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Війна. День 75. ОНЛАЙН

"Українська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 05:30
колаж: Андрій Калістратенко

Триває 75 доба героїчного українського спротиву.

Ворог обстрілює Луганщину, Донеччину, Харківщину, Одещину, Миколаївщину і прикордонні території Сумщини та Чернігівщини. 

Путін цинічно вітає український народ з Днем перемоги і нарощує війська у Криму.

Українська влада просить громадян бути особливо обережними та реагувати на сигнали повітряної тривоги 9 травня.

Читайте про найважливіші події з 74-го воєнного дня

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01:05

На цьому ми завершуємо хроніку 75-го дня війни. Зустрінемось о 5:30

00:37

США перевезли до України вже більше 85 з 90 гаубиць, які обіцяла адміністрація президента надати Україні. 

 
00:18

"Врятуйте нашого тата". Діти захисників "Азовсталі" звертаються до світової спільноти

23:59

💪На Донецькому та Луганському напрямках українські бійці відбили 15 атак ворога та знищили 44 одиниці техніки окупантів:

  • 1 зенітний ракетний комплекс;
  • 9 танків;
  • 3 артилерійські системи;
  • 25 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 3 одиниці спеціальної інженерної техніки; 
  • 3 автомобілі ворога;
  • 1 безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
23:50

В Одесі палає торговельний центр. Повідомляють про 6 постраждалих.

Оновлено від 22:54

❗⚡Росіяни знову здійснили ракетний удар по Одесі. Очевидці повідомляють про щонайменше чотири вибухи та величезні стовпи диму.

 
23:31

⚡Найбільший реанімобіль на фронті, на 6 лежачих пацієнтів, приступив до своєї роботи.

"За вчора (8 травня) було евакуйовано одночасно 6 важких пацієнтів з ділянки х на фронті, до м. Дніпра нашим найбільшим реанімобілем. А командою на двох реанімобілях 2 транспортними засобами – 10 важких пацієнтів з важкими ураженнями. (А це те ж саме, що за день 10 реанімобілів з найкращим обладнанням та лікарями, були б залучені до евакуації даних пацієнтів)", – розповідає Яна Зінкевич.

 
 
23:05

🔥Пулітцерівська премія, одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США, оголосила про спеціальну відзнаку для українських журналістів та журналісток, котрі висвітлюють війну в Україні, розв'язану Росією.

 

22:41

🤦‍♀️У прямому ефірі пропагандистського російського "Пєрвого телеканалу", який транслював урочистий концерт з нагоди Дня Перемоги, показали знімок американських злодіїв Бонні й Клайда, які діяли наприкінці 1920-х та 1930-х років. 

 
22:25

⚡❗Байден підписав ленд-ліз для України

 
22:04

🙃93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" провела свій "парад перемоги". Українські бійці показали, як використовують трофейні танки ворога, що здобули в бою проти російських окупантів.

 
 
21:54

⚡Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, просить Путіна застосувати до українських захисників Маріуполя, які заблоковані на Азовсталі, процедуру екстракшн.

21:30

⚡Росіяни обстріляли Одещину. 

"Три ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню", – речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

21:23

Міністр оборони України 💪

20:56

У Києві попрощались з журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим, який загинув від обстрілів окупантів

 
 
 
19:53

Попри постійні обстріли над Азовсталлю майорить український прапор 🇺🇦

19:14

Чотирирічна Аліса з "Азовсталі", яку рашисти розлучили з мамою, зараз у безпеці

Дівчинку тимчасово прихистила працівниця Запорізької ОВА. За інформацією, яку має Омбудсмен Людмила Денісова, її маму відправили у фільтраційний табір.

"Знайдено родичів Аліси. Найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України", – написала Денісова.

