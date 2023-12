Війна. 79 день. ОНЛАЙН

🙃Міністр оборони Олексій Резніков у твіттері публікує відео з елементами мультфільму "Як козаки сіль купували", де українці застосовують американські гаубиці калібру 155 мм типу М777, які адміністрація президента США надала українським військовим.

Аудіо до відео гурту "Рамштайн", з відсилкою до доленосної зустрічі у Рамштайні🔥

155 mm, M777. #UAarmy uses them successfully. No other words are necessary. More visuals coming soon. Thanks to #US & @SecDef.

*sound of @RSprachrohr is a mandatory symbolic accompaniment after #Ramstein meeting pic.twitter.com/zFih85pb2F