходу 🤮
У Херсоні вишикували невелику групу людей з радянськими прапорами у Парку слави, які викрикували російське гасло "спасибо деду за победу" – усе знімали російські ЗМІ.
Водночас, як передають джерела УП з Херсона, у місті з самого ранку вивісили бігборд з написом "Херсон – це Україна!"
"Зараз сотні національностей разом в ЗСУ боронять Україну, і ми обов’язково переможемо!"
Голова громадської організації "Об'єднання ромів Ужгорода" Мирослав Горват поділився фотографією українських бійців з прапором ромського народу.
"Зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді – переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України"
У своєму привітанні до Дня перемоги над нацизмом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть ані клаптика своєї землі ворогу та згадав тимчасово окуповані міста 🇺🇦
"Сьогодні ми ведемо війну і нікому не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом і нікому не віддамо ані клаптика своєї історії.
Ми пишаємося своїми предками, які разом з іншими народами, у складі антигітлерівської коаліції, перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу.
Наш ворог мріє, що ми перестанемо відзначати 9 травня і перемогу над нацизмом, щоб слово "денацифікація" отримало шанс.
Українці пройшли важкий і довгий шлях – вигнали нацистів з Луганська, Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ. Вигнали нацистів з Ялти, Сімферополя, Керчі та усього Криму, з усієї України.
Але названі мною міста сьогодні надихають нас особливо – дають віру, що ми точно проженемо окупантів з власної землі".
Запорізька ОВА повідомляє, що російські військові обстріляли два десятки своїх же автомобілів, щоб не їхати на лінію фронту.
Після удару росіян по селищу Шепілове на Луганщині на зв'язок перестали виходити 11 людей, які опинилися під завалами у підвалі двоповерхового будинку 😔
До МВС найдішло вже близько 32 тисяч звернень щодо розшуку російських солдатів.
Журналістка "1+1" Наталя Нагорна показала 4-річну Алісу, у якої росіяни забрали маму під час евакуації з "Азовсталі".
Дівчинка лежала на задньому сидінні автобусу, який прибув до Запоріжжя. Наталя не одразу її впізнала, хоч і брала відео з Алісою в сюжети, також її фото було на футболках клубу "Шахтар":
"Спочатку я не впізнала її і спитала дозволу у дівчини поруч, чи можу я попитати малу. Але це була не її мама.
Це просто людина, яка погодилася бути поруч із дівчинкою. Бо її мама потрапила в полон".
Що відбувається на фронті – зведення від Генштабу ЗСУ на 6 ранку 9 травня:
- противник не припиняє наступати на сході, щоб встановити повний контроль над Луганщиною та Донеччиною й утримати сухопутний коридор між цими областями й Кримом
- найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках
- зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.
Детальніше по напрямках:
❗на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено
❗на Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив
❗на Ізюмському напрямку ворог зосереджує зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька
❗на Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, зосередив зусилля на взятті під контроль Рубіжного, Попасної, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти: Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ
❗на Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення.
❗на Південнобузькому напрямку ворог зосередився на обстрілах позицій підрозділів українських військ з артилерії та РСЗВ
❗на тимчасово захопленій території Запорізької області є випадки, коли окупанти вилучають у місцевих документи, щоб змусити їх взяти участь в "урочистих заходах до Дня перемоги"
❗на території тимчасово окупованого Криму росіни готуються до "урочистих парадів"
❗обстановка в Придністровському регіоні Молдови без змін. Місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи РФ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".
Фотозони війни: боєць Сил територіальної оборони позує біля автівок, що були понівечені під час окупації Ірпеня на Київщині.
Фото: фотожурналіст Еміліо Моренатті.
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Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, який стосується торгівлі ⚡
Оперативне командування "Південь" заявляє, що корабельне угруповання російсьrого флоту перебуває "у готовності до нанесення ракетних ударів".
Доброго ранку, українці 🇺🇦
🇨🇦 Канада на рік скасовує усі мита на українські товари.
🇨🇦 🇺🇸 🇭🇷 Посольства Канади, Сполучених Штатів Америки та Хорватії відновили свою роботу в Києві.
🇬🇧 Британія надасть Україні військову допомогу ще на 1,3 млрд фунтів стерлінгів – 1,6 млрд доларів США.
🇺🇸 У Конгресі США обіцяють якнайшвидше схвалити виділення Україні $33 млрд.
🗺 Лідери країн G7 пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти Росії та збільшувати постачання сучасного і важкого озброєння в Україну.