 
18:50

Оперативна інформація станом на 18:00 

  • Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури на всій території України.
  • На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
  • На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала.
  • На Слобожанському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Веде оборону.
  • На Ізюмському напрямку триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Словʼянськ. Противник веде повітряну розвідку.
  • На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Противник намагається покращити тактичне положення, оволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка. Успіху не мав. Відійшов на раніше зайняті позиції.
  • На Лиманському напрямку намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове.
  • На Бахмутському напрямку безуспішно вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.
  • На Авдіївському напрямку намагається покращити тактичне положення в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке. Бойові дії тривають.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках визначені підрозділи противника проводять перегрупування військ з метою підготовки до подальших активних дій.
  • На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник проводить перегрупування наявних підрозділів з метою покращення тактичного положення своїх військ.
  • На Бесарабському напрямку у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишилась без змін.
  • В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту Росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.
  • Практично уздовж усієї лінії зіткнення противник продовжує застосовувати усі наявні засоби артилерії та авіацію для обстрілів позицій наших військ, руйнування цивільної та військової інфраструктури. В місті Маріуполь, незважаючи на оголошений "режим тиші", відновив обстріли та штурмові дії заводу "Азовсталь".
  • На тимчасово захоплених територіях України противником продовжується проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму.
18:30

👀 Голова Євроради Шарль Мішель під час візиту до Одеси був змушений піти у бомбосховище через повітряну тривогу і високу ймовірність ракетного удару — Bild

 
18:19

Жахливі й болісні цифри.

 
17:57

❤️ Тьотя Суп.

Так Наталю називали діти на "Азовсталі". У сховищах заводу вона готувала людям їсти. Разом з малечею вони малювали їжу з мирного життя.

А потім намагалися втілити "картинку" з наявних продуктів. Так тісто на воді та консерва ставали найсмачнішою в світі піцою.

 
17:32

У Міністерстві оборони України заявляють, що російські окупанти стягнули додаткові підрозділи артилерії на північ Кримського півострова для майбутніх боїв за Херсонщину.

17:19

11 людей, які заблоковані у підвалі приватного будинку в Шепіловому на Луганщині, зможуть рятувати лише після зачистки території Білогорівки, повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

 
16:58

Вже 100% території Ірпіня поверхнево оброблено саперами, - мер Олександр Маркушин.

16:34

Депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин зі своїх джерел дізнався, що 11 травня російські окупанти готуються застосувати хімічну зброю проти українських захисників на території "Азовсталі".

16:28

Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем 🔥

"Ось так Миколаївські десантники "привітали" російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Смерть російським окупантам", - йдеться в повідомленні пресслужби Десантно-штурмових військ ЗСУ.

 
 
15:54

Станом на 9 травня Росія збільшила удвічі кількість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр" в акваторії Чорного моря – їхній сумарний залп становить до 50 ракет.

15:45

🇪🇺 Глава Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня прибув до Одеси, щоб відзначити День Європи

 

15:28

Тіла ще трьох цивільних осіб виявили поблизу смт. Макарів Київської області – російські окупанти убили їх пострілами в голову.

15:10

"Борються тільки з тими, кого бояться": Телеграм заблокував канал рейкових партизанів у Росії

8 травня Телеграм заблокував канал антивоєнного партизанського руху "Зупини вагони". Партизани створили новий канал "Зупини вагони - офіційна група", куди в найкоротші терміни заллють усі інструкції з колишнього каналу та через який планують вести подальшу комунікацію.

Незадовго до блокування на каналі опублікували карту залізничного опору, згідно з якою організований партизанський рух покрив понад 30% території Росії.

 
14:43

Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

14:25

Укравтодор відновив проїзд між Києвом та Полтавою 🙌

14:07

Поліція закликає людей поки що не повертатися до своїх будинків у звільнених населених пунктах Харківщини – це вкрай небезпечно❗

13:51

Щось серед танків, які їхали Красною площею, не було передового зразка російського озброєння – "танк з награбованим в Україні майном".

Ілюстрація Олександра Грехова.

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Допис, поширений Unicorn & Wine (@unicornandwine)

13:33

"Я вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією, але я вражена стійкістю українського народу.

Ми у Раді Європи підтримуємо Україну", – генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала Ірпінь та Бородянку на Київщині.

13:28

Не в усіх понеділок почався з кави, у російського посла у Варшаві Сергія Андреєва, наприклад – з червоної фарби.

13:12

Як свідчать нові перехоплення СБУ, не всі росіяни задоволені цьогорічним парадом.

Можливо, справа в літаках, які не полетіли через "погану погоду" 🙃

Так виглядає сьогоднішній діалог росіянки з одним з окупантів:

"Смажите шашлики, так? Робіть із "хохляцьких" цих шашлики! Бійте цих гадів! Бійте на шашлик усіх! Гади! Я спокійно ставилася, а тепер ненавидіти почала – після всього, що вони роблять, гади!

