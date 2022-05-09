Війна. День 75. ОНЛАЙН

09:10

"Зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді – переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України"

У своєму привітанні до Дня перемоги над нацизмом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть ані клаптика своєї землі ворогу та згадав тимчасово окуповані міста 🇺🇦

"Сьогодні ми ведемо війну і нікому не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом і нікому не віддамо ані клаптика своєї історії.

Ми пишаємося своїми предками, які разом з іншими народами, у складі антигітлерівської коаліції, перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу.

Наш ворог мріє, що ми перестанемо відзначати 9 травня і перемогу над нацизмом, щоб слово "денацифікація" отримало шанс.

Українці пройшли важкий і довгий шлях – вигнали нацистів з Луганська, Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ. Вигнали нацистів з Ялти, Сімферополя, Керчі та усього Криму, з усієї України.

Але названі мною міста сьогодні надихають нас особливо – дають віру, що ми точно проженемо окупантів з власної землі".