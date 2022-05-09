Війна. День 75. ОНЛАЙН

13:12

Як свідчать нові перехоплення СБУ, не всі росіяни задоволені цьогорічним парадом.

Можливо, справа в літаках, які не полетіли через "погану погоду" 🙃

Так виглядає сьогоднішній діалог росіянки з одним з окупантів:

"Смажите шашлики, так? Робіть із "хохляцьких" цих шашлики! Бійте цих гадів! Бійте на шашлик усіх! Гади! Я спокійно ставилася, а тепер ненавидіти почала – після всього, що вони роблять, гади!

Не знаю, до чого цей парад? На хр*н він потрібен? Ганебно це все. Боляче на душі... але чомусь він (Путін – ред.) вирішив провести.

У всіх настрою нема… Дебілізм повний. Взагалі люди налаштовані погано, настрою немає. Усі похнюплені ходять, сумні – ну, більшість людей. Вони розуміють, що і з роботою туго зараз стало, із цими санкціями. Коротше, хе*ня одна. Ціни такі здоровенні".