Не знаю, до чого цей парад? На хр*н він потрібен? Ганебно це все. Боляче на душі... але чомусь він (Путін – ред.) вирішив провести.

У всіх настрою нема… Дебілізм повний. Взагалі люди налаштовані погано, настрою немає. Усі похнюплені ходять, сумні – ну, більшість людей. Вони розуміють, що і з роботою туго зараз стало, із цими санкціями. Коротше, хе*ня одна. Ціни такі здоровенні".

12:45

На головній сторінці російського пропагандистського "Лента.ру" з'явилася низка матеріалів із критикою Путіна:

"Войной легче прикрывать провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть"

Видання каже, що справа не в хакерах – це протест співробітників.

Утім протесту на довго не вистачило, працівники "Лента.ру" уже замінили тексти в новинах 🙄

 

12:35

У Миколаєві частково відновили водопостачання – у кранах потекла технічна вода, пити її поки що не можна.

З 12 квітня, через наслідки бойових дій, у місті не було води. 

12:15

Росіяни знову обстріляли Сумщину – прилетіло Хотінській громаді.

12:00

Росіяни лицемірно продовжують "святкувати" 9 травня на тимчасово окупованих територіях України 😡

У частково окупованому Маріуполі росіяни розтягнули 300 метрів георгіївської стрічки та намагаються створити картинку для російського ТБ – і це на тлі поновлення штурму українських захисників на "Азовсталі" ❗

Суттєво ажіотажу навколо акції не було, зазначає радник мера Петро Андрющенко. Місцевих туди затягнули через обіцянки польовой кухні та додаткових наборів їжі.

 

Тим часом в окупованому Енергодарі Запорізької області парад Путіна включили на місцевому палаці культури "Сучасник"

11:55

В українському небі загинув один з найкращих офіцерів Військово-морських сил України, заступник Командувача ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай.

Як повідомив директор фонду "Повернись живим", це сталося під час бойового завдання. Бедзай загинув у морському вертольоті Мі-14 від ракети російського винищувача.

До окупації Криму Бедзай був командиром 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки, розташованої поблизу Сак.

"У 2014-му році полковник Бездай,  чи не єдиний з усього командування флоту хто проявив лідерство та рішучість — допоки всі чекали на міфічні "накази з Києва" він зорганізував особовий склад, підготував техніку, та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України. А наступного дня — повторив це з тим, що не змогло полетіти першого дня. 

Фактично завдяки лідерству Ігоря Володимировича ми зберегли Морську авіацію", – розповів Тарас Чмут.

 
11:42

11:38

З Днем перемоги, Росіє 👌

11:18

Січеславські десантники показали, як з "Джавеліна" підбили російський танк 🔥

11:00

"Росіяни не мають права святкувати перемогу над нацизмом, адже самі діють відповідно до нацистських сценаріїв"

Світовий Конгрес Українців запустив у соцмережах акцію #RussianShameDay – щоб долучитися, треба викласти фото з відповідним хештегом.

 

10:46

Окупанти почали штурмувати "Азовсталь" після виїзду колони ООН з Донецької області, – радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

10:21

"Сегодня ополченцы Донбаса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле" 🤮

На параді з нагоди 9 травня Путін вчергове заявив, що нападаючи на Україну, Росія діяла "на випередження" й хотіла захистити весь світ від "нацистів" і "бандерівців".

Він також заявив, що нині на Красній площі стоять ті, хто прибули безпосередньо із захоплених територій Донеччини та Луганщини.

 
10:13

Російська армія намагається "відрізати" Луганську область від України, взявши під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут.

"Сьогоднішній день вирішальний. Будемо битися за "дорогу життя", – прокоментував голова тамтешньої ОВА Сергій Гайдай.

10:01

9 травня Росія, яка вже уподібнилася до фашистського режиму, проти якої її "деды" воювали у Другій світовій, зустрічає 74 день війни з понад 25-тисячними втратами в Україні.

 
09:36

Окупанти з самого ранку почали "відзначати" 9 травня, яке в Росії перетворилося на державну релігію, на окупованих територіях українського півдня та сходу 🤮

У Херсоні вишикували невелику групу людей з радянськими прапорами у Парку слави, які викрикували російське гасло "спасибо деду за победу" – усе знімали російські ЗМІ.

Водночас, як передають джерела УП з Херсона, у місті з самого ранку вивісили бігборд з написом "Херсон – це Україна!"

 
09:32

"Зараз сотні національностей разом в ЗСУ боронять Україну, і ми обов’язково переможемо!"

Голова громадської організації "Об'єднання ромів Ужгорода" Мирослав Горват поділився фотографією українських бійців з прапором ромського народу.

 
09:10

"Зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді – переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України"

У своєму привітанні до Дня перемоги над нацизмом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть ані клаптика своєї землі ворогу та згадав тимчасово окуповані міста 🇺🇦

"Сьогодні ми ведемо війну і нікому не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом і нікому не віддамо ані клаптика своєї історії.

Ми пишаємося своїми предками, які разом з іншими народами, у складі антигітлерівської коаліції, перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу.

Наш ворог мріє, що ми перестанемо відзначати 9 травня і перемогу над нацизмом, щоб слово "денацифікація" отримало шанс. 

Українці пройшли важкий і довгий шлях – вигнали нацистів з Луганська, Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ. Вигнали нацистів з Ялти, Сімферополя, Керчі та усього Криму, з усієї України.

Але названі мною міста сьогодні надихають нас особливо – дають віру, що ми точно проженемо окупантів з власної землі".

08:58

Запорізька ОВА повідомляє, що російські військові обстріляли два десятки своїх же автомобілів, щоб не їхати на лінію фронту.

08:28

Після удару росіян по селищу Шепілове на Луганщині на зв'язок перестали виходити 11 людей, які опинилися під завалами у підвалі двоповерхового будинку 😔

07:59

До МВС найдішло вже близько 32 тисяч звернень щодо розшуку російських солдатів.

07:28

Журналістка "1+1" Наталя Нагорна показала 4-річну Алісу, у якої росіяни забрали маму під час евакуації з "Азовсталі".

Дівчинка лежала на задньому сидінні автобусу, який прибув до Запоріжжя. Наталя не одразу її впізнала, хоч і брала відео з Алісою в сюжети, також її фото було на футболках клубу "Шахтар":

 "Спочатку я не впізнала її і спитала дозволу у дівчини поруч, чи можу я попитати малу. Але це була не її мама.

Це просто людина, яка погодилася бути поруч із дівчинкою. Бо її мама потрапила в полон".

 
 

 

 

07:10

Що відбувається на фронті – зведення від Генштабу ЗСУ на 6 ранку 9 травня:

  • противник не припиняє наступати на сході, щоб встановити повний контроль над Луганщиною та Донеччиною й утримати сухопутний коридор між цими областями й Кримом
  • найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках
  • зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

Детальніше по напрямках:

❗на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено

❗на Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив

❗на Ізюмському напрямку ворог зосереджує зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька

❗на Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, зосередив зусилля на взятті під контроль Рубіжного, Попасної, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти: Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ

❗на Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення.

❗на Південнобузькому напрямку ворог зосередився на обстрілах позицій підрозділів українських військ з артилерії та РСЗВ

❗на тимчасово захопленій території Запорізької області є випадки, коли окупанти вилучають у місцевих документи, щоб змусити їх взяти участь в "урочистих заходах до Дня перемоги"

❗на території тимчасово окупованого Криму росіни готуються до "урочистих парадів"

❗обстановка в Придністровському регіоні Молдови без змін. Місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи РФ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".

06:45

Фотозони війни: боєць Сил територіальної оборони позує біля автівок, що були понівечені під час окупації Ірпеня на Київщині.

Фото: фотожурналіст Еміліо Моренатті.

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Допис, поширений Emilio Morenatti (@emilio_morenatti)

06:31

Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, який стосується торгівлі ⚡

06:15

Оперативне командування "Південь" заявляє, що корабельне угруповання російсьrого флоту перебуває "у готовності до нанесення ракетних ударів".

05:30

Доброго ранку, українці 🇺🇦

🇨🇦 Канада на рік скасовує усі мита на українські товари.

🇨🇦 🇺🇸 🇭🇷 Посольства КанадиСполучених Штатів Америки та Хорватії відновили свою роботу в Києві.

🇬🇧 Британія надасть Україні військову допомогу ще на 1,3 млрд фунтів стерлінгів – 1,6 млрд доларів США.

🇺🇸 У Конгресі США обіцяють якнайшвидше схвалити виділення Україні $33 млрд.

🗺 Лідери країн G7 пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти Росії та збільшувати постачання сучасного і важкого озброєння в Україну.

Теми: війна